Fotografia lui Andrew Mountbatten-Windsor de pe bancheta mașinii de poliție, expusă la Luvru

Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat luni că, fără măsurile de solidaritate propuse de social-democraţi, bugetul de stat pe acest an "nu trece", subliniind că solidaritatea este "oxigen" pentru zeci de mii de români care sunt "cu apa la gură", după luni de "reforme" aplicate "cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate".