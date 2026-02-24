SUA ordonă evacuarea personalului neesenţial de la ambasada sa de la Beirut. Aproximativ 40 de persoane au fost evacuate luni de pe Aeroportul Internaţional din capitala libaneză, anunţă o sursă libaneză din domeniul securităţii

21:20

Un virus extrem de răspândit, pe care majoritatea oamenilor îl contractează fără să ştie, rămâne în organism toată viaţa. Deşi de cele mai multe ori nu provoacă probleme, în anumite situaţii este asociat cu boli grave. Potrivit estimărilor, virusul Epstein-Barr infectează majoritatea populaţiei la nivel mondial şi este asociat cu scleroza multiplă, mai multe tipuri de cancer şi alte boli grave. Cercetători din Statele Unite au identificat acum anticorpi umani care împiedică pătrunderea virusului Epstein-Barr în celulele imune.