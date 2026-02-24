Vârful “Chiuveta” din munții Zăpada Jegoasă – noile forme de relief de iarnă din București
B365.ro, 24 februarie 2026 03:00
N-a mai nins demult în București, așa că, inevitabil, iarna asta ne-a prins ca pe oamenii care au uitat complet cum se face. Nu zic de noi, zic de oraș. Pentru că noi ne-am amintit
• • •
Acum o oră
03:00
Vârful “Chiuveta” din munții Zăpada Jegoasă – noile forme de relief de iarnă din București # B365.ro
N-a mai nins demult în București, așa că, inevitabil, iarna asta ne-a prins ca pe oamenii care au uitat complet cum se face. Nu zic de noi, zic de oraș. Pentru că noi ne-am amintit
Acum 12 ore
19:50
Întreruperi noi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice a transmis lista străzilor afectate în perioada 24 – 27 februarie # B365.ro
Locuitorii din București și din mai multe localități din județele Ilfov și Giurgiu se vor confrunta cu noi întreruperi temporare de curent. Rețele Electrice România a anunțat un nou calendar de lucrări de menentanță și
19:30
ESENȚIAL | Polițiștii din București s-au autosesizat în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuire sexuală. Medicul le cerea poze intime pacientelor # B365.ro
Poliția Capitalei face verificări după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat de hărțuire sexuală. Mai multe paciente au spus că bărbatul le-a făcut propuneri sexuale explicite și le-a cerut poze cu părțile intime.
19:20
FOTO | Zi cu amenzi pentru cine n-a deszăpezit în fața casei sau magazinului. Cine dădea la lopată când a venit poliția, a fost apreciat. Bonus: Telefonul Țurțurilor, pe sectoare # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a făcut mai multe controale la agenții economici și asociațiile de proprietari privind deszăpezirea din oraș. Cei care nu au curățat trotuarele din fața magazinelor sau din fața blocurilor au
18:20
FOTO | „N-ai nicio șansă dacă dai în ea!” O bucată de fier dintr-un rost de dilatație de pe A1 București-Pitești a ieșit din asfalt, perpendicular pe șosea # B365.ro
Șoferii sunt avertizați că o traversă metalică este ieșită din asfalt pe A1 la ieșirea din Pitești spre București. Aceasta poate cauza accidente grave sau avarii costisitoare. O traversă metalică s-a ridicat deasupra asfaltului pe
18:10
FOTO | Asfalt ros până la țeava de apă pentru aspersoare, peste care trec mașinile, că n-au încotro. București ciuruit, nivel superior unlocked în S1, „Capitala Capitalei” # B365.ro
Bucureștiul traversează o perioadă în care infrastructura pare să se dizolve sub roțile mașinilor, lăsând în urmă niște oribile note de plată la service-uri auto, după străbătut un oraș care aduce mai degrabă cu un
17:50
Organigrama STB, analizată și cu inteligența artificială. Nicorel Nicorescu a întrebat AI unde se dublează posturi în „Sectorul 7 al Capitalei”, cum numește Ciucu societatea # B365.ro
STB pare una dintre nucile tari ale administrației Ciucu; cu o incontestabilă mare problemă financiară – numai datoria la ANAF este de 1,4 miliarde de lei – Societatea de Transport București, cu flota sa insuficientă
17:30
Proiectul „Nu primești căldură, nu plătești!”, sub semnul întrebării în CGMB, la fel și preluarea unor străzi de către primăria lui Băluță. Ședința extraordinară, anulată (surse) # B365.ro
Ședința extraordinară a CGMB, unde ar fi fost dezbătut proiectul „Nu primești, nu plătești" al PSD București a fost anulată, potrivit unor surse. Proiectele propuse pentru această ședință nu ar fi întrunit condițiile de tehnică
17:20
Încă un caz extrem de violență domestică în București. Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat soția. E acuzat de tentativă de omor # B365.ro
Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat soția în piept și copasa dreaptă. Atacul a avut loc în locuința celor doi din Sectorul 3 al Capitalei, în urma unui conflict. Bărbat reținut după
16:40
Cu cât cresc chiriile pentru locuințele convenabile de la PMB, apartamentele unde plătești mai puțin ca la cămin. Noul tarif de bază, într-un proiect pe masa CGMB # B365.ro
Administrația locală anunță că tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile va fi de 8 lei/mp. Această măsură va fi dezbătutî în următoarea ședință a Consiliului General al Capitalei. Aceasta va avea loc joi. Se
16:20
„Nu vreau privilegii, ci să pot face educație de calitate!” Protest al profesorilor la Palatul Cotroceni. Îl acuză pe Nicușor Dan că își încalcă promisiunile din campanie # B365.ro
Tote fererațiile sindicale din învățământ protestează miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni; îl acuză pe președinte că nu și-a respectat angajamentul făcut în septembrie 2025, și anume acela de a reveni la masa
15:50
Metrorex vrea să cumpere cartele magnetice și carduri contactless. Licitație lansată în SEAP, cu un contract de 25 milioane de lei # B365.ro
Metrorex a lansat o licitație în SEAP pentru cartele magnetice și carduri contactless, pentru sistemul de acces la metrou. Achiziția se face în două loturi. Licitația a fost publicată în SEAP Metrorez a publicat o
15:00
VIDEO | Dl. Negoiță pare că deschide firmă de pază la PS3. „Facem multe angajări, oferim loc de muncă sigur și elegant și costumație din partea primăriei” # B365.ro
Primăria Sectorului 3 scoate la concurs peste 30 de posturi de paznic în cadrul Direcției Supraveghere Unități de Învățământ și Pază Obiective, oferind salarii nete de peste 3.000 de lei și uniformă aferentă. Anunțul de
Acum 24 ore
14:40
Adversarul lui Ciucu din PNL, Hubert Thuma, furios pe primarul general. Cere pentru Ilfov 5% din impozitul pe venit al Bucureștiului și amenință cu referendum pe deșeuri # B365.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. El are mai multe argumente pentru această solicitare. Ce
13:50
Soluția Hopincă pentru problemele cu infrastructura și parcările din Sectorul 2: o societate pe acțiuni, care să se ocupe de ele # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, intenționează să înființeze o societate pe acțiuni, care ar fi o soluție pentru problemele de aici. El susține că această entitate s-ar ocupa de intervențiile la infrastructură și parcări. Care
13:40
La mulți ani, Madrigal!❤️ Printre evenimentele care marchează aniversarea a 63 de ani, un concert aniversar și Galeria Madrigal, expoziție cu acces gratuit # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" și Centrul de Cultură Arcuș inaugurează miercuri, 25 februarie 2026, expoziția „Dintre toate formele din lume", semnată de renumitul artist Ștefan Orth. Evenimentul marchează, totodată, cea de-a
13:30
VIDEO | Restricții de circulație pentru cârpeli asfaltice și pe explodata Centură veche a Capitalei, și pe A0 – Centura Modernă a Bucureștiului # B365.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București anunță că se fac „lucrări de reparații" pe ambele centuri ale Capitalei: și pe DNCB, șoseaua care, după ninsoare, s-a transformat pe multe tronsoane într-un drum de țară
13:10
VIDEO | Momentul în care un jandarm cade și moare pe o stradă din București, în timpul misiunii. Avea doar 40 de ani. Colegii lui reclamă stresul și epuizarea # B365.ro
Un jandarm din Capitală a încetat din viață la datorie la vârsta de doar 40 de ani. Ultimele lui clipe de viață au fost filmate chiar de camerele de supraveghere. Jandarm în vârstă de 40
13:00
Bipa deschide un al doilea magazin, după cel de la Mega Mall. Drogheria va fi la doi pași de București, în Chiajna Shopping Center # B365.ro
Un nou magazin Bipa se va deschide în curând în Chiajna Shopping Center, lângă București. Aceasta este a doua locație a lanțului de drogherii, următoarea va fi în alt oraș din țară. Deschiderea este săptămâna
12:30
Un șef la 3 angajați și-un pic la TPBI, supra-entitatea responsabilă cu transportul în comun în București și zona metropolitană. Un consilier în CGMB face niște calcule # B365.ro
Organigrama TPBI cuprinde peste 200 de posturi, dintre care 37 sunt de conducere. Instituția coordonează transportul public și din zona metropolitană. Cum arată organigrama instituției Doi consilieri generali din CGMB au analizat organigrama TPBI. Cei
12:30
Senzația de arsură resimțită în timpul mesei, disconfortul la înghițire sau regurgitațiile repetate pot crea îngrijorare atunci când apar la copii. De multe ori, aceste semne se confundă cu episoade trecătoare de reflux, iar evaluarea
12:30
După tăierile de primăvară sau de toamnă, în multe curți se adună grămezi de crengi. De cele mai multe ori, ajung la ars sau rămân uitate într-un colț. Cu puțină organizare, aceste resturi devin un
12:30
Ce tip de ulei de motor se potrivește vehiculului tău: sfaturi pentru alegerea corectă (P) # B365.ro
Alegerea uleiului de motor influențează direct modul în care mașina pornește, consumă și rezistă în timp. Mulți șoferi aleg rapid, bazându-se pe ce găsesc la raft sau pe recomandări generale, însă diferențele dintre tipuri, norme
12:20
Vestea meteorologilor pentru bucureșteni: nu, nu vine primăvara săptămâna asta. Vremea se menține rece și vântoasă, dar măcar nu mai ninge în prognoză # B365.ro
Meteorologii au emis prognoza specială pentru Capitală, ce este valabilă până miercuri, 25 februarie. Semnele de primăvară nu se arată prea curând. Cu toate acestea, Bucureștiul nu se va afla sub incidența vreunui mesaj de
12:10
Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului # B365.ro
Parteneriat media Un vis crescut frumos, în ani de muncă, emoție și curaj, se împlinește pe 27 februarie, pe scena Sălii Palatului. Lidia Buble, una dintre cele mai iubite și apreciate voci ale României, își
11:30
FOTO | Pericol de accidentare la complexul de la capătul troleibuzelor din Cartierul Pajura. Lanțuri de țurțuri de gheață pe tavanul care stă să cadă # B365.ro
O bucureșteancă atrage atenția asupra pericolului reprezentat de țurțurii formați la complexul de la capătul troleibuzelor din Pajura. Ea spune că aceștia pot cădea în orice moment peste trecători. Lanț de țurțuri la complexul de
10:40
Dacă ai câine sau pisică în București, inevitabil ajungi să cauți un cabinet veterinar pe care să te poți baza. Uneori e vorba de lucruri simple, vaccinuri, deparazitări, microcip, un control de rutină. Alteori apar
10:30
Ultimatum al PS1 către Romprest: Străzile secundare au termenul depășit! Primăria anunță call center pentru sesizări despre deszăpezire # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștemii că străzile secundare au termenul depășit. Autoritatea face apel la bucureșteni să sesizeze problemele prin call center-ul instituției pentru intervenții punctuale și rapide. Străzile secundare din Sectorul 1 au
10:10
VIDEO | 300 de metri în 50 de minute, în cel mai bogat sector al Capitalei. Mihai Morar spune unei bucureștence ajutate de alți șoferi să iasă din șleurile de pe strada înghețată # B365.ro
Pe aici nu a trecut nimeni. Așa începe povestea spusă de Mihai Morar, despre o stradă din Sectorul 1 unde iarna nu a fost învinsă de autorități, ci de oameni. Ne povestește o întâmplare de
09:10
VIDEO | Cum se circulă pe Centura Explodată a Capitalei, probabil cel mai sinistru drum de București, după ninsoare. Tiptil prin gropi în care încape mașina cu totul # B365.ro
„Cum se circulă pe Centura Capitalei?" este întrebarea pentru care, de fapt, nici nu vrei să afli răspunsul, că-l intuiești perfect: DNCB este și în condiții de minimă normalitate definiția coșmarului rutier, dar după ploi
08:30
Rogobete apără episodul de panică provocat când a anunțat „celulă de criză în spitale din București” pentru un avion care s-a întors pe Otopeni: „Asta e responsabilitatea!” # B365.ro
Aseară târziu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ne anunța aseară, extrem de precipitat, un fel de catastrofă iminentă: într-o postare cu multe semne de exclamare (din cele roșii, de alertă), domnul ministru scria pe Facebook că
08:30
Blocaj de troleibuze pe Iuliu Maniu, după un nou „incident tehnic” al STB dintr-o serie matinală. Dimineață cu probleme în transportul în comun din București # B365.ro
Astăzi, 23 februarie, copii se întorc din vacanță, iar mijloacele de transport în comun sunt mult mai pline, iar mașinile în Capitală se înmulțesc de la o zi la alta în trafic așa că apare
08:10
VIDEO | „Am dat într-o groapă de-am crezut c-am ajuns la metrou!” O zi de luni în traficul din Bucureștiul ciuruit mai rău ca niciodată, de parc-ar ninge „cu esență de picamer” # B365.ro
Un șofer din București exasperat de gropile carea apar pe carosabil după zăpadă a postat un mesaj pe Facebook. Bărbatul se întreabă ce fel de zăpadă este aceasta de este atât de dăunătoare pentru străzi.
07:30
Biserica „Manu Cavafu” din cartierul Tineretului, lăcașul de cult mic dintre blocuri ce a reușit să supraviețuiască # B365.ro
Dacă ai trecut vreodată pe Bd. Gheorghe Șincai, în zona Tineretului, sunt șanse mari să fi văzut, poate fără să-ți dai seama, o biserică ce pare „strânsă" între blocuri, ca un martor vechi care nu
06:00
VIDEO | Din gunoiul unora se naște arta altora. Povestea Monicăi, pictorița care reciclează tablouri vechi și le face să arate ca noi # B365.ro
Într-o lume în care obiectele sunt aruncate la primul semn de imperfecțiune, iar arta este adesea judecată după trenduri și algoritmi, există artiști care aleg să privească în direcția opusă. Pentru Monica, gunoiul nu este
Ieri
03:10
De ce se vinde Clubul Austro-Ungar, azi teatrul Elisabeta. Monumentul imperial a fost loc de distracție pentru ofițerii germani care au ocupat Bucureștiul # B365.ro
Peste o sută de ani de istorie densă, cosmopolită stă în spatele elegantei clădiri din Bulevardul Elisabeta, azi teatru și restaurant scos la licitație. Monumentul, simbol al Micului Paris, al clădirilor impunătoare ridicate la tăierea
22 februarie 2026
21:50
BREAKING | Un avion va ateriza de urgență pe Aeroportul Otopeni. Rogobete: „Am convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București” # B365.ro
În această seară, un avion de la compania HiSky va ateriza de urgență pe Aeroportul Otopeni. Aeronava avea cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), echipajul acesteia a semnalat activarea unui senzor de presurizare la
17:40
VIDEO | Noi imagini de pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Constructorul român Baxcom toarnă beton la pasajul DN3 peste A0 # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului – A0. Potrivit imaginilor, constructorul român Baxcom a început să toarne beton la pasajul DN3 peste centura modernă a Capitalei. Acesta este unul dintre
17:00
Un nou magazin s-a deschis în Complexul Comercial Pantelimon – TEDi. Intrat pe piața din România în 2022, lanțul german de magazine se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local. Un nou
16:10
Un bărbat din Corbeanca a amenințat cu un pistol airsoft muncitorii care deszăpezeau. Era nemulțumit că n-au curățat și în fața curții lui # B365.ro
Muncitori care deszăpezeau o stradă din Corbeanca au fost amenințați de un bărbat cu un pistol de tip airsoft, nemulțumit de felul în care au curățat zăpada. Un bărbat din Corbeanca a amenințat cu un
15:00
Percheziții la saloane de masaj din Centrul Vechi, în București, unde se practica prostituția. Opt persoane, printre care și văduva lui Gabriel Cotabiță, reținute # B365.ro
Administratorii și angajații a două saloane de masaj erotic din Centrul Vechi al Capitalei, unde se practica prostituție, au fost reținuți pentru proxenetism. Poliția Capitalei a făcut 9 percheziții în București și Ilfov. Opt persoane
14:10
FOTO | București, circuit pentru curse cu obstacole din cauza gropilor. Pe unde raportează șoferii că sunt cratere în care-ți poți avaria mașina # B365.ro
Sub stratul de zăpadă care, mai mult sau mai puțin, a fost îndepărtat de pe majoritatea străzilor din București, stau ascunse adevărate cratere care pot pune în pericol șoferii. În mediul online e festival de
13:10
Primăria Capitalei cere operatorilor de salubritate să deszăpezească în zona centrală și în Centrul Vechi. „Repede, că vin turiștii!” # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) informează că Poliția Locală le-a solicitat operatorilor de salubritate să trateze cu seriozitate deszăpezirea mai ales în zona centrală a orașului și Centrul Vechi, întrucât „sunt cărțile de vizită ale Capitalei".
12:10
VIDEO | „Inovația” la deszăpezirea din București, care explică de ce înoți în nămeți pe zeci de străzi și după ce au trecut utilajele. Metoda „cu lama sus” # B365.ro
După două coduri de ninsori și viscol (unul portocaliu și unul galben) ce au intrat în vigoare în București săptămâ
11:00
Dl. Arafat, un pic supărat, ne asigură că nu dispare „Urlătoarea” la anumite mesaje RO-ALERT, după ce bucureștenii au fost azvârliți din pat cu vestea „Ninge!” Lista sunetelor, pe categorii # B365.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, vine cu mai multe explicații în urma unei intervenții pe care a avut-o la B1TV în care a vorbit despre sunetul mesajelor RO-Alert. El spune că, pe viitor, mesajele vor avea […] Articolul Dl. Arafat, un pic supărat, ne asigură că nu dispare „Urlătoarea” la anumite mesaje RO-ALERT, după ce bucureștenii au fost azvârliți din pat cu vestea „Ninge!” Lista sunetelor, pe categorii apare prima dată în B365.
08:40
Primarul Ciucu anunță și “Revoluția din Parcările Albastre” din București. Vorbește despre “avalanșa de gratuități” și ploaia iminentă de amenzi # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o veritabilă revoluție în Parcările Albastre, care sunt administrate de către PMB. Declară că, în acest moment, „serviciul de parcări este o glumă”; Ca să vă faceți o […] Articolul Primarul Ciucu anunță și “Revoluția din Parcările Albastre” din București. Vorbește despre “avalanșa de gratuități” și ploaia iminentă de amenzi apare prima dată în B365.
07:00
Surprinzător, iar(na) ninge în București. Care este situația echipajelor scoase la deszăpezit de fiecare primărie de sector # B365.ro
După un prim episod de ninsoare la început de săptămână, autoritățile din București au fost surprinse de un nou val de zăpadă și în acest weekend. Dacă în urmă cu câteva zile firmele de deszăpezire […] Articolul Surprinzător, iar(na) ninge în București. Care este situația echipajelor scoase la deszăpezit de fiecare primărie de sector apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Două meciuri de fotbal ar putea modifica 4 linii STB, sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Partidele au loc pe Arena Națională # B365.ro
În această seară pe Arena Națională se joacă meciul dintre Rapid București și Dinamo București, începând cu ora 20:30, la care se așteaptă să participe aproximativ 18.000 de spectatori. Din acest motiv, pentru participarea în […] Articolul Două meciuri de fotbal ar putea modifica 4 linii STB, sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Partidele au loc pe Arena Națională apare prima dată în B365.
16:30
S-a închis cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, din Piața Unirii. Aici și-au servit bucureșteni și turiști cafeaua mai bine de un deceniu # B365.ro
Cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc s-a închis după mai bine de un deceniu de la inaugurare. De-a lungul timpului, fiind amplasată în centrul orașului, numeroși oameni i-au trecut pragul, de la turiști cu […] Articolul S-a închis cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, din Piața Unirii. Aici și-au servit bucureșteni și turiști cafeaua mai bine de un deceniu apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Imagini de pe A0, Autostrada Bucureștiului cea Înzăpezită, unde se circulă greu din cauza ninsorii. Cum e traficul pe A1, A2 și A3 și-n restul țării # B365.ro
Utilajele de deszăpezire nu au ajuns încă pe Autostrada Bucureștiului – A0 și se circulă pe un carosabil acoperit cu zăpadă. Centrul Infotrafic informează conducătorii auto că pe mai multe autostrăzi traficul se desfășoară în […] Articolul VIDEO | Imagini de pe A0, Autostrada Bucureștiului cea Înzăpezită, unde se circulă greu din cauza ninsorii. Cum e traficul pe A1, A2 și A3 și-n restul țării apare prima dată în B365.
