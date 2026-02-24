Tragedie cumplită: doi părinți și-au pierdut viața, iar fiica lor a rămas orfană. Șoferul responsabil a primit pedeapsă cu suspendare
Click.ro, 24 februarie 2026 09:20
Noi informații ies la iveală în cazul accidentului mortal produs luni seară pe DN 2B, între Lacu Sărat și Silistraru, în județul Brăila. În urma impactului violent dintre două autoturisme, profesoara Cătălina Popa și soțul acesteia și-au pierdut viața.
Ziua de Dragobete, sărbătoare tradițional românească a iubirii și a primăverii, este considerată un moment special pentru deschiderea inimii și atragerea energiei romantice.
Vremea începe să dea semne de încălzire în perioada următoare, iar prima săptămână de primăvară aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul lunii martie în majoritatea regiunilor. Totodată, meteorologii anunță un deficit de precipitații la nivel național.
O tragedie a avut loc recent pe un zbor operat de Air France, când un bebeluș și-a pierdut viața în timpul călătoriei de la Nairobi spre Paris.
Știai că inima pompează peste 7.500 de litri de sânge zilnic și bate de aproximativ 100.000 de ori în 24 de ore? Acest organ fascinant, care “muncește” neobosit, are nevoie de atenție constantă pentru a preveni apariția afecțiunilor cardiovasculare.
„Mă tem că nu-i voi recunoaște când ne vom vedea în sfârșit”. Patru ani de război în Ucraina, cel mai lung conflict din Europa după 1945 # Click.ro
Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, un război care a redesenat harta securității europene. Conflictul a devenit cel mai lung din Europa după 1945 și unul dintre cele mai îndelungate din istoria Rusiei.
Noile taxe vamale globale anunțate de președintele american Donald Trump au intrat oficial în vigoare marți, potrivit agenției France Presse.
Viața modernă vine cu numeroase provocări, iar stresul cotidian, ritmul alert și responsabilitățile multiple pot avea un impact direct asupra sistemului nervos. Oboseala mintală, iritabilitatea, dificultățile de concentrare sau senzația de epuizare sunt semne tot mai frecvente în rândul adulților ac
Supă de sfeclă roșie cu varză. Se prepară extrem de ușor, este colorată, sănătoasă și delicioasă # Click.ro
Culoarea rubinie a sfeclei transformă un preparat obișnuit într-o experiență vizuală și culinară deosebită, iar combinația cu varză, morcovi și ardei grași oferă un echilibru perfect între dulceață naturală și prospețime.
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate # Click.ro
Până în luna aprilie, influențele astrale creează un context rar întâlnit, în care anumite zodii par să fie cu adevărat binecuvântate de Divinitate.
Fericirea nu este doar ceea ce primești de la viață sau de la ceilalți, ci și ceea ce știi să păstrezi pentru tine. Oamenii cu adevărat fericiți iubesc, împart, susțin și ajută, dar au limite interioare solide.
Cum să nu mai ai grămezi de rufe necălcate. Cu acest truc ieftin, hainele tale vor ieși din mașina de spălat aproape călcate. # Click.ro
Deschizi mașina de spălat și primul lucru care te lovește este haosul familiar: cămăși cu mâneci mototolite, tricouri care par să fi trecut printr-un război și rochii cu cute adânci. Șifonarea rufelor după spălare este inevitabilă, dar cine are timp să stea ore întregi la masa de călcat?
Scapă de vârfurile uscate și deteriorate. Descoperă regula de aur a momentului în care părul tău are nevoie cu adevărat de o mască și când are nevoie doar de un balsam # Click.ro
Mulți dintre noi confundă balsamul cu masca de păr sau folosesc doar unul dintre ele, considerând că e suficient. În realitate, diferența dintre aceste produse este semnificativă: nu ține doar de textură sau timpul de aplicare, ci de profunzimea acțiunii și efectele asupra sănătății părului.
Uită de negrul clasic. Această culoare neașteptată a colanților este cel mai mare succes al primăverii 2026. Îți alungește picioarele # Click.ro
Fără a adăuga bijuterii extravagante sau accesorii noi, o pereche de colanți gri deschis, aproape transparenți, poate transforma subtil întreaga ținută, conferindu-i un aer sofisticat și urban.
Mulți cred că un mic gest în bucătărie este inofensiv, dar poate scurta dramatic viața cuptorului cu microunde. Iată ce spun experții.
Ce măști faciale fac mai mult rău decât bine. Alimentele pe care nu ar trebui să ți le aplici niciodată pe față # Click.ro
Măștile faciale preparate acasă sunt atractive: ingrediente simple din bucătărie, promisiunea unui ten luminos și sentimentul că știi exact ce aplici pe piele. Totuși, dermatologii avertizează că unele trucuri „naturale” pot fi mai dăunătoare decât produsele cosmetice comerciale.
20 martie marchează începutul noului an astrologic, un moment încărcat de energie cosmică și oportunități pentru transformări profunde. Această dată simbolizează deschiderea unui nou ciclu de viață, unde deciziile curajoase și începuturile proaspete sunt susținute de forțele universului.
De ce simți că „ceri prea mult”? 3 adevăruri crude despre motivul pentru care nu poți părăsi un partener care îți oferă strictul necesar # Click.ro
Uneori, nu problema este că partenerul tău nu oferă suficient – ci că oferă exact cât să te păstreze. Acea combinație de atenție minimă și imprevizibilitate creează dependență emoțională: fiecare mesaj, fiecare gest, devine o mică recompensă care te ține legată de relație
Oana Roman a publicat ultima fotografie alături de mama sa: „Copilăria mea s-a închis de tot”. Cum s-a schimbat relația cu tatăl ei după pierderea Mioarei Roman # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) a început săptămâna marcată de durerea pierderii mamei sale. Luni, 23 februarie, s-au împlinit doi ani de la trecerea în neființă a Mioarei Roman, iar vedeta resimte în suflet un gol imens.
Obișnuiești să cumperi pâine feliată? Iată lucrurile care te vor face să nu o mai pui niciodată în coș. # Click.ro
Timpul pare mereu limitat, pâinea feliată ambalată pare soluția perfectă: felii moi, tăiate uniform, gata de pus direct în coș. Fără firimituri, fără cuțit, fără așteptare. Totuși, în spatele confortului se ascund modificări tehnologice și nutritive pe care mulți consumatori nu le cunosc.
Cât costă viața în sudul Spaniei. Un român a făcut bilanțul pentru o lună: „Trăiești fără stres” # Click.ro
Un român a făcut public calculul complet pentru o lună de trai în sudul Spaniei, de la chirii și utilități, până la mâncare, transport și diverse cheltuieli imprevizibile. De câți bani au nevoie cei care visează să locuiască acolo?
Coaliția a decis modificarea impozitelor pentru clădiri și a facilităților pentru persoane cu handicap # Click.ro
Coaliția formată din PSD-PNL-UDMR-USR și care formează Guvernul Bolojan, a ajuns la un acord luni pe reforma administrației, pachetul de relansare economică și schimbări în politica de impozitare. Printre acestea din urmă, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani.
Ce este bine să mănânci și ce nu în Postul Paștelui pentru o stare de sănătate optimă. Alimentele care nu trebuie să lipsească de la masă: „Astea sunt sursele” # Click.ro
Odată cu Lăsata Secului, este esențial să știm cum să înlocuim corect produsele de origine animală pentru a ne menține în formă. Consultantul în nutriție Cristian Mărgărit a oferit recomandări elementare pentru un post corect și o stare de bine, fără grija kilogramelor în plus.
Kate Middleton și Prințul William, stresați pe covorul roșu la Premiile BAFTA? Ce a observat un expert: „O tensiune interioară” # Click.ro
Apariția lui Kate Middleton și a Prințului William de la Premiile BAFTA 2026 a stârnit un val de reacții. Un expert în limbajul corpului a analizat gesturile celor doi și a observat semne subtile care ar putea indica tensiunea resimțită în ultima perioadă.
Paul Ipate (40 de ani) și Jojo (44 de ani) formează un cuplu stabil, de admirat și de invidiat!
Cătălin Măruță, vacanță exotică după plecarea de la PRO TV: „Exact ce mi-am dorit”. Ce a făcut pentru prima oară alături de fiul său # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani) a plecat într-o vacanță mult așteptată. Fosta vedetă PRO TV se află în Dubai, alături de Andra și copiii lor, David și Eva, unde a marcat o premieră.
Alina Oprea de la „Desafio: Aventura” a dezvoltat o fobie de oameni după show-ul de la PRO TV: „Mi-a fost foarte greu să mă acomodez înapoi în societate” # Click.ro
Alina Oprea face parte din echipa Luptătorii de la “Desafio: Aventura” și este o femeie energică, plină de viață care are și un corp frumos de manechin, bine lucrat la sală.
Salariile pe care le primesc persoanele dispuse să lucreze la minus 40 de grade Celsius. Transportul, cazarea și mesele sunt asigurate: „În prima lună m-am gândit...” # Click.ro
Stațiile de cercetare din Antarctica au dat startul recrutărilor pentru sezonul următor. Se caută profesioniști din domenii variate, dispuși să lucreze în condiții extreme.
Nostalgicii Dan Negru, Răzvan Popescu și ADDA mai încing câte o partidă de rummy și de șah. Câți bani costă jocurile de societate din comunism? Părerea psihologilor: „Ajută să...” # Click.ro
Nostalgicii Dan Negru, Răzvan Popescu și ADDA mai încing câte o partidă de rummy și de șah. Câți bani costă vechile jocuri de societate din comunism? Părerea psihologilor: „Ajută...”
Gabi Tamaș a cedat la Survivor România 2026. Dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu regretatul său tată: „Vreo jumătate de oră începeam să îl înjur” # Click.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani) a rupt tăcerea despre anumite episoade sensibile din trecutul lui. Fostul fotbalist a amintit în cadrul emisiunii Survivor 2026, în care face parte din echipa Faimoșilor, de certurile dintre el și tatăl lui, Iosif Tamaș, și cum reușea acesta să îl calmeze când era nervos.
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi # Click.ro
Perioada cuprinsă între Dragobete (24 februarie) și 1 Martie vine cu o energie specială pentru câțiva nativi ai zodiacului. Astrologii anunță schimbări majore, decizii curajoase și oportunități care le pot schimba viața în bine. Pot apărea evenimente importante care vizează toate laturile vieții lor
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO # Click.ro
Călătoriile pe calea ferată pot fi relaxante și chiar nostalgice, dar ce-ai spune dacă ai explora „cel mai periculos tren din lume”? Doi români au avut parte de experiența vieții lor în Africa, iar imaginile sunt fascinante!
O româncă a dezvăluit realitatea dură din Cuba: „Mi se pare un blestem”. Munți de gunoaie, cerșetori la tot pasul și condiții precare de trai # Click.ro
O româncă a povestit experiența pe care a trăit-o în Cuba. Ea a dezvăluit plusurile și minusurile acestei destinații îndepărtate, care a șocat-o cu contrastul său față de ce își imaginase la plecare.
Cărucioarele 3 în 1 – soluție completă de transport pentru primele luni și ani de viață ai copilului # Click.ro
Cărucioarele 3 în 1 – soluție completă de transport pentru primele luni și ani de viață ai copilului.
Femeia care a renunțat la funcția de manager pentru a se muta pe o insulă pustie. Cum trăiește acum: „Eram plecată în delegații aproape 300 de zile pe an” # Click.ro
Yue Li a renunțat la cariera pe care o avea în domeniul imobiliar din Beijing din dorința de a se muta pe o insulă pustie, nelocuită, în Marea Chinei de Est. Povestea ei a devenit cunoscută în lumea întreagă.
Topul alimentelor care te întineresc. Irina Loghin nu pare de 87 de ani, nici cu buletinul în mână. Secretul Annei Lesko, la 47 de ani: „Doza mea de...” # Click.ro
Top 3 alimente care întineresc. Irina Loghin nu pare de 87 de ani, nici cu buletinul în mână. Secretul Annei Lesko: „
Dan Negru, mesaj emoționant primit de ziua lui de la părintele Vasile Ioana: „Singurul lucru pe care îl poți lua cu tine...” # Click.ro
Dan Negru, sau „Regele Audiențelor”, așa cum este numit uneori, împlinește luni, 23 februarie, vârsta de 55 de ani, și reprezintă un moment important pentru el. Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul TV a emoționat printr-un mesaj transmis publicului său, însoțit de o fotografie cu el copil.
Horoscop marți, 24 februarie. Leii fac curățenie în viața lor, iar Gemenii obțin bani în plus la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 24 februarie. Leii fac curățenie în viața lor, iar Gemenii obțin bani în plus la locul de muncă.
Cadoul special pe care Mirela Vaida i l-a făcut fiicei sale de ziua ei de naștere. Unde s-a aflat prezentatoarea TV weekendul trecut: „Prima lor escapadă” # Click.ro
Mirela Vaida (43 de ani) a sărbătorit ziua fiicei sale într-un mod special. Carla a împlinit 11 ani, iar prezentatoarea TV a plecat alături de copiii ei într-o vacanță memorabilă. Descoperă destinația aleasă!
O furtună istorică de zăpadă a lovit nord-estul SUA, plasând 59 de milioane de oameni sub avertizări meteorologice și provocând pene de curent și interdicții de circulație în orașul New York.
Cele mai elegante dive de la Premiile BAFTA 2026! Kate Middleton, revenire în forță pe covorul roșu # Click.ro
A fost „ploaie” de vedete la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Academiei Britanice de Film, cunoscute sub numele de BAFTA, care a avut loc duminică seară, la Royal Festival Hall din Southbank Centre din Londra. Gazda evenimentului din acest an a fost Alan Cumming.
Doliu în familia Codruței Filip. Vedeta a pierdut o persoană importantă din viața ei: „Îmi vine să strig la cer” # Click.ro
Codruța Filip (30 de ani) trece prin momente extrem de grele. Cântăreața a anunțat moartea bunicului ei, cel care a susținut-o necondiționat și i-a transmis lecții importante despre bunătate.
Luna martie, decisivă pentru mulți oameni: scoate la suprafață cele mai dureroase adevăruri și încheie relații care nu funcționează. Andrei Diaconu avertizează: „Se vor încheia lucruri brusc” # Click.ro
Primăvara anului 2026 va începe în câteva zile, iar luna martie se anunță a fi una intensă și plină de surprize și schimbări radicale. Astrele anunță o perioadă în care vor ieși la iveală adevăruri și vor fi forțate clarificări ale relațiilor personale. De asemenea, vor exista transformări și clarif
Veste importantă pentru pasagerii Wizz Air. Mesajul de ultim moment transmis de compania aeriană # Click.ro
Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, timp în care compania aeriană va implementa o actualizare programată a sistemelor sale, menită să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților. Întreruperea p
Postul Paștelui nu înseamnă doar renunțarea temporară la carne, lactate sau ouă, ci și cheltuieli suplimentare pentru familii. Produsele de post au cerere mare, unele s-au scumpit, iar românii cheltuiesc mai mult pentru alternative sănătoase și meniuri speciale.
Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, a depus luni jurământul ca prim-ministru al Olandei, devenind cel mai tânăr lider din istoria țării. Alegerea sa marchează și alte premiere: este primul premier din D66 și primul declarat homosexual.
Rețetă de sarmale de post cu ciuperci. Ingredientul secret care schimbă complet gustul preparatului - secretul știut doar de străbunicile noastre # Click.ro
Postul Paștelui reprezintă o etapă importantă care pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026. Pe durata acestei perioade, credincioșii respectă restricții culinare alimentară, astfel că mâncărurile lor nu trebuie să conțină c
Adriana Bahmuțeanu, despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: „Eu mă mir că Poliția a văzut atât de târziu” # Click.ro
Cunoscuta jurnalistă Adriana Bahmuțeanu (51 de ani) rupe tăcerea în cazul scandalului de proporții din Capitală, care vizează două saloane de masaj erotic din București unde polițiștii au descins sâmbătă, 21 februarie, în cadrul unui dosar de proxenetism. Printre persoanele ridicate de anchetatori s
Cătălin Botezatu, stresat de zăpada de afară în drumul său spre festivalul de modă de la Malta. Celebrului designer i-a fost frică să nu i se anuleze sau să i se schimbe zborul # Click.ro
Cătălin Botezatu a început acest an intens și a fost mereu pe drumuri, între avioane.
Ședință cu incidente luni dimineață la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a fost suspendat temporar după ce o persoană din sala de judecată a leșinat,
