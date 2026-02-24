De ce simți că „ceri prea mult”? 3 adevăruri crude despre motivul pentru care nu poți părăsi un partener care îți oferă strictul necesar
Uneori, nu problema este că partenerul tău nu oferă suficient – ci că oferă exact cât să te păstreze. Acea combinație de atenție minimă și imprevizibilitate creează dependență emoțională: fiecare mesaj, fiecare gest, devine o mică recompensă care te ține legată de relație
Acum 2 ore
00:10
Oana Roman a publicat ultima fotografie alături de mama sa: „Copilăria mea s-a închis de tot”. Cum s-a schimbat relația cu tatăl ei după pierderea Mioarei Roman # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) a început săptămâna marcată de durerea pierderii mamei sale. Luni, 23 februarie, s-au împlinit doi ani de la trecerea în neființă a Mioarei Roman, iar vedeta resimte în suflet un gol imens.
00:10
Obișnuiești să cumperi pâine feliată? Iată lucrurile care te vor face să nu o mai pui niciodată în coș. # Click.ro
Timpul pare mereu limitat, pâinea feliată ambalată pare soluția perfectă: felii moi, tăiate uniform, gata de pus direct în coș. Fără firimituri, fără cuțit, fără așteptare. Totuși, în spatele confortului se ascund modificări tehnologice și nutritive pe care mulți consumatori nu le cunosc.
Acum 4 ore
23:00
Cât costă viața în sudul Spaniei. Un român a făcut bilanțul pentru o lună: „Trăiești fără stres” # Click.ro
Un român a făcut public calculul complet pentru o lună de trai în sudul Spaniei, de la chirii și utilități, până la mâncare, transport și diverse cheltuieli imprevizibile. De câți bani au nevoie cei care visează să locuiască acolo?
22:50
Coaliția a decis modificarea impozitelor pentru clădiri și a facilităților pentru persoane cu handicap # Click.ro
Coaliția formată din PSD-PNL-UDMR-USR și care formează Guvernul Bolojan, a ajuns la un acord luni pe reforma administrației, pachetul de relansare economică și schimbări în politica de impozitare. Printre acestea din urmă, reducerea cotelor de impozitare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani.
22:20
Ce este bine să mănânci și ce nu în Postul Paștelui pentru o stare de sănătate optimă. Alimentele care nu trebuie să lipsească de la masă: „Astea sunt sursele” # Click.ro
Odată cu Lăsata Secului, este esențial să știm cum să înlocuim corect produsele de origine animală pentru a ne menține în formă. Consultantul în nutriție Cristian Mărgărit a oferit recomandări elementare pentru un post corect și o stare de bine, fără grija kilogramelor în plus.
Acum 6 ore
21:40
Kate Middleton și Prințul William, stresați pe covorul roșu la Premiile BAFTA? Ce a observat un expert: „O tensiune interioară” # Click.ro
Apariția lui Kate Middleton și a Prințului William de la Premiile BAFTA 2026 a stârnit un val de reacții. Un expert în limbajul corpului a analizat gesturile celor doi și a observat semne subtile care ar putea indica tensiunea resimțită în ultima perioadă.
21:30
Paul Ipate (40 de ani) și Jojo (44 de ani) formează un cuplu stabil, de admirat și de invidiat!
21:10
Cătălin Măruță, vacanță exotică după plecarea de la PRO TV: „Exact ce mi-am dorit”. Ce a făcut pentru prima oară alături de fiul său # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani) a plecat într-o vacanță mult așteptată. Fosta vedetă PRO TV se află în Dubai, alături de Andra și copiii lor, David și Eva, unde a marcat o premieră.
21:10
Alina Oprea de la „Desafio: Aventura” a dezvoltat o fobie de oameni după show-ul de la PRO TV: „Mi-a fost foarte greu să mă acomodez înapoi în societate” # Click.ro
Alina Oprea face parte din echipa Luptătorii de la “Desafio: Aventura” și este o femeie energică, plină de viață care are și un corp frumos de manechin, bine lucrat la sală.
20:20
Salariile pe care le primesc persoanele dispuse să lucreze la minus 40 de grade Celsius. Transportul, cazarea și mesele sunt asigurate: „În prima lună m-am gândit...” # Click.ro
Stațiile de cercetare din Antarctica au dat startul recrutărilor pentru sezonul următor. Se caută profesioniști din domenii variate, dispuși să lucreze în condiții extreme.
20:20
Nostalgicii Dan Negru, Răzvan Popescu și ADDA mai încing câte o partidă de rummy și de șah. Câți bani costă jocurile de societate din comunism? Părerea psihologilor: „Ajută să...” # Click.ro
Nostalgicii Dan Negru, Răzvan Popescu și ADDA mai încing câte o partidă de rummy și de șah. Câți bani costă vechile jocuri de societate din comunism? Părerea psihologilor: „Ajută...”
Acum 8 ore
19:50
Gabi Tamaș a cedat la Survivor România 2026. Dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu regretatul său tată: „Vreo jumătate de oră începeam să îl înjur” # Click.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani) a rupt tăcerea despre anumite episoade sensibile din trecutul lui. Fostul fotbalist a amintit în cadrul emisiunii Survivor 2026, în care face parte din echipa Faimoșilor, de certurile dintre el și tatăl lui, Iosif Tamaș, și cum reușea acesta să îl calmeze când era nervos.
19:50
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi # Click.ro
Perioada cuprinsă între Dragobete (24 februarie) și 1 Martie vine cu o energie specială pentru câțiva nativi ai zodiacului. Astrologii anunță schimbări majore, decizii curajoase și oportunități care le pot schimba viața în bine. Pot apărea evenimente importante care vizează toate laturile vieții lor
19:30
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO # Click.ro
Călătoriile pe calea ferată pot fi relaxante și chiar nostalgice, dar ce-ai spune dacă ai explora „cel mai periculos tren din lume”? Doi români au avut parte de experiența vieții lor în Africa, iar imaginile sunt fascinante!
18:50
O româncă a dezvăluit realitatea dură din Cuba: „Mi se pare un blestem”. Munți de gunoaie, cerșetori la tot pasul și condiții precare de trai # Click.ro
O româncă a povestit experiența pe care a trăit-o în Cuba. Ea a dezvăluit plusurile și minusurile acestei destinații îndepărtate, care a șocat-o cu contrastul său față de ce își imaginase la plecare.
18:50
Cărucioarele 3 în 1 – soluție completă de transport pentru primele luni și ani de viață ai copilului # Click.ro
Cărucioarele 3 în 1 – soluție completă de transport pentru primele luni și ani de viață ai copilului.
18:40
Femeia care a renunțat la funcția de manager pentru a se muta pe o insulă pustie. Cum trăiește acum: „Eram plecată în delegații aproape 300 de zile pe an” # Click.ro
Yue Li a renunțat la cariera pe care o avea în domeniul imobiliar din Beijing din dorința de a se muta pe o insulă pustie, nelocuită, în Marea Chinei de Est. Povestea ei a devenit cunoscută în lumea întreagă.
18:10
Topul alimentelor care te întineresc. Irina Loghin nu pare de 87 de ani, nici cu buletinul în mână. Secretul Annei Lesko, la 47 de ani: „Doza mea de...” # Click.ro
Top 3 alimente care întineresc. Irina Loghin nu pare de 87 de ani, nici cu buletinul în mână. Secretul Annei Lesko: „
18:00
Dan Negru, mesaj emoționant primit de ziua lui de la părintele Vasile Ioana: „Singurul lucru pe care îl poți lua cu tine...” # Click.ro
Dan Negru, sau „Regele Audiențelor”, așa cum este numit uneori, împlinește luni, 23 februarie, vârsta de 55 de ani, și reprezintă un moment important pentru el. Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul TV a emoționat printr-un mesaj transmis publicului său, însoțit de o fotografie cu el copil.
18:00
Horoscop marți, 24 februarie. Leii fac curățenie în viața lor, iar Gemenii obțin bani în plus la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 24 februarie. Leii fac curățenie în viața lor, iar Gemenii obțin bani în plus la locul de muncă.
18:00
Cadoul special pe care Mirela Vaida i l-a făcut fiicei sale de ziua ei de naștere. Unde s-a aflat prezentatoarea TV weekendul trecut: „Prima lor escapadă” # Click.ro
Mirela Vaida (43 de ani) a sărbătorit ziua fiicei sale într-un mod special. Carla a împlinit 11 ani, iar prezentatoarea TV a plecat alături de copiii ei într-o vacanță memorabilă. Descoperă destinația aleasă!
Acum 12 ore
17:10
O furtună istorică de zăpadă a lovit nord-estul SUA, plasând 59 de milioane de oameni sub avertizări meteorologice și provocând pene de curent și interdicții de circulație în orașul New York.
17:00
Cele mai elegante dive de la Premiile BAFTA 2026! Kate Middleton, revenire în forță pe covorul roșu # Click.ro
A fost „ploaie” de vedete la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Academiei Britanice de Film, cunoscute sub numele de BAFTA, care a avut loc duminică seară, la Royal Festival Hall din Southbank Centre din Londra. Gazda evenimentului din acest an a fost Alan Cumming.
16:50
Doliu în familia Codruței Filip. Vedeta a pierdut o persoană importantă din viața ei: „Îmi vine să strig la cer” # Click.ro
Codruța Filip (30 de ani) trece prin momente extrem de grele. Cântăreața a anunțat moartea bunicului ei, cel care a susținut-o necondiționat și i-a transmis lecții importante despre bunătate.
16:30
Luna martie, decisivă pentru mulți oameni: scoate la suprafață cele mai dureroase adevăruri și încheie relații care nu funcționează. Andrei Diaconu avertizează: „Se vor încheia lucruri brusc” # Click.ro
Primăvara anului 2026 va începe în câteva zile, iar luna martie se anunță a fi una intensă și plină de surprize și schimbări radicale. Astrele anunță o perioadă în care vor ieși la iveală adevăruri și vor fi forțate clarificări ale relațiilor personale. De asemenea, vor exista transformări și clarif
16:00
Veste importantă pentru pasagerii Wizz Air. Mesajul de ultim moment transmis de compania aeriană # Click.ro
Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, timp în care compania aeriană va implementa o actualizare programată a sistemelor sale, menită să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților. Întreruperea p
15:50
Postul Paștelui nu înseamnă doar renunțarea temporară la carne, lactate sau ouă, ci și cheltuieli suplimentare pentru familii. Produsele de post au cerere mare, unele s-au scumpit, iar românii cheltuiesc mai mult pentru alternative sănătoase și meniuri speciale.
15:40
Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, a depus luni jurământul ca prim-ministru al Olandei, devenind cel mai tânăr lider din istoria țării. Alegerea sa marchează și alte premiere: este primul premier din D66 și primul declarat homosexual.
15:30
Rețetă de sarmale de post cu ciuperci. Ingredientul secret care schimbă complet gustul preparatului - secretul știut doar de străbunicile noastre # Click.ro
Postul Paștelui reprezintă o etapă importantă care pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026. Pe durata acestei perioade, credincioșii respectă restricții culinare alimentară, astfel că mâncărurile lor nu trebuie să conțină c
15:20
Adriana Bahmuțeanu, despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: „Eu mă mir că Poliția a văzut atât de târziu” # Click.ro
Cunoscuta jurnalistă Adriana Bahmuțeanu (51 de ani) rupe tăcerea în cazul scandalului de proporții din Capitală, care vizează două saloane de masaj erotic din București unde polițiștii au descins sâmbătă, 21 februarie, în cadrul unui dosar de proxenetism. Printre persoanele ridicate de anchetatori s
15:10
Cătălin Botezatu, stresat de zăpada de afară în drumul său spre festivalul de modă de la Malta. Celebrului designer i-a fost frică să nu i se anuleze sau să i se schimbe zborul # Click.ro
Cătălin Botezatu a început acest an intens și a fost mereu pe drumuri, între avioane.
14:50
Ședință cu incidente luni dimineață la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a fost suspendat temporar după ce o persoană din sala de judecată a leșinat,
14:40
Ții postul Paștelui, dar ai poftă de halva? Iată cea mai simplă rețetă de post, cu doar 4 ingrediente # Click.ro
Astăzi, 23 februarie 2026, a început Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante din calendarul ortodox. Creștinii urmează o serie de reguli, tradiții și obiceiuri, iar când vine vorba de alimentație, există câteva restricții care presupun renunțarea la carne și alte produse de origine animală.
14:20
Isabela, fiica Oanei Roman (49 de ani) și a lui Marius Elisei (38 de ani), a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani pe 21 februarie, eveniment celebrat așa cum și-a dorit. Vedeta a vrut să îi îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe fiicei sale: Isa și-a dorit să meargă la un hotel din București p
14:10
Treci printr-un șoc emoțional puternic? Cum îți recapeți echilibrul psihic și fizic. Soluții validate științific și sprijin natural # Click.ro
Un eveniment brusc și devastator – pierderea unei persoane dragi, o despărțire neașteptată, un diagnostic grav, un accident sau o trădare – poate declanșa ceea ce specialiștii numesc șoc emoțional acut.
13:50
25 de grade Celsius la final de februarie. Val de căldură rar în Europa pentru această perioadă # Click.ro
Un „puternic Dom de Căldură” se va extinde peste inima Europei în ultima săptămână a lunii februarie, depășind normele sezoniere și aducând temperaturi ce vor atinge 25°C în multe regiuni. După aproape o lună de depresiuni atlantice
13:40
Zodiile care vor avea parte de o bucurie uriașă de Dragobete. Visau la acest lucru de mulți ani # Click.ro
Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, celebrată anual pe 24 februarie, vine în 2026 cu o energie aparte pentru anumite zodii.
13:10
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete # Click.ro
Pufoase, aurii și incredibil de fragede, oladiile sunt desertul copilăriei pentru multe familii din Europa de Est.
13:10
Ea e prima mare iubire a lui Ioniță de la Clejani, mama Ramonei. O cheamă tot Viorica și cântă piesa „Am cartofi și n-am ulei și fac foamea lângă ei” FOTO # Click.ro
Cine e și cum arată prima mare iubire a lui Ioniță de la Clejani, mama Ramonei. O cheamă tot Viorica și a devenit celebră cu piesa „Am cartofi și n-am ulei!” FOTO
Acum 24 ore
12:40
Fotografia umilitoare a prințului detronat Andrew, expusă la Luvru lângă Mona Lisa: „Așa îl va ține minte lumea” # Click.ro
O fotografie a prințului detronat Andrew Mountbatten-Windsor a fost expusă duminică, 22 februarie, la Muzeul Luvru din Paris, aproape de celebra Mona Lisa, într-un gest de umilință
12:40
Una dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost cerută în căsătorie! După dezamăgirea cu iubitul infidel, acum e cea mai fericită. VIDEO # Click.ro
O fostă concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii a fost cerută recent în căsătorie. Evenimentul special s-a desfășurat la Paris, pe malul Senei, într-un cadru romantic, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
12:10
Țurțurii fac prăpăd! Bucăți uriașe de gheață se desprind de pe clădiri: oameni accidentați și mii de mașini avariate # Click.ro
În ultimele zile, căderile de țurțuri au provocat daune semnificative în mai multe orașe din țară. Oamenii au fost răniți, iar mii de mașini au fost avariate, în timp ce autoritățile solicită locatarilor să fie extrem de atenți pe unde circulă și, mai ales, unde își parchează autoturismele.
12:00
Vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Ce oraș din România oferă acest beneficiu și cui # Click.ro
Primăria Cluj-Napoca lansează în acest an Programul social Alimente 2026, prin care aproximativ 10.000 de locuitori cu venituri modeste vor beneficia de vouchere în valoare de 500 de lei fiecare.
11:50
Morți suspecte: doi bărbați găsiți decedați în apartamente diferite, în același bloc din Deva # Click.ro
Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați au fost găsiți fără viață în apartamente diferite. Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele morților.
11:20
Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Italia se pregătește să spună adio Festivalului de la Sanremo. „Știu că un ciclu se încheie, mă bucur de această satisfacție și o accept cu seninătate” # Click.ro
După cinci ediții memorabile în calitate de prezentator și director artistic, Carlo Conti se pregătește să spună „adio” Festivalului de la Sanremo, cel mai prestigios eveniment muzical italian.
11:20
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din București, un punct de întâlnire celebru, dispare # Click.ro
Una dintre cele mai cunoscute cafenele din Centrul Vechi al Capitalei și-a închis porțile după mai bine de un deceniu de funcționare. Localul, inaugurat în 2014, a devenit rapid un punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru bucure;teni
11:10
Ce se întâmplă în corp dacă mâncăm după ora 18. Organul activ noaptea și rolul lui esențial # Click.ro
Seara târziu, când noi ne pregătim de odihnă, în interiorul corpului începe „tura de noapte” a unui organ vital: ficatul. Deși pare că totul încetinește în timpul somnului, la nivel metabolic lucrurile sunt departe de a sta pe loc.
10:50
Artiștii și sportivii au ieșit la proteste împotriva eutanasierii animalelor! Daniela Ploia și Carmen Șerban: „E o mafie! Încasează milioane de euro ca să omoare câinii abandonați!” # Click.ro
Mai multe proteste împotriva violenței asupra animalelor au avut loc, în week-end, în București, Cluj și Timișoara.
10:40
Islanda se pregătește să organizeze un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, posibil chiar din această vară, conform informațiilor obținute de Politico.eu de la surse apropiate guvernului islandez.
