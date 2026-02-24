Actorul Robert Carradine a murit la 71 de ani
Timis Online, 24 februarie 2026 09:20
Robert Carradine, actorul din „Lizzie McGuire” și „Revenge of the Nerds”, a murit la 71 de ani.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 10 minute
09:30
Lugojul devine, la final de februarie și început de martie, gazda primelor două etape, pline de culoare și farmecul neuitat al tradiției, din cadrul Festivalului–Concurs „Lada cu Zestre”, a XIX-a ediție. Două zile cu peste 6 ore de spectacol fiecare, cu muzică, dans popular și delicii culinare tradiționale, givan în grai și lucruri cu care se făleau străbunicii: așa va începe cel mai amplă competiție artistică a comunelor timișene. Accesul publicului este liber.
09:30
Doi sportivi ai Clubului „Ambasadorii Speranței” din Timișoara, nominalizați la Gala Sportului Paralimpic 2026 # Timis Online
Asociația Club Sportiv „Ambasadorii Speranței” din Timișoara anunță nominalizarea sportivilor Andrei Cupșa și Casian Munteanu la categoria „Sportivul Special Olympics al Anului”, în cadrul primei ediții a Galei Sportului Paralimpic, organizată de Comitetul Național Paralimpic (CNP). Evenimentul va avea loc pe 25 februarie și va fi transmis în direct pe TVR Sport, de la ora 19:00.
Acum 30 minute
09:20
Marți, 24 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:20
Robert Carradine, actorul din „Lizzie McGuire” și „Revenge of the Nerds”, a murit la 71 de ani.
09:10
Despre bolile oculare rare. De ce diagnosticul precoce poate schimba evoluția unei afecțiuni care, uneori, rămâne ani întregi fără simptome # Timis Online
Multe afecțiuni oculare nu dor și nu provoacă simptome evidente în fazele incipiente. Uneori, vederea scade treptat, alteori apar semne discrete, ușor de ignorat, iar diagnosticul ajunge să fie pus după ani de investigații. În cazul bolilor oculare rare, această întârziere poate însemna pierderea unor oportunități terapeutice sau dificultăți suplimentare pentru pacient și familie.
09:10
Vineri, 27 februarie, este ultima zi de mandat a lui Ilie Bolojan ca ministru interimar al Educației.
Acum 8 ore
02:30
Marți, 24 februarie, puteți celebra Dragobetele la teatru, la concerte, la expoziții sau să petreceți în oraș.
02:10
PROGRAM. „Pericles”, în regia lui Philip Parr, revine la Teatrul Maghiar din Timișoara # Timis Online
După o absență de câteva luni, la Teatrul Maghiar din Timișoara se va relua îndrăgitul spectacol „Pericles”, în regia lui Philip Parr. „Pericles” este o reinterpretare contemporană a piesei lui William Shakespeare, care ne poartă într-o călătorie fascinantă prin suferințe, pierderi și miracole, o poveste despre curaj și redescoperire.
Acum 24 ore
17:20
FOTO. DJ 692, lărgit la patru benzi între Timișoara și Sânandrei. Când încep lucrările # Timis Online
Lucrările de modernizare a drumului județean care leagă Timișoara de Sânandrei vor începe în perioada imediat următoare, anunță președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Proiectul vizează extinderea la patru benzi a DJ 692, pe sectorul care pornește din DN69, din zona descărcării de pe Autostrada A1 de pe Calea Aradului.
17:00
Lovitură ratată la Timișoara. Hoți prinși de polițiști cu sacii plini de țigări, cafea și mâncare pentru animale # Timis Online
Trei bărbați au dat spargerea într‑un magazin din Timișoara și au fost prinși de polițiști cu bunurile furate, aproape 200 de pachete de țigarete, pachete de cafea și hrană pentru animale, după ce ar fi pătruns fără drept în unitatea comercială de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989.
16:30
Un bărbat a suferit arsuri după ce un incendiu a izbucnit luni la o locuință de pe strada Vadul Crișului din Timișoara. Pompierii acționează pentru stingerea focului, în timp ce victima primește îngrijiri medicale.
16:20
15 ani de „Marele Ecran”: proiecții speciale și întâlniri cu cineaști la Cinema Studio Timișoara # Timis Online
Publicul din Timișoara este invitat la o nouă serie de proiecții de film de autor, organizată sub titlul „Marele Ecran prezintă”, un program aniversar dedicat documentarelor independente, actuale și relevante. Proiecțiile au loc la Cinema Studio și sunt urmate de discuții cu invitați.
16:20
Defecte doar pe hârtie. Schema IT de 150.000 de euro care a dus la reținerea unui angajat din Timișoara # Timis Online
Un angajat de 36 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, fiind suspectat că ar fi „scos din gestiune” componente IT în valoare de aproximativ 150.000 de euro, pe care le-ar fi trecut în sistem ca defecte, pentru a le putea însuși.
15:50
Cinci femei au fost depistate de autorități vânzând produse suspectate a fi contrafăcute, inscripționate cu mărci renumite, la Timișoara. Au fost ridicate 275 de bunuri, iar pe numele lor au fost întocmite acte pentru punerea în circulație de produse cu marcă înregistrată. Au primit și 2 amenzi pentru injurii.
15:00
Alergiile alimentare la copii pot fi o sursă mare de stres pentru părinți. Întrebările „Am greșit cu ceva?” sau „Aș fi putut preveni asta?” sunt frecvente, mai ales când copiii dezvoltă reacții la alimente. Un studiu, care a analizat datele a 2,8 milioane de copii, aduce vești liniștitoare și răspunsuri științifice clare, transmit specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii (AREA).
14:40
Consiliul Județean Timiș propune un proiect pilot de reformă administrativă, menit să încurajeze fuziunea comunelor din județ. Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că va fi înființat un fond județean de 10-20 milioane lei pentru comunele care aleg să se unească, suma fiind stabilită în funcție de numărul de locuitori. Primarii cu care am discutat se arată deschiși propunerii, dar mai rămân multe detalii de lămurit.
14:30
FOTO. Lucrările la calea ferată care traversează Timișoara au trecut de 20%. Unde se intervine # Timis Online
Lucrările de modernizare pe Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj, segmentul care traversează orașul, au depășit 20%, anunță CFR Timișoara. Se intervine în mai multe puncte, de la peroane și clădiri tehnice până la pasaje și linii de cale ferată.
13:10
Doi vecini dintr-un bloc din Deva au fost găsiți morți de polițiști după o intoxicație cu monoxid de carbon.
13:00
Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, implicat într-un accident mortal în 2018, dă acum vina pe infecțiile nosocomiale # Timis Online
Procesul medicului Dorel Săndesc, implicat într-un accident rutier din 2018 soldat cu moartea unei femei, continuă la Judecătoria Timișoara. Săndesc, manager al Spitalului Județean Timișoara, a cerut instanței să stabilească dacă victima a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contactate în spital sau a traumelor suferite în urma accidentului.
12:30
Primăria Municipiului Lugoj anunță prima acțiune din 2026 de ridicare a deșeurilor vegetale. Colectarea are loc în martie, pe zone: Lugojul Român (9–13) și Lugojul German (16–20), cu respectarea strictă a intervalelor stabilite.
12:30
Primăria Municipiului Lugoj a scos la licitație lucrările din primul lot al proiectului de eficientizare energetică a blocurilor, vizând imobilele de pe strada Stadion nr. 52–55. Contractul este estimat la 5,9 milioane lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până în 26 martie.
12:10
O elevă de la LPS Banatul transportată la spital după ce a luat mai multe medicamente la școală # Timis Online
O elevă de la Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara a fost transportată de urgență la spital, după ce ar fi ingerat mai multe medicamente.
11:50
Membru al comisiei care judecă abuzurile psihologilor, acuzat că își hărțuiește sexual clientele # Timis Online
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că își hărțuiește sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite.
11:50
La doar câteva sute de metri de granița cu Serbia, polițiștii din Timiș au depistat sâmbătă seara patru persoane care încercau să intre în România pe jos.
11:10
Străzi încă pline de persoane fără adăpost, peste 100 depistate și preluate de autorități în primele luni ale anului # Timis Online
108 persoane fără adăpost au fost depistate, de la începutul anului, pe străzile din Timișoara, fiind preluate de 335 de ori și predate centrului de asistență socială.
10:30
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, evaluată cu 4 stele într-un sistem internațional de rating universitar # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a primit un rating de 4 stele în cadrul sistemului internațional de evaluare QS Stars, fiind încadrată la nivelul „Foarte bine”, potrivit documentului oficial emis în urma procesului de analiză.
Ieri
09:10
Luni, 23 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:00
Monica Veress, specialistă în arta japoneză a aranjamentelor florale: „Ikebana are multe efecte benefice” # Timis Online
Monica Veress, artistă Ikebana (aka „Seiho-sensei”) este specialistă în arta japoneză a aranjamentului floral. Cu o abordare sensibilă și rafinată, ea transformă florile, ramurile și spațiile în expresii armonioase ale echilibrului, esteticului și filosofiei japoneze. Prin creațiile sale, Monica explorează legătura profundă dintre natură și emoție.
09:00
Un nou episod „În Context” cu Anca Pavel Bucșa. În prim-plan: tendințele pieței imobiliare # Timis Online
Joi, 26 februarie, de la ora 18, puteți descoperi în cadrul unui nou episod „În context”, găzduit de Anca Pavel Bucșa, director de produs Timiș Online și Ziarul Agenda & PubliTim, principalele tendințe care vor modela sectorul imobiliar în 2026.
07:10
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
00:20
Luni puteți merge la un târg de mărțișor sau la spectacole.
22 februarie 2026
15:20
Pompierii intevin duminică la un incendiu izbucnit la o mașină pe A1, la km 427.
13:10
Primăria mai dă 40.000 de euro pentru un studiu. Vrea să afle cât de mulțumiți sunt timișorenii de serviciile publice # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit direct Universității de Vest un nou contract, de peste 40.000 de euro cu TVA, pentru realizarea „Barometrului privind percepția cetățenilor asupra calității vieții 2025”. Studiul, cu minimum 2.300 de respondenți, va analiza în detaliu serviciile municipale, cu accent pe sănătate.
13:00
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, potrivit Agerpres.
12:50
Polițiștii caută o femeie care a dispărut din Timișoara din 18 februarie.
11:40
Postul Paștelui sau Postul Mare este cea mai importantă perioadă de post din calendarul creștin. El simbolizează cele 40 de zile de post și rugăciune prin care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Paște — Învierea lui Iisus Hristos.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Nyepi Day – Ziua Tăcerii, sărbătoarea unică în lume care oprește Bali pentru 24 de ore # Timis Online
Puține locuri din lume pot spune că se opresc complet pentru o zi întreagă. În Bali, însă, acest lucru se întâmplă în fiecare an, odată cu Nyepi, Anul Nou balinez celebrat conform calendarului Saka.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții și la expzoiții.
21 februarie 2026
19:00
Un accident rutier petrecut pe Calea Torontalului s-a soldat cu rănirea a două persoane, după ce trei autoturisme în care se aflau cinci oameni au fost implicate într-o coliziune.
12:50
Bacterii vechi de 5.000 de ani și rezistente la antibiotice, descoperite într-o peșteră din România. # Timis Online
O tulpină de bacterii a fost descoperită în peștera Scărișoara și este rezistentă la zece antibiotice moderne, potrivit G4media.ro.
12:00
Punctul de trecere a frontierei Lunga–Nako va avea program prelungit până la ora 1, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la solicitarea Instituției Prefectului Timiș. Măsura a fost luată pentru festivalul „Prima noapte de Bazar – Fenseraj Ukusa”, organizat la Kikinda.
11:40
Primăria Lugoj reia licitația de 9 milioane de euro pentru întreținerea drumurilor din municipiu # Timis Online
Lugoj a relansat licitația pentru întreținerea drumurilor pe următorii patru ani, după anularea primei proceduri. Contractul are o valoare de 37,2 milioane lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 26 martie pentru lucrări pe 220 de străzi și poduri din municipiu.
10:50
Șapte bărbați din două sate timișene, acuzați că au racolat și violat mai multe minore. Șase au fost reținuți # Timis Online
Șapte bărbați, cu vârste între 21 și 37 de ani, sunt acuzați că ar fi racolat și agresat sexual patru minore de 14 ani din Timiș. Vineri, polițiștii au făcut percheziții în Satchinez și Hodoni și au reținut șase suspecți, care urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
10:40
Odată cu montarea ultimului element pe crucea turlei centrale, Sagrada Familia din Barcelona se înalță acum până la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă biserică din lume, scrie Agerpres.
08:40
Pompierii au intervenit vineri seara la un incendiu la o locuință de pe strada Gheorghe Barițiu din Timișoara.
08:20
Trump scade tarifele vamale la 10% după ce Curtea Supremă a decis anularea celor impuse # Timis Online
Președintele american Donald Trump a criticat furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se profund dezamăgit de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, și a anunțat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, scrie Agerpres.
00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții și petreceri.
20 februarie 2026
21:30
Femeie rănită după ce a fost lovită de mașină pe trecerea de pietoni, în Calea Aradului din Timișoara # Timis Online
O femeie de 46 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, pe Calea Aradului din Timișoara. Accidentul s-a produs vineri, 20 februarie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
20:50
Pompierii intervin vineri seara după ce un zid a căzut peste o femeie în localitatea Alioș.
18:00
„Atac absurd” și „detalii birocratice”. Ceartă pe Facebook între Lațcău și Simonis pe seama Institutului de Oncologie # Timis Online
Schimb dur de replici, în online, între viceprimarul Ruben Lațcău și șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, pe tema accesului la viitorul Institut Regional de Oncologie Timișoara. Miza: investiția de 240 de milioane de euro și responsabilitatea pentru infrastructura rutieră din jurul spitalului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.