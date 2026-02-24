De 8 Martie, transmite-le un mesaj special femeilor importante din viața ta, în paginile ziarului Agenda & PubliTim

Luna martie începe, ca în fiecare an, cu un gând bun pentru femeile care ne sunt aproape. Cele care ne cresc, ne susțin, ne inspiră, ne fac zilele mai senine și viețile mai frumoase. Mame, soții, fiice, surori, prietene, colege – fiecare are un loc aparte în povestea noastră, iar Ziua Internațională a Femeii este un prilej de a le arăta recunoștință.

