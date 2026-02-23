Patru turci opriți în timpul unei încercări de trecere granița cu Serbia în Timiș
Timis Online, 23 februarie 2026 11:50
La doar câteva sute de metri de granița cu Serbia, polițiștii din Timiș au depistat sâmbătă seara patru persoane care încercau să intre în România pe jos.
Acum 30 minute
11:50
Membru al comisiei care judecă abuzurile psihologilor, acuzat că își hărțuiește sexual clientele # Timis Online
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că își hărțuiește sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite.
11:50
Acum o oră
11:10
Străzi încă pline de persoane fără adăpost, peste 100 depistate și preluate de autorități în primele luni ale anului # Timis Online
108 persoane fără adăpost au fost depistate, de la începutul anului, pe străzile din Timișoara, fiind preluate de 335 de ori și predate centrului de asistență socială.
Acum 2 ore
10:30
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, evaluată cu 4 stele într-un sistem internațional de rating universitar # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a primit un rating de 4 stele în cadrul sistemului internațional de evaluare QS Stars, fiind încadrată la nivelul „Foarte bine”, potrivit documentului oficial emis în urma procesului de analiză.
Acum 4 ore
09:10
Luni, 23 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:00
Monica Veress, specialistă în arta japoneză a aranjamentelor florale: „Ikebana are multe efecte benefice” # Timis Online
Monica Veress, artistă Ikebana (aka „Seiho-sensei”) este specialistă în arta japoneză a aranjamentului floral. Cu o abordare sensibilă și rafinată, ea transformă florile, ramurile și spațiile în expresii armonioase ale echilibrului, esteticului și filosofiei japoneze. Prin creațiile sale, Monica explorează legătura profundă dintre natură și emoție.
09:00
Un nou episod „În Context” cu Anca Pavel Bucșa. În prim-plan: tendințele pieței imobiliare # Timis Online
Joi, 26 februarie, de la ora 18, puteți descoperi în cadrul unui nou episod „În context”, găzduit de Anca Pavel Bucșa, director de produs Timiș Online și Ziarul Agenda & PubliTim, principalele tendințe care vor modela sectorul imobiliar în 2026.
Acum 6 ore
07:10
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
Acum 12 ore
00:20
Luni puteți merge la un târg de mărțișor sau la spectacole.
Acum 24 ore
15:20
Pompierii intevin duminică la un incendiu izbucnit la o mașină pe A1, la km 427.
13:10
Primăria mai dă 40.000 de euro pentru un studiu. Vrea să afle cât de mulțumiți sunt timișorenii de serviciile publice # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit direct Universității de Vest un nou contract, de peste 40.000 de euro cu TVA, pentru realizarea „Barometrului privind percepția cetățenilor asupra calității vieții 2025”. Studiul, cu minimum 2.300 de respondenți, va analiza în detaliu serviciile municipale, cu accent pe sănătate.
13:00
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, potrivit Agerpres.
12:50
Polițiștii caută o femeie care a dispărut din Timișoara din 18 februarie.
Ieri
11:40
Postul Paștelui sau Postul Mare este cea mai importantă perioadă de post din calendarul creștin. El simbolizează cele 40 de zile de post și rugăciune prin care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Paște — Învierea lui Iisus Hristos.
09:10
Nyepi Day – Ziua Tăcerii, sărbătoarea unică în lume care oprește Bali pentru 24 de ore # Timis Online
Puține locuri din lume pot spune că se opresc complet pentru o zi întreagă. În Bali, însă, acest lucru se întâmplă în fiecare an, odată cu Nyepi, Anul Nou balinez celebrat conform calendarului Saka.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții și la expzoiții.
21 februarie 2026
19:00
Un accident rutier petrecut pe Calea Torontalului s-a soldat cu rănirea a două persoane, după ce trei autoturisme în care se aflau cinci oameni au fost implicate într-o coliziune.
12:50
Bacterii vechi de 5.000 de ani și rezistente la antibiotice, descoperite într-o peșteră din România. # Timis Online
O tulpină de bacterii a fost descoperită în peștera Scărișoara și este rezistentă la zece antibiotice moderne, potrivit G4media.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Punctul de trecere a frontierei Lunga–Nako va avea program prelungit până la ora 1, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la solicitarea Instituției Prefectului Timiș. Măsura a fost luată pentru festivalul „Prima noapte de Bazar – Fenseraj Ukusa”, organizat la Kikinda.
11:40
Primăria Lugoj reia licitația de 9 milioane de euro pentru întreținerea drumurilor din municipiu # Timis Online
Lugoj a relansat licitația pentru întreținerea drumurilor pe următorii patru ani, după anularea primei proceduri. Contractul are o valoare de 37,2 milioane lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 26 martie pentru lucrări pe 220 de străzi și poduri din municipiu.
10:50
Șapte bărbați din două sate timișene, acuzați că au racolat și violat mai multe minore. Șase au fost reținuți # Timis Online
Șapte bărbați, cu vârste între 21 și 37 de ani, sunt acuzați că ar fi racolat și agresat sexual patru minore de 14 ani din Timiș. Vineri, polițiștii au făcut percheziții în Satchinez și Hodoni și au reținut șase suspecți, care urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
10:40
Odată cu montarea ultimului element pe crucea turlei centrale, Sagrada Familia din Barcelona se înalță acum până la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă biserică din lume, scrie Agerpres.
08:40
Pompierii au intervenit vineri seara la un incendiu la o locuință de pe strada Gheorghe Barițiu din Timișoara.
08:20
Trump scade tarifele vamale la 10% după ce Curtea Supremă a decis anularea celor impuse # Timis Online
Președintele american Donald Trump a criticat furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se profund dezamăgit de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, și a anunțat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, scrie Agerpres.
00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe proiecții și petreceri.
20 februarie 2026
21:30
Femeie rănită după ce a fost lovită de mașină pe trecerea de pietoni, în Calea Aradului din Timișoara # Timis Online
O femeie de 46 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, pe Calea Aradului din Timișoara. Accidentul s-a produs vineri, 20 februarie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
20:50
Pompierii intervin vineri seara după ce un zid a căzut peste o femeie în localitatea Alioș.
18:00
„Atac absurd” și „detalii birocratice”. Ceartă pe Facebook între Lațcău și Simonis pe seama Institutului de Oncologie # Timis Online
Schimb dur de replici, în online, între viceprimarul Ruben Lațcău și șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, pe tema accesului la viitorul Institut Regional de Oncologie Timișoara. Miza: investiția de 240 de milioane de euro și responsabilitatea pentru infrastructura rutieră din jurul spitalului.
17:30
„Ba tu să taci!”. Sub acest generic se va desfășura la Timișoara evenimentul Noaptea ideilor/Nuit des Idées 2026, propus de Institutul Francez. Programul acestuia include dezbateri deschise tinerilor interesați de politică și militantism civic, proiecție de film și discuții încrucișate.
17:20
Actorul Lajter Márkó Ernesztó este protagonistul unui one-man show autobiographic ce va avea premiera în acest sfârșit de săptămână, în spațiul barului Copacabana din Piața Unirii. Intitulată „Ruptură” și produsă de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, monodrama „urmărește traseul unui copil crescut într-un sat din Bihor în care fotbalul este limbaj universal”.
16:50
David Crescenzi revine la pupitrul dirijoral al Operei timișorene pentru două seri cu „Trubadurul” regretatului maestru Corneliu Murgu # Timis Online
Două reprezentații extraordinare ale operei „Trubadurul” de Giuseppe Verdi îl readuc la pupitrul orchestrei Operei Naționale Române din Timișoara pe maestrul David Crescenzi, dirijorul italian de al cărui nume se leagă unul dintre cele mai strălucite decenii ale istoriei culturale recente timișorene și o mulțime de prietenii printre iubitorii artei lirice din urbe. Pasiuni violente, trădări, secrete, iubire obsesivă și un final tragic: „Trubadurul” este una dintre cele mai intense opere verdiene. Versiunea timișoreană a spectacolului poartă semnătura regizorală a maestrului Corneliu Murgu.
15:40
Primăria Timișoara cere fonduri europene de aproape 10 milioane de lei pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 # Timis Online
Primăria Timișoara solicită 9,8 milioane de lei din fonduri europene pentru reabilitarea termică a corpului C1 al Școlii Gimnaziale nr. 16. Investiția totală se ridică la 17 milioane de lei, diferența urmând să fie asigurată din bugetul local. Proiectul vizează modernizarea completă și creșterea eficienței energetice.
15:20
Recomandarea de film din această săptămână este „Cazul Samca”, un thriller românesc construit ca un documentar de tip fake true-crime, care pune sub semnul întrebării limitele adevărului și ale memoriei colective.
15:20
Bianca Opăriuc, laureată a Festivalului-Concurs Gelu Stan: „Cu muncă și răbdare voi ajunge acolo unde îmi doresc” # Timis Online
La doar 20 de ani, Bianca Opăriuc este una dintre cele mai promițătoare voci ale folclorului bănățean. Studentă la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, tânăra îmbină studiul academic cu scena, tradiția cu ambiția și emoția cu rigoarea muncii bine făcute.
15:00
Timișoara își lansează ofensiva global. Peste 400 de lideri la debutul platformei „Timișoara Revoluționară” # Timis Online
Peste 400 de invitați, reprezentanți ai administrației publice, ai marilor companii, ai universităților și ai comunității locale, au participat joi seara, la Cinema Timiș, la lansarea oficială a platformei „Timișoara Revoluționară”. Este un proiect care își propune să repoziționeze orașul pe harta europeană a inovației și performanței.
14:30
Cursuri gratuite în dezvoltare durabilă și comunicare organizațională pentru angajații din Regiunea Vest # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Expert Business Center SRL organizează două cursuri gratuite online - Expert Dezvoltare Durabilă și Comunicare Organizațională - pentru angajații din Regiunea Vest, în martie–aprilie 2026. Înscrierea se face în limita locurilor disponibile, după principiul „primul venit, primul servit”.
13:50
FOTO. Care primării din Timiș primesc bani de la CJ Timiș pentru școli, grădinițe, drumuri și un cămin cultural # Timis Online
Consiliul Județean Timiș (CJT) a început semnarea contractelor pentru mai multe investiții locale, realizate în parteneriat cu primăriile din județ. Primele proiecte vizează șapte localități: Remetea Mare, Moșnița Nouă, Moravița, Pișchia, Sânandrei, Dudeștii Vechi și Știuca.
12:50
Solidaritate pe teren. Meci caritabil la CSS Bega Timișoara pentru Bogdan, diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV # Timis Online
Un meci caritabil de volei va avea loc duminică, 22 februarie, la CSS Bega Timișoara, unde echipa locală va întâlni CSM Lugoj pentru a sprijini tratamentul lui Bogdan.
12:30
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, in calitate de partener 4, are onoarea de a anunța începerea proiectului „Controlul cancerului de coL uterin prin Acces echitabil la seRvicii de cAlitate: consolidarea capacității programului național de screening – CLARA”, cod SMIS 353063, proiect implementat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București – in calitate de Lider, Institutul Național de Sănătate Publică, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova,...
11:20
Contract de peste 5 milioane de euro pentru construirea unui nou centru de colectare a deșeurilor în Freidorf # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat contractul pentru un nou centru mare de colectare prin aport voluntar, în zona Freidorf. Investiția de 31,1 milioane lei, finanțată prin PNRR, va fi realizată în șase luni și va permite predarea gratuită a deșeurilor voluminoase, textile, electrice sau din construcții.
11:20
Protest în centrul Timișoarei. Apel pentru stoparea eutanasierii câinilor și folosirea eficientă a banilor publici # Timis Online
Un nou protest dedicat protecției animalelor va avea loc duminică, 22 februarie, de la ora 16, în centrul orașului, la inițiativa Asociația Pieces of Heaven.
11:00
VIDEO. Balul „Bridgerton” de la Palatul Parlamentului: glamour, costume regale și o cerere în căsătorie surpriză pe scenă # Timis Online
Sălile Palatul Parlamentului au găzduit joi Balul Mascat „Bridgerton”, inspirat de serialul Bridgerton. Peste 850 de invitați, inclusiv vedete locale și actori internaționali precum Luke Thompson și Yerin Ha, au purtat ținute regale și au dansat sub candelabre, recreând atmosfera epocii Regenței. Momentul special al serii a fost o cerere în căsătorie pe scenă, salutată de actori și invitați. Balul a marcat lansarea sezonului 4 al serialului pe Netflix.
10:40
ADVERTORIAL. Comunitatea timișoreană a discutat despre sistemul geotermal în buclă închisă, o soluție durabilă pentru încălzirea urbană.
10:40
Timișoara își spune din nou povestea. Tur gratuit despre premierele care au făcut istorie în Europa # Timis Online
Timișorenii și vizitatorii orașului sunt invitați duminică, 22 februarie, între orele 15 și 17, să redescopere ADN-ul inovator al orașului în cadrul turului pietonal „Premierele Timișoarei”. Evenimentul este organizat de Timișoara Free Tours, proiect al Asociației Turism Alternativ.
10:20
Reacția lui Nicușor Dan după ce a fost numit „prim-ministru” de către Trump: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă” # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a reacționat cu umor după ce liderul american Donald Trump l-a numit din greșeală „prim-ministru”, spunând că astfel de erori sunt normale în contextul relațiilor internaționale.
09:00
În data de 20 februarie are loc întâlnirea dintre planetele Saturn și Neptun în Berbec, la grad zero. Reprezintă unul dintre cele mai rare și semnificative evenimente astrologice ale acestei perioade. Nu vorbim doar despre întâlnirea a două planete transpersonale, cu impact colectiv profund, ci despre o conjuncție care are loc chiar pe gradul zero al zodiacului, punctul absolut al începuturilor, al creației și al nașterii unui nou ciclu de experiență umană.
08:50
08:50
Sunt 17 ani de când autoritățile locale au deschis, în Timișoara, un spațiu care avea să devină pentru mulți seniori mai mult decât un simplu club. Acum, Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber – Clubul Pensionarilor, de pe Bd. General Ioan Dragalina, este locul unde, zi de zi, aproximativ 70 de vârstnici din oraș își găsesc prieteni, activitate și sens.
08:40
Timișoara devine capitala frumuseții profesionale. Mai mulți specialiști se reunesc la Convenția Internațională de Cosmetologie # Timis Online
Timișoara va găzdui, în perioada 3–5 martie, cel mai amplu eveniment dedicat exclusiv cosmeticii profesionale din România – Convenția Internațională de Cosmetologie, considerată un moment de referință pentru dezvoltarea și consolidarea acestui sector al industriei înfrumusețării.
