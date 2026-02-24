Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate

20:30

Daco-Getica, fosta Juventus Colentina, este una dintre cele mai puternice academii de fotbal din România, numărând peste 450 de copii și juniori legitimați. Clubul nu se mai axează azi spre fotbalul profesionist, ci pe formarea de tineri jucători pe care să-i lanseze în fotbalul mare. În acest sens, staff-ul echipei a demarat mai multe parteneriate […]