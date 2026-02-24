Robert Carradine, vedeta filmelor cu tocilari de la Hollywood, a murit la vârsta de 71 de ani
Gândul, 24 februarie 2026 09:20
Actorul american Robert Carradine, cunoscut publicului pentru rolurile „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată de foștii colegi de platou care au transmis mesaje de condoleanțe. Hilary Duff a jucat alături de Carradine în serualul „Lizzie McGuire”, a scris un mesaj emoționant pe […]
Alte ştiri de Gândul
Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. Viorel Cerbu: „Corupția nu poate fi controlată prin cruciade morale” # Gândul
Comisia Ministerului de Justiție susține marți, 24 februarie, de la 8:30, a doua serie de interviuri pentru trei posturi de conducere din cadrul DNA: procuror șef DNA și două poziții de adjunct DNA. Șase candidați s-au înscris pentru ocuparea funcțiilor, trei dintre aceștia pentru postul de șef și trei pentru rolul de adjunct, notează Mediafax. […]
Au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei” # Gândul
Iranul continuă să primească elicoptere de atac rusești Mi-28NE „Night Hunter”, ca parte a unui contract mai amplu de armament cu Moscova, în valoare de 500 de milioane de euro. Potrivit Financial Times și Iran International, se estimează că Teheranul a primit până la șase elicoptere Mi-28 în ianuarie, cel puțin o aeronavă fiind deja văzută deasupra […]
Care este desertul considerat a fi „inamic” pentru tinerețe, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Ce se întâmplă în organism când îl consumi # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre produsul care ar putea deveni un adevărat „inamic” pentru tinerețe. Odată consumat, acesta poate afecta atât interiorul, cât și exteriorul corpului, arată Cancan. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție efectele nocive pe care le-ar putea avea consumul de zahăr asupra sănătății și a vieții de zi […]
Gigi Becali spune cum ajunge echipa sa în play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1. „Sper la trei opțiuni” # Gândul
FCSB a învins pe Metaloglobus, 4-1, în etapa 28 a Superligii. Au marcat Daniel Bîrligea (6), Darius Olaru (27), David Miculescu (51), Juri Cisotti (79), respectiv Dragoș Huiban (7). FCSB e pe locul 7, 43 de puncte, Metaloglobus e pe ultimul loc, 11 puncte. Echipa lui Gigi Becali e la trei puncte de play-off, dar […]
Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate # Gândul
O furtună puternică a afectat luni coasta de est a Statele Unite ale Americii, provocând perturbări majore pentru milioane de persoane. Ninsorile abundente au dus la anularea a peste 5.000 de zboruri și la blocarea circulației în mai multe state americane. În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, stratul de zăpadă a ajuns la […]
Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea unui institut pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale # Gândul
Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale, Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol important în Parlamentul României, iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. […]
Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea primului institut de analiză legislativă # Gândul
Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii ( (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol în Parlament României iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmințit articole din presă conform cărora șeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare pe scară largă în Iran. „Au circulat mai multe știri din presa mincinoasă care spun că generalul Caine (…) s-ar opune intrării noastre în război cu Iranul, ceea ce este 100% […]
De ce doar Homo sapiens are bărbie este o întrebare care i-a intrigat decenii la rând pe biologi. O nouă cercetare sugerează că această trăsătură nu a apărut pentru un scop anume, ci ca efect secundar al altor transformări evolutive majore. Oamenii sunt singurele primate care prezintă o bărbie proeminentă, o particularitate anatomică ce a […]
Câți bani ar putea primi pensionarii care au pensii mici. Ce se întâmplă în cazul familiilor cu venituri scăzute. Ministrul Muncii a făcut anunțul # Gândul
Pensionarii care au pensii mici ar putea să primească un ajutor financiar, în 2026. Opțiuni sunt luate în calcul și în cazul familiilor cu venituri scăzute. Florin Manole, Ministrul Muncii, a explicat faptul că există o discuție în curs și că PSD și-ar dori adoptarea înainte de Buget. Anul 2026 ar putea veni cu un […]
Dormitul într-o cameră prea caldă poate pune inima în pericol, în special la persoanele în vârstă, scrie Mediafax. Un nou studiu arată că există un prag precis de temperatură peste care sistemul cardiovascular intră în stres nocturn. Cercetătorii de la Universitatea Griffith din Australia au monitorizat 47 de persoane cu vârsta peste 65 de ani […]
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina # Gândul
Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale. Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea […]
Atentat sinucigaș cu bombă lângă o gară din Moscova, asupra unei mașini de poliție. Un ofițer a fost ucis și alți doi fost răniți # Gândul
Un atentat cu bombă soldat cu un mort și doi răniți a avut în apropierea pieței Gării Savelovsky din Moscova, unde o mașină de patrulă a poliției rutiere a fost unui atac sinucigaș comis de un necunoscut. Ministerul rus de Interne a transmis că o persoană necunoscută s-a apropiat de vehiculul poliției, moment în care […]
Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 24 februarie 2026, în a 1.461-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat serviciile de salvare. Zelenski: „Trump să rămână alătjri de o țară democratică” În același timp, […]
Iată cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. Cursa a durat aproape nouă ore. Vezi mai jos. Zilnic, mulți clienți aleg să utilizeze serviciile oferite de companiile de ride sharing pentru a ajunge la destinațiile dorite. De altfel, există posibilitatea să fie solicitate astfel de curse pentru a ajunge […]
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București? # Gândul
Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”. Iată cum va fi vremea de Paște în București. Ninge de Paște în București Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele […]
Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…” # Gândul
Reforma administrativă la Iași. Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului, câte două până la cinci UAT-uri, într-o entitate mai mare, a stârnit discuții. Primarii ar avea însă și mai multe amendamente. Potrivit Ziarul de Iași, profesorul Vasile Cotiugă, cel care a schițat o nouă „hartă” a județului, a luat în considerare câteva criterii de ordin […]
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care ar fi electrocasnicul pentru care plătești câteva sute de lei pe lună, iarna, însă multe persoane ar putea să îl uite în priză fără să știe cât consumă, de fapt? Este vorba despre un aparat util la casa omului, aproape indispensabil în timpul sezonului rece. Vezi mai jos calculul complet. Unele […]
Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește” # Gândul
Marți, 24 februarie 2026, se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru o parte din ucrainenii care au fugit din calea conflictului Iașul a devenit o a doua „casă”. Halyna Vlasenko s-a refugiat la Iași alături de cei doi fii ai săi, de 12 și 17 ani și părinții de 73, respectiv […]
24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dragobetele este sărbătorit anual pe 24 februarie și este considerat echivalentul românesc al Zilei Îndrăgostiților. Tradiția își are originile în vechile obiceiuri populare și marchează începutul primăverii, dar și renașterea naturii și […]
Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, care, după spusele sale, nu s-a concretizat cu niciun fel de întâlniri sau discuții bilaterale cu oficiali americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan enumeră într-un […]
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), […]
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026? # Gândul
Se împlinesc 4 ani de când Rusia lui Vladimir Putin a declanșat așa-zisa „operațiune militară specială” și, sub semnul „Z”, a invadat Ucraina în zorii zilei de 24 februarie 2022. Confruntările sângeroase dintre ruși și ucraineni oferă, în pragul celui de-al cincilea an de lupte, un bilanț tragic – ambele tabere au pierdut aproape 2 […]
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit […]
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale # Gândul
La începutul lunii februarie, nivelul Mării Baltice a scăzut considerabil. Marea a pierdut 275 de milioane de tone de apă, iar nivelul acesteia este cu 67 de centimetri mai scăzută decât media înregistrată din 1886. Experții climatologi au declarat pentru Euronews că fenomenul din Marea Baltică a fost cauzat de factori atmosferici și de schimbările […]
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon # Gândul
Specialiștii atrag atenția că materialul vaselor de gătit este esențial pentru sănătate și gust, iar unele opțiuni populare ar trebui folosite cu mare atenție sau chiar evitate. Altfel spus, prăjim și gătim zilnic fără să ne gândim ce efect are tigaia asupra mâncării, scrie csid.ro. Materialul vaselor de gătit contează enorm, mai ales la temperaturi […]
Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi # Gândul
Dragobetele este ziua în care românii își sărbătoresc iubirea. Acest moment marchează apariția primelor semne ale primăverii, un nou început pentru suflet și pentru natură. Este momentul în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt. Ce este bine să faci de Dragobete De-a lungul timpului, ziua aceasta a fost […]
Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare # Gândul
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a refuzat să răspundă convocării ministerului de Externe al Franței după ce Departamentul de Stat al Americii a făcut remarci pe seama uciderii activistului naționalist Quentin Deranque. Activistul a fost bătut de mai mulți activiști radicali de stânga. Ambasada americană și Departamentul de Stat al SUA au învinuit „stânga […]
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă” # Gândul
Michele Hundley Smith, o femeie din Carolina de Nord, SUA, care a dispărut în anul 2001, pe când avea 38 de ani, a fost găsită „în viață și în siguranță”, dar familia femeii și autoritățile au rămas cu o mulțime de întrebări fără răspuns legate de dispariția acesteia. Vineri, 20 februarie, Biroul Șerifului din comitatul […]
Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism” # Gândul
Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a reacționat la planul Guvernului Bolojan de a păstra un preț reglementat la gaze și după expirarea plafonării, la finalul lunii martie 2026. Aceasta a declarat că statul poate interveni în piață, dar doar pe termen scurt și doar pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. În opinia sa, o piață liberă ajută […]
Un bărbat a murit după ce a a fost împușcat accidental în piept, într-un sat din județul Vrancea # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit […]
Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică # Gândul
O familie din București a avut parte de o vacanță la schi pe care nu va uita prea curând, și nu pentru pârtia de schi, ci pentru vizita din cabinetul medicului, unde un membru a ajuns din cauza unei reacții alergice la pișcăturile ploșnițelor care se aflau în cameră. Între timp, pensiunea a fost închisă […]
Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar # Gândul
Britanicul Tamer Zeki, în vârstă de 29 de ani, s-a mutat într-un mic sat din Austria, cu doar 400 de locuitori, pentru a se stabili în orașul natal al iubitei sale, Anna Haselboeck. Tânărul aplicase fără succes pentru 1.000 de locuri de muncă în Marea Britanie și, deci, epuizase toate opțiunile în încercarea de a-şi […]
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune # Gândul
Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune care îi poate atrage pe hoți, atunci când plecați în vacanțe. Astfel, în timpul absenței voastre, este foarte important să evitați această practică și să luați câteva măsuri simple pentru securitatea locuinței. Așadar, înainte de a pleca de acasă pe termen lung, în primul rând trebuie să verificați dacă […]
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie # Gândul
Un accident rutier a provocat moartea a 19 persoane în Nepal. Un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie, rezultând și 25 de răniți. Printre pasagerii care și-au pierdut viața se află și un britanic de 24 de ani. Accidentul s-a petrecut în Dhading, pe 23 februarie 2026, potrivit Al Jazeera. Autobuzul a căzut […]
Utilizarea luminilor de drum care nu sunt corespunzătoare au fost luate în vizor de oamenii legii, potrivit noilor prevederi ale Codului Rutier 2025, metoda aceasta poate aduce sancțiuni severe. Aprinderea și stingerea rapidă a fazei lungi, cunoscută sub numele de „flash”, poate fi considerată o formă de comportament agresiv și poate aduce amenzi consistente, dar […]
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă” # Gândul
Valul de ninsori care s-a abătut peste România în ultimele zile readuce în discuție siguranța pe drumurile acoperite de zăpadă. Întrebarea pe care toți șoferii și-o pun în ultima vreme este dacă anvelopele all-season sunt o soluție sigura iarna aceasta. Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat recent riscurile asociate acestora și recomandările pentru […]
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional” # Gândul
Paolo Zampolli, trimisul lui Trump pentru parteneriate globale, a declarat că Tamila Cristescu este unul dintre cei mai de încredere oameni din echipa lui și îi apreciază profesionalismul. Anterior, consultanta lui Zampolli a fost dată afară chiar de ministrul de Externe, Oana Țoiu. Românca Tamila Cristescu, specialistă în relații internaționale, este un om de bază […]
Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse # Gândul
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat stare de urgență în cel mai mare oraș american după puternicul ciclon de zăpadă care a devastat nord-estul SUA. Starea de urgență va fi valabilă între orele 21:00 – 23:59. Călătorii vor avea interdicție să intre sau să călătorească în oraș, potrivit Fox News. Zboruri anulate Furtuna a […]
Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan # Gândul
Politologul Cristian Preda și-a rupt, în direct, diploma de doctorat. Gestul său este un protest față de măsurile Guvernului Bolojan, care reduc la jumătate indemnizația pentru titlul de doctor. Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, a sous că diplomele de doctorat au devenit o povară și că statul […]
Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private” # Gândul
O fostă cercetătoare a companiei care a creat ChatGPT avertizează asupra unui pericol ignorat de milioane de utilizatori, iar riscul nu este doar cel al confidențialității, ci este vorba despre autonomia psihologică a fiecăruia dintre noi. Zoë Hitzig a lucrat mai mulți ani ca cercetătoare pentru OpenAI, dar – la începutul anului 2016 – ea […]
Renunță Hermannstadt la Dorinel Munteanu? „Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea” # Gândul
Dorinel Munteanu a semnat în iarnă cu Hermannstadt un acord până în 2027, iar în zece meciuri la sibieni are o victorie, două remize și șapte înfrângeri. FK Csikszereda a învins luni pe FC Hermannstadt, 2-1, în etapa 28 din Superliga. Ciucanii sunt pe locul 13, 28 de puncte, și sibienii sunt pe penultimul loc, […]
Cum motivează Dominic Fritz lipsa Oanei Țoiu de la moțiunea depusă împotriva ei: „A mers să voteze pachetul de sancțiuni pentru Rusia” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat de ce ministra de Externe, Oana Țoiu, nu a fost prezentă în plen la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa. Moțiunea a fost respinsă de Senat cu 44 de voturi pentru, 59 împotrivă și o abținere. Potrivit lui Fritz, Oana Țoiu s-a aflat la Bruxelles, unde a […]
Clubul a fost în prima ligă de fotbal, acum adună „prichindei” la fotbal din toată țara! „Cel mai greu e să formezi tineri jucători” # Gândul
Daco-Getica, fosta Juventus Colentina, este una dintre cele mai puternice academii de fotbal din România, numărând peste 450 de copii și juniori legitimați. Clubul nu se mai axează azi spre fotbalul profesionist, ci pe formarea de tineri jucători pe care să-i lanseze în fotbalul mare. În acest sens, staff-ul echipei a demarat mai multe parteneriate […]
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București riscă să ajungă în incapacitate de plată din cauza lipsei de bani și a datoriilor acumulate. Într-un interviu acordat pentru Pro Tv, edilul a declarat că Bucureștiul a pierdut, în ultimii doi ani, aproximativ 8 miliarde de lei din cauza modificării formulei de finanțare. […]
WhatsApp lucrează la cea mai așteptată funcție în rândul utilizatorilor. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în momentul acela. Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, relatează Economedia. Este vorba despre primele referiri în direcția […]
