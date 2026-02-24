Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, în debutul celui de-al patrulea an de război în Ucraina
Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale. Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea […]
Iată cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. Cursa a durat aproape nouă ore. Vezi mai jos. Zilnic, mulți clienți aleg să utilizeze serviciile oferite de companiile de ride sharing pentru a ajunge la destinațiile dorite. De altfel, există posibilitatea să fie solicitate astfel de curse pentru a ajunge […]
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București? # Gândul
Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”. Iată cum va fi vremea de Paște în București. Ninge de Paște în București Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele […]
Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…” # Gândul
Reforma administrativă la Iași. Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului, câte două până la cinci UAT-uri, într-o entitate mai mare, a stârnit discuții. Primarii ar avea însă și mai multe amendamente. Potrivit Ziarul de Iași, profesorul Vasile Cotiugă, cel care a schițat o nouă „hartă” a județului, a luat în considerare câteva criterii de ordin […]
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care ar fi electrocasnicul pentru care plătești câteva sute de lei pe lună, iarna, însă multe persoane ar putea să îl uite în priză fără să știe cât consumă, de fapt? Este vorba despre un aparat util la casa omului, aproape indispensabil în timpul sezonului rece. Vezi mai jos calculul complet. Unele […]
Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește” # Gândul
Marți, 24 februarie 2026, se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru o parte din ucrainenii care au fugit din calea conflictului Iașul a devenit o a doua „casă”. Halyna Vlasenko s-a refugiat la Iași alături de cei doi fii ai săi, de 12 și 17 ani și părinții de 73, respectiv […]
24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dragobetele este sărbătorit anual pe 24 februarie și este considerat echivalentul românesc al Zilei Îndrăgostiților. Tradiția își are originile în vechile obiceiuri populare și marchează începutul primăverii, dar și renașterea naturii și […]
Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, care, după spusele sale, nu s-a concretizat cu niciun fel de întâlniri sau discuții bilaterale cu oficiali americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan enumeră într-un […]
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), […]
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026? # Gândul
Se împlinesc 4 ani de când Rusia lui Vladimir Putin a declanșat așa-zisa „operațiune militară specială” și, sub semnul „Z”, a invadat Ucraina în zorii zilei de 24 februarie 2022. Confruntările sângeroase dintre ruși și ucraineni oferă, în pragul celui de-al cincilea an de lupte, un bilanț tragic – ambele tabere au pierdut aproape 2 […]
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit […]
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale # Gândul
La începutul lunii februarie, nivelul Mării Baltice a scăzut considerabil. Marea a pierdut 275 de milioane de tone de apă, iar nivelul acesteia este cu 67 de centimetri mai scăzută decât media înregistrată din 1886. Experții climatologi au declarat pentru Euronews că fenomenul din Marea Baltică a fost cauzat de factori atmosferici și de schimbările […]
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon # Gândul
Specialiștii atrag atenția că materialul vaselor de gătit este esențial pentru sănătate și gust, iar unele opțiuni populare ar trebui folosite cu mare atenție sau chiar evitate. Altfel spus, prăjim și gătim zilnic fără să ne gândim ce efect are tigaia asupra mâncării, scrie csid.ro. Materialul vaselor de gătit contează enorm, mai ales la temperaturi […]
Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi # Gândul
Dragobetele este ziua în care românii își sărbătoresc iubirea. Acest moment marchează apariția primelor semne ale primăverii, un nou început pentru suflet și pentru natură. Este momentul în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt. Ce este bine să faci de Dragobete De-a lungul timpului, ziua aceasta a fost […]
Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare # Gândul
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a refuzat să răspundă convocării ministerului de Externe al Franței după ce Departamentul de Stat al Americii a făcut remarci pe seama uciderii activistului naționalist Quentin Deranque. Activistul a fost bătut de mai mulți activiști radicali de stânga. Ambasada americană și Departamentul de Stat al SUA au învinuit „stânga […]
O femeie a dispărut fără urmă în 2001 și acum, când a fost găsită în viață, nu vrea ca familia ei să știe unde este. „Sunt extaziată, sunt furioasă” # Gândul
Michele Hundley Smith, o femeie din Carolina de Nord, SUA, care a dispărut în anul 2001, pe când avea 38 de ani, a fost găsită „în viață și în siguranță”, dar familia femeii și autoritățile au rămas cu o mulțime de întrebări fără răspuns legate de dispariția acesteia. Vineri, 20 februarie, Biroul Șerifului din comitatul […]
Șefa OMV critică planul Guvernului Bolojan pentru prețul la gaze: „Nu toată lumea are nevoie de acest mecanism” # Gândul
Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a reacționat la planul Guvernului Bolojan de a păstra un preț reglementat la gaze și după expirarea plafonării, la finalul lunii martie 2026. Aceasta a declarat că statul poate interveni în piață, dar doar pe termen scurt și doar pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. În opinia sa, o piață liberă ajută […]
Un turist cazat la un hotel de patru stele a fost mușcat de ploșnițe. A avut o reacție alergică # Gândul
O familie din București a avut parte de o vacanță la schi pe care nu va uita prea curând, și nu pentru pârtia de schi, ci pentru vizita din cabinetul medicului, unde un membru a ajuns din cauza unei reacții alergice la pișcăturile ploșnițelor care se aflau în cameră. Între timp, pensiunea a fost închisă […]
Un bărbat şi-a găsit loc de muncă într-un sat cu 400 de oameni după ce aplicase fără succes la 1.000 de joburi. Cum a scăpat de stresul financiar # Gândul
Britanicul Tamer Zeki, în vârstă de 29 de ani, s-a mutat într-un mic sat din Austria, cu doar 400 de locuitori, pentru a se stabili în orașul natal al iubitei sale, Anna Haselboeck. Tânărul aplicase fără succes pentru 1.000 de locuri de muncă în Marea Britanie și, deci, epuizase toate opțiunile în încercarea de a-şi […]
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Obiceiul care îi poate atrage pe hoți și să vă pună casa în pericol, când plecați în vacanță. Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune # Gândul
Specialiștii avertizează asupra unei greșeli comune care îi poate atrage pe hoți, atunci când plecați în vacanțe. Astfel, în timpul absenței voastre, este foarte important să evitați această practică și să luați câteva măsuri simple pentru securitatea locuinței. Așadar, înainte de a pleca de acasă pe termen lung, în primul rând trebuie să verificați dacă […]
Accident rutier în Nepal cu 19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în prăpastie # Gândul
Un accident rutier a provocat moartea a 19 persoane în Nepal. Un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie, rezultând și 25 de răniți. Printre pasagerii care și-au pierdut viața se află și un britanic de 24 de ani. Accidentul s-a petrecut în Dhading, pe 23 februarie 2026, potrivit Al Jazeera. Autobuzul a căzut […]
Utilizarea luminilor de drum care nu sunt corespunzătoare au fost luate în vizor de oamenii legii, potrivit noilor prevederi ale Codului Rutier 2025, metoda aceasta poate aduce sancțiuni severe. Aprinderea și stingerea rapidă a fazei lungi, cunoscută sub numele de „flash”, poate fi considerată o formă de comportament agresiv și poate aduce amenzi consistente, dar […]
Ce spune Titi Aur despre cele mai periculoase anvelope pe zăpadă. Mașina alunecă fix ca o sanie: „Șoferii aceștia să stea acasă” # Gândul
Valul de ninsori care s-a abătut peste România în ultimele zile readuce în discuție siguranța pe drumurile acoperite de zăpadă. Întrebarea pe care toți șoferii și-o pun în ultima vreme este dacă anvelopele all-season sunt o soluție sigura iarna aceasta. Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat recent riscurile asociate acestora și recomandările pentru […]
Tamila Cristescu, schimbată de Oana Țoiu de la consulatul din New York, este lăudată de Paolo Zampolli, omul de încredere al lui Trump: „Tamila Cristescu a promovat interesele României/ Are un potențial excepțional” # Gândul
Paolo Zampolli, trimisul lui Trump pentru parteneriate globale, a declarat că Tamila Cristescu este unul dintre cei mai de încredere oameni din echipa lui și îi apreciază profesionalismul. Anterior, consultanta lui Zampolli a fost dată afară chiar de ministrul de Externe, Oana Țoiu. Românca Tamila Cristescu, specialistă în relații internaționale, este un om de bază […]
Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse # Gândul
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat stare de urgență în cel mai mare oraș american după puternicul ciclon de zăpadă care a devastat nord-estul SUA. Starea de urgență va fi valabilă între orele 21:00 – 23:59. Călătorii vor avea interdicție să intre sau să călătorească în oraș, potrivit Fox News. Zboruri anulate Furtuna a […]
Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan # Gândul
Politologul Cristian Preda și-a rupt, în direct, diploma de doctorat. Gestul său este un protest față de măsurile Guvernului Bolojan, care reduc la jumătate indemnizația pentru titlul de doctor. Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, a sous că diplomele de doctorat au devenit o povară și că statul […]
Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private” # Gândul
O fostă cercetătoare a companiei care a creat ChatGPT avertizează asupra unui pericol ignorat de milioane de utilizatori, iar riscul nu este doar cel al confidențialității, ci este vorba despre autonomia psihologică a fiecăruia dintre noi. Zoë Hitzig a lucrat mai mulți ani ca cercetătoare pentru OpenAI, dar – la începutul anului 2016 – ea […]
Renunță Hermannstadt la Dorinel Munteanu? „Şi eu sunt la fel de neliniştit precum conducerea” # Gândul
Dorinel Munteanu a semnat în iarnă cu Hermannstadt un acord până în 2027, iar în zece meciuri la sibieni are o victorie, două remize și șapte înfrângeri. FK Csikszereda a învins luni pe FC Hermannstadt, 2-1, în etapa 28 din Superliga. Ciucanii sunt pe locul 13, 28 de puncte, și sibienii sunt pe penultimul loc, […]
Cum motivează Dominic Fritz lipsa Oanei Țoiu de la moțiunea depusă împotriva ei: „A mers să voteze pachetul de sancțiuni pentru Rusia” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat de ce ministra de Externe, Oana Țoiu, nu a fost prezentă în plen la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa. Moțiunea a fost respinsă de Senat cu 44 de voturi pentru, 59 împotrivă și o abținere. Potrivit lui Fritz, Oana Țoiu s-a aflat la Bruxelles, unde a […]
Clubul a fost în prima ligă de fotbal, acum adună „prichindei” la fotbal din toată țara! „Cel mai greu e să formezi tineri jucători” # Gândul
Daco-Getica, fosta Juventus Colentina, este una dintre cele mai puternice academii de fotbal din România, numărând peste 450 de copii și juniori legitimați. Clubul nu se mai axează azi spre fotbalul profesionist, ci pe formarea de tineri jucători pe care să-i lanseze în fotbalul mare. În acest sens, staff-ul echipei a demarat mai multe parteneriate […]
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București riscă să ajungă în incapacitate de plată din cauza lipsei de bani și a datoriilor acumulate. Într-un interviu acordat pentru Pro Tv, edilul a declarat că Bucureștiul a pierdut, în ultimii doi ani, aproximativ 8 miliarde de lei din cauza modificării formulei de finanțare. […]
WhatsApp lucrează la cea mai așteptată funcție în rândul utilizatorilor. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în momentul acela. Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, relatează Economedia. Este vorba despre primele referiri în direcția […]
Jafuri și violențe în tot mexicul după uciderea liderului de cartel. Avertismentul MAE pentru români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cu privire la degradarea situației de securitate în Mexic, în contextul uciderii liderului cartelului de droguri „El Mancho”, nivelul de alertă fiind ridicat la 4 din 9. În aceste circumstanțe, MAE le recomandă românilor care tranzitează sau intenționează să călătorească în aceste zone să evite deplasările neesențiale în statele Jalisco, […]
A început campania electorală în Ungaria. Ca de fiecare dată, Viktor Orban este dat pierzător. De ani buni, premierul maghiar pierde în sondaje, dar câștigă alegerile. Cum arată acum scena politică de la Budapesta și care sunt temele de campanie # Gândul
Campania electorală din Ungaria pentru alegerile parlamentare din primăvara aceasta a început în mod oficial și este marcată de o polarizare a societății și de o serie de scandaluri aproape fără precedent în ultimul deceniu și jumătate. Premierul Orban este devansat în sondaje de partidul de opoziție Tisza, condus de fostul aliat transformat în rival, […]
Dani Mocanu, mesaj pentru procuroarea care l-a acuzat și judecătorul care l-a condamnat: „M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat” # Gândul
Infractorul Dani Mocanu a lansat luni 23 februarie o piesă și un videoclip, deși se află în arest la domiciliu în Napoli, Italia, pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice. Clipul pentru melodia Napoli, difuzat la ora 19:00 pe contul de YouTube al lui Dani Mocanu, reconstituie traseul faptelor care i-au adus […]
Lanț de scandaluri la vârful Marii Britanii. Fost ambasador britanic în SUA, arestat. Care este legătura cu Epstein # Gândul
Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA și fost lord și secretar de Stat, a fost arestat, fiind suspectat pentru legăturile cu omul de afaceri american Jeffrey Epstein, acuzat și condamnat pentru infracțiuni sexuale. Știre în curs de actualizare
Doi soți care sunt căsătoriți de 19 ani au descoperit că sunt frați, asta după ce și-au căutat mamele biologice # Gândul
Doi soți căsătoriți de 19 ani au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice. Fiecare știa că pe mama biologică o cheamă Maria, însă nu s-au gândit nici măcar o secundă că ar putea fi vorba despre aceeași femeie. Doi soți au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mama biologică […]
Poza cu cel mai jenant moment al prințului britanic Andrew a devenit un „exponat” la Muzeul Luvru # Gândul
O fotografie cu prințul decăzut Andrew al Marii Britanii tocmai a ajuns exponat la Muzeul Luvru. Este exact momentul când a ieșit din arest. Nu este un exponat oficial, ci a fost doar o farsă făcută prințului Andrew. Un grup de activiști din Marea Britanie a agățat o fotografie înrămată cu Andrew, arătând transpirat când ieșea […]
Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani # Gândul
Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite într-un accident rutier produs, luni seară, pe DN2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar printre victimele rănite se află o fetiță de 7 ani. Accident grav în județul Brăila, doi morți și doi răniți, între […]
Hormon interzis în UE, găsit în carne de vită adusă din Brazilia. Zeci de tone au ajuns deja pe piață # Gândul
Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a descoperit un hormon interzis în Uniunea Europeană în mai multe transporturi de carne de vită adusă din Brazilia. Este vorba despre estradiol, o substanță care nu este permisă pentru creșterea animalelor în UE, potrivit agrointeligenta. Conform sursei citate, au fost identificate șase […]
Toni Neacșu intervine în scandalul banilor europeni: „Funia se apropie de gât, așa încât și Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el” # Gândul
Toni Neacșu intervine în disputa privind fondurile europene suspendate și critică modul în care Guvernul Bolojan a gestionat Cererea de plată nr. 3 din PNRR. Neacșu susține că întârzierile sunt mai grave decât cele legate de pensiile speciale și că suma totală suspendată în mai 2025 ajunge la 869 milioane de euro, aferentă unui număr […]
Nicușor Dan, pus la zid de ”influensării” pro-europeni. Cristoiu: S-a văzut disperarea sistemului # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu, a comentat criza generată în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după vizita acestuia la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului Păcii. Organizația creată de Donald Trump a avut prima reuniune oficială pe 19 februarie, la Washington, […]
Primul interviu în România al lui Paolo Zampolli, omul care i-a făcut legătura lui Nicușor Dan cu Marco Rubio: „Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale” # Gândul
Paolo Zampolli, trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale și cel care a mediat întâlnirea dintre Nicușor Dan și Marco Rubio la Washington a vorbit despre bazele parteneriatului dintre România și SUA, potrivit inpolitics.ro. Acesta a precizat că numirea unui nou ambasador american la București marchează începutul unei etape cu beneficii strategice pentru ambele […]
România are o bogată zonă turistică, însă există și zone în care oamenii nu au voie să pășească. Autoritățile au decis să interzică accesul turiștilor în anumite zone pentru protejarea ecosistemelor fragile, speciilor rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană. Rezervația Gemenele din Retezat este inaccesibilă Un exemplu clar este Rezervația […]
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic” # Gândul
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea alegilor din 2024. „Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut curtea constituțională, probabil că azi era președinte democratic”, a declarat Georgescu. La ieșirea de la Curtea de Apel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că „fără Dumnezeu, democrația se […]
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba” # Gândul
Premierul slovac Robert Fico a promis că va opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina începând de astăzi dacă Kievul nu reia livrarea de petrol rusesc prin conducta Drujba. Și asta a făcut, numind sistarea de alimentare electrică a Ucrainei drept „primul pas reciproc” față de suspendarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta […]
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei # Gândul
Donald Trump a criticat decizia Curții Suprema a SUA de anularea tarifelor vamale reciproce și a considerat-o drept „ridicolă, defectuoasă și teribilă”. El i-a acuzat pe judecători că sunt de partea Republicii Populare Chineze. Totuși, Președintele SUA spune că acțiunile judecătorilor îi oferă „mai multă forță și putere” decât avea înainte. „Următorul lucru care se va […]
