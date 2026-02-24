Donald Trump pune în aplicare tarifele globale de 10%, după decizia Curții Supreme
Digi24.ro, 24 februarie 2026 09:20
Noile tarife globale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare, marți, la nivelul de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat vineri o mare parte dintre taxele drastice la import propuse de administrația sa. La doar câteva ore după decizia instanței, președintele a semnat un decret care prevedea aplicarea noii taxe începând cu 24 februarie. Ulterior, Trump a amenințat că va majora tariful la 15%, însă până în prezent nu a fost emisă nicio directivă oficială în acest sens, anunță BBC.
• • •
Acum 10 minute
09:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 23 februarie - 23 martie. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice în prima parte a perioadei iar în decursul lunii martie valorile termice vor fi apropiate sau mai mari față de media perioadei.
09:30
(P) Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale # Digi24.ro
Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne. Este un echilibru menținut în echilibru de celule specializate și bariere naturale de protecție. Toate acestea funcționează continuu, pentru ca organimsul nostru să fie în parametri necesari activității de zi cu zi.
09:30
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie” # Digi24.ro
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, într-o formă sau alta, ar putea fi salvarea acestei ţări, dar şi a Europei, consideră Armand Goşu, istoric şi analist politic, expert în spaţiul ex-sovietic. Istoricul crede că „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie” din cauza alegerilor din SUA, din noiembrie, și nu exclude posibilitatea unei escaladări, în această vară.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal omologului său american Donald Trump, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, declarând că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea” Ucrainei.
09:00
Donald Trump susține, miercuri, primul său discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat. „Am multe de spus” # Digi24.ro
Donald Trump se pregătește să susțină marți seară (n.r miercuri dimineață, ora 4.00, în România) primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, într-un context de tensiuni politice ridicate la Washington, anunță The New York Times. „Va fi un discurs lung. Am multe de spus”, a declarat liderul de la Casa Albă. La un an de la preluarea mandatului, Trump s-a dovedit a fi un președinte care sfidează așteptările convenționale, punând în aplicare un program amețitor ce a răsturnat prioritățile interne, a distrus alianțe externe și a provocat sistemul fundamental de control și echilibru al națiunii, arată presa de peste ocean. Potrivit celor care îl cunosc, președintele va încerca să pună în evidență cele 13 luni de dereglementare accelerată, un număr record de acțiuni executive și reduceri masive ale agențiilor federale.
09:00
Box: Legendele Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se vor înfrunta din nou, după 11 ani de la „Meciul secolului” # Digi24.ro
Americanul Floyd Mayweather şi filipinezul Manny Pacquiao, două legende ale boxului, se vor înfrunta din nou într-un meci profesionist, după mai bine de unsprezece ani de la prima lor confruntare, pe 19 septembrie la Las Vegas, scrie AFP.
09:00
O explozie în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, luni noapte, a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, potrivit BBC.
Acum 2 ore
08:40
Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin. Ultima dată când armata rusă a dat cifre legate de morți: septembrie 2022 # Digi24.ro
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.
08:20
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să accelereze livrarea de echipamente de apărare către Ucraina, deplângând faptul că deciziile politice în această chestiune nu au evoluat la fel de repede ca armamentul în acest război, relatează EFE.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 februarie.
Acum 4 ore
07:10
Planurile NASA pentru revenirea pe Lună, date peste cap. Misiunea Artemis II, amânată din nou # Digi24.ro
Racheta gigantică a NASA destinată revenirii astronauților pe Lună este consemnată la sol cel puțin până în aprilie, după apariția unei noi defecțiuni tehnice. La doar câteva zile după ce inginerii au rezolvat scurgerile periculoase de hidrogen și au stabilit o dată de lansare pentru 6 martie, sistemul de heliu al rachetei a cedat, forțând agenția spațială americană să amâne din nou misiunea Artemis II. Vehiculul va fi readus în hangar pentru investigații și reparații suplimentare.
07:10
Victimele violenței domestice ar putea primi concediu medical pentru refacere emoțională. Psiholog: „10 zile sunt insuficiente” # Digi24.ro
O inițiativă legislativă depusă la Parlament vizează introducerea în Codul muncii a unui drept nou: 10 zile de concediu plătit pentru angajații afectați de violență domestică, infracțiuni de viol sau agresiuni sexuale, precum și pentru părinții ai căror copii minori au fost victimele unor astfel de fapte. Potrivit expunerii de motive, măsura ar trebui să le ofere acestora timpul necesar pentru a căuta ajutor medical, psihologic și juridic, fără teama că își pierd veniturile sau locul de muncă. Psihologul clinician Radu Leca a declarat pentru Digi24.ro că, deși ideea este „extraordinară” ca principiu, 10 zile sunt insuficiente pentru o recuperare reală și pot expune victima riscului de stigmatizare la locul de muncă.
07:10
Rusia și noua cursă a spionajului orbital: de ce își apropie Kremlinul sateliții-spioni de infrastructura occidentală critică # Digi24.ro
Doi sateliți ruși au petrecut ani de zile deplasându-se tactic, în liniște, de-a lungul centurii geostaționare a Pământului - inelul de orbite situat la 36.000 de kilometri deasupra Ecuatorului. Acolo, sateliții sunt poziționați alături de navele spațiale comerciale occidentale și, conform evaluărilor experților, interceptează transmisiile acestora. O anchetă realizată de Financial Times la începutul lunii februarie 2026 a revelat că oficialii militari europeni se tem acum că sateliții ar putea face mai mult decât să „asculte” în secret, iar informațiile colectate ar putea permite Rusiei să interfereze cu sau chiar să preia controlul asupra sateliților care asigură comunicații și transmisii de televiziune în Europa, Orientul Mijlociu și părți din Africa, scrie Meduza.
07:10
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin” # Digi24.ro
Conform înțelepciunii populare, cu cât un război durează mai mult, cu atât publicul devine mai puțin entuziast în ceea ce privește continuarea conflictului. La urma urmei, cetățenii obișnuiți sunt cei care tind să suporte costurile economice și umane, scrie The Conversation într-o analiză privind războiul lui Putin împotriva Ucrainei care întră astăzi în cel de-al cincilea an.
07:10
„Pur și simplu s-a întâmplat să nu mor”. Povestea ucrainencei care a scăpat cu viață după ce o dronă rusească i-a explodat în casă # Digi24.ro
Karina a supraviețuit unui atac cu drone care i-a distrus apartamentul. În mijlocul prafului și al molozului, ea a povestit pentru Kyiv Post despre dimineața în care s-a trezit cu acoperișul prăbușit peste ea și despre războiul care i-a marcat viața începând din 2014.
07:10
Satul în care soldații ruși au o speranță de viață de 12 minute: bătălia pentru Stepnohirsk ar putea schimba cursul războiului # Digi24.ro
Există doar nouă clădiri înalte în satul ucrainean Stepnohirsk, dar bătălia din interiorul acestora ar putea schimba cursul războiului, scrie Tucker în debutul relatării sale. Odată era o așezare liniștită, cu doar 5.000 de locuitori. Astăzi, nu mai există civili. În schimb, căsuțele arse și cele nouă clădiri bombardate din centrul său sunt împărțite între armatele adverse care duc o luptă urbană intensă, casă cu casă, etaj cu etaj.
07:10
Cercetătorii americani au descoperit că urmele lăsate de căprioare pe copaci și pe sol pot străluci în lumină ultravioletă, un tip de radiație invizibil pentru oameni, dar perceptibil pentru aceste animale. Studiul arată că marcajele asociate sezonului de împerechere devin luminoase la amurg și în zori, atunci când căprioarele sunt cele mai active. Descoperirea sugerează că, pe lângă miros, ele ar putea folosi și semnale vizuale adaptate propriei lor vederi pentru a-și transmite informații în pădure, informează Science Alert.
07:10
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia # Digi24.ro
O femeie din SUA, care a dispărut în urmă cu 24 de ani după ce a plecat la cumpărături pentru Crăciun, a fost găsită „vie și nevătămată”, potrivit autorităților. Femeia a cerut poliției ca locul în care se află acm să nu fie dezvăluit nici măcar familiei.
07:10
Dragobete 2026: De unde provine sărbătoarea iubirii la români și ce semnifică data de 24 februarie # Digi24.ro
Dragobetele se numără printre cele mai vechi și mai valoroase sărbători ale culturii populare românești, consacrată iubirii, tinereții și reînnoirii naturii. Celebrată anual pe 24 februarie, ziua reprezintă echivalentul românesc al Valentine’s Day.
07:10
Mesaje de Dragobete 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți pe 24 februarie # Digi24.ro
07:10
Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție susțin astăzi interviul. Programul audierilor # Digi24.ro
Marți, 24 februarie, au loc interviurile pentru funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Trei procurori s-au înscris în cursa pentru șefia DNA, anume Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Cerbu. Interviurile pentru șefia DNA încep în prima parte a zilei, urmând ca, după ora 13:00, să aibă loc interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DNA.
07:10
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai mult decât Germania nazistă. Pacea este încă dificil de atins # Digi24.ro
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric - aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin în urmă cu opt decenii, în ceea ce a numit Marele Război Patriotic, invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei, relatează The Associated Press.
07:10
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste 200 de mașini: „O fac pentru copiii și nepoții mei” # Digi24.ro
Acum patru ani, lumea pe care o știma a încetat să mai existe. Motivul? Intrarea trupelor lui Putin în Ucraina și începerea invaziei pe scară largă. 24 februarie 2022 a fost ziua în care în România au început să intre sute de mii de refugiați, iar, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, oamenii s-au unit într-un efort conjugat pentru a ajuta ucrainenii care fugeau din calea rachetelor Moscovei. La patru ani distanță, nu doar că bună parte din solidaritate a dispărut, dar chiar s-a creat un val de ură la adresa celor bombardați zilnic. Totuși, în acest haos creat de zgomotul de fundal, există un român care de patru ani duce ajutoare pe frontul din Ucraina. Frontul, oriunde în lume, necesită foarte mult efort logistic pe liniile din spate. O țară ca Ucraina, prea puțin pregătită în 2022, se bucură de orice ajutor. Iar soldații care țin piept invadatorilor, au nevoie de bocanci, haine, echipament tactic și mașini, multe mașini care-i ajută să evacueze răniții sau să transporte provizii. Digi24.ro a vorbit cu doctorul Alexei Paluță, românul care de patru ani a făcut sute de drumuri în Ucraina, a cumpărat sute de mașini pe care le-a transportat pe front. Digi24.ro a încercat să înțeleagă de ce.
07:10
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi la ghișeu: Adeverințe și autorizații pe care le poți primi online # Digi24.ro
Progresele tehnologice permit cetățenilor să acceseze acte și adeverințe oficiale în mod eficient și fiabil, reducând semnificativ timpul pierdut și complexitatea birocratică.
07:10
Marea Britanie va petrece aproape 20 de ani pentru a aduce proiectul vehiculul blindat Ajax la final, dacă între timp nu va fi anulat # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie menține obiectivul de la sfârșitul anului 2029 pentru capacitatea operațională completă a IFV-uluiAjax, în ciuda anchetei în curs și a amenințării de anulare
07:10
Inteligenţa artificială (IA) a devenit un motor al dezinformării despre războiul din Ucraina, în special prin crearea de imagini false şi manipularea chatboţilor precum ChatGPT cu falsuri menite să modeleze cursul acestui conflict, care intră marţi, 24 februarie, în al cincilea an, scrie EFE, preluată de Agerpres.
07:10
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani # Digi24.ro
Cercetătorii care au analizat rămășițele mumificate ale unei femei scite au descoperit că aceasta a supraviețuit unei intervenții chirurgicale complexe la maxilar acum aproximativ 2.500 de ani, beneficiind de o proteză primitivă. Analiza CT a craniului parțial mumificat a permis vizualizarea în detaliu a operației și a modului în care a fost tratată rana, scrie Live Science.
07:10
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA # Digi24.ro
Finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein a închiriat spații de depozitare în diferite zone din SUA, unde și-a ascuns de autorități arhiva personală, scrie publicația britanică The Telegraph.
07:10
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters) # Digi24.ro
Oficialii americani și străini, directorii de companii, analiștii și investitorii începuseră să spere că tumultuoasele schimbări de politică comercială a SUA din anul trecut au luat sfârșit. Acum se confruntă cu o nouă incertitudine generată de decizia Curții Supreme a SUA de săptămâna trecută, care a anulat părți esențiale din planurile tarifare ale președintelui Donald Trump și sugestia sa ulterioară de a introduce taxe substanțiale ca soluție de compromis, scrie Reuters.
Acum 12 ore
00:10
Parchetul din Lyon deschide două anchete după marșul pentru Quentin Deranque: saluturi naziste, insulte rasiste și homofobe # Digi24.ro
Parchetul din Lyon a deschis două anchete după marșul organizat pentru Quentin Deranque, pentru „incitare publică la ură sau violență” pe motive de rasă, etnie, națiune sau religie, scrie Le Figaro. Una dintre anchete vizează „apologia crimei împotriva umanității” în legătură cu saluturi naziste, iar cealaltă „insulte rasiste și care au un caracter homofob”.
00:00
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins. Poliția face anchetă # Digi24.ro
Poliţia face verificări după ce dintr-una din băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu s-a desprins o bucată. Banca se află în apropiere de Poarta Sărutului.
00:00
Florin Manole spune cum poate fi finanțat pachetul de solidaritate al PSD. „Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.
00:00
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN1. Locuitorii de pe o rază de 800 de metri au fost evacuaţi # Digi24.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în județul Sibiu, iar locuitorii de pe o rază de 800 de metri au fost evacuaţi preventiv.
23 februarie 2026
23:40
ONU: Peste 600 de persoane au murit în 2026 încercând să ajungă în Europa prin Marea Mediterană # Digi24.ro
Cel puțin 606 persoane au fost raportate moarte sau dispărute în Marea Mediterană de la începutul anului 2026, în timp ce încercau să ajungă în Europa, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), agenție a ONU. Instituția avertizează că este cel mai mortal început de an din ultimul deceniu.
23:30
Când va face Valeri Zalujnîi, fostul şef al armatei ucrainene, un anunț privind ambiţiile sale prezidenţiale # Digi24.ro
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, o figură extrem de populară în Ucraina, a evitat luni o întrebare despre ambiţiile sale prezidenţiale. El a spus că subiectul nu poate fi discutat până la sfârşitul războiului cu Rusia.
23:00
Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie # Digi24.ro
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european (şef al Biroului Procurorului Public European, EPPO), în locul Laurei Codruța Kovesi, al cărei mandat expiră.
23:00
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma # Digi24.ro
Un bărbat de 31 de ani a murit, luni seară, după ce ar fi fost împuşcat accidental în zona pieptului. Incidentul a avut loc în comuna Câmpuri, din judeţul Vrancea, la domiciliul unui bărbat care intenţiona să vândă arma.
22:40
CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere şi comasări # Digi24.ro
Economiile făcute la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin reducerea personalului, reducerea funcţiilor de conducere cu 50% şi comasări în 73 de structuri au fost de peste 66 milioane de lei, spune preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.
22:30
Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea fermierilor români # Digi24.ro
Florin Barbu a înaintat Comisiei Europene patru măsuri în procesul de revizuire a Directivei 633, susținând că acestea sunt necesare pentru a elimina practicile comerciale neloiale și pentru a garanta accesul producătorilor români la rafturile marilor lanțuri de retail.
22:30
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina # Digi24.ro
Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, va coprezida, marți, împreună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, o reuniune a Coaliției de Voință. Aceasta se va desfășura prin videoconferință la ora 12:00 locală (13:00 ora României), a anunțat Palatul Elysée într-un comunicat de presă citat de Le Monde.
22:20
Ambasadorul SUA la Paris, gest de sfidare la adresa Ministerului de Externe francez. Ce măsură a anunțat ministrul # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, „nu s-a prezentat” luni seară la Ministerul francez de Externe, unde a fost convocat în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta. Ministerul francez şi-a exprimat regretul pentru gest și a anunțat măsuri.
22:20
Gisele Pelicot a fost primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat „şocată” de calvarul prin care aceasta a trecut # Digi24.ro
Giselle Pelicot, devenită o personalitate globală a luptei împotriva violenţelor sexuale, şi-a prezentat volumul de memorii în Regatul Unit, unde a fost primită luni de regina Camilla, a anunţat biroul de presă de la Palatul Buckingham.
21:50
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat de asasinarea părinților săi.
21:50
Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă # Digi24.ro
Un alt atac terorist a avut loc în Ucraina — de data aceasta în Mikolaiv. Potrivit șefului Poliției Naționale, Ivan Vîhivskyii, explozia a avut loc la o benzinărie dezafectată, unde polițiștii de patrulă sosiseră pentru schimbul de tură. Șapte polițiști de patrulă au fost răniți în incident, potrivit șefului Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vîhivskii.
21:50
Secretarul american de război l-a convocat pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său # Digi24.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă artificială Anthropic, a declarat luni un oficial pentru AFP, potrivit Agerpres. Compania refuză pentru moment anumite utilizări ale AI-ului său în scopuri militare şi de supraveghere.
21:30
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev # Digi24.ro
Moscova a acuzat Marea Britanie de tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un ofițer de rang înalt din cadrul Direcției Generale a Statului Major General (GRU) din Rusia.
21:00
Trump proclamă 22 februarie drept zi națională pentru victimele migranților aflați ilegal în SUA # Digi24.ro
Donald Trump a proclamat 22 februarie drept „Ziua Națională a Familiilor Îngerilor”, în memoria victimelor migranților aflați ilegal în SUA, în cadrul unei ceremonii organizate la Casa Albă. Anunțul vine în contextul intensificării politicilor administrației sale împotriva migrației ilegale.
20:50
Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit agenţiei DPA.
20:50
Cum îl descrie unul din oamenii căruia i se atribuie căderea Cortinei de Fier pe Trump pentru relația lui Putin # Digi24.ro
Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un „trădător” al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider „excepţional”, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa.
