Când oboseala nu e doar „de la tratament”, ci un semn măsurabil

Acum patru ani, lumea pe care o știma a încetat să mai existe. Motivul? Intrarea trupelor lui Putin în Ucraina și începerea invaziei pe scară largă. 24 februarie 2022 a fost ziua în care în România au început să intre sute de mii de refugiați, iar, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, oamenii s-au unit într-un efort conjugat pentru a ajuta ucrainenii care fugeau din calea rachetelor Moscovei. La patru ani distanță, nu doar că bună parte din solidaritate a dispărut, dar chiar s-a creat un val de ură la adresa celor bombardați zilnic. Totuși, în acest haos creat de zgomotul de fundal, există un român care de patru ani duce ajutoare pe frontul din Ucraina. Frontul, oriunde în lume, necesită foarte mult efort logistic pe liniile din spate. O țară ca Ucraina, prea puțin pregătită în 2022, se bucură de orice ajutor. Iar soldații care țin piept invadatorilor, au nevoie de bocanci, haine, echipament tactic și mașini, multe mașini care-i ajută să evacueze răniții sau să transporte provizii. Digi24.ro a vorbit cu doctorul Alexei Paluță, românul care de patru ani a făcut sute de drumuri în Ucraina, a cumpărat sute de mașini pe care le-a transportat pe front. Digi24.ro a încercat să înțeleagă de ce.