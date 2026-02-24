Ninsori puternice au lovit coasta de est a SUA și blochează traficul aerian: peste 5.000 de zboruri anulate
Digi24.ro, 24 februarie 2026 10:50
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate, anunţă BBC. În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts nămeții au ajuns la aproape un metru, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
11:10
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, la 4 ani de război în Ucraina # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa de la ora 13:00, în format de videoconferință, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, grupul statelor care sprijină Ucraina. Discuția are loc în contextul în care astăzi se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.
11:10
Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că NATO ar trebui să considere rachetele rusești Oreșnik cu rază medie de acțiune, dislocate în Belarus, ca pe o țintă militară legitimă.
Acum 15 minute
11:00
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru incidentul de la gală # Digi24.ro
Academia Britanică a reacţionat la controversa din jurul premiilor BAFTA de film de duminică seară, unde activistul cu sindromul Tourette, John Davidson, a făcut o serie de comentarii jignitoare în timpul spectacolului, scrie Variety.
11:00
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic. Zonele afectate de cod portocaliu și galben și vremea în Capitală # Digi24.ro
Meteorologii au emis, marți, noi avertizări cod galben și portocaliu de viscol, vânt puternic, zăpadă și polei. La munte, rafalele vor fi puternice, vizibilitatea redusă și stratul de zăpadă se va depune rapid. A fost emisă și o informare de precipitații moderate cantitativ, lapoviță și polei în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului.
Acum 30 minute
10:50
Ninsori puternice au lovit coasta de est a SUA și blochează traficul aerian: peste 5.000 de zboruri anulate # Digi24.ro
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate, anunţă BBC. În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts nămeții au ajuns la aproape un metru, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.
Acum o oră
10:40
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc” # Digi24.ro
La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, mii de refugiați care au ajuns în România în primele zile ale războiului și-au reconstruit viețile de la zero. Mulți plecaseră convinși că se vor întoarce rapid acasă, însă realitatea i-a obligat să găsească soluții pe termen lung. Acesasta este și povestea Olenei, o tânără fotografă din Odesa, care a ajuns la Iași împreună cu fiica ei de doar șase ani și care astăzi spune că nu se mai gândește să se întoarcă în Ucraina.
10:40
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Viorel Cerbu: „Suntem un fel de Spitalul Fundeni. Intervenim ca ultima redută” # Digi24.ro
Viorel Cerbu a fost primul procuror care a susținut interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Acesta a vorbit pe larg despre fenomenul corupției și a punctat că, printre obiectivele pe care și le-a propus, se numără transformarea parchetului anticorupție într-un „partener social”. Marți, 24 februarie, au loc și celelalte două interviuri pentru postul de procuror-șef al DNA, susținute de Vlad Grigorescu și Tatiana Cerbu.
10:30
Turcia: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge în timpul unui meci de fotbal # Digi24.ro
Lovit de minge în timpul unui meci de fotbal amator din Turcia, un pescăruş a fost resuscitat pe teren de unul dintre jucători.
10:30
Scandal în CGMB: PSD îl acuză pe Ciprian Ciucu de blocarea proiectului privind diminuarea facturilor la încălzire # Digi24.ro
Sunt tensiuni în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), după ce proiectul PSD privind diminuarea facturilor la încălzire ar fi fost blocat. PSD îl acuză pe primarul general de abuz .
10:20
Din secția de neonatologie la pediatrie - de ce este importantă îngrijirea integrată pentru nou-născuți? # Digi24.ro
Primele zile din viața unui nou-născut sunt decisive. În acest interval scurt, acesta învață să respire, să se adapteze, să își regleze temperatura și funcțiile vitale. Pentru unii nou-născuți, această tranziție nu este deloc ușoară și necesită intervenția imediată a unei echipe specializate. Aici începe rolul medicului neonatolog – specialistul care veghează asupra primelor ore de viață, în care fiecare decizie poate cântări enorm.
10:20
Fraudă de peste 7 milioane de euro la ISJ Constanța. Nereguli grave, descoperite de Corpul de Control al Ministerului Educației # Digi24.ro
Fraudă de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Educației indică mai multe nereguli grave. În urma rezultatului, instituția va sesiza inclusiv DNA și Parchetul General.
10:20
Companiile britanice se reorientează către Europa pe fondul taxelor lui Trump. „Impactul tarifelor va fi resimțit ani la rând” # Digi24.ro
Companiile britanice caută relaţii comerciale mai strânse cu Europa, pe fondul incertitudinii create de noile tarife de 15% anunţate de preşedintele american Donald Trump, au declarat pentru CNBC mai multe grupuri de business din Regatul Unit. Noile tarife reprezintă o creştere de 50% faţă de nivelul negociat anul trecut în acordul comercial dintre Marea Britanie şi Statele Unite, ceea ce ar face din UK una dintre economiile cel mai puternic afectate, potrivit unei analize realizate de Global Trade Alert.
Acum 2 ore
10:10
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front (BBC) # Digi24.ro
Patru militari ruși au declarat pentru BBC că au fost martori la execuții ordonate de comandanți împotriva propriilor soldați, în contextul războiului din Ucraina, descriind un climat de violență extremă, tortură și intimidare pe linia frontului. Doi dintre ei susțin că au văzut camarazi împușcați pe loc pentru că au refuzat ordine considerate sinucigașe, în timp ce alții ar fi fost electrocutați, înfometați sau umiliți înainte de a fi trimiși în atacuri supranumite „furtuni de carne”. Mărturiile apar în documentarul „The Zero Line: Inside Russia’s War” și oferă o perspectivă rară din interiorul armatei ruse, într-un context în care Moscova nu publică date oficiale privind pierderile și respinge acuzațiile privind abuzurile.
10:00
Bărbatul din Cluj care a fugit cu banii Loteriei Române și i-a ascuns la mănăstire a fost condamnat # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a jefuit mașina unui angajat al Loteriei Române și a furat aproape 30.000 de lei, încasările instituției. Bărbatul și-a recunoscut fapta și le-a spus polițiștilor că banii sunt ascunși în magazia unei mănăstiri.
10:00
Probleme la metrou: un tren s-a defectat la stația Constantin Brâncoveanu și a fost retras din circulație # Digi24.ro
Un tren de metrou s-a defectat în această dimineață la stația Constantin Brâncoveanu, de pe magistrala Berceni - Pipera, cea mai aglomerată rută de pe rețeaua de transport subteran din Capitală.
10:00
Guvernul va adopta astăzi tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ce conțin cele două OUG # Digi24.ro
Guvernul adoptă marți tăierile în administrație și pachetul de relansare economică. După luni de amânări, Executivul vine cu două ordonanțe de urgență pentru cele două pachete. Totodată, sunt anunțate proteste în piața Victoriei, chiar în timpul adoptării reformei.
09:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 23 februarie - 23 martie. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice în prima parte a perioadei iar în decursul lunii martie valorile termice vor fi apropiate sau mai mari față de media perioadei.
09:30
(P) Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale # Digi24.ro
Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne. Este un echilibru menținut în echilibru de celule specializate și bariere naturale de protecție. Toate acestea funcționează continuu, pentru ca organimsul nostru să fie în parametri necesari activității de zi cu zi.
09:30
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie” # Digi24.ro
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, într-o formă sau alta, ar putea fi salvarea acestei ţări, dar şi a Europei, consideră Armand Goşu, istoric şi analist politic, expert în spaţiul ex-sovietic. Istoricul crede că „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie” din cauza alegerilor din SUA, din noiembrie, și nu exclude posibilitatea unei escaladări, în această vară.
09:20
Noile tarife globale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare, marți, la nivelul de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat vineri o mare parte dintre taxele drastice la import propuse de administrația sa. La doar câteva ore după decizia instanței, președintele a semnat un decret care prevedea aplicarea noii taxe începând cu 24 februarie. Ulterior, Trump a amenințat că va majora tariful la 15%, însă până în prezent nu a fost emisă nicio directivă oficială în acest sens, anunță BBC.
Acum 4 ore
09:10
Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal omologului său american Donald Trump, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, declarând că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea” Ucrainei.
09:00
Donald Trump susține, miercuri, primul său discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat. „Am multe de spus” # Digi24.ro
Donald Trump se pregătește să susțină marți seară (n.r miercuri dimineață, ora 4.00, în România) primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, într-un context de tensiuni politice ridicate la Washington, anunță The New York Times. „Va fi un discurs lung. Am multe de spus”, a declarat liderul de la Casa Albă. La un an de la preluarea mandatului, Trump s-a dovedit a fi un președinte care sfidează așteptările convenționale, punând în aplicare un program amețitor ce a răsturnat prioritățile interne, a distrus alianțe externe și a provocat sistemul fundamental de control și echilibru al națiunii, arată presa de peste ocean. Potrivit celor care îl cunosc, președintele va încerca să pună în evidență cele 13 luni de dereglementare accelerată, un număr record de acțiuni executive și reduceri masive ale agențiilor federale.
09:00
Box: Legendele Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se vor înfrunta din nou, după 11 ani de la „Meciul secolului” # Digi24.ro
Americanul Floyd Mayweather şi filipinezul Manny Pacquiao, două legende ale boxului, se vor înfrunta din nou într-un meci profesionist, după mai bine de unsprezece ani de la prima lor confruntare, pe 19 septembrie la Las Vegas, scrie AFP.
09:00
O explozie în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, luni noapte, a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, potrivit BBC.
08:40
Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin. Ultima dată când armata rusă a dat cifre legate de morți: septembrie 2022 # Digi24.ro
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.
08:20
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să accelereze livrarea de echipamente de apărare către Ucraina, deplângând faptul că deciziile politice în această chestiune nu au evoluat la fel de repede ca armamentul în acest război, relatează EFE.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 februarie.
Acum 6 ore
07:10
Planurile NASA pentru revenirea pe Lună, date peste cap. Misiunea Artemis II, amânată din nou # Digi24.ro
Racheta gigantică a NASA destinată revenirii astronauților pe Lună este consemnată la sol cel puțin până în aprilie, după apariția unei noi defecțiuni tehnice. La doar câteva zile după ce inginerii au rezolvat scurgerile periculoase de hidrogen și au stabilit o dată de lansare pentru 6 martie, sistemul de heliu al rachetei a cedat, forțând agenția spațială americană să amâne din nou misiunea Artemis II. Vehiculul va fi readus în hangar pentru investigații și reparații suplimentare.
07:10
Victimele violenței domestice ar putea primi concediu medical pentru refacere emoțională. Psiholog: „10 zile sunt insuficiente” # Digi24.ro
O inițiativă legislativă depusă la Parlament vizează introducerea în Codul muncii a unui drept nou: 10 zile de concediu plătit pentru angajații afectați de violență domestică, infracțiuni de viol sau agresiuni sexuale, precum și pentru părinții ai căror copii minori au fost victimele unor astfel de fapte. Potrivit expunerii de motive, măsura ar trebui să le ofere acestora timpul necesar pentru a căuta ajutor medical, psihologic și juridic, fără teama că își pierd veniturile sau locul de muncă. Psihologul clinician Radu Leca a declarat pentru Digi24.ro că, deși ideea este „extraordinară” ca principiu, 10 zile sunt insuficiente pentru o recuperare reală și pot expune victima riscului de stigmatizare la locul de muncă.
07:10
Rusia și noua cursă a spionajului orbital: de ce își apropie Kremlinul sateliții-spioni de infrastructura occidentală critică # Digi24.ro
Doi sateliți ruși au petrecut ani de zile deplasându-se tactic, în liniște, de-a lungul centurii geostaționare a Pământului - inelul de orbite situat la 36.000 de kilometri deasupra Ecuatorului. Acolo, sateliții sunt poziționați alături de navele spațiale comerciale occidentale și, conform evaluărilor experților, interceptează transmisiile acestora. O anchetă realizată de Financial Times la începutul lunii februarie 2026 a revelat că oficialii militari europeni se tem acum că sateliții ar putea face mai mult decât să „asculte” în secret, iar informațiile colectate ar putea permite Rusiei să interfereze cu sau chiar să preia controlul asupra sateliților care asigură comunicații și transmisii de televiziune în Europa, Orientul Mijlociu și părți din Africa, scrie Meduza.
07:10
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin” # Digi24.ro
Conform înțelepciunii populare, cu cât un război durează mai mult, cu atât publicul devine mai puțin entuziast în ceea ce privește continuarea conflictului. La urma urmei, cetățenii obișnuiți sunt cei care tind să suporte costurile economice și umane, scrie The Conversation într-o analiză privind războiul lui Putin împotriva Ucrainei care întră astăzi în cel de-al cincilea an.
07:10
„Pur și simplu s-a întâmplat să nu mor”. Povestea ucrainencei care a scăpat cu viață după ce o dronă rusească i-a explodat în casă # Digi24.ro
Karina a supraviețuit unui atac cu drone care i-a distrus apartamentul. În mijlocul prafului și al molozului, ea a povestit pentru Kyiv Post despre dimineața în care s-a trezit cu acoperișul prăbușit peste ea și despre războiul care i-a marcat viața începând din 2014.
07:10
Satul în care soldații ruși au o speranță de viață de 12 minute: bătălia pentru Stepnohirsk ar putea schimba cursul războiului # Digi24.ro
Există doar nouă clădiri înalte în satul ucrainean Stepnohirsk, dar bătălia din interiorul acestora ar putea schimba cursul războiului, scrie Tucker în debutul relatării sale. Odată era o așezare liniștită, cu doar 5.000 de locuitori. Astăzi, nu mai există civili. În schimb, căsuțele arse și cele nouă clădiri bombardate din centrul său sunt împărțite între armatele adverse care duc o luptă urbană intensă, casă cu casă, etaj cu etaj.
07:10
Cercetătorii americani au descoperit că urmele lăsate de căprioare pe copaci și pe sol pot străluci în lumină ultravioletă, un tip de radiație invizibil pentru oameni, dar perceptibil pentru aceste animale. Studiul arată că marcajele asociate sezonului de împerechere devin luminoase la amurg și în zori, atunci când căprioarele sunt cele mai active. Descoperirea sugerează că, pe lângă miros, ele ar putea folosi și semnale vizuale adaptate propriei lor vederi pentru a-și transmite informații în pădure, informează Science Alert.
07:10
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia # Digi24.ro
O femeie din SUA, care a dispărut în urmă cu 24 de ani după ce a plecat la cumpărături pentru Crăciun, a fost găsită „vie și nevătămată”, potrivit autorităților. Femeia a cerut poliției ca locul în care se află acm să nu fie dezvăluit nici măcar familiei.
07:10
Dragobete 2026: De unde provine sărbătoarea iubirii la români și ce semnifică data de 24 februarie # Digi24.ro
Dragobetele se numără printre cele mai vechi și mai valoroase sărbători ale culturii populare românești, consacrată iubirii, tinereții și reînnoirii naturii. Celebrată anual pe 24 februarie, ziua reprezintă echivalentul românesc al Valentine’s Day.
07:10
Mesaje de Dragobete 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți pe 24 februarie # Digi24.ro
Mesaje de Dragobete 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți pe 24 februarie
07:10
Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție susțin astăzi interviul. Programul audierilor # Digi24.ro
Marți, 24 februarie, au loc interviurile pentru funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Trei procurori s-au înscris în cursa pentru șefia DNA, anume Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Cerbu. Interviurile pentru șefia DNA încep în prima parte a zilei, urmând ca, după ora 13:00, să aibă loc interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DNA.
07:10
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai mult decât Germania nazistă. Pacea este încă dificil de atins # Digi24.ro
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric - aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin în urmă cu opt decenii, în ceea ce a numit Marele Război Patriotic, invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei, relatează The Associated Press.
07:10
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste 200 de mașini: „O fac pentru copiii și nepoții mei” # Digi24.ro
Acum patru ani, lumea pe care o știma a încetat să mai existe. Motivul? Intrarea trupelor lui Putin în Ucraina și începerea invaziei pe scară largă. 24 februarie 2022 a fost ziua în care în România au început să intre sute de mii de refugiați, iar, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, oamenii s-au unit într-un efort conjugat pentru a ajuta ucrainenii care fugeau din calea rachetelor Moscovei. La patru ani distanță, nu doar că bună parte din solidaritate a dispărut, dar chiar s-a creat un val de ură la adresa celor bombardați zilnic. Totuși, în acest haos creat de zgomotul de fundal, există un român care de patru ani duce ajutoare pe frontul din Ucraina. Frontul, oriunde în lume, necesită foarte mult efort logistic pe liniile din spate. O țară ca Ucraina, prea puțin pregătită în 2022, se bucură de orice ajutor. Iar soldații care țin piept invadatorilor, au nevoie de bocanci, haine, echipament tactic și mașini, multe mașini care-i ajută să evacueze răniții sau să transporte provizii. Digi24.ro a vorbit cu doctorul Alexei Paluță, românul care de patru ani a făcut sute de drumuri în Ucraina, a cumpărat sute de mașini pe care le-a transportat pe front. Digi24.ro a încercat să înțeleagă de ce.
07:10
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi la ghișeu: Adeverințe și autorizații pe care le poți primi online # Digi24.ro
Progresele tehnologice permit cetățenilor să acceseze acte și adeverințe oficiale în mod eficient și fiabil, reducând semnificativ timpul pierdut și complexitatea birocratică.
07:10
Marea Britanie va petrece aproape 20 de ani pentru a aduce proiectul vehiculul blindat Ajax la final, dacă între timp nu va fi anulat # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie menține obiectivul de la sfârșitul anului 2029 pentru capacitatea operațională completă a IFV-uluiAjax, în ciuda anchetei în curs și a amenințării de anulare
07:10
Inteligenţa artificială (IA) a devenit un motor al dezinformării despre războiul din Ucraina, în special prin crearea de imagini false şi manipularea chatboţilor precum ChatGPT cu falsuri menite să modeleze cursul acestui conflict, care intră marţi, 24 februarie, în al cincilea an, scrie EFE, preluată de Agerpres.
07:10
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani # Digi24.ro
Cercetătorii care au analizat rămășițele mumificate ale unei femei scite au descoperit că aceasta a supraviețuit unei intervenții chirurgicale complexe la maxilar acum aproximativ 2.500 de ani, beneficiind de o proteză primitivă. Analiza CT a craniului parțial mumificat a permis vizualizarea în detaliu a operației și a modului în care a fost tratată rana, scrie Live Science.
07:10
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA # Digi24.ro
Finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein a închiriat spații de depozitare în diferite zone din SUA, unde și-a ascuns de autorități arhiva personală, scrie publicația britanică The Telegraph.
07:10
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters) # Digi24.ro
Oficialii americani și străini, directorii de companii, analiștii și investitorii începuseră să spere că tumultuoasele schimbări de politică comercială a SUA din anul trecut au luat sfârșit. Acum se confruntă cu o nouă incertitudine generată de decizia Curții Supreme a SUA de săptămâna trecută, care a anulat părți esențiale din planurile tarifare ale președintelui Donald Trump și sugestia sa ulterioară de a introduce taxe substanțiale ca soluție de compromis, scrie Reuters.
Acum 12 ore
00:10
Parchetul din Lyon deschide două anchete după marșul pentru Quentin Deranque: saluturi naziste, insulte rasiste și homofobe # Digi24.ro
Parchetul din Lyon a deschis două anchete după marșul organizat pentru Quentin Deranque, pentru „incitare publică la ură sau violență” pe motive de rasă, etnie, națiune sau religie, scrie Le Figaro. Una dintre anchete vizează „apologia crimei împotriva umanității” în legătură cu saluturi naziste, iar cealaltă „insulte rasiste și care au un caracter homofob”.
00:00
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins. Poliția face anchetă # Digi24.ro
Poliţia face verificări după ce dintr-una din băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu s-a desprins o bucată. Banca se află în apropiere de Poarta Sărutului.
00:00
Florin Manole spune cum poate fi finanțat pachetul de solidaritate al PSD. „Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.
00:00
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN1. Locuitorii de pe o rază de 800 de metri au fost evacuaţi # Digi24.ro
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în județul Sibiu, iar locuitorii de pe o rază de 800 de metri au fost evacuaţi preventiv.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.