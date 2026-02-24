Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război

20:30

Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte”. […] The post EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte appeared first on caleaeuropeana.ro.