Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
CaleaEuropeana, 24 februarie 2026 10:50
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei". „Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu […]
Acum 5 minute
11:10
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la […]
Acum 15 minute
11:00
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda # CaleaEuropeana
Președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, au lansat luni, la Paris, discuțiile pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, reafirmând deopotrivă sprijinul lor ferm pentru Ucraina. "Prin lansarea astăzi a discuțiilor pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, consolidăm cooperarea dintre cele două țări în slujba Europei. De la Ucraina […]
Acum 30 minute
10:50
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război # CaleaEuropeana
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei". „Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu […]
Acum o oră
10:40
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas # CaleaEuropeana
Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat luni seară la afirmațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a numit-o pe șefa diplomației europene Kaja Kallas drept „șobolan". „Foști oameni de stat nesemnificativi care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui mai bine ignorați, însă femeile și fetele din Rusia sau oriunde în […]
10:30
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis, marți, un mesaj amplu pe X la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, denunțând un război de agresiune și reafirmând sprijinul ferm al Franței și al Europei pentru Kiev. „Acum patru ani, Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești care cădeau asupra Ucrainei", a […]
10:30
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz se deplasează în China pentru o vizită menită să identifice noi parteneri globali, în contextul retragerii Statelor Unite din rolul lor comercial tradițional la nivel mondial, o nouă dovadă de abordare agresivă fiind recenta amenințare a președintelui american Donald Trump de a impune un tarif global de 15% pentru bunurile care intră […]
Acum 2 ore
10:10
Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, subliniind rezistența poporului ucrainean și necesitatea unei păci drepte. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o […]
09:50
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Volodimir Zelenski: “Putin nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război” # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a marcat marți împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, afirmând că Ucraina și-a apărat independența și că liderul de la Kremlin Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru a cuceri […]
Acum 24 ore
17:30
Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie", în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres. Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război" și că recurge la propagandă, parte […]
17:10
Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei", după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Următorul lucru care se va întâmpla este că […]
16:40
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR # CaleaEuropeana
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora. Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre aspectele restante aferente […]
16:30
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia. Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în […]
15:50
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus". Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, […]
15:10
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția, în contextul în care Curtea Supremă a SUA a invalidat tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), scrie The Guardian. În timp ce pe plan […]
15:00
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul de neclintit al UE # CaleaEuropeana
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat. În cadrul […]
14:30
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război” # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război", fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului, relatează Politico Europe. „Situația din jurul Iranului este foarte tensionată. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja suficiente conflicte, motiv pentru care am subliniat […]
14:10
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Mia mulți miniștri de Externe din UE au criticat luni Ungaria în repetate rânduri pentru planul Budapestei de a bloca ultima rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, informează Politico Europe. Diplomații de vârf ai blocului s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE sperase ca […]
13:40
OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată în raportul referitor la perspectivele educației digitale în 2026 că „inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare", având în vedere faptul că „o mare parte din GenAI este accesibilă gratuit și utilizată în mare măsură în afara controlului instituțional, datorită naturii sale […]
13:20
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE” # CaleaEuropeana
Campaniile de dezinformare, informațiile, imaginile și mesajele false răspândite prin zeci de mii de conturi reprezintă un risc real care a rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, a avertizat luni ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe. „Cetățenii României au protejat drumul european în fața acestor atacuri şi Europa le […]
12:40
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească # CaleaEuropeana
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe, desfășurat în contextul împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022. „Vedem foarte clar că vitejia și reziliența poporului ucrainean i-au permis să treacă prin acești patru […]
11:50
„Putin a început deja al treilea război mondial”, consideră Zelenski: „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat pentru BBC, că în opinia sa liderul rus Vladimir Putin „a început deja" al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l forța să dea înapoi. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va […]
11:20
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, subliniază nevoia de a continua consolidarea finanțelor publice: 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României # CaleaEuropeana
Trebuie să continuăm consolidarea finanțelor publice, însă în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o anumită coeziune socială, cât și consensul politic necesar în astfel de vremuri fragile, dominate de multiple provocări externe, economice și de securitate, subliniază viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. Într-o analiză referitoare la intrarea României în recesiune tehnică, acesta […]
Ieri
10:50
UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial. Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor […]
10:40
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice # CaleaEuropeana
Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare. Informează Politico Europe. Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxellesul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul […]
10:00
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Iranul se pregătește de război. După negocierile de la Geneva care par să nu ducă nicăieri, un ultimatum de 10 zile – două săptămâni se consumă în aceste zile, cu Teheranul reușind să pună pe masă doar o propunere de scădere de la 60% îmbogățire la 20% pentru cele 300 kg material […]
22 februarie 2026
18:10
Vizita lui Nicușor Dan în SUA – “o gândire independentă a României”, apreciază James Carafano (Heritage): Trump este “un bătrân grăbit” ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Participarea președintelui României, Nicușor Dan, la prima reuniune a Board of Peace de la Washington, prezidată de președintele SUA, Donald Trump, contribuie „ca un factor de construire a încrederii" între București și Washington și demonstrează „gândire independentă și leadership în regiune", consideră James Carafano, de la The Heritage Foundation, un think tank […]
17:00
INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington România, ca aliat important al SUA și actor major pe Flancul Estic, ar trebui să învețe de la alți actori și lideri transatlantici și „să construiască o legătură" cu președintele american Donald Trump, afirmă Matthew Kroenig de la Atlantic Council, într-un interviu exclusiv acordat CaleaEuropeană.ro. Vicepreședinte al Atlantic Council, Kroenig a vorbit […]
16:40
Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro. Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de
15:50
Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației # CaleaEuropeana
Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg. „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Panetta sâmbătă, […] The post Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative # CaleaEuropeana
Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico. Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 […] The post Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico. „Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a […] The post Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Moscova pentru a obține „rezultate pentru pace”, subliniind că Europa trebuie să fie implicată în toate procesele diplomatice și să își consolideze rolul în creșterea presiunii asupra Rusiei. „Continuăm să lucrăm în fiecare zi tocmai pentru ca următoarea rundă de […] The post Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice # CaleaEuropeana
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care […] The post OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat joi, 19 februarie, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum, eveniment dedicat inovației dual-use și rolului regiunii Mării Negre în contextul cooperării euro-atlantice, informează un comunicat. Organizat de InnovX, în parteneriat cu MIT Mission Innovation X, forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de […] The post ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie, informează DW. „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată”, a declarat Merz, prezent la reuniunea […] The post Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:10
Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că intenționează să majoreze noua taxă vamală globală la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a anulat principala sa politică tarifară, relatează Politico. „În urma unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și profund anti-americane privind tarifele, pronunțate ieri, după […] The post Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
21 februarie 2026
23:30
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru […] The post Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Potrivit sursei citate, cei […] The post Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene # CaleaEuropeana
Liderul familiei popularilor europeni (PPE) și al grupului omonim din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume un angajament puternic în favoarea consolidării eforturilor comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa, preluat de Agerpres. Weber a făcut apelul sâmbătă, în cadrul congresului național al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) […] The post Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump # CaleaEuropeana
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată”, într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico. Dubravka Šuica, comisarul european […] The post Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Consilierii președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu […] The post Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei noi taxe vamale globale de 10%, înlocuind astfel tarifele anulate de Curtea Supremă a SUA. Decizia vine după ce instanța a stabilit că administrația a depășit atribuțiile prezidențiale în adoptarea politicii comerciale, informează BBC. Trump a calificat hotărârea drept „teribilă” și i-a criticat pe judecătorii care i-au […] The post Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:10
România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev # CaleaEuropeana
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi, la Kiev, memorandumul privind lansarea unei alianțe cibernetice trilaterale pentru reziliență, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în marja celei de a 3-a ediții a Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România […] The post România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:40
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, […] The post Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:30
Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba. „Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin […] The post Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:40
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan # CaleaEuropeana
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a participat în perioada 17–18 februarie 2026, la Paris, la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor (Board of Supervisors) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), un forum esențial pentru coordonarea supravegherii piețelor de capital la nivel european, potrivit unui comunicat. În cadrul reuniunii au avut loc discuții […] The post Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan appeared first on caleaeuropeana.ro.
20 februarie 2026
20:30
EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte”. […] The post EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație # CaleaEuropeana
Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care […] The post Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară # CaleaEuropeana
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea […] The post IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii” și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO. „Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. […] The post Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței appeared first on caleaeuropeana.ro.
