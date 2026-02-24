Fondatorul Telegram, anchetat de Rusia. Kremlinul îl acuză de „facilitarea unor activităţi teroriste”
Adevarul.ro, 24 februarie 2026 11:30
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).
Acum 10 minute
11:30
Islanda ia în calcul accelerarea referendumului privind aderarea la UE. De ce se grăbește Reykjavík? # Adevarul.ro
Islanda analizează posibilitatea organizării, chiar din luna august, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit unor surse familiarizate cu pregătirile. Inițial, consultarea populară fusese anunțată pentru 2027, scrie politico.eu.
11:30
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană” # Adevarul.ro
Un român stabilit în sudul Spaniei a explicat, într-un videoclip, cât costă, în realitate, viața în această regiune mediteraneană, subliniind că, de departe, chiria rămâne cea mai mare cheltuială lunară.
11:30
11:30
Un fotbalist de la AC Milan și-a pierdut dinții în meciul cu Parma. Fosta echipă a lui Chivu a decis în mare parte campioana # Adevarul.ro
Parma i-a dat o mână de ajutor fostului său antrenor, Chivu, în lupta pentru titlu.
11:30
Expert în Rusia, la 4 ani de la începerea războiului: De ce întârzie pacea și de ce eșecul Ucrainei ar fi o catastrofă pentru România # Adevarul.ro
La 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, politologul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, analizează într-un interviu pentru „Adevărul” perspectivele de pe front și mecanismele procesului de pace, explicând motivele profunde pentru care armistițiul întârzie.
Acum 30 minute
11:15
Iarna nu se dă plecată. Cod portocaliu de viscol la munte, iar în restul țării bate vântul și sunt anunțate ploi # Adevarul.ro
ANM a emis mai multe avertizări Cod portocaliu de viscol și ninsori în zonele montane. În unele zone va ploua și va bate vântul.
11:15
Liderul UDMR anunță când ajunge bugetul în Parlament. „Dacă investiţiile publice se opresc, firmele româneşti intră în faliment, nu multinaţionalele” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului.
Acum o oră
11:00
Sindicatele din învățământ protestează miercuri la Cotroceni. Numele vehiculat pentru funcția de ministrul al Educației # Adevarul.ro
Toate sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din cel universitar, vor protesta miercuri în fața Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenția asupra nerespectării promisiunilor făcute de președintele Nicușor Dan și a problemelor financiare din sistem.
10:45
Un adolescent pe trotinetă și cu căști a fost lovit de autobuz în Cluj Napoca, după ce a traversat neregulamentar # Adevarul.ro
Un tânăr de 17 ani, care mergea pe trotineră și a traversat prin loc nepermis, a fost lovit marți dimineață de un autobuz într-o zonă aglomerată din Cluj Napoca.
Acum 2 ore
10:30
SUA aplică noi tarife vamale de 15% pentru importuri. Trump reacționează după ce Curtea Supremă a blocat o parte din politica sa tarifară # Adevarul.ro
Funcționarii vamali americani au anunțat intrarea în vigoare, marți, a noilor tarife globale de 15% pentru importuri, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele reciproce impuse anterior de administrația Trump.
10:30
Ministrul Apărării Radu Miruță, mesaj la 4 ani de război: „Problemele României nu sunt vina Ucrainei” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj public la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, vorbind despre schimbările produse în societatea românească și despre efectele propagandei.
10:30
Un antrenor de la o mare echipă a Europei îl înfruntă direct pe Trump: „Este o rușine că a primit Premiul pentru Pace!” # Adevarul.ro
Paulo Fonseca (52 de ani) este antrenor la Olympique Lyon, locul 3 în Franța la 9 puncte de liderul PSG.
10:30
Momente neplăcute pentru mai mulți pasageri ai unui autobuz aparținând Compania de Transport Public Cluj-Napoca, luni seară, aproape de centrul municipiului Cluj-Napoca.
10:30
Rafinăriile Petromidia Năvădari și Vega Ploiești intră pentru 20 de zile în revizie tehnologică programată # Adevarul.ro
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile.
10:15
Bărbat ajuns la spital după ce a fost pișcat de ploșnițe într-o pensiune din Predeal. „Nu controlează nimeni turiștii pe corp” # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital după ce a suferit o reacție alergică severă, în urma unor pișcături de ploșnițe, după o noapte petrecută la o pensiune din zona Cioplea, în stațiunea Predeal. Cazul a fost făcut public de familie pe rețelele sociale și a devenit viral.
10:15
Sondaj INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026. O treime se tem de un nou conflict în Europa # Adevarul.ro
Doar trei din zece români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, intitulat „12 ani de război, 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice”
10:00
Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Pete Hegseth: „Vor fi mai multe care vor apărea pe parcurs” # Adevarul.ro
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump.
10:00
Profesor de matematică, uimit de răspunsul unui elev cu media generală 9,50: „Nu știe câte picioare are un iepure” # Adevarul.ro
Un profesor de matematică din Câmpina a povestit un moment surprinzător petrecut cu unul dintre elevii săi cu rezultate bune la școală. „Nu știe câte picioare are un iepure. Trebuie să ne mai mire ceva”, se întreabă acesta.
10:00
O femeie dintr-o comună din judeţul Teleorman a fost reţinută pentru violenţă în familie, fiind acuzată că şi-a bătut şi nora, şi cuscra. Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Teleorman, împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu.
Acum 4 ore
09:30
„Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile.” Cu această frază, rostită apăsat, președintele Volodimir Zelenski a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
09:30
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și impozite duble # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan se pregătește să adopte marți, ordonanța de urgență privind reforma administrației publice. Decizia finală depinde de avizul Consiliului Economic și Social, așteptat înaintea ședinței de la ora 18.00.
09:30
Medvedev amenință: soldații ruși nu au nevoie de viză pentru a intra în țările europene # Adevarul.ro
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că soldații ruși „nu au nevoie de vize” pentru a intra în Europa, sugerând că ar putea face acest lucru prin forță.
09:15
Prognoza pentru luna martie: când scăpăm de ger. Meteorologii anunță o încălzire bruscă a vremii # Adevarul.ro
Vremea începe să se încălzească în săptămânile care urmează, prima săptămână de primăvară aducând temperaturi decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi deficitare, anunță meteorologii.
09:15
Rusia țințește mai nou forțele de ordine? Serie de atentate cu bombe împotriva poliției ucrainene # Adevarul.ro
Un nou semnal de alarmă într-o Ucraină aflată deja sub presiune: o explozie a lovit luni seară o secție de poliție din orașul Dnipro, în centrul țării, într-un moment simbolic – chiar înaintea marcării a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
09:00
Ce crede omul lui Trump despre Nicușor Dan și cine este românca pe care o consideră un «soldat» extraordinar # Adevarul.ro
Paolo Zampolli, emisarul special al lui Donald Trump și personajul-cheie din spatele recentelor contacte româno-americane, dezvăluie culisele întâlnirilor dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat Marco Rubio.
09:00
Donald Trump, în fața Congresului SUA. Va ţine primul discurs despre Starea Uniunii după câștigarea celui de-al doilea mandat # Adevarul.ro
Într-o perioadă de tensiuni politice ridicate la Washington, preşedintele Donald Trump se pregăteşte să ţină marţi primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său.
09:00
Lista criteriilor pe care Ucraina trebuie să la îndeplinească pentru a adera la UE, chiar și în scenariul cu intrare rapidă # Adevarul.ro
Kievul nu mai are spațiu de manevră – la Bruxelles au fost puse pe hârtie, punctual, toate condițiile pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Iar chiar și în scenariul unei aderări accelerate, criteriile nu vor dispărea.
09:00
Ce pedeapsă a primit românul care și-a decorat casa cu svastici și portretul lui Hitler: un turist german l-a reclamat # Adevarul.ro
Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare după ce și-a decorat locuința cu simboluri fasciste și tablouri cu lideri naziști, inclusiv o pictură cu Adolf Hitler.
09:00
Orașul din Europa cu 3.000 de ore de soare pe an, desemnat drept cea mai bună destinație de călătorie pentru turiști în 2026 # Adevarul.ro
Un oraș european a fost ales drept „cea mai bună destinație pentru călătorii” în 2026 de organizația European Best Destinations, pe baza voturilor a milioane de turiști din 154 de țări.
09:00
Ursula von der Leyen, la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei: „Nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită” # Adevarul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.
08:30
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră # Adevarul.ro
Compania olandeză Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului petrolier rus Lukoil, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care face imposibilă continuarea operațiunilor privind explorarea gazelor naturale din Marea Neagră.
07:45
Atac cu bombă la Moscova: un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv # Adevarul.ro
Explozie mortală în centrul Moscovei: un polițist a fost ucis și doi răniți după ce un atacator a detonat un dispozitiv exploziv lângă patrula lor, informează Ministerul de Interne rus.
Acum 6 ore
07:15
Războiul din Ucraina la patru ani - bilanțul primei etape dintr-o confruntare care abia a început # Adevarul.ro
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei. Nimeni nu ar fi pariat inițial pe o asemenea durată, iar finalul acestui război nu este încă la orizont.
07:15
Selecția pentru șefia DNA intră în etapa finală: încep interviurile pentru funcția de procuror-șef și adjunct # Adevarul.ro
Candidații pentru șefia DNA și pentru funcțiile de adjunct susțin marți, 24 februarie, interviurile la Ministerul Justiției, în fața comisiei care va evalua proiectele de management și experiența profesională.
07:00
Detalii înfiorătoare despre tragedia în care doi părinți au murit, iar o fetiță a rămas orfană: șoferul vinovat a fost condamnat cu suspendare # Adevarul.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului mortal produs luni seară pe DN 2B, între Lacu Sărat și Silistraru, județul Brăila. În urma impactului violent, dintre două autoturisme, profesoara Cătălina Popa și soțul acesteia și-au pierdut viața, iar fiica lor, în vârstă de 6 ani, a fost rănită.
06:30
Zelenski, apel către Trump la patru ani de război: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea” # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin.
06:30
Alertă în Sibiu după ce o cisternă cu gaz s-a răsturnat pe DN1. A fost emis RO-Alert, iar zeci de localnici au fost evacuați # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu gaz butan s-a răsturnat pe DN1, în localitatea Scoreiu, județul Sibiu. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță de până la un kilometru și au evacuat preventiv aproximativ 20 de persoane, din cauza riscului de explozie.
06:15
Ghidul investitorului: când poți pune oficial la închiriat un apartament cumpărat cu credit # Adevarul.ro
Închirierea unei locuințe imediat după achiziție este, în principiu, posibilă din punct de vedere legal, însă situația diferă în funcție de modul de finanțare și de respectarea anumitor condiții juridice și fiscale. Specialiști din domeniul juridic și financiar explică ce reguli trebuie respectate.
05:45
Aflat sub presiunea SUA, Iranul nu se poate aștepta la prea mult ajutor din partea Chinei și Rusiei, spun experții # Adevarul.ro
Pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Teheran ating cote fără precedent, cei mai puternici aliați ai Iranului, China și Rusia, dau puține semne că ar fi dispuse să-i vină în ajutor.
Acum 8 ore
05:15
Piața construcțiilor se apropie de noi maxime istorice. Unele materiale s-au scumpit chiar și cu 40% # Adevarul.ro
Piața construcțiilor din România începe 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați.
04:45
Ținta zilnică de proteină: necesitate reală sau panică nutrițională? Adevărul pe care fitness-ul de pe social media îl simplifică excesiv # Adevarul.ro
În era dietelor hiper-proteice, mulți oameni ajung să creadă că fără cantități uriașe de proteină, antrenamentele devin inutile. Cercetările spun, însă, altceva.
04:15
Harta supraviețuirii politice: PSD recuperează ușor, USR se prăbușește, iar AUR rămâne „conectat” # Adevarul.ro
Deși alegerile au trecut, partidele de la putere par blocate în logica electorală. Confruntate cu necesitatea redresării economice și cu presiunea unei opoziții tot mai vizibile, formațiunile guvernamentale se află sub spectrul unei curse contra cronometru până la viitoarele alegeri din 2028.
03:45
Reînarmarea Europei ar putea naște un gigant al pieței obligațiunilor și pune presiune pe titlurile americane # Adevarul.ro
Semnalul venit dinspre Washington este cât se poate de clar: Statele Unite nu mai sunt dispuse să garanteze securitatea aliaților „necondiționat și gratuit”.
Acum 12 ore
03:15
Lecțiile Armatei după 4 ani de război la graniță - România, între achiziții de miliarde și birocrație lentă # Adevarul.ro
Au trecut exact 4 ani de la momentul care a reconfigurat arhitectura de securitate a Europei. Pe 24 februarie 2022, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a spulberat iluzia unei păci eterne pe continent.
02:45
Ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, sub conducerea Statelor Unite, se confruntă cu o erodare fără precedent.
02:15
Cel mai spectaculos lanț de viaducte din România. Cum a fost construit drumul suspendat deasupra Dunării, la Porțile de Fier # Adevarul.ro
Construită în anii ’60, odată cu hidrocentrala Porțile de Fier I, șoseaua Orșova – Drobeta Turnu Severin (18 kilometri) a fost săpată în stânci, deasupra Dunării, și cuprinde peste 30 de viaducte, două tuneluri și peste șapte kilometri de ziduri speciale de sprijin.
01:45
Trupele de elită americane, călite în războiul contra terorismului, se antrenează pentru luptă în Arctica # Adevarul.ro
În apropierea Cercului Polar, într-o pădure de pini din nordul Suediei, o echipă de 12 membri ai forțelor speciale americane — cunoscuți drept „Beretele Verzi” — înaintează cu dificultate pe schiuri, trăgând după ei sănii încărcate cu echipament.
01:30
Cafea ca la cafenea, fără efort, direct la tine acasă: Top 7 espressoare automate de top în 2026 – Găsește modelul perfect pentru dimineți pline de savoare # Adevarul.ro
Descoperă Top 7 espressoare automate de top în 2026 și bucură-te de cafea ca la cafenea, fără efort, chiar la tine acasă. Alege modelul perfect pentru dimineți pline de savoare!
01:15
Cum a devenit Armata Roșie cea mai experimentată din lume. Secretele transformării muncitorilor și țăranilor într-o mașinărie de război sofisticată # Adevarul.ro
„Armata Roșie” a decis soarta celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind considerată de istorici una dintre cele mai de temut armate din istorie. Începuturile sale au fost modeste, pornind de la o gloată dezorganizată care a devenit o mașinărie de război disciplinată și eficientă.
01:00
Cum poate fi interpretată atitudinea lui Trump față de Putin, potrivit unui fost președinte polonez # Adevarul.ro
Prin prisma faptului că se arată conciliant faţă de președintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un „trădător” al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi a fi la fel de bine un lider „excepţional”, a declarat laureatul premiului Nobel pentru Pace Lech Walesa.
