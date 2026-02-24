Aeroportul Otopeni se modernizează cu două zone de relaxare premium. Cum vor arăta acestea
Adevarul.ro, 24 februarie 2026 13:00
Compania Națională Aeroporturi București va dezvolta două business lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București.
Acum 15 minute
13:00
„Putin nu a câștigat acest război. Suntem încă aici”, spune Zelenski, în discursul său la 4 ani de la izbucnirea conflictului. Lideri europeni, în vizită la Kiev # Adevarul.ro
„Suntem încă aici.” La patru ani de la invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a marcat ziua, amintind curajul și sacrificiile ucrainenilor care au apărat Kievul și întreaga țară.
13:00
Julia Sauter și-a găsit „avocată”, după ce a fost învinuită că nu știe limba română: „Îi înțeleg frustrarea” # Adevarul.ro
Julia Sauter a terminat pe locul 17 la JO.
13:00
Liderii europeni au sosit la Kiev , marți, 24 februarie, pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei la scară largă de către Rusia, în contextul în care țara găzduiește o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental.
13:00
Aeroportul Otopeni se modernizează cu două zone de relaxare premium. Cum vor arăta acestea # Adevarul.ro
13:00
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa # Adevarul.ro
Un clarvăzător britanic supranumit „Noul Nostradamus”, care a devenit celebru după ce a susținut că a prezis pandemia de Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, a lansat recent o serie de previziuni sumbre care includ conflicte globale și dezastre naturale.
Acum 30 minute
12:45
Răsturnare de situație la Londra: Lordul Peter Mandelson, arestat în scandalul Epstein, eliberat pe cauțiune # Adevarul.ro
Fostul ministru laburist și fost ambasador britanic la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni, 23 februarie, de Poliția Metropolitană din Londra, într-o anchetă privind presupusa transmitere de informații sensibile către controversatul finanțator american Jeffrey Epstein.
12:45
Simona Halep va avea un invitat special la meciul său de retragere. I-a fost alături campioanei și la bine, și la greu # Adevarul.ro
Simona Halep (34 de ani) a intrat în al doilea an de când s-a retras.
12:45
Război total în Primăria Capitalei. Consilierii PSD intră în grevă după blocarea proiectului pentru facturi mici # Adevarul.ro
Discuțiile pe un proiect inițiat de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, au încins spiritele în ședința Consiliului General de marți dimineață. Consilierii PSD au anunțat că intră în grevă.
12:45
Olimpicii de la Milano Cortina s-au întors acasă fără medalii, dar fericiți. Tricolorii vor dublarea premiilor # Adevarul.ro
Următoarea ediție a JO de iarnă va avea loc peste patru ani, în Alpii francezi.
Acum o oră
12:30
„Ucraina luptă pentru noi toți, cu un curaj și o rezistență admirabile”, spune președintele Nicușor Dan, la 4 ani de la invazia Rusiei # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, subliniind sacrificiile și curajul acestuia în fața agresiunii.
12:15
Premierul Bolojan, la împlinirea a 4 ani de război: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe” # Adevarul.ro
Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis la împlinirea a patru ani de război în Ucraina.
12:15
Un fost taximetrist din Krasnodar ar fi jucat un rol-cheie în organizarea sabotajelor rusești din Europa # Adevarul.ro
Un fost taximetrist din Krasnodar, în vârstă de 42 de ani, ar fi avut un rol central în organizarea unor acte de sabotaj atribuite Rusiei pe teritoriul Europei, potrivit unei investigații publicate de The New York Times (NYT), care citează documente judiciare și discuții cu oficiali ai serviciilor
Acum 2 ore
12:00
Rusia desfășoară întăriri pentru a opri contraofensiva ucraineană din sud. Camioane cu soldați, trimise în plină zi # Adevarul.ro
Contraofensiva Ucrainei pe frontul de sud-est a fracturat pozițiile rusești, însă între timp Moscova a trimis de întăriri în regiune. La două săptămâni de la prăbușirea comunicațiilor prin Starlink și lansarea unor contraatacuri, trupele ucrainene mențin presiunea asupra forțelor rusești,.
12:00
Nicușor Dan, alături de marile capitale ale lumii în „Coaliția de Voință” pentru Ucraina, la 4 ani de război # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă marți, 24 februarie, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing). Discuțiile sunt purtate în format de videoconferință.
11:45
O tânără din Ucraina a fugit de război și a început o nouă viață la Iași, împreună cu fiica sa. „Nu auzisem niciodată limba română” # Adevarul.ro
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, mii de refugiați care au ajuns în România în primele zile ale războiului și-au refăcut viețile de la zero. Mulți au plecat crezând că se vor întoarce curând acasă, însă realitatea i-a obligat să caute soluții pe termen lung.
11:45
UE va reduce misiunea diplomatică rusă și va interzice intrarea foștilor militari ai Federației Ruse. Războiul nu mai e doar pe front # Adevarul.ro
Europa se pregătește să reducă drastic numărul diplomaților ruși și să oprească intrarea a sute de mii de foști soldați ruși în spațiul Schengen, ca răspuns la pericolele de spionaj și subversiune, a anunțat Kaja Kallas
11:45
Cultura Antichității se stinge, lumea europeană o ia de la început.
11:45
„Vive la Roumanie! Et vive la France!”, s-a auzit duminică la Sala Palatului, în cea mai clară și mai cunoscută pronunție graseiată din lume, cea a marii doamne a scenei franțuzești, Mireille Mathieu.
11:30
Islanda ia în calcul accelerarea referendumului privind aderarea la UE. De ce se grăbește Reykjavík? # Adevarul.ro
Islanda analizează posibilitatea organizării, chiar din luna august, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit unor surse familiarizate cu pregătirile. Inițial, consultarea populară fusese anunțată pentru 2027, scrie politico.eu.
11:30
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană” # Adevarul.ro
Un român stabilit în sudul Spaniei a explicat, într-un videoclip, cât costă, în realitate, viața în această regiune mediteraneană, subliniind că, de departe, chiria rămâne cea mai mare cheltuială lunară.
11:30
Fondatorul Telegram, anchetat de Rusia. Kremlinul îl acuză de „facilitarea unor activităţi teroriste” # Adevarul.ro
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).
11:30
Un fotbalist de la AC Milan și-a pierdut dinții în meciul cu Parma. Fosta echipă a lui Chivu a decis în mare parte campioana # Adevarul.ro
Parma i-a dat o mână de ajutor fostului său antrenor, Chivu, în lupta pentru titlu.
11:30
Expert în Rusia, la 4 ani de la începerea războiului: De ce întârzie pacea și de ce eșecul Ucrainei ar fi o catastrofă pentru România # Adevarul.ro
La 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, politologul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, analizează într-un interviu pentru „Adevărul” perspectivele de pe front și mecanismele procesului de pace, explicând motivele profunde pentru care armistițiul întârzie.
11:15
Iarna nu se dă plecată. Cod portocaliu de viscol la munte, iar în restul țării bate vântul și sunt anunțate ploi # Adevarul.ro
ANM a emis mai multe avertizări Cod portocaliu de viscol și ninsori în zonele montane. În unele zone va ploua și va bate vântul.
11:15
Liderul UDMR anunță când ajunge bugetul în Parlament. „Dacă investiţiile publice se opresc, firmele româneşti intră în faliment, nu multinaţionalele” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului.
Acum 4 ore
11:00
Sindicatele din învățământ protestează miercuri la Cotroceni. Numele vehiculat pentru funcția de ministrul al Educației # Adevarul.ro
Toate sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din cel universitar, vor protesta miercuri în fața Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenția asupra nerespectării promisiunilor făcute de președintele Nicușor Dan și a problemelor financiare din sistem.
10:45
Un adolescent pe trotinetă și cu căști a fost lovit de autobuz în Cluj Napoca, după ce a traversat neregulamentar # Adevarul.ro
Un tânăr de 17 ani, care mergea pe trotineră și a traversat prin loc nepermis, a fost lovit marți dimineață de un autobuz într-o zonă aglomerată din Cluj Napoca.
10:30
SUA aplică noi tarife vamale de 15% pentru importuri. Trump reacționează după ce Curtea Supremă a blocat o parte din politica sa tarifară # Adevarul.ro
Funcționarii vamali americani au anunțat intrarea în vigoare, marți, a noilor tarife globale de 15% pentru importuri, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele reciproce impuse anterior de administrația Trump.
10:30
Ministrul Apărării Radu Miruță, mesaj la 4 ani de război: „Problemele României nu sunt vina Ucrainei” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj public la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, vorbind despre schimbările produse în societatea românească și despre efectele propagandei.
10:30
Un antrenor de la o mare echipă a Europei îl înfruntă direct pe Trump: „Este o rușine că a primit Premiul pentru Pace!” # Adevarul.ro
Paulo Fonseca (52 de ani) este antrenor la Olympique Lyon, locul 3 în Franța la 9 puncte de liderul PSG.
10:30
Momente neplăcute pentru mai mulți pasageri ai unui autobuz aparținând Compania de Transport Public Cluj-Napoca, luni seară, aproape de centrul municipiului Cluj-Napoca.
10:30
Rafinăriile Petromidia Năvădari și Vega Ploiești intră pentru 20 de zile în revizie tehnologică programată # Adevarul.ro
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile.
10:15
Bărbat ajuns la spital după ce a fost pișcat de ploșnițe într-o pensiune din Predeal. „Nu controlează nimeni turiștii pe corp” # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital după ce a suferit o reacție alergică severă, în urma unor pișcături de ploșnițe, după o noapte petrecută la o pensiune din zona Cioplea, în stațiunea Predeal. Cazul a fost făcut public de familie pe rețelele sociale și a devenit viral.
10:15
Sondaj INSCOP: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026. O treime se tem de un nou conflict în Europa # Adevarul.ro
Doar trei din zece români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, intitulat „12 ani de război, 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice”
10:00
Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Pete Hegseth: „Vor fi mai multe care vor apărea pe parcurs” # Adevarul.ro
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump.
10:00
Profesor de matematică, uimit de răspunsul unui elev cu media generală 9,50: „Nu știe câte picioare are un iepure” # Adevarul.ro
Un profesor de matematică din Câmpina a povestit un moment surprinzător petrecut cu unul dintre elevii săi cu rezultate bune la școală. „Nu știe câte picioare are un iepure. Trebuie să ne mai mire ceva”, se întreabă acesta.
10:00
O femeie dintr-o comună din judeţul Teleorman a fost reţinută pentru violenţă în familie, fiind acuzată că şi-a bătut şi nora, şi cuscra. Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Teleorman, împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu.
09:30
„Patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile.” Cu această frază, rostită apăsat, președintele Volodimir Zelenski a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
09:30
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și impozite duble # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan se pregătește să adopte marți, ordonanța de urgență privind reforma administrației publice. Decizia finală depinde de avizul Consiliului Economic și Social, așteptat înaintea ședinței de la ora 18.00.
09:30
Medvedev amenință: soldații ruși nu au nevoie de viză pentru a intra în țările europene # Adevarul.ro
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că soldații ruși „nu au nevoie de vize” pentru a intra în Europa, sugerând că ar putea face acest lucru prin forță.
09:15
Prognoza pentru luna martie: când scăpăm de ger. Meteorologii anunță o încălzire bruscă a vremii # Adevarul.ro
Vremea începe să se încălzească în săptămânile care urmează, prima săptămână de primăvară aducând temperaturi decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi deficitare, anunță meteorologii.
09:15
Rusia țințește mai nou forțele de ordine? Serie de atentate cu bombe împotriva poliției ucrainene # Adevarul.ro
Un nou semnal de alarmă într-o Ucraină aflată deja sub presiune: o explozie a lovit luni seară o secție de poliție din orașul Dnipro, în centrul țării, într-un moment simbolic – chiar înaintea marcării a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Acum 6 ore
09:00
Ce crede omul lui Trump despre Nicușor Dan și cine este românca pe care o consideră un «soldat» extraordinar # Adevarul.ro
Paolo Zampolli, emisarul special al lui Donald Trump și personajul-cheie din spatele recentelor contacte româno-americane, dezvăluie culisele întâlnirilor dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat Marco Rubio.
09:00
Donald Trump, în fața Congresului SUA. Va ţine primul discurs despre Starea Uniunii după câștigarea celui de-al doilea mandat # Adevarul.ro
Într-o perioadă de tensiuni politice ridicate la Washington, preşedintele Donald Trump se pregăteşte să ţină marţi primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat al său.
09:00
Lista criteriilor pe care Ucraina trebuie să la îndeplinească pentru a adera la UE, chiar și în scenariul cu intrare rapidă # Adevarul.ro
Kievul nu mai are spațiu de manevră – la Bruxelles au fost puse pe hârtie, punctual, toate condițiile pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Iar chiar și în scenariul unei aderări accelerate, criteriile nu vor dispărea.
09:00
Ce pedeapsă a primit românul care și-a decorat casa cu svastici și portretul lui Hitler: un turist german l-a reclamat # Adevarul.ro
Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare după ce și-a decorat locuința cu simboluri fasciste și tablouri cu lideri naziști, inclusiv o pictură cu Adolf Hitler.
09:00
Orașul din Europa cu 3.000 de ore de soare pe an, desemnat drept cea mai bună destinație de călătorie pentru turiști în 2026 # Adevarul.ro
Un oraș european a fost ales drept „cea mai bună destinație pentru călătorii” în 2026 de organizația European Best Destinations, pe baza voturilor a milioane de turiști din 154 de țări.
09:00
Ursula von der Leyen, la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei: „Nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită” # Adevarul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.
08:30
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră # Adevarul.ro
Compania olandeză Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului petrolier rus Lukoil, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care face imposibilă continuarea operațiunilor privind explorarea gazelor naturale din Marea Neagră.
07:45
Atac cu bombă la Moscova: un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv # Adevarul.ro
Explozie mortală în centrul Moscovei: un polițist a fost ucis și doi răniți după ce un atacator a detonat un dispozitiv exploziv lângă patrula lor, informează Ministerul de Interne rus.
