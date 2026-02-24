Mihai Tudor, CEO Simtel: Companiile româneşti pot exporta servicii în domeniul energetic; am intrat în Germania cu operare şi mentenanţă pentru parcuri solare
Ziarul Financiar, 24 februarie 2026
Mihai Tudor, CEO Simtel: Companiile româneşti pot exporta servicii în domeniul energetic; am intrat în Germania cu operare şi mentenanţă pentru parcuri solare
• • •
Miguel Antonio Jiménez, CEO AJ BRAND: Cel mai mare proiect a fost în Spania în 2022, de 650 MW, un proiect extrem de mare. Acum revenim cu a doua etapă aici, în România, şi lucrăm la proiecte. Experienţa internaţională este foarte valoroasă, să mergi în alte ţări şi să revii cu mai multă expertiză este întotdeauna benefic # Ziarul Financiar
Corneliu Bodea, CEO, Adrem: Avem nevoie de reţele pentru că modelul de producţie de energie s-a schimbat fundamental şi permanent. Va trebui ca România să aibă interconectări foarte puternice pentru că va trebui să beneficiem de capacităţi de export la intervale orare unde producem disproporţionat cu consumul # Ziarul Financiar
Un raport apocaliptic care a devenit viral a alimentat un val de panică faţă de AI şi a dus la scăderi pe bandă pe bursa din SUA: Următoarea criză nu vine din supra-îndatorare, nici din industria tech, ci va fi o criză globală a inteligenţei. „De-a lungul întregii istorii economice moderne, inteligenţa umană a fost factorul rar. Acum asistăm la erodarea acelei prime” # Ziarul Financiar
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Grupul Agricola, care exportă carne de pasăre, salamuri şi ready-meals: Avantajul autostrăzii A7 constă în optimizarea timpilor de livrare către zona de sud a ţării şi creşterea siguranţei în trafic # Ziarul Financiar
Andrei Munteanu, director operator logistic Agricola, unul dintre cele mai mari grupuri din industria cărnii, spune că grupul a început încă din 2025 dezvoltarea facilităţilor logistice prin închirierea unui depozit de 5.400 mp în cadrul proiectului ELI Park Bacău, unul dintre factorii care au condus la această decizie fiind conectarea cu autostrada A7.
România suferă nu din lipsă de energie antreprenorială, ci din lipsa de unei direcţii strategice stabile. Ştim cu toţii că businessul cere predictibilitate, pe când statul oferă doar paşi tactici. Rezultatul este o economie performantă pe alocuri, dar vulnerabilă structural şi incapabilă să-şi valorifice sistematic avantajele reale.
Gigantul sud-coreean Samsung va oferi Perplexity ca parte a unei extinderi menite să susţină mai mulţi agenţi AI în ecosistemul Galaxy AI pentru viitoarea serie de smartphone-uri flagship S26, notează portalul engadget.com. Anunţul vine cu doar câteva zile înaintea evenimentului Galaxy Unpacked în care compania anunţă noile dispozitive, având ca obiectiv strategic oferirea de opţiuni multiple şi flexibilitate utilizatorilor în rezolvarea sarcinilor zilnice.
Startup-urile din România au atras finanţări de doar 103 mil. euro în 2025, în scădere cu 20% faţă de anul precedent. În Bulgaria au fost tranzacţii de 234 mil. euro, iar în Ungaria de 150 mil. euro. Top 20 de tranzacţii din Europa de Est în 2025 # Ziarul Financiar
Ecosistemul de startup-uri din România a trecut printr-un an de scădere în 2025, cu investiţii totale de 103,2 milioane de euro rezultate din doar 40 de tranzacţii, faţă de 129 de milioane de euro şi 78 de tranzacţii în 2024, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025", realizat de Nicoleta Pîrvu - investor relationship manager, How to Web, şi Bogdan Iordache, general partner la fondul Underline Ventures şi fondator al How to Web. Scăderea de 20% a volumului şi de 49% a numărului de runde plasează România pe locul 11 regional, în coborâre de la locul 8 ocupat anul trecut.
ZF IT Generation. Călin Spiridon, fondator şi CEO al Minglr – aplicaţie de networking pe bază de geolocaţie pentru travel şi oportunităţi de business: Ţinta imediată este de 10.000 de utilizatori, iar cu o finanţare de 70.000 de euro vrem să ajungem la 50.000. Lucrăm şi la dezvoltarea unei soluţii pentru executivi # Ziarul Financiar
Startup-ul local Minglr, care a dezvoltat o aplicaţie de socializare şi networking pentru travel şi oportunităţi de business bazată pe proximitate fizică, are pe radar pentru acest an lansarea unui motor propriu de inteligenţă artificială (AI) pentru potrivirea utilizatorilor şi o versiune dedicată exclusiv managementului de top (C-level).
ZF Power Summit 2026. Investiţiile în energie sunt la un nivel record, dar pentru ca economia şi consumatorii să beneficieze cu adevărat este nevoie de investiţii accelerate în stocare şi în reţele. Preţurile vor scădea, dar nu imediat (II) # Ziarul Financiar
România intră într-o nouă etapă a transformării energetice, iar cuvântul care pare să definească această perioadă este stocare, indiferent dacă e vorba de baterii montate de prosumatori, de proiecte mari derulate de hidrocentrale sau de stocarea de gaze, din nevoia de a echilibra variaţiile sezoniere, care generează fluctuaţii nedorite de preţ, au spus companiile din energie participante la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit.
ZF Power Summit 2026. Investiţiile în energie sunt la un nivel record, dar pentru ca economia şi consumatorii să beneficieze cu adevărat este nevoie de investiţii accelerate în stocare şi în reţele. Preţurile vor scădea, dar nu imediat (I) # Ziarul Financiar
România intră într-o nouă etapă a transformării energetice, iar cuvântul care pare să definească această perioadă este stocare, indiferent dacă e vorba de baterii montate de prosumatori, de proiecte mari derulate de hidrocentrale sau de stocarea de gaze, din nevoia de a echilibra variaţiile sezoniere, care generează fluctuaţii nedorite de preţ, au spus companiile din energie participante la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit.
Bursă. Digi Communications raportează pierdere de 67 milioane euro în T4/2025, în pofida creşterii veniturilor cu 12% şi a expansiunii bazei de clienţi în Spania şi România # Ziarul Financiar
Digi Communications (DIGI), operator de telecomuncaţii, a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de 67 milioane euro în ultimul trimestru din 2025, pe fondul unei pierderi semnificative în Belgia şi ale unor costuri financiare nete mai mari.
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise în doar patru zile în urma ninsorilor abundente. 72 de proprietari de locuinţe, 97 de şoferi şi 11 antreprenori au notificat aigurătorii pentru daune # Ziarul Financiar
Ninsorile abundente din perioada 17ñ20 februarie au afectat numeroase zone din ţară şi au generat daune semnificative pentru proprietarii de locuinţe, antreprenori şi şoferi. În doar patru zile, companiile de asigurări membre UNSAR au deschis peste 180 de dosare de daună, ceea ce reflectă impactul direct al fenomenelor meteo extreme asupra oamenilor şi afacerilor lor.
Exim Banca Românească refinanţează credite de investiţii imobiliare ale populaţiei luate de la alte bănci cu dobândă de 4,99%, fixă 3 ani, apoi variabilă, şi decontează cheltuieli de refinanţare în limita a 2.500 de lei # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească lansează o facilitate dedicată persoanelor fizice care doresc să îşi optimizeze costurile prin refinanţarea unui credit de investiţii imobiliare contractat de la o altă instituţie financiară, cu o ofertă de la 4,99%, dobândă fixă în primii 3 ani, ulterior variabilă, în anumite condiţii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de refinanţare în limita a 2.500 de lei.
Belgienii de la Atenor, în posibile discuţii cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia ar putea ajunge la 50-55 mil. euro # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor negociază vânzarea complexului de birouri @Expo din zona Expoziţiei din Bucureşti cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un jucător nou pe piaţa imobiliară din România, potrivit datelor din piaţă.
Germania, deşi este de mai mulţi ani bolnavul Europei, şi-a păstrat locul trei în clasamentul celor mai mari economii ale lumii. În ultimii ani nu a crescut, dar nici nu s-a prăbuşit. Cu toate acestea, India ar putea să o depăşească până la sfârşitul deceniului, scrie ziarul german Handelsblatt.
De ce mâncarea este scumpă în Ungaria, care este rolul guvernului şi care este al retailerilor # Ziarul Financiar
Odată cu apropierea alegerilor din 2026, comerţul cu amănuntul a revenit în centrul dezbaterii economice şi politice din Ungaria. Taxele speciale, plafonarea preţurilor şi a marjei nu doar că afectează actorii din sector, ci au şi un impact direct asupra preţurilor din magazine, ofertelor şi experienţei clienţilor, scrie Pénzcentrum.
Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation: În România, creditul ipotecar este sub 7% din PIB, în timp ce în economiile vestice depăşeşte frecvent 50-60% din PIB, iar uneori se apropie de 100%. Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa, de peste 95%, dar şi una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB # Ziarul Financiar
Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa - peste 95% dintre gospodării locuiesc în locuinţe aflate în proprietate - şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB, susţine Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation şi preşedintele Comitetului de Supraveghere al UniCredit România într-o opinie transmisă ZF.
