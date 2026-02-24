Creditarea privată a crescut în ianuarie cu 6,6% faţă de prima lună a anului trecut şi s-a redus cu 0,2% faţă de decembrie. Împrumuturile în lei ale populaţiei s-au majorat an la an cu 10,2%

08:30

Ecosistemul de startup-uri din România a trecut printr-un an de scădere în 2025, cu investiţii totale de 103,2 mili­oane de euro rezultate din doar 40 de tranzacţii, faţă de 129 de milioane de euro şi 78 de tranzacţii în 2024, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025", realizat de Nicoleta Pîrvu - investor relationship manager, How to Web, şi Bogdan Iordache, general partner la fondul Underline Ventures şi fondator al How to Web. Scăderea de 20% a volumului şi de 49% a numărului de runde plasează România pe locul 11 regional, în coborâre de la locul 8 ocupat anul trecut.