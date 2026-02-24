Burcea (ANAT): O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă

România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, […] The post <b>Burcea <i>(ANAT)</i>:</b> O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence