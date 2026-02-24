Senatul a votat înfiinţarea Programului naţional "Viata la ţară", pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural

Primanews.ro, 24 februarie 2026 14:20

Senatul a votat înfiinţarea Programului naţional "Viata la ţară", pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural

Acum 30 minute
14:20
Senatul a votat înfiinţarea Programului naţional "Viata la ţară", pentru promovarea agroturismului şi valorificarea patrimoniului rural Primanews.ro
Acum 2 ore
13:20
Prim-vicepreşedinte PSD: Voi propune reducerea numărului de parlamentari la 300 Primanews.ro
12:50
Fostul ambasador britanic în SUA Peter Mandelson, arestat în dosarul Epstein Primanews.ro
Acum 4 ore
12:20
O explozie în apropierea gării din Moscova ucide un ofiţer de poliţie Primanews.ro
11:50
Acord în coaliţie. Impozite reduse cu până la 25% pentru clădirile vechi Primanews.ro
11:10
Bogdan Ivan, la Washington: Am convenit să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale Primanews.ro
11:10
Dragoş Pîslaru: AMR 189 de zile de PNRR. În următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară Primanews.ro
Acum 6 ore
10:40
VIDEO. Analist militar: ”Putin se uită în oglindă şi râde de el. Rusia nu a obţinut nimic în Ucraina” Primanews.ro
10:30
VIDEO. Analist militar, la patru ani de război la graniţă: Nu este războiul României, dar ajutorul pe care îl dăm Ucrainei este însemnat Primanews.ro
10:20
Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim Primanews.ro
10:10
Patru ani de război. Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioţi: Putin nu şi-a atins obiectivele şi nu a înfrânt poporul ucrainean Primanews.ro
09:50
Candidaţii pentru şefia DNA susţin marţi interviurile Primanews.ro
09:40
Trump va susţine marţi primul discurs din acest mandat despre starea naţiunii Primanews.ro
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum Primanews.ro
22:40
VIDEO. Profesor Liviu Papadima: "Am impresia că educaţia a picat de fraieră. S-a umblat aproape numai la educaţie, în administraţie nu s-a mişcat nimic. Unde e solidaritatea?" Primanews.ro
22:30
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Miercuri, de la ora 12.00, facem prostest în faţă la Cotroceni. Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie Primanews.ro
21:40
VIDEO. Thomas Moldovan (PSD), despre reducerile de impozite pentru clădirile vechi şi persoanele cu handicap: „Nu este o reformă, doar o îndreptare punctuală” Primanews.ro
21:30
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Ordonanţa de urgenţă pentru relansarea economică va fi avizată până mâine Primanews.ro
21:10
VIDEO. Reforma administraţiei intră în linie dreaptă. Şteţco (PNL) şi Lorincz (USR): „Luminiţa de la capătul tunelului se vede mâine” Primanews.ro
20:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: S-a dus nepregătit. Trebuia să facă zgomot în presa americană Primanews.ro
20:40
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie pentru a da nişte bani în plus. USR a iniţiat, în urmă cu mai mulţi ani, un pachet antiplagiat, cu două excepţii: învăţământ şi cercetare Primanews.ro
20:30
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie de a da nişte bani în plus. USR a iniţiat acum mulţi ani un pachet antiplagiat Primanews.ro
20:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News: „Nu ştim dacă proiectul de relansare economică e gata. O cârpeală. România face doar tăieri” Primanews.ro
16:00
Islanda vrea să accelereze referendumul pe tema aderării sale la UE. Când ar putea avea loc votul Primanews.ro
16:00
Bolojan ameninţă miniştrii cu revocarea dacă pierd bani din PNRR Primanews.ro
Ieri
13:40
Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii Primanews.ro
12:50
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor privind reforma administraţiei şi relansare economică şi a bugetului pe 2026 Primanews.ro
12:40
Robert Kennedy Jr.: Pesticidele şi erbicidele sunt toxice prin natura lor. Atunci când le permitem să intre în sistemul nostru alimentar, îi punem în pericol pe americani Primanews.ro
12:40
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an Primanews.ro
12:30
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT Primanews.ro
12:30
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit Primanews.ro
12:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, la vot în Senat Primanews.ro
10:50
Ungaria avertizează că va bloca noile sancţiuni UE împotriva Rusiei. Budapesta vrea reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba Primanews.ro
10:50
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
„A fost dificil pentru toată lumea”: reacţia lui Mourinho după incidentele de la Benfica – Real Primanews.ro
13:20
JO de iarnă: Canada cucereşte aurul la curling masculin, după un turneu marcat de controverse Primanews.ro
12:50
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul Primanews.ro
12:10
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de „şantaj” după ameninţările privind oprirea livrărilor de electricitate Primanews.ro
11:50
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de gravitate. Doar alerta extremă şi cea de risc iminent păstrează semnalul standard Primanews.ro
21 februarie 2026
13:30
VIDEO. Kelemen Hunor: „Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI?” / „Controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil” Primanews.ro
13:20
Kelemen Hunor, despre un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: „Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României” Primanews.ro
13:20
VIDEO. Kelemen Hunor, despre şeful DNA: „Nu am de ce să-l blamez” / „Ar fi catastrofal dacă numirea noilor şefi ar fi un troc politic” Primanews.ro
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat Primanews.ro
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci” Primanews.ro
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi” Primanews.ro
13:10
VIDEO. Kelemen: „România are nevoie de Statele Unite”. Nicuşor Dan a procedat corect participând la Consiliul Păcii Primanews.ro
13:00
Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi” Primanews.ro
12:50
Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci” Primanews.ro
12:30
Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat Primanews.ro
12:20
VIDEO. Kelemen Hunor: Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă” în încercarea de a reduce deficitul Primanews.ro
