Primanews.ro, 23 februarie 2026 20:50
Acum 15 minute
21:10
VIDEO. Reforma administraţiei intră în linie dreaptă. Şteţco (PNL) şi Lorincz (USR): „Luminiţa de la capătul tunelului se vede mâine”
Acum o oră
20:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: S-a dus nepregătit. Trebuia să facă zgomot în presa americană
20:40
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie pentru a da nişte bani în plus. USR a iniţiat, în urmă cu mai mulţi ani, un pachet antiplagiat, cu două excepţii: învăţământ şi cercetare
20:30
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie de a da nişte bani în plus. USR a iniţiat acum mulţi ani un pachet antiplagiat
Acum 2 ore
20:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News: „Nu ştim dacă proiectul de relansare economică e gata. O cârpeală. România face doar tăieri”
Acum 6 ore
16:00
Islanda vrea să accelereze referendumul pe tema aderării sale la UE. Când ar putea avea loc votul
16:00
Acum 8 ore
13:40
Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii
Acum 12 ore
12:50
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor privind reforma administraţiei şi relansare economică şi a bugetului pe 2026
12:40
Robert Kennedy Jr.: Pesticidele şi erbicidele sunt toxice prin natura lor. Atunci când le permitem să intre în sistemul nostru alimentar, îi punem în pericol pe americani
12:40
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an
12:30
12:30
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit
12:30
10:50
Ungaria avertizează că va bloca noile sancţiuni UE împotriva Rusiei. Budapesta vrea reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
10:50
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei
Ieri
13:30
„A fost dificil pentru toată lumea”: reacţia lui Mourinho după incidentele de la Benfica – Real
13:20
JO de iarnă: Canada cucereşte aurul la curling masculin, după un turneu marcat de controverse
12:50
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul
12:10
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de „şantaj” după ameninţările privind oprirea livrărilor de electricitate
11:50
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de gravitate. Doar alerta extremă şi cea de risc iminent păstrează semnalul standard
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
VIDEO. Kelemen Hunor: „Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI?” / „Controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil”
13:20
Kelemen Hunor, despre un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: „Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României”
13:20
VIDEO. Kelemen Hunor, despre şeful DNA: „Nu am de ce să-l blamez” / „Ar fi catastrofal dacă numirea noilor şefi ar fi un troc politic”
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci”
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”
13:10
VIDEO. Kelemen: „România are nevoie de Statele Unite”. Nicuşor Dan a procedat corect participând la Consiliul Păcii
13:00
12:50
Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci”
12:30
Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
12:20
VIDEO. Kelemen Hunor: Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă” în încercarea de a reduce deficitul
12:10
02:10
02:00
VIDEO. Mai este ONU relevantă după crearea Consiliului de Pace? Pavel Suian analizează la Prima News
02:00
20 februarie 2026
19:50
VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri”
17:10
16:30
16:10
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european”
15:40
15:30
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:20
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni
15:20
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
14:20
Statele Unite resping 'total' o guvernanţă globală a IA, declară reprezentantul SUA la summitul de la New Delhi
14:20
14:10
PSD cere PNL şi USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică
14:10
Ministrul Sănătăţii: Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS
13:10
