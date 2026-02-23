VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum

Primanews.ro, 23 februarie 2026 23:40

VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum o oră
23:40
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum Primanews.ro
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Sunt vreo 70-80.000 de doctorate false. Şi asta ne costă acum
Acum 2 ore
22:40
VIDEO. Profesor Liviu Papadima: "Am impresia că educaţia a picat de fraieră. S-a umblat aproape numai la educaţie, în administraţie nu s-a mişcat nimic. Unde e solidaritatea?" Primanews.ro
VIDEO. Profesor Liviu Papadima: "Am impresia că educaţia a picat de fraieră. S-a umblat aproape numai la educaţie, în administraţie nu s-a mişcat nimic. Unde e solidaritatea?"
22:30
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Miercuri, de la ora 12.00, facem prostest în faţă la Cotroceni. Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie Primanews.ro
VIDEO. Profesor Anton Hadăr: Miercuri, de la ora 12.00, facem prostest în faţă la Cotroceni. Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie
Acum 4 ore
21:40
VIDEO. Thomas Moldovan (PSD), despre reducerile de impozite pentru clădirile vechi şi persoanele cu handicap: „Nu este o reformă, doar o îndreptare punctuală” Primanews.ro
VIDEO. Thomas Moldovan (PSD), despre reducerile de impozite pentru clădirile vechi şi persoanele cu handicap: „Nu este o reformă, doar o îndreptare punctuală”
21:30
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Ordonanţa de urgenţă pentru relansarea economică va fi avizată până mâine Primanews.ro
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Ordonanţa de urgenţă pentru relansarea economică va fi avizată până mâine
21:10
VIDEO. Reforma administraţiei intră în linie dreaptă. Şteţco (PNL) şi Lorincz (USR): „Luminiţa de la capătul tunelului se vede mâine” Primanews.ro
VIDEO. Reforma administraţiei intră în linie dreaptă. Şteţco (PNL) şi Lorincz (USR): „Luminiţa de la capătul tunelului se vede mâine”
20:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: S-a dus nepregătit. Trebuia să facă zgomot în presa americană Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: S-a dus nepregătit. Trebuia să facă zgomot în presa americană
20:40
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie pentru a da nişte bani în plus. USR a iniţiat, în urmă cu mai mulţi ani, un pachet antiplagiat, cu două excepţii: învăţământ şi cercetare Primanews.ro
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie pentru a da nişte bani în plus. USR a iniţiat, în urmă cu mai mulţi ani, un pachet antiplagiat, cu două excepţii: învăţământ şi cercetare
20:30
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie de a da nişte bani în plus. USR a iniţiat acum mulţi ani un pachet antiplagiat Primanews.ro
VIDEO. Ştefan Pălărie (USR): Sporul de doctorat este o invenţie de a da nişte bani în plus. USR a iniţiat acum mulţi ani un pachet antiplagiat
Acum 6 ore
20:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News: „Nu ştim dacă proiectul de relansare economică e gata. O cârpeală. România face doar tăieri” Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News: „Nu ştim dacă proiectul de relansare economică e gata. O cârpeală. România face doar tăieri”
Acum 12 ore
16:00
Islanda vrea să accelereze referendumul pe tema aderării sale la UE. Când ar putea avea loc votul Primanews.ro
Islanda vrea să accelereze referendumul pe tema aderării sale la UE. Când ar putea avea loc votul
16:00
Bolojan ameninţă miniştrii cu revocarea dacă pierd bani din PNRR Primanews.ro
Bolojan ameninţă miniştrii cu revocarea dacă pierd bani din PNRR
13:40
Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii Primanews.ro
Infrastructura din Belgorod, afectată de un atac masiv al Ucrainei, anunţă guvernatorul regiunii
12:50
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor privind reforma administraţiei şi relansare economică şi a bugetului pe 2026 Primanews.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru a stabili calendarul adoptării ordonanţelor privind reforma administraţiei şi relansare economică şi a bugetului pe 2026
12:40
Robert Kennedy Jr.: Pesticidele şi erbicidele sunt toxice prin natura lor. Atunci când le permitem să intre în sistemul nostru alimentar, îi punem în pericol pe americani Primanews.ro
Robert Kennedy Jr.: Pesticidele şi erbicidele sunt toxice prin natura lor. Atunci când le permitem să intre în sistemul nostru alimentar, îi punem în pericol pe americani
12:40
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an Primanews.ro
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an
12:30
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT Primanews.ro
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT
12:30
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit Primanews.ro
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit
12:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, la vot în Senat Primanews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, la vot în Senat
Acum 24 ore
10:50
Ungaria avertizează că va bloca noile sancţiuni UE împotriva Rusiei. Budapesta vrea reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba Primanews.ro
Ungaria avertizează că va bloca noile sancţiuni UE împotriva Rusiei. Budapesta vrea reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
10:50
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei Primanews.ro
Patru ani de război. Rusia încă plăteşte pentru o eroare fatală de calcul în privinţa Ucrainei
Ieri
13:30
„A fost dificil pentru toată lumea”: reacţia lui Mourinho după incidentele de la Benfica – Real Primanews.ro
„A fost dificil pentru toată lumea”: reacţia lui Mourinho după incidentele de la Benfica – Real
13:20
JO de iarnă: Canada cucereşte aurul la curling masculin, după un turneu marcat de controverse Primanews.ro
JO de iarnă: Canada cucereşte aurul la curling masculin, după un turneu marcat de controverse
12:50
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul Primanews.ro
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul
12:10
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de „şantaj” după ameninţările privind oprirea livrărilor de electricitate Primanews.ro
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de „şantaj” după ameninţările privind oprirea livrărilor de electricitate
11:50
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de gravitate. Doar alerta extremă şi cea de risc iminent păstrează semnalul standard Primanews.ro
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de gravitate. Doar alerta extremă şi cea de risc iminent păstrează semnalul standard
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
VIDEO. Kelemen Hunor: „Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI?” / „Controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil” Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor: „Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI?” / „Controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil”
13:20
Kelemen Hunor, despre un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: „Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României” Primanews.ro
Kelemen Hunor, despre un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: „Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României”
13:20
VIDEO. Kelemen Hunor, despre şeful DNA: „Nu am de ce să-l blamez” / „Ar fi catastrofal dacă numirea noilor şefi ar fi un troc politic” Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor, despre şeful DNA: „Nu am de ce să-l blamez” / „Ar fi catastrofal dacă numirea noilor şefi ar fi un troc politic”
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci” Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci”
13:10
VIDEO. Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi” Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”
13:10
VIDEO. Kelemen: „România are nevoie de Statele Unite”. Nicuşor Dan a procedat corect participând la Consiliul Păcii Primanews.ro
VIDEO. Kelemen: „România are nevoie de Statele Unite”. Nicuşor Dan a procedat corect participând la Consiliul Păcii
13:00
Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi” Primanews.ro
Kelemen Hunor, despre PSD şi USR: „Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”
12:50
Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci” Primanews.ro
Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. „Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci”
12:30
Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat Primanews.ro
Kelemen Hunor, despre rolul UDMR în coaliţie: „Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere” / „În momentul deciziei, am o forţă relativ mică” / Bolojan are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
12:20
VIDEO. Kelemen Hunor: Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă” în încercarea de a reduce deficitul Primanews.ro
VIDEO. Kelemen Hunor: Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă” în încercarea de a reduce deficitul
12:10
Cod galben de ninsori şi viscol în Dâmboviţa: 11 localităţi rămase fără curent Primanews.ro
Cod galben de ninsori şi viscol în Dâmboviţa: 11 localităţi rămase fără curent
02:10
Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV Primanews.ro
Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV
02:00
VIDEO. Mai este ONU relevantă după crearea Consiliului de Pace? Pavel Suian analizează la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Mai este ONU relevantă după crearea Consiliului de Pace? Pavel Suian analizează la Prima News
02:00
Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV Primanews.ro
Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
20 februarie 2026
19:50
VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri” Primanews.ro
VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri”
17:10
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei Primanews.ro
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
16:30
Merz, prima vizită în China de la preluarea mandatului Primanews.ro
Merz, prima vizită în China de la preluarea mandatului
16:10
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european” Primanews.ro
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european”
15:40
VIDEO. Reacţia USR la propunerea lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Reacţia USR la propunerea lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:30
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:20
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni Primanews.ro
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni
15:20
VIDEO. Poziţia USR despre iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Poziţia USR despre iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului Primanews.ro
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.