Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată

În cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de marți, unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță s-a certat cu secretarul general al CGMB și […]