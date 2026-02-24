MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

13:50

Înșelătorie de amploare în județul Iași. Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari au fost oferite ilegal spre decontare de o persoană și de firma pe care aceasta o administra. Mai mult decât atât, cupoanele figurau pe numele unor pensionari decedați, iar prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei, relatează Mediafax. Procurorii au […]