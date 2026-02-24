4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
Gândul, 24 februarie 2026 14:20
În 24 februarie 2022, armata Federației Ruse a invadat Ucraina. Au trecut, de atunci, 1.461 de zile de război – numit, încă, la Kremlin „operațiune militară specială” -, iar conflictul continuă. Aproape 2 milioane de oameni, de ambele părți, au fost uciși sau răniți în urma luptelor. În cele 1.461 de zile de la declanșarea […]
• • •
Acum 5 minute
14:40
Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale # Gândul
Un clarvăzător despre care mulți spun că ar fi noul Nostradamus afirmă că omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitură de meteorit. De asemenea, bărbatul care susține că a prezis pandemia Covid și moartea Reginei Elisabeta a II-a, anunță mai multe războaie. Iar soarta lui Donald Trump este, deja, „stabilită”: actualul […]
Acum 15 minute
14:30
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă # Gândul
Silviu Predoiu a făcut o evaluare aspră a politicii actuale din România. Într-un discurs despre prostia din politică, fostul șef militar al Serviciului de Informații Externe (SIE) a transmis că ”un lider incompetent este infinit mai ușor de manipulat decât unul lucid”. El a punctat, de asemenea, că teama nu ar trebui să fie despre […]
14:30
Deputaţii, reuniţi în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, au adoptat marţi o inițiativă legislativă care modifică valabilitatea permiselor de conducere, prin introducerea unor reguli diferențiate, în funcție de vârstă. Astfel, permisele pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1 vor avea o valabilitate administrativă de 15 ani, în loc de 10 ani. […]
Acum 30 minute
14:20
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus” # Gândul
Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un mesaj pe X, în stilul caracteristic, în care amenință Europa cu o invazie. Mesajul acestuia a primit o replică de la purtătorul de cuvânt al MAE român. Dmitri Medvedev a publicat, marți, un mesaj pe X, în care a […]
14:20
Acum o oră
14:10
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților # Gândul
Partidul Social Democrat face apel la toate partidele românești reprezentate în Parlamentul European să susțină modificarea Directivei UE 2019/633, care reglementează practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Într-un comunicat transmis marți, PSD „face un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate în numele […]
14:10
MAE român îl pune la punct pe Dmitri Medvedev, după ce acesta a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus” # Gândul
Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un mesaj pe X, în stilul caracteristic, în care amenință Europa cu o invazie. Mesajul acestuia a primit o replică de la purtătorul de cuvânt al MAE român. Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat, marți, un […]
14:10
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea # Gândul
În cadrul unei ediții speciale a emisiunii Ai Aflat!, dedicată participării lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au analizat nuanțele discursului președintelui României și miza acestei vizite pentru România. Prezent in extremis în fieful lui Donald Trump, la Washington, după ce inițial […]
14:00
Specialiștii au vorbit despre modul în care să scapi de mirosul de igrasie din haine, precum și de locul benefic din casă în care să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna. De multe ori, ar putea să se impregneze un miros neplăcut în fibrele articolelor vestimentare, dacă spațiul în […]
14:00
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană # Gândul
Sâmbăta Colivelor din 2026 marchează începutul seriei de pomeniri dedicate celor adormiți în perioada Postului Paștelui. Ziua mai este cunoscută în tradiția ortodoxă și ca Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron și are o puternică încărcătură spirituală. Credincioșii se adună la slujbe de parastas și fac acte de milostenie. Tradiții și rânduieli respectate de credincioși Pentru credincioșii […]
13:50
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei # Gândul
Înșelătorie de amploare în județul Iași. Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari au fost oferite ilegal spre decontare de o persoană și de firma pe care aceasta o administra. Mai mult decât atât, cupoanele figurau pe numele unor pensionari decedați, iar prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei, relatează Mediafax. Procurorii au […]
Acum 2 ore
13:40
Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie” # Gândul
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a ales să schimbe tonul și a adoptat o formă diferită de comunicare pe rețelele de socializare, cu ocazia Dragobete. Unitatea medicală a Serviciului Român de Informații a postat pe pagina de Facebook o imagine cu un mesaj adaptat sărbătorii românești. „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași […]
13:30
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul” # Gândul
Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a mai avut loc marți, din lipsă de cvorum. Prezent la dezbateri, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații intră în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general va redacta documentele necesare. PSD a anunțat și convocarea unei noi ședințe extraordinare. […]
13:30
Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu # Gândul
Teheranul se apropie de un acord cu China pentru a cumpăra rachete de croazieră antinavă cunoscute sub numele de CM-302, potrivit mai multor persoane familiarizate cu negocierile. Noile achiziții vin într-un moment de maximă tensiune în care Statele Unite au desfășurat o forță navală semnificativă în apropierea Iranului, scrie Reuters. Rachetele chinezilor au o rază […]
13:20
Doliu în fotbalul românesc, după dispariția lui Petre Băluță, o adevărată legendă a sportului cu balonul rotund de la noi. Petre Băluță este fostul jucător care a marcat pe terenul celor de la Arsenal. Legendarul fotbalist Petre Băluță, cunoscut pentru cele 226 de meciuri în prima ligă și pentru performanțele sale din anii 1960-1970, a […]
13:20
(P) Campania de salubrizare prin colectare selectivă pune la dispoziţie ponturi pentru cetăţenii din sector # Gândul
Primăria Sectorului 5, prin Serviciul Salubrizare 5, derulează o campanie cu privire la maniera de colectare selectivă a deşeurilor de orice fel. Administraţia publică, prin compartimentul care are atribuţii în acest sens, pune la dispoziţie şi câteva ponturi pentru o reciclare corectă, în funcţie de natura deşeului, şi pentru păstrarea unui mediu curat. Important este […]
13:20
EXCLUSIV FCSB. Victorie cu Metaloglobus, dar probleme cu fanii: culise din Peluza Nord. Invitați: Vlad Achim, Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a învins fără prea mari emoții Metaloglobus, scor 4-1, și păstrează în continuare șanse de calificare în play-off. Roș-albaștrii nu mai stau doar la […]
13:20
Fenomenul „apocaliptic” care a speriat Europa: precipitații de culoarea sângelui și cer purpuriu # Gândul
Autoritățile britanice au lansat un avertisment privitor la un fenomen cu aspect „apocaliptic”. Este vorba despre un nor uriaș cu praf saharian care se îndreaptă spre Marea Britanie. Acesta va duce la apariția unor precipitații de culoarea sângelui și a cerului purpuriu. Explicațiile meteorologilor Un nor colosal de praf roșu din Sahara este pe cale […]
13:10
Ilie Bolojan convocă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a convocat, marți seară, o ședință extraordinară de Guvern pentru a adopta reforma administrației publice, în pofida tensiunilor din coaliție și a opoziției din interiorul propriilor rânduri. Ședința este programată pentru ora 18:00, potrivit informațiilor Gândul. Oficial, nu a fost anunțată. Consiliul Economic și Social (CES) a fost chemat și el să […]
13:10
Cum arată buncărul de război al lui Volodomir Zelenski. Imagini din interiorul locului unde se iau cele mai importante decizii # Gândul
Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a trăit într-un buncăr timp de doi ani, dar acum coboară acolo doar în caz de raiduri aeriene. Marți, Vladimir Zelenski a arătat buncărul de sub clădirea Biroului de pe strada Bankova din Kiev și biroul său de lucru. În timpul discursului său cu […]
13:00
Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voința, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți, de la ora 13:00, prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, reuniune organizată la patru ani de la începutul Războiului din Ucraina. Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, reuniunea va avea loc în format online, iar președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții de la Palatul Cotroceni. Coaliția […]
12:50
AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”” # Gândul
AUR Bucureşti transmite, printr-un comunicat, că partidele din coaliţie „transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi”. Potrivit celor de la AUR, „şedința CGMB convocată la solicitarea PSD și PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, […]
12:50
BNR: Depozitele în lei și valută ale populației au scăzut în ianuarie 2026 în comparație cu luna trecută # Gândul
Depozitele în lei ale populației au scăzut în ianuarie 2026, față de luna anterioară, cu 0,1%, până la 266,41 miliarde lei, în timp ce depozitele în valută au scăzut cu 1,1% față de luna decembrie 2025, până la 142,69 miliarde lei, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). BNR anunță că masa monetară a înregistrat […]
Acum 4 ore
12:40
Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: ”Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»” # Gândul
În cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de marți, unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță s-a certat cu secretarul general al CGMB și […]
12:40
Adrian Câciu: În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld euro din PNRR iar guvernele Ciolacu I si II, 7 mld euro # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a readus în atenție discuțiile legate de situația din PNRR, după reacția venită din partea lui Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, la criticile privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. „Este foarte bine că guvernul dă semne că înțelege cât de gravă este […]
12:30
Lukoil dă în judecată statul român. Compania din Rusia invocă forța majoră la perimetrul Trident # Gândul
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident, din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor, scrie Mediafax. În paralel, compania a deschis un proces împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, […]
12:30
Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”. După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova # Gândul
Rusia a deschis oficial un dosar penal împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, pe care îl acuză de „facilitarea activităților teroriste”. Investigația, deschisă pe 24 februarie, reprezintă punctul culminant al unei campanii de presiune coordonate de Kremlin pentru a obține controlul asupra platformei Telegram sau pentru a-l elimina de pe piața rusă. Autoritățile au deschis investigația […]
12:30
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA a fost eliberat pe cauțiune, după arestarea în dosarele Epstein. Ancheta continuă # Gândul
Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în SUA, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat de poliția londoneză în urma unei anchete, privind afilierea cu infractorul sinucigaș, Jeffrey Epstein, transmite Mediafax. Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost reținut, luni 23 februarie, de forțele de ordine londoneze, sub […]
12:10
Mutarea într-o altă țară vine la pachet cu cheltuieli noi, precum și cu adaptarea într-un nou mediu. Un cetățean român a arătat cât costă să trăiești, de pildă, timp de o lună, în sudul Spaniei. El a vorbit despre cheltuielile aferente mâncării, transportului, serviciilor de internet, chiriei, utilităților. Iată calculul complet mai jos. Ai luat […]
12:10
La patru ani de război în Ucraina, Emmanuel Macron a subliniat eșecul „militar, economic și strategic” al Rusiei # Gândul
La patru ani de război cu Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron a transmis că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un „triplu eşec militar, economic şi strategic” și, totodată, a reconfirmatt solidaritatea Franței și a Europei cu statul vecin al României, relatează Mediafax. Mesajul transmis de Macron la patru ani de război între Rusia și Ucraina […]
12:10
Nicușor Dan: Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean. # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru a marca patru ani de la începerea războiului din Ucraina, în care a precizat că, momentul va fi marcat prin iluminarea Palatul Cotroceni în culorile drapelului ucrainean. Oficialul a publicat și o imagine în care se află alături de Volodimir Zelenski. „România va sprijini Ucraina oricât timp […]
12:00
Pentru prima dată în 153 de ani, un ziar nu a putut fi tipărit din cauza ninsorii și a viscolului # Gândul
Ninsoarea și viscolul au împiedicat apariția ediției zilnice a Boston Globe, scrie Mediafax. Incidentul este primul de acest tip din istoria de 153 de ani a publicației americane. Ziarul nu a fost tipărit deoarece angajații nu au putut ajunge la tipografie. Zăpadă de aproape 1 metru în Masachusetts Ninsoarea și viscolul au determinat conducerea ziarului […]
12:00
Zelenski, după 4 ani de război cu Putin: „Lukașenko e complice, poporul din Belarus nu este, deocamdată” / „M-a sunat la începutul invaziei, și-a cerut scuze, nu am avut cea mai plăcută conversație” # Gândul
Rusia încearcă în continuare să implice Belarusul și mai mult în războiul său împotriva Ucrainei, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în primul său interviu acordat presei belaruse de la începutul invaziei la scară largă, preluat de Meduza. Într-o declarație acordată publicației independente Zerkalo, care activează în exil, Zelenski a discutat despre regimul lui Aleksandr Lukașenko și implicarea […]
12:00
La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict # Gândul
La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj simbolic și mobilizator, filmat chiar în buncărul din care a condus țara în primele zile ale războiului. În mesajul său, Zelenski a spus că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele și nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care […]
11:50
Avertismentul de la vârful Pentagonului pentru Trump: „Trupele americane vor fi în mare pericol dacă atacă Iranul” # Gândul
Un avertisment grav vine chiar de la vârful Pentagonului în contextul în care Donald Trump pare tot mai decis să ordone un atac aerian de amploare asupra Iranului. Generalul Dan Caine l-a avertizat pe șeful de la Casa Albă despre riscurile majore la care ar expune trupele SUA, din cauza lipsei de muniții și a […]
11:50
SRI, glume de Dragobete pe rețelele de socializare: ”Azi ne putem desecretiza sentimentele”. Comentatorii au reacționat imediat: ”Ședința CSAT din 2024 când o desecretizați?” # Gândul
De Dragobete, Serviciul Român de Informații a ales să iasă din registrul sobru și să adopte un ton relaxat pe rețelele sociale. Instituția a publicat pe Facebook și LinkedIn mesaje cu tentă ironică, adaptate sărbătorii iubirii la români, stârnind reacții rapide din partea internauților. SRI, glume pe rețelele de socializare de Dragobete „Azi ne putem […]
11:40
Meci DECISIV pentru Interul lui Chivu cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor. „Nu avem o obligație, ci o datorie” # Gândul
Inter joacă returul play-off-ului optimilor Ligii Campionilor cu Bodo/Glimt și ar trebui să câștige la două goluri diferență pentru a a ajunge în prelungiri și la trei goluri pentru a se califica, după ce în tur a pierdut, 1-3. Meciul se joacă marți, ora 22:00, pe San Siro. Dacă trece de Bodo/Glimt, Inter va evolua […]
11:30
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj la patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, în care critică adversarii politici pentru răspândirea unei așa-zise „propagande” Radu Miruță pare să profite de momentul ce marchează patru ani de război în Ucraina, pentru a-și ataca adversarii politici, dar și pentru a justifica miliardele de euro […]
11:30
Un conflict izbucnit într-o familie din județul Teleorman s-a încheiat cu reținerea unei femei, acuzată de violență în familie. Incidentul a avut loc pe 23 februarie, în locuința femeii din comuna Vedea. Pe fondul unor neînțelegeri, aceasta și-ar fi agresat fizic atât nora, cât și pe mama acesteia, aflată la domiciliu în momentul izbucnirii scandalului. […]
11:20
În contextul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse, Maia Sandu, Preşedinta Republicii Moldova, a transmis marţi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean: ”Ucraina merită o pace dreaptă” Șefa statului moldovean a făcut referire la rezistenţa acestuia şi la sacrificiile făcute şi, […]
11:20
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980 # Gândul
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980. Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026 Un apartament cu două camere, situat în localitatea […]
11:10
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi” # Gândul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, șefa Comisiei Europene, Ursula von dey Leyen reafirmă sprijinul total al Uniunii Europene pentru Kiev. Lidera UE susține că pacea poate fi obținută doar în condițiile stabilite de statul ucrainean. Președinta Ursula von der Leyen a transmis marți, pe pe platforma X, un mesaj […]
11:10
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane” # Gândul
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, harta ”fraudei și a hoției”, adică cea cu cheltuielile pe ajutoarele sociale pentru handicap. Caramitru: Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea “handicap” În fotografia postată de Caramitru se observă harta României, cu regiunile marcate în diverse culori, […]
11:10
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae # Gândul
Kennedy Boateng (29 de ani) este cel mai curtat jucător de la Dinamo, formație care primește o lovitură puternică fix înainte de play-off. Fundașul togolez a avut pe masă oferta de prelungire a contractului și a ales să semneze, dar nu cu gruparea alb-roșie. El va evolua din vară la Shandong Luneng Taishan, în China, […]
11:10
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei # Gândul
Dragobete vs. Valentine’s Day. Marți, 24 februarie 2026, cetățenii români sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Se spune că ziua curentă este legată de începutul primăverii, precum și de promisiunile făcute din suflet. Tot în această zi, în funcție de regiune, sunt respectate anumite tradiții și superstiții. De altfel, vezi mai jos și care […]
11:00
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma lui Ilie Bolojan. „Iată faptele. Pe 18 noiembrie 2025, după ce a trecut prin Parlament în forma antidemocratică a asumării răspunderii, a fost promulgată o lege. Legea de creștere a taxelor și impozitelor locale. Ea a fost publicată […]
10:50
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare metorologică valabilă până în data de 26 februarie, la ora 08:00. Potrivit ANM, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor […]
Acum 6 ore
10:40
Care este singurul județ din România în care s-au înregistrat, în 2025, mai multe nașteri decât decese. Cauzele declinului demografic # Gândul
Anul trecut, în aproape toate județele României, numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor. În 2025 există un singur județ cu spor pozitiv, Ilfov. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația, noteaza Mediafax. Conform unei statistici prezentate de ECOTECA – Colecția de Verde, […]
10:30
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană” # Gândul
Președintele Ucrainei afirmă că războiul a ajuns la „începutul sfârșitului”, dar avertizează că fără garanții ferme de securitate, Rusia va profita de un eventual armistițiu. Zelenski îi roagă pe Donald Trump să nu cadă în capcana negocierilor lui Vladimir Putin. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și Rusia se află la „începutul sfârșitului” celui […]
10:30
Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie” pentru români. Cine sunt pensionarii care vor primi până la 1.000 de lei # Gândul
Ministrul Muncii a detaliat un set de măsuri sociale care ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de nivelul veniturilor. Totodată, Florin Manole susține că există surse bugetare pentru implementarea acestor ajutoare, scrie Mediafax. Luni, într-o intervenție la Antena 3, Manole a prezentat un pachet de măsuri sociale care ar urma să vizeze 2,8 […]
