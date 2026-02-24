Regatul Unit: Controale mai stricte asupra platformelor de streaming, care vor fi tratate la fel ca posturile TV
Financial Intelligence, 24 februarie 2026 15:50
Guvernul britanic a anunțat luni un proiect de lege pentru a extinde asupra giganților din sectorul platformelor de […]
Acum 15 minute
16:00
Banca Naţională a Ungariei va ancheta unele tranzacţii cu acţiuni MOL pe baza suspiciunilor de insider trading # Financial Intelligence
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni […]
16:00
Procentul cetăţenilor ruşi care sprijină în mod ferm războiul a scăzut cu patru puncte procentuale în ultimul an […]
Acum 30 minute
15:50
Regatul Unit: Controale mai stricte asupra platformelor de streaming, care vor fi tratate la fel ca posturile TV # Financial Intelligence
Guvernul britanic a anunțat luni un proiect de lege pentru a extinde asupra giganților din sectorul platformelor de […]
Acum o oră
15:40
Franţa şi Regatul Unit intenţionează să transfere Ucrainei arme nucleare, potrivit Serviciului rus de Informaţii Externe # Financial Intelligence
Franţa şi Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare şi rachete purtătoare către Ucraina, […]
15:40
Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA # Financial Intelligence
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac […]
15:40
Vicepremierul Marian Neacşu spune că proiectul de buget pe acest an va ajunge în parlament la finalul săptămânii viitoare # Financial Intelligence
Vicepremierul social-democrat Marian Neacşu a declarat marţi că bugetul de stat pe anul 2026 va ajunge în Parlament, […]
Acum 2 ore
14:40
Statele membre UE au aprobat, marţi, relaxarea regulilor care impun companiilor să abordeze riscurile legate de mediu şi […]
14:20
Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiţii preluarea supermarketurilor La Cocoş de către Grupul Schwarz # Financial Intelligence
Grupul Schwarz, proprietarul magazinelor Lild şi Kaufland, va prelua supermarketul La Cocoş, după ce Consiliul Concurenţei a autorizat […]
Acum 4 ore
13:50
Bogdan Ivan, la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă; am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear şi pe gaze şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale # Financial Intelligence
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi […]
13:10
Ministerul Energiei: Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă # Financial Intelligence
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la […]
12:50
Burcea (ANAT): O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă # Financial Intelligence
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, […]
12:50
Kelemen Hunor: La următoarea şedinţă de guvern se va adopta o OUG prin care taxele locale vor fi revizuite # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că la următoarea şedinţă a Guvernului va fi adoptată o Ordonanţă de […]
12:50
SUA: Trump susţine discursul privind Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât şi extern # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, va susţine marţi seară în Congres tradiţionalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat […]
12:50
Ciprian Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul” # Financial Intelligence
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD și a primarului Sectorului […]
12:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul […]
Acum 6 ore
11:40
Scandal la Primăria Capitalei/ Daniel Băluță: Ciprian Ciucu a transformat instituția într-un castel al grofilor! Voi face plângeri penale # Financial Intelligence
Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului General […]
11:30
Future Energy Leaders România anunță noua echipă de conducere pentru anul 2026: Olivian Savin reales Director Executiv # Financial Intelligence
Future Energy Leaders (FEL) România, platforma de tineret a Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), […]
11:10
Lukoil și retragerea din Trident – încă o lecție dură pentru România – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore. Este o radiografie a […]
10:50
Autoritatea piețelor financiare simplifică regulile privind accesul la datele bursiere în UE # Financial Intelligence
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a retras un set de orientări vechi privind accesul la datele […]
10:40
Holde Agri Invest raportează o producție record și EBITDA de 15 milioane de lei în 2025 # Financial Intelligence
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale […]
10:40
Safetech Innovations raportează venituri consolidate de 55 de milioane de lei și un profit net de 11,3 milioane de lei în 2025 # Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […]
10:40
Autor: Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna ianuarie 2026 de 3.164 lei […]
10:20
Consilierul prezidențial Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24: “Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român”; “Sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator” # Financial Intelligence
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma […]
Acum 8 ore
09:50
Când informația nu este suficientă: Ucraina și criza deciziei strategice (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
Serviciile de informații au avertizat. Politica a ezitat. Istoria a consemnat. Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […]
09:40
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega […]
Acum 12 ore
07:30
Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan va prinde contur până în 2027 – viceministru azer # Financial Intelligence
Studiul de fezabilitate tehnico-economică pentru Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan este preconizat să fie finalizat până la […]
07:30
Venezuela îi aşteaptă cu “braţele deschise” pe cei care doresc să revină după legea amnistiei, spune preşedinta # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat luni că venezuelenii plecaţi în străinătate vor fi primiţi cu […]
07:20
Panama anulează acordul portuar cu China și cedează terminalele canalului către Maersk și MSC # Financial Intelligence
Panama a anulat contractele portuare cheie deținute de o filială a CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, […]
06:50
Modelul AI DeepSeek al Chinei a fost antrenat pe cel mai bun cip Nvidia, în ciuda interdicției SUA (Reuters) # Financial Intelligence
DeepSeek ar putea elimina indicatorii tehnici care arată utilizarea cipurilor americane, afirmă un oficial Controlul exporturilor americane interzice […]
06:50
Bitcoin continuă să scadă, înregistrând o pierdere de peste 5% și ajungând sub 63.000 de dolari # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5% marți, ajungând sub 63.000 de dolari. Analiștii au afirmat că această scădere […]
06:40
Bucureşti: Consilierii generali, convocaţi în şedinţă extraordinară – Pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica # Financial Intelligence
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea […]
06:40
UCRAINA-PATRU ANI DE RĂZBOI/De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat “armele vedetă” ale războiului # Financial Intelligence
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a […]
06:40
Comisia LIBE îl susţine pe Andres Ritter pentru a-i succede Laurei Codruţa Kovesi la şefia EPPO # Financial Intelligence
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea […]
Acum 24 ore
22:00
Cine era „El Mencho”, temutul lider al cartelului drogurilor, ucis într-o operațiune militară? (CNN) # Financial Intelligence
Zeci de persoane, ucise în violenţe după eliminarea lui 'El Mencho' Oseguera a murit într-un elicopter după ce […]
21:50
România,cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani la împrumurile în lei pe termen lung – Nazare # Financial Intelligence
Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai […]
21:50
Secretarul american al Apărării îl convoacă pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă […]
21:50
Afacerea Epstein: Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat # Financial Intelligence
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat de poliţia londoneză, fiind suspectat de […]
21:50
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba şi tensiunile sale cu Ungaria şi Slovacia se amplifică # Financial Intelligence
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei […]
21:50
Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare # Financial Intelligence
SUA s-au întâlnit luni la Geneva cu o delegație rusă și se vor întâlni marți cu o delegație […]
21:40
Senat – Comisia de politică externă: Pe parcursul negocierilor Ucraina-UE, identitatea naţională a etnicilor români să fie prezervată # Financial Intelligence
Comisia de politică externă a Senatului a evidenţiat, luni, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul procesului de negocieri […]
19:20
Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară, prin PNRR # Financial Intelligence
România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro prin PNRR în următoarele şase luni, cu proiecte de […]
18:50
Pariul lui Prometeu în era algoritmilor. Industrial Accelerator Act și mobilizarea forțată a energiei europene (Daniel Apostol) # Financial Intelligence
Autor: Daniel Apostol/ Articol preluat de pe 2eu.brussels. Industrial Accelerator Act marchează ruptura dintre idealismul climatic al ultimului […]
18:30
SUA retrag personalul nesenţial al ambasadei din Liban în contextul tensiunilor cu Iranul # Financial Intelligence
Departamentul de Stat retrage personalul neesenţial şi membrii de familie ai personalului ambasadei americane la Beirut, a anunţat […]
18:30
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea amâna o vizită în Israel, prevăzută la sfârşitul săptămânii # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea amâna o vizită în Israel, unde urma să se întâlnească […]
18:30
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA # Financial Intelligence
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor […]
18:20
Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA # Financial Intelligence
REIT CAPITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată […]
18:20
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA # Financial Intelligence
REIT CAPITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată […]
17:50
România s-a clasat pe locul al doilea în totalul exporturilor de petrol ale Azerbaidjanului, în ianuarie # Financial Intelligence
În ianuarie anul acesta, Azerbaidjanul a exportat 1.847.915,54 tone de petrol în valoare de 861.652,23 mii de dolari […]
17:40
Kazahstanul informează SUA că are prioritate în oferta de cumpărare a Lukoil pe piaţa internă # Financial Intelligence
Kazahstanul a informat Statele Unite că deține dreptul de preempțiune pentru a cumpăra activele producătorului rus de petrol […]
17:40
Chevron intenționează să achiziționeze importantul câmp petrolier West Qurna 2 al Lukoil din Irak # Financial Intelligence
Chevron a semnat un acord preliminar cu Basra Oil Company din Irak pentru a discuta despre posibila vânzare […]
