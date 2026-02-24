Viitorul ministrul al Educației: 32.000 lei net/lună venituri, 6 terenuri, 6 case și 2 mașini Mercedes
Newsweek.ro, 24 februarie 2026 16:50
MInisterul Educației nu are șef de 2 luni după demisia lui Daniel David. Se pare că alesul premierului Bolojan ar putea fi rectorul Uiversității Ștefan cel Mare, Mihai Dimian. Acesta are un salariu și o avere uriașă.
Acum 5 minute
17:20
Rompetrol oprește temporar rafinăriile Petromidia și Vega, pe fondul scumpirilor la carburanți # Newsweek.ro
Într-un context marcat de creșteri succesive ale prețurilor la carburanți, Rompetrol Rafinare anunță oprirea temporară a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești pentru revizia tehnologică programată, se arată într-un comunicat de presă.
Acum 15 minute
17:10
Două angajate ale unei bănci, reținute după ce ar fi luat credite pe numele vârstnicilor # Newsweek.ro
Două femei, angajate ale unei unităţi bancare, au fost reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici în numele cărora ar fi obţinut credite, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
17:10
Primul sector al căii ferate Cluj – Oradea, modernizat ieftin și prost. Viteză de 100 km/h, în loc de 160 km/h # Newsweek.ro
Lucrările de modernizare a primului sector al căii ferate Cluj – Oradea, parte din magistrala M300, au ajuns la peste 50% și sunt șanse să fie gata în termenul PNRR, august 2026. Specialiștii afirmă însă că s-a modernizat ieftin și prost, la o viteză maximă de 100 km/h.
Acum o oră
16:50
16:50
Ministrul Agriculturii propune limitarea mărcilor proprii la 20% și alte măsuri contra practicilor neloiale # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale.
16:40
Dragobete 2026 vine cu prețuri record: cât plătesc îndrăgostiții pentru cadouri și ieșiri romantice # Newsweek.ro
Dragobetele din 2026 va fi cel mai scump din ultimii ani, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la alimente, cadouri și servicii, arată o analiză realizată de Bogdan Maioreanu, de la eToro.
16:30
Ungaria leagă autostrada M44 de România, via Békéscsaba. Când va fi gata drumul de 600.000.000 €? # Newsweek.ro
Ungaria demarează lucrările la un nou drum de viteză pentru a lega autostrada M44 de România, via Békéscsaba. Investiția se ridică la circa 600.000.000 €.
Acum 2 ore
16:20
Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au reținut trei bărbați, prinși în flagrant cu 110 grame de 4-CMC. Ulterior, Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
16:10
Vlad Gheorghe propune un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan # Newsweek.ro
Consilierul onorific al premierului Vlad Gheorghe propune organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan.
15:50
De ce experții sfătuiesc diabeticii să nu țină post. Câți români suferă de această boală # Newsweek.ro
Postul poate deveni rapid periculos pentru diabetici. Fie din motive religioase, pierdere în greutate sau un stil de viață mai sănătos cei care trăiesc cu diabet trebuie să fie atenți pentru că își modifică drastic metabolismul atunci când se abțin de la alimente.
15:50
Mărturiile unei profesoare din Kiev stabilite în Iași. „În fiecare zi îmi sun soțul. Îl întreb dacă trăiește # Newsweek.ro
Astăzi se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, un conflict care a schimbat radical viețile a milioane de oameni.
15:40
Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului – câte două până la cinci unități administrativ-teritoriale într-o entitate mai mare – a stârnit, cum era de așteptat, reacții în majoritate pozitive. Primarii ar avea însă și multe amendamente.
15:40
Statul vrea mai mult din banii câștigați pe lângă salariu. În ce situații se plătește și CASS # Newsweek.ro
Angajații care câștigă, pe lângă salariu, și alte venituri – din dobânzi bancare, chirii, titluri de stat sau drepturi de proprietate intelectuală (cum e categoria drepturilor de autor) – ajung, în fiecare an, în fața aceleiași întrebări: trebuie sau nu depusă Declarația Unică.
15:30
Ciprian Ciucu acuză PSD de circ, populisme vecine cu iresponsabilitatea și praf în ochi. Care e problema? # Newsweek.ro
Primarul general al Bucureștiului Ciprian Ciucu acuză PSD de circ, populisme vecine cu iresponsabilitatea și praf în ochi. Social democrații propun un proiect de hotărâre pe o temă falsă privind plata căldurii și a apei calde la bloc dacă acestea nu sunt furnizate în parametri.
Acum 4 ore
15:20
Escrocherii cu cupoanele de pensie. 81.000 de taloane au fost decontate ilegal pe numele pensionarilori # Newsweek.ro
Escrocherii cu cupoanele de pensie: aproximativ 81.000 de taloane au fost decontate ilegal, prejudiciul fiind pus pe seama unor fraude comise pe numele pensionarilor decedați.
15:20
Accesa e Top Supplier Retail 2026 pentru Customer Experience bazată pe AI – în parteneriat cu MediaMarktSaturn # Newsweek.ro
Accesa câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 la categoria Customer Experience, împreună cu MediaMarktSaturn, liderul european în sectorul de retail electronice de consum.
15:10
Lockheed Martin a testat un sistem revoluționar de identificare în luptă cu AI pe avioanele de război F-35 # Newsweek.ro
Lockheed Martin a testat cu succes în zbor o capabilitate de identificare în luptă bazată pe inteligență artificială, integrată în sistemul de fuziune a informațiilor al avionului F-35, marcând o premieră pentru utilizarea AI tactice direct în misiuni aeriene.
15:00
Când vor fi gata lucrările de refacere de la Planșeul Unirii? Anunțul lui Daniel Băluță # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, estimează că lucrările de refacere de la Planșeul Unirii ar putea fi încheiate în acest an, dacă vremea va fi favorabilă.
15:00
Piața rezidențială din București nu mai este de mult un teritoriu în care iei decizii rapide, bazate pe intuiție sau pe recomandările superficiale ale cunoscuților.
14:50
VIDEO Rușine, Ministerul Transporturilor! Centura București e doar gropi și cratere, deși a înghițit milioane # Newsweek.ro
Centura București, drum aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, via CNAIR, e o rușine, un dezastru. Deși a înghițit și înghite milioane și milioane de euro anual, aproape că nu mai găsești o bucată de asfalt întreagă. Dai doar în gropi și cratere.
14:50
Modernizarea flotei nu este doar o decizie operațională, ci una strategică. Când alegi să înlocuiești vehiculele vechi sau să extinzi capacitatea de transport, impactul nu se vede doar în imaginea companiei tale, ci direct în marjele de profit.
14:40
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și pensiile pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă? # Newsweek.ro
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și pensiilor pentru care există fonduri în 2026. Care sunt drepturile care nu se vor acorda și ce rămâne la nivelul actual?
14:40
VIDEO Ce ne aduce Pachetul trei de măsuri al Guvernului Bolojan? Cine pierde și cine câștigă? # Newsweek.ro
Pachetul trei de măsuri economice anunțat de Guvernul Bolojan include măsuri de relansare economică și de reformă a administrației locale și centrale.
14:40
Sistemul de intrare/ieșire (EES) va fi operațional la toate punctele de trecere a frontierei din 2 martie # Newsweek.ro
Poliția de Frontieră anunță, marți, că sistemul de intrare/ieșire (EES) se va extinde și la celelalte puncte de trecere a frontierei din 2 martie. Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025.
14:20
Amendă de 10.000 lei unui preot din Dolj. A redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie # Newsweek.ro
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj.
14:00
Maia Sandu, la 4 ani de război în Ucraina: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa” # Newsweek.ro
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate fermă cu Kievul, subliniind că Ucraina „merită o pace dreaptă” și mulțumind poporului ucrainean pentru că „a ținut Rusia departe”.
13:40
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că procesul decizional într-o coaliție este, prin natura sa, mai lent, însă a subliniat că această formulă de guvernare reflectă opțiunea electoratului. „Dacă după 2028 un singur partid va guverna, veți regreta”, a completat Kelemen Hunor.
13:30
Medvedev amenință Europa cu o invazie ca pe vremea lui Stalin: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945” # Newsweek.ro
Dmitri Medvedev, acaparat de delirul sovietic, a lansat noi amenințări la adresa Europei, evocând invazii în stil sovietic și atacând-o verbal pe șefa diplomației europene. Amenințările au stârnit o reacție oficială din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București.
Acum 6 ore
13:20
Schimbări la legea pensiilor. Ce documente ar putea fi recunoscute la recalculare pentru vechimea în muncă? # Newsweek.ro
O inițiativă legislativă propune modificarea Legii pensiilor nr. 360/2023, astfel încât adeverințele de venit să poată fi eliberate și pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor sau salariilor.
13:00
Burcea: O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă # Newsweek.ro
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, acesta fiind unul rezonabil, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a extins până miercuri la prânz atenţionarea Cod galben de inundaţii pe râuri din 10 judeţe.
12:40
După SUA, Marea Britanie, Italia și Franța, Suedia a trimis în Marea Neagră un avion ca să-i spioneze pe ruși # Newsweek.ro
Un avion Gulfstream IV (Korpen) al Forțelor Aeriene Suedeze a operat recent deasupra vestului Mării Negre, efectuând zboruri ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance)repetate în largul coastei românești înainte de a se întoarce spre nord.
12:30
Un apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea imobilele în care activează magazine Auchan în România # Newsweek.ro
Un miliardar maghiar, apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să achiziționeze imobilele care găzduiesc mai multe magazine Auchan în România. Idotek, grupul său, deține deja în țara noastră mai multe mall-uri și clădiri de birouri.
12:30
Călin Georgescu: România a fost la Consiliul Păcii, nu Nicușor. Trump către Dan: Românii sunt minunați, ca dvs # Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu s-a arătat foarte frustrat că Nicușor Dan a fost invitat pesonal de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington și a lansat o nouă teorie mincinoasă pentru a-și ține publicul sub hipnoză teoriilor conspirației.
12:10
Șoferii români, cei mai săraci din Europa. Piața de mașini noi din România, cea mai puternică scădere din UE # Newsweek.ro
Șoferii români nu au bani de mașini noi. Piața auto din România a înregistrat cea mai puternică scădere din UE în ianuarie 2026. Dacă la nivelul întregii Europe achizițiile de autoturisme s-au diminuat cu 3,5%, în țara noastră s-au prăbușit cu 33,5%, față de ianuarie 2025.
12:00
Vrancea: Bărbatul care a împuşcat accidental o persoană, reţinut pentru ucidere din culpă # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani din comuna vrânceană Câmpuri, care a împuşcat accidental o persoană cu o armă pe care încerca să i-o vândă, a fost reţinut, marţi, de poliţişti.
11:50
METEO Iarna nu se lasă! Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic, în mai multe zone din România # Newsweek.ro
Iarna nu se lasă! Meteorologii au emis Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din România, pentru următoarele 48 de ore. Se anunță vânt de până la 110 km/h și un strat nou de zăpadă de 10-15 centimetri.
11:40
Călin Georgescu deplânge epoca comunistă: „Democrația a insemnat boală, moarte și sărăcie în acești 35 de ani” # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, într-un dosar în care este acuzat de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.
11:30
Un apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să fie în spatele magazinelor Auchan din România # Newsweek.ro
Un miliardar maghiar, apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să fie în spatele mai multor magazine Auchan din România, prin achiziționarea imobilelor care le găzduiesc. Idotek, grupul său, deține deja în România mai multe mall-uri și clădiri de birouri.
Acum 8 ore
11:20
Horoscop. Care sunt cele 5 zodii care vor avea o săptămână fantastică? Energia cosmică le aduce schimbări # Newsweek.ro
Cinci semne zodiacale au cele mai bune horoscoape săptămânale între 23 februarie și 1 martie 2026. Luna se află în Gemeni înainte de a intra în Rac pe 26 februarie, în aceeași zi în care Mercur intră în mișcare retrogradă în Pești.
11:20
Captură record la frontieră. Zeci de mii de haine, parfumuri și genți contrafăcute, confiscate # Newsweek.ro
Poliţiştii de Frontieră au confiscat zeci de mii de articole vestimentare, parfumuri şi produse de marochinărie contrafăcute, în valoare de 7.000.000 de lei şi mii de pachete de ţigări. Şoferul, cetăţean turc, a fost arestat preventiv.
11:00
Probleme la metrou. Călătorii au fost coborâți de urgență la stația Constantin Brâncoveanu. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un metrou s-a defectat, marți dimineață, la stația Constantin Brâncoveanu și a fost retras din circulație. Pasagerii au fost coborâți de urgență din tren.
10:50
Cătălin Predoiu: Trebuie să dezvoltăm parteneriate economice cu SUA care pot aduce zeci de miliarde de dolari # Newsweek.ro
Vicepremierul Cătălin Predoiu spune că România trebuie să inițieze și dă dezvolte parteneriate economice cu SUA. Acestea ar putea aduce miliarde de dolari țării noastre.
10:50
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor? # Newsweek.ro
Coaliția se reunește azi pentru a adopta reforma din administrației. Este o zi importantă și pentru pachetul de solidaritate pe baza căruia pensionarii ar pirmi ajutoare de până la 1.000 de lei. Ordonanța prin care se reformează administrația e legată de pachetul social.
10:40
Îți iei noul Audi RS5 de 100.000 € și vrei să-ți personalizezi ecranele din bord? Plătești 10-20€ pe o „temă” # Newsweek.ro
Până nu demult, când îți luai o mașină premium sau de lux „full” însemna că beneficiezi de toate opțiunile. Mai nou, însă, producătorii vor facă bani și după achiziție. La noul Audi RS5 de 100.000 €, dacă vrei să-ți personalizezi ecranele din bord, plătești 10-20€ pe o „temă”.
10:30
Concediu suplimentar pentru femeile care urmează proceduri FIV. Câte zile libere sunt oferite # Newsweek.ro
Salariatele din România care urmează proceduri de fertilizare in vitro beneficiază, potrivit legii, de trei zile de concediu plătit suplimentar, acordat etapizat și obținut pe baza unei scrisori medicale de la specialist.
10:20
O nouă funcție a telefonului mobil îți poate salva viața dar te poate duce direct în închisoare. De ce? # Newsweek.ro
Google lansează în prezent o nouă funcție Android. Însă utilizatorii din unele țări ar trebui să fie atenți: utilizarea acesteia poate fi ilegală în anumite circumstanțe.
10:00
Lukoil renunță la zăcământul Trident din Marea Neagră, peste 30.000.000.000 de mc de gaze rămân neexploatate # Newsweek.ro
Lukoil Overseas Atash BV a notificat oficial autoritățile române că se află în forță majoră și nu mai poate continua explorarea gazelor din perimetrul Trident din Marea Neagră, un proiect cu rezerve estimate la peste 30 de miliarde de metri cubi.
10:00
Un lider global pe piața de prelucrare a lemnului a anunțat concedieri masive. Dă afară 400 de angajați. De ce # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai mari producători de utilaje pentru prelucrarea lemnului din Germania, a anunțat cocedieri masive. 400 de oameni urmează să fie dați afară.
09:40
Fiecare român are o avere de 44.568€ de care nu are habar, au calculat elvețenii. De unde provin banii? # Newsweek.ro
Fiecare român are o avere medie de 44.568€ au calculat specialiștii elvețenii. Suntem mai săraci ca bulgarii, arată un studiu care arată că și dacă nu ai cont în bancă poți fi destul de bogat.
