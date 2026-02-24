Viitorul ministrul al Educației: 32.000 lei net/lună venituri, 6 terenuri, 6 case și 2 mașini Mercedes

10:40

Până nu demult, când îți luai o mașină premium sau de lux „full” însemna că beneficiezi de toate opțiunile. Mai nou, însă, producătorii vor facă bani și după achiziție. La noul Audi RS5 de 100.000 €, dacă vrei să-ți personalizezi ecranele din bord, plătești 10-20€ pe o „temă”.