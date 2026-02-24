Amendă de 10.000 lei unui preot din Dolj. A redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie
Newsweek.ro, 24 februarie 2026 14:20
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj.
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și pensiile pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și pensiilor pentru care există fonduri în 2026. Care sunt drepturile care nu se vor acorda și ce rămâne la nivelul actual?
VIDEO Ce ne aduce Pachetul trei de măsuri al Guvernului Bolojan? Cine pierde și cine câștigă?
Pachetul trei de măsuri economice anunțat de Guvernul Bolojan include măsuri de relansare economică și de reformă a administrației locale și centrale.
Sistemul de intrare/ieșire (EES) va fi operațional la toate punctele de trecere a frontierei din 2 martie
Poliția de Frontieră anunță, marți, că sistemul de intrare/ieșire (EES) se va extinde și la celelalte puncte de trecere a frontierei din 2 martie. Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025.
Amendă de 10.000 lei unui preot din Dolj. A redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj.
Maia Sandu, la 4 ani de război în Ucraina: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa"
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate fermă cu Kievul, subliniind că Ucraina „merită o pace dreaptă” și mulțumind poporului ucrainean pentru că „a ținut Rusia departe”.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că procesul decizional într-o coaliție este, prin natura sa, mai lent, însă a subliniat că această formulă de guvernare reflectă opțiunea electoratului. „Dacă după 2028 un singur partid va guverna, veți regreta”, a completat Kelemen Hunor.
Medvedev amenință Europa cu o invazie ca pe vremea lui Stalin: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945"
Dmitri Medvedev, acaparat de delirul sovietic, a lansat noi amenințări la adresa Europei, evocând invazii în stil sovietic și atacând-o verbal pe șefa diplomației europene. Amenințările au stârnit o reacție oficială din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București.
Schimbări la legea pensiilor. Ce documente ar putea fi recunoscute la recalculare pentru vechimea în muncă?
O inițiativă legislativă propune modificarea Legii pensiilor nr. 360/2023, astfel încât adeverințele de venit să poată fi eliberate și pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor sau salariilor.
Burcea: O ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane de euro, mai bine ne ducem acasă
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, acesta fiind unul rezonabil, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a extins până miercuri la prânz atenţionarea Cod galben de inundaţii pe râuri din 10 judeţe.
După SUA, Marea Britanie, Italia și Franța, Suedia a trimis în Marea Neagră un avion ca să-i spioneze pe ruși
Un avion Gulfstream IV (Korpen) al Forțelor Aeriene Suedeze a operat recent deasupra vestului Mării Negre, efectuând zboruri ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance)repetate în largul coastei românești înainte de a se întoarce spre nord.
Un apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea imobilele în care activează magazine Auchan în România
Un miliardar maghiar, apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să achiziționeze imobilele care găzduiesc mai multe magazine Auchan în România. Idotek, grupul său, deține deja în țara noastră mai multe mall-uri și clădiri de birouri.
Călin Georgescu: România a fost la Consiliul Păcii, nu Nicușor. Trump către Dan: Românii sunt minunați, ca dvs
Prorusul Călin Georgescu s-a arătat foarte frustrat că Nicușor Dan a fost invitat pesonal de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington și a lansat o nouă teorie mincinoasă pentru a-și ține publicul sub hipnoză teoriilor conspirației.
Șoferii români, cei mai săraci din Europa. Piața de mașini noi din România, cea mai puternică scădere din UE
Șoferii români nu au bani de mașini noi. Piața auto din România a înregistrat cea mai puternică scădere din UE în ianuarie 2026. Dacă la nivelul întregii Europe achizițiile de autoturisme s-au diminuat cu 3,5%, în țara noastră s-au prăbușit cu 33,5%, față de ianuarie 2025.
Vrancea: Bărbatul care a împuşcat accidental o persoană, reţinut pentru ucidere din culpă
Un bărbat în vârstă de 33 de ani din comuna vrânceană Câmpuri, care a împuşcat accidental o persoană cu o armă pe care încerca să i-o vândă, a fost reţinut, marţi, de poliţişti.
METEO Iarna nu se lasă! Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic, în mai multe zone din România
Iarna nu se lasă! Meteorologii au emis Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din România, pentru următoarele 48 de ore. Se anunță vânt de până la 110 km/h și un strat nou de zăpadă de 10-15 centimetri.
Călin Georgescu deplânge epoca comunistă: „Democrația a insemnat boală, moarte și sărăcie în acești 35 de ani"
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, într-un dosar în care este acuzat de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.
Un apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să fie în spatele magazinelor Auchan din România
Un miliardar maghiar, apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, vrea să fie în spatele mai multor magazine Auchan din România, prin achiziționarea imobilelor care le găzduiesc. Idotek, grupul său, deține deja în România mai multe mall-uri și clădiri de birouri.
Horoscop. Care sunt cele 5 zodii care vor avea o săptămână fantastică? Energia cosmică le aduce schimbări
Cinci semne zodiacale au cele mai bune horoscoape săptămânale între 23 februarie și 1 martie 2026. Luna se află în Gemeni înainte de a intra în Rac pe 26 februarie, în aceeași zi în care Mercur intră în mișcare retrogradă în Pești.
Captură record la frontieră. Zeci de mii de haine, parfumuri și genți contrafăcute, confiscate
Poliţiştii de Frontieră au confiscat zeci de mii de articole vestimentare, parfumuri şi produse de marochinărie contrafăcute, în valoare de 7.000.000 de lei şi mii de pachete de ţigări. Şoferul, cetăţean turc, a fost arestat preventiv.
Probleme la metrou. Călătorii au fost coborâți de urgență la stația Constantin Brâncoveanu. Ce s-a întâmplat?
Un metrou s-a defectat, marți dimineață, la stația Constantin Brâncoveanu și a fost retras din circulație. Pasagerii au fost coborâți de urgență din tren.
Cătălin Predoiu: Trebuie să dezvoltăm parteneriate economice cu SUA care pot aduce zeci de miliarde de dolari
Vicepremierul Cătălin Predoiu spune că România trebuie să inițieze și dă dezvolte parteneriate economice cu SUA. Acestea ar putea aduce miliarde de dolari țării noastre.
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Coaliția se reunește azi pentru a adopta reforma din administrației. Este o zi importantă și pentru pachetul de solidaritate pe baza căruia pensionarii ar pirmi ajutoare de până la 1.000 de lei. Ordonanța prin care se reformează administrația e legată de pachetul social.
Îți iei noul Audi RS5 de 100.000 € și vrei să-ți personalizezi ecranele din bord? Plătești 10-20€ pe o „temă"
Până nu demult, când îți luai o mașină premium sau de lux „full” însemna că beneficiezi de toate opțiunile. Mai nou, însă, producătorii vor facă bani și după achiziție. La noul Audi RS5 de 100.000 €, dacă vrei să-ți personalizezi ecranele din bord, plătești 10-20€ pe o „temă”.
Concediu suplimentar pentru femeile care urmează proceduri FIV. Câte zile libere sunt oferite
Salariatele din România care urmează proceduri de fertilizare in vitro beneficiază, potrivit legii, de trei zile de concediu plătit suplimentar, acordat etapizat și obținut pe baza unei scrisori medicale de la specialist.
O nouă funcție a telefonului mobil îți poate salva viața dar te poate duce direct în închisoare. De ce?
Google lansează în prezent o nouă funcție Android. Însă utilizatorii din unele țări ar trebui să fie atenți: utilizarea acesteia poate fi ilegală în anumite circumstanțe.
Lukoil renunță la zăcământul Trident din Marea Neagră, peste 30.000.000.000 de mc de gaze rămân neexploatate
Lukoil Overseas Atash BV a notificat oficial autoritățile române că se află în forță majoră și nu mai poate continua explorarea gazelor din perimetrul Trident din Marea Neagră, un proiect cu rezerve estimate la peste 30 de miliarde de metri cubi.
Un lider global pe piața de prelucrare a lemnului a anunțat concedieri masive. Dă afară 400 de angajați. De ce
Unul dintre cei mai mari producători de utilaje pentru prelucrarea lemnului din Germania, a anunțat cocedieri masive. 400 de oameni urmează să fie dați afară.
Fiecare român are o avere de 44.568€ de care nu are habar, au calculat elvețenii. De unde provin banii?
Fiecare român are o avere medie de 44.568€ au calculat specialiștii elvețenii. Suntem mai săraci ca bulgarii, arată un studiu care arată că și dacă nu ai cont în bancă poți fi destul de bogat.
Apelul lui Zelenski pentru Trump în al patrulea an de război: „Rămâi de partea noastră. Fără SUA pierdem tot"
Cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei, Volodimir Zelenski îi cere președintelui Donald Trump să rămână alături de Ucraina, subliniind rolul crucial al SUA în oprirea războiului declanșat de Vladimir Putin.
Trump susține primul discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat, în fața unui Congres tot mai divizat
Președintele Donald Trump va susține marți primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, în fața unui Congres marginalizat și a unei națiuni marcate de tensiuni politice, proteste și confruntări instituționale majore.
Ungaria și Slovacia dau „în clocot", după ce Ucraina a atacat din nou conducta rusească de petrol Drujba
Ucraina a generat noi tensiuni după ce a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, vitală pentru aprovizionarea cu petrol a ungariei și slovaciei. Incidentul amplifică tensiunile regionale, pe fondul represaliilor economice și politice adoptate de cele două state aliniate Rusiei
Testul Armaghedon: cum poate o explozie nucleară să schimbe traiectoria unui asteroid periculos
O companie germano-austriacă testează modul în care asteroizii periculoși pot fi deviați cu o explozie nucleară în caz de urgență.
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 februarie, pentru ca factura să reflecte consumul real de energie. Astfel, se evită estimările și se asigură facturi corecte și mai mici.
Prețul energiei termice ar putea fi scăzut în anumite condiții. Ce anunță Termoenergetica?
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica.
Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.
Trei procurori intră marți în cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție
Trei procurori concurează marți pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în fața comisiei de la Ministerul Justiției.
Trei persoane, prinse în flagrant în timp ce vindeau un kilogram de cocaină unui polițist sub acoperire
Trei invidivizi au fost prinşi chiar în timp ce îi vindeau unui ofiţer sub acoperire nu mai puţin de un kilogram de cocaină.
360.000.000€ au plătit pensionarii cu pensie sub 3.000 lei la asigurările de sănătate. Când vor scăpa de CASS?
Pensionarii care au pensii mai mici de 3.000 de lei au plătit timp de 4 luni CASS la asigurările de sănătate. Suma medie lunară plătită de peste 2.000.000 de pensionari a fost de 450.000.000 de lei.
António Costa îl atacă pe Viktor Orbán după ce Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde € pentru Ucraina
Președintele Consiliului European, António Costa, a avut un schimb dur de replici cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, în legătură cu blocarea de către Budapesta a unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, scrie Politico.
Rusia cumpără case lângă baze militare din Europa. Pregătește atacuri și sabotaje după modelul „cal troian"
Spionii Kremlinului achiziționează o rețea de case numită „cal troian” de unde pregătesc campanii de sabotaj. Au achiziționat case de vară, cabane de vacanță, depozite, școli abandonate, apartamente și chiar insule întregi.
Ce aliment să pui în cadă ca să îți întinerești pielea? Îl folosea Regina Cleopatra ca să se mențină tânără
Îți poți răsfăța pielea chiar acasă cu un ingredient folosit de Regina Cleopatra pentru a-și păstra frumusețea și tinerețea. Adaugă-l în cadă și bucură-te de un efect hidratant, catifelat și revigorant, ca în ritualurile regale de îngrijire.
Amendă 1.500 lei dacă faci renovări în apartament în afara orelor permise. Ce se întâmplă dacă nu te oprești?
Amenzi de 1.500 lei pentru lucrările de renovare efectuate în afara orelor permise! Dacă nu oprești zgomotul, autoritățile pot aplica sancțiuni suplimentare și te poți confrunta cu probleme legale serioase.
VIDEO 4 ani de război Rusia-Ucraina. Momentele cruciale ale conflictului pornit de Putin care a schimbat lumea
În ciuda eforturilor de pace conduse de SUA de un an, războiul Rusia-Ucraina continuă și urmează să marcheze marți a patra aniversare.
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează. Peștii sunt creativi. Balanțele sunt norocoase. Berbecii trebuie să fie toleranți.
Un proiect de lege care a trecut se Senat ar putea face ca familiile cu copii să nu mai plătească impozit pe venit. Legea trebuie votată în Camera Deputaților.
Pensii „înghețate", după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Cum vor mai putea fi mărite pensiile, după ce deficitul a ajuns la peste 60% din PIB? Mihai Căruntu, analist financiar, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România are câteva soluții.
Lech Walesa: Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". "Aparent, pare să fie valetul Rusiei"
Fostul preşedinte al Poloniei, disident anticomunist şi lider Solidarnosc Lech Walesa crede că Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". ”Aparent, pare să fie valetul Rusiei”, conchide Walesa.
Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României
Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României, după ce se termină mandatul lui Mircea Lucescu.
Ilie Bolojan anunţă că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie
Prim-ministrul Ilie Bolojan avertizează că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie. "Va fi răspundere politică", spune Bolojan.
