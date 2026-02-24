De ce experții sfătuiesc diabeticii să nu țină post. Câți români suferă de această boală

Postul poate deveni rapid periculos pentru diabetici. Fie din motive religioase, pierdere în greutate sau un stil de viață mai sănătos cei care trăiesc cu diabet trebuie să fie atenți pentru că își modifică drastic metabolismul atunci când se abțin de la alimente.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro