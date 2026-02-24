Poliţia de Frontieră: Sistemul de intrare/ieşire (EES), operaţional la toate punctele frontierei. Se vor colecta date biometrice

09:00

Donald Trump se pregătește să susțină marți seară (n.r miercuri dimineață, ora 4.00, în România) primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, într-un context de tensiuni politice ridicate la Washington, anunță The New York Times. „Va fi un discurs lung. Am multe de spus”, a declarat liderul de la Casa Albă. La un an de la preluarea mandatului, Trump s-a dovedit a fi un președinte care sfidează așteptările convenționale, punând în aplicare un program amețitor ce a răsturnat prioritățile interne, a distrus alianțe externe și a provocat sistemul fundamental de control și echilibru al națiunii, arată presa de peste ocean. Potrivit celor care îl cunosc, președintele va încerca să pună în evidență cele 13 luni de dereglementare accelerată, un număr record de acțiuni executive și reduceri masive ale agențiilor federale.