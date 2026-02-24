„Este un om de acțiune”. Mesajul despre Donald Trump primit pe telefon de iranieni stârnește revolta autorităților de la Teheran

10:10

Patru militari ruși au declarat pentru BBC că au fost martori la execuții ordonate de comandanți împotriva propriilor soldați, în contextul războiului din Ucraina, descriind un climat de violență extremă, tortură și intimidare pe linia frontului. Doi dintre ei susțin că au văzut camarazi împușcați pe loc pentru că au refuzat ordine considerate sinucigașe, în timp ce alții ar fi fost electrocutați, înfometați sau umiliți înainte de a fi trimiși în atacuri supranumite „furtuni de carne”. Mărturiile apar în documentarul „The Zero Line: Inside Russia’s War” și oferă o perspectivă rară din interiorul armatei ruse, într-un context în care Moscova nu publică date oficiale privind pierderile și respinge acuzațiile privind abuzurile.