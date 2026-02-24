Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în Uniunea Europeană, arată un raport al Agenţia Drepturilor Fundamentale
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
Patru ani de război. Ministerul Apărării din Ucraina a prezentat planurile pentru a face faţă în continuare agresiunii ruse, cu trei direcţii-cheie # News.ro
Noul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat marţi, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă, că, în paralel cu negocierile de pace, Ucraina a pregătit un plan de război ce prevede trei direcţii cheie: întărirea apărării antiaeriene, oprirea trupelor ruse şi privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru continuarea agresiunii, relatează Ukrainska Pravda.
Sibiu: Trei persoane, încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde lui Hubert Thuma: Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti # News.ro
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde marţi preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thum, care a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. Vlad Gheorghe spune că un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut, dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti.
Marinela Mincă, candidată pentru postul de procuror-şef adjunct DNA: Aştept implementarea lui ECRIS-5, dar care este cam temporizată. DNA, din păcate, a implementat ECRIS-3 destul de târziu şi destul de rudimentar # News.ro
Marinela Mincă, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că DNA a implementat destul de târziu şi de rudimentar ECRIS-3 şi că aşteaptă punerea în funcţiune a lui ECRIS-5, dar că această măsură este cam temporizată.
Spaniolul Jagoba Arrasate nu mai este antrenorul echipei Real Mallorca. Clubul din Insulele Baleare a anunţat că a pus capăt colaborării cu antrenorul său din cauza rezultatelor slabe.
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
Alegerea Avocatului Poporului, pe ordinea de zi a plenului reunit al Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul Renatei Weber a expirat de peste un an / Partidele pot depune propuneri până în data de 6 martie # News.ro
Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an. Partidele pot depune propuneri pentru această funcţie până în data de 6 martie. Tot în plenul comun din 10 martie vor fi aleşi un consilier al Curţii de Conturi şi şase consilieri CNCD.
Lukoil a notificat România că nu mai poate opera în Marea Neagră, declarând situaţie de forţă majoră. Speţa a ajuns în instanţa de judecată # News.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancţionat de SUA, care deţine aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind şi operator al acesteia, a notificat oficial statul român că a survenit o situaţie de forţă majoră care îi face imposibilă continuarea operaţiunilor, conform Profit.ro. Lukoil Overseas Atash BV a dat în judecată Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Direcţia Generală Concesiuni Petrol ţi Gazeşi şi Romgaz, care deţine 12% din drepturile şi obligaţiile aferente perimetrului Trident.
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre vizita premierului la Bruxelles şi implementarea PNRR: România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR, şeful statului arătând că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată.
CSM: Volumul de activitate înregistrat până la acest moment este mai mare decât în anul 2025 la aceeaşi dată, cu peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond/ Deficitul naţional este de 810 judecători # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că volumul de activitate al instanţelor înregistrat până în prezent este mai mare decât cel din perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond, iar deficitul naţional este de 810 judecători. ”Instanţele judecătoreşti se confruntă cu un volum de activitate disproporţionat faţă de resursele umane existente, ceea ce poate conduce la blocarea activităţii de judecată”, susţine CSM.
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct DNA: Anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale / Au fost eforturi de găsire a unor colegi care să participe la activitatea structurilor, nu s-au găsit - FOTO/VIDEO # News.ro
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale ale DNA, Ploieşti şi Târgu Mureş, iar aceasta nu a fost o decizie uşoară. Ea a explicat că au fost căutaţi procurori care să participe la activitatea celor două structuri, dar că, din păcate, nu a fost găsită o soluţie în acest sens.
Japonia a anunţat marţi că intenţionează să amplaseze rachete sol-aer pe o insulă japoneză din apropierea Taiwanului până în 2031, în contextul în care autorităţile japoneze îşi multiplică avertismentele cu privire la ambiţiile militare ale Chinei în regiune, relatează AFP.
Nokian Tyres România, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut certificarea LEED Gold, o nouă premieră mondială/ Vicepreşedinte: Reflectă angajamentul de a reduce amprenta de mediu şi de a oferi locuri de muncă mai sănătoase # News.ro
Clădirea de producţie din cadrul Nokian Tyres din Oradea, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut, în premieră mondială, certificarea LEED v4 Gold pentru construcţii sustenabile, din partea U.S. Green Building Council, devenind prima unitate din lume care atinge acest standard. Vicepreşedintele Teppo Huovila afirmă că sustenabilitatea nu se referă doar la produsele create, ci şi la spaţiile în care sunt produse acestea. „Obţinerea certificării LEED reflectă angajamentul nostru de a reduce amprenta de mediu a operaţiunilor noastre şi de a oferi angajaţilor locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic”. adaugă sursa citată.
Ionuţ Moşteanu, propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO / PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # News.ro
Deputatul Ionuţ Moşteanu a fost propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO iar PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
Portavionul USS Gerald Ford a ajuns în Creta, în timp ce SUA ameninţă cu o ofensivă împotriva Iranului # News.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, în vederea consolidării desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, a constatat marţi un fotograf al AFP.
Paulo Fonseca s-a pronunţat, luni, cu privire la organizarea Cupei Mondiale din 2026 în Statele Unite, indicând că ar dori ca turneul „să se desfăşoare în altă parte”, având în vedere contextul actual. Antrenorul echipei Olympique Lyonnais a considerat, de asemenea, că premiul FIFA pentru pace primit de Donald Trump este „o ruşine”.
Kievul şi Ucraina, încremenite într-un moment de reculegere în memoria militarilor şi civililor ucişi în patru ani de război # News.ro
Kievul s-a oprit într-un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru ani de conflict armat.
Schimbarea timpurie a tratamentului oncologic, înainte de recidivă, ar putea îmbunătăţi şansele de vindecare în cancer # News.ro
Strategia de schimbare timpurie a tratamentului oncologic ar putea influenţa şansele de vindecare. Cercetări recente sugerează că trecerea la o a doua terapie înainte ca tumora să reînceapă să crească ar putea fi mai eficientă decât abordarea standard, care presupune începerea tratamentului după apariţia recidivei.
Echipa naţională: Informaţii pentru suporterii care au achiziţionat bilete la meciul de la Istanbul, cu Turcia, din play-off-ul pentru calificare la CM # News.ro
La 26 martie, de la ora 19:00, ora României, sau ora 20:00, ora locală, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul “Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Cupei Mondiale din 2026.
Timiş: Cei doi bărbaţi care au omorât în bătaie un alt bărbat, iar apoi i-au dat foc, trimişi în judecată # News.ro
Cei doi bărbaţi din judeţul Timiş arestaţi după ce, în luna octombrie a anului trecut, au omorât în bătaie un alt bărbat, iar apoi i-au dat foc, au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.
Doi indivizi au fost arestaţi în oraşul sârb Kraljevo, din sudul Serbiei, fiind suspectaţi de complot pentru asasinarea preşedintelui sârb Aleksandar Vučić, a soţiei şi copiilor acestuia, precum şi de atacuri împotriva angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, a anunţat luni seara, într-un comunicat, Ministerul de Interne de la Belgrad. Nu este prima oară când autorităţile sârbe susţin că preşedintele este ţinta unui atentat, iar anunţul intervine într-un context politic tensionat în Serbia, unde de mai bine de un an tinerii cer schimbarea conducerii şi alegeri anticipate, pe fondul unor proteste anticorupţie.
Ministrul Agriculturii propune patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale, între care limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie. De asemenea, ministrul Barbu a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnficative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025. Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare.
„Împăratul muştelor”, o nouă adaptare a romanului lui William Golding, pe HBO Max din 24 februarie # News.ro
„Împăratul muştelor” („Lord of the Flies”), noua adaptare a celebrului roman din 1954 scris de William Golding, are premiera pe HBO Max în 24 februarie. Este prima adaptare pentru televiziune a poveştii şi îi are în spate pe scenaristul Jack Thorne şi regizorul Mark Munden. Producţia are patru episoade care se vor lansa săptămânal, până la 17 martie.
„Împăratul muştelor”, o nouă adaptare a romanului lui William Golding, este disponibil pe HBO Max din 24 februarie # News.ro
„Împăratul muştelor” („Lord of the Flies”), noua adaptare a celebrului roman din 1954 scris de William Golding, are premiera pe HBO Max în 24 februarie. Este prima adaptare pentru televiziune a poveştii şi îi are în spate pe scenaristul Jack Thorne şi regizorul Mark Munden. Producţia are patru episoade care se vor lansa săptămânal, până la 17 martie.
Senatorii USR din Comisia de sănătate, vot împotriva iniţiativei legislative care reglementează profesia de psiholog: Nu ne putem permite să avem o lege aparent frumoasă pe hârtie şi toxică în practică # News.ro
Senatorii USR din Comisia pentru sănătate anunţă că au votat, marţi, pentru respingerea uneia dintre cele mai controversate iniţiative legislative din acest an, care propune o nouă formă de organizare a profesiei de psiholog şi care a stârnit numeroase reacţii negative din partea societăţii civile şi a profesioniştilor din domeniu. USR arată că printre motivele respingerii proiectului este monopolul profesional şi limitarea accesului populaţiei la serviciile de sănătate mintală, precum şi nerespectarea Constituţiei şi a legislaţiei europene, în forma actuală a proiectului.
Jucătorul internaţional marocan şi fundaşul echipei Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a fost trimis în judecată pentru violarea unei tinere, informează AFP.
Trupa rock Conexiuni, înfiinţată în 1983, va susţine concertul „Viaţa de Rocker" pe 12 martie în club Quantic. Muzicienii vor prezenta atât piesele consacrate, cât şi compoziţii noi.
Proiect în valoare de aproape 24 de milioane de lei, cofinanţat din fonduri europene, pentru reabilitarea energetică a imobilului în care funcţionează serviciile publice din subordinea Prefecturii Braşov # News.ro
Prefectura Braşov a semnat un contract de finanţare în valoare de aproape 24 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică a imobilului în care funcţionează serviciile publice comunitare. Contractul de finanţare a investiţiei a fost semnat, marţi, de reprezentanţii Prefecturii şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru.
Tatiana Toader, candidată la şefia DNA, întrebată cum pot fi prevenite scurgerile de informaţii: Am propus un mecanism prin intermediul biroului de presă, să facă nişte investigaţii şi să ofere o explicaţie cu privire la aceste chestiuni # News.ro
Tatiana Toader, candidată la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror şef adjunct în cadrul DNA, a afirmat că a propus în proiectul de management un mecanism preventiv de detecţie a scurgerilor de informaţii, prin intermediul biroului de presă. Astfel, ea a precizat că vor fi făcute nişte investigaţii cu persoanele desemnate la nivel intern pentru oferirea unei explicaţii rezonabile cu privire la aceste chestiuni, în sensul de a exclude ca acele scurgeri de informaţii să vină din partea DNA.
Sorin Grindeanu, întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget: PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură. Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi, după o întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget, că PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură iar anul acesta, este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie.
Ungaria a atins un record istoric de aproape 20 de milioane de turişti în 2025. Peste 713.000 de turişti români au vizitat Ungaria în 2025, în creştere cu aproximativ 12% faţă de anul anterior # News.ro
Ungaria a atins în 2025 un record istoric de aproape 20 de milioane de vizitatori şi 47 de milioane de înnoptări. Peste 713.000 de turişti români au vizitat Ungaria în 2025, în creştere cu 11,9% faţă de anul anterior. Budapesta, staţiunile balneare şi regiunile apropiate de graniţă rămân principalele alegeri ale românilor.
Handbal masculin: Steaua - SCM Politehnica Timişoara şi Minaur Baia Mare - Dinamo Bucureşti, în semifinalele Cupei României # News.ro
Steaua - SCM Politehnica Timişoara şi Minaur Baia Mare - Dinamo Bucureşti se vor întâlni în semifinalele Cupei României, conform tragerii la sorţi de marţi.
Premieră naţională: Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenţei Româneşti - o cercetare a profilului psihologic al tinerilor cu potenţial înalt # News.ro
Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap, lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenţei Româneşti - primul studiu naţional care explorează profilul psihologic şi neurocognitiv al tinerilor cu potenţial înalt din România. Este o premieră pentru Europa Centrală şi de Est şi una dintre puţinele cercetări de acest tip din lume.
Tragerea la sorţi de marţi, la sediul FR Handbal, a stabilit confruntările din sferturile de finală ale Cupei României.
Tatiana Toader, candidată la şefia DNA: Suntem în urmă cu arhivarea electronică a dosarului / Îmi propusesem realizarea arhivării electronice, dar între timp a trebuit să ne ocupăm de arhivarea fizică - FOTO, VIDEO # News.ro
Tatiana Toader, candidată la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror şef adjunct în cadrul DNA, a afirmat că instituţia este în urmă cu arhivarea electronică a dosarului şi a precizat că în urmă cu trei ani îşi propuse realizarea acesteia doar că între timp a trebuit să se ocupe de arhivarea fizică deoarece dosarele erau pe holurile instituţiei şi riscau să blocheze accesul în birourile procurorilor.
Patru ani de război. Volodimir Zelenski îndeamnă Uniunea Europeană să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei - VIDEO # News.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată pentru aderarea ţării sale, într-un discurs video adresat Parlamentului European marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia rusă la scară largă, relatează AFP.
AUR Bucureşti: Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, şedinţe, informaţii către consilierii generali # News.ro
Coaliţia de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureştenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi şi suportă incompetenţa administrativă de zi cu zi, transmite marţi Organizaţia AUR Bucureşti.
Comedia „În pielea mea”, primită cu entuziasm la proiecţiile speciale din ţară în prezenţa echipei - VIDEO # News.ro
Comedia „În pielea mea”, regizată de Paul Decu şi distribuită în cinematografe de T.R.I.B.E. Films, şi-a încheiat seria proiecţiilor speciale în ţară, în prezenţa echipei şi în aplauzele publicului. La vizionarea filmului în cinematografe din 16 oraşe, publicul prezent la proiecţiile speciale a avut ocazia să întâlnească o parte din membrii echipei şi să afle mai multe detalii de pe platourile de filmare. Majoritatea celor prezenţi au fost interesaţi de continuarea poveştii şi curioşi să afle dacă şi când va exista partea a doua, exprimându-şi astfel aprecierea şi entuziasmul faţă de film.
Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, acestea rămânând la 10 la sută. Incertitudinea continuă, avertizează experţii # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO şi Reuters.
PNL Argeş solicită înfiinţarea unei comisii speciale care să verifice spitalele din subordinea Consiliului Judeţean. Propunerea vine pe fondul nemulţumirilor populaţiei # News.ro
Filiala PNL Argeş solicită înfiinţarea unei comisii speciale, din care să facă parte consilieri judeţeni şi care să verifice activitatea spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean. Propunerea este formulată pe fondul nemulţumirilor populaţiei, care reclamă lipsa de comunicare în cadrul unităţolor sanitare, perioadele lungi de aşteptare şi ”suspiciuni” privind administrarea spitalelor.
FC Dinamo a anunţat transferul atacantului George Puşcaş, care se alătură echipei dinamoviste din postura de jucător liber de contract.
Creştere alarmantă a mortalităţii infantile/ „Salvaţi Copiii” dotează cu aparatură medicală vitală Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti - FOTO # News.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii” dotează Secţia de ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, în contextul „îngrijorător” al creşterii ratei mortalităţii infantile în România, cu aparatură medicală vitală salvării nou-născuţilor care vin pe lume cu patologii medicale complexe. Valoarea aparatelor medicale depăşeşte 111.000 de euro, care se adaugă „unui efort constant” de a dota maternitatea, cu o valoare totală de aproape 540.000 euro. Secţia dispune de 20 de locuri de Terapie Intensivă Neonatală şi Prematuri a căror rată de ocupare depăşeşte permanent 90% şi de multe ori se blochează cu pacienţi care necesită chiar şi trei luni de spitalizare, ceea ce determină restricţionarea internării de pacienţi noi.
Consiliul Concurenţei condiţionează preluarea magazinelor La Cocoş de către grupul Schwarz, care se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat cu condiţii tranzacţia prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoş SA, în urma investigaţiei derulate de autoritate în acest caz. Astfel, grupul Schwarz se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacţiei şi să nu închidă şi să nu limiteze activitatea reţelei La Cocoş pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacţiei. Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani.
STUDIU de Dragobete: Tinerii din ziua de azi, moderni la iubire, vulnerabili la buzunar: unul din trei tineri spune că banii le-au afectat relaţia, iar unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener # News.ro
36% dintre tineri spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puţin o discuţie tensionată din cauza finanţelor, astfel că pentru tinerii din ziua de azi, banii nu sunt doar o chestiune practică, ci un subiect cu impact direct asupra echilibrului emoţional al cuplului, relevă un studiu publicat de Banca Comercială Română (BCR), realizat de Cult Market Research cu ocazia Sărbătorii Iubirii la români, care arată cum îşi gestionează tinerii din ziua de azi finanţele în cuplu şi ce spun aceste alegeri despre încredere, maturitate şi viitor. Aproape jumătate dintre respondenţi spun că împart cheltuielile 50/50 şi că se ocupă împreună de facturi şi scadenţe. Studiul mai arată că autonomia financiară nu dispare complet în cuplu. Unul din patru tineri recunoaşte că ascunde anumite cheltuieli de partener.
Rafinărie din Ploieşti, amendată cu 100.000 de lei pentru că nu a respectat măsurile dispuse anterior de autorităţi cu orivire la reabilitarea unui teren poluat # News.ro
Garda de Mediu Prahova a amendat cu 100.000 de lei o rafinărie din Ploieşti, pe motiv că reprezentanţii acesteia nu au respectat msurile dispuse, în urma unui control făcute anterior, cu privire la reabilitarea unui teren contaminat cu reziduuri petroliere.
Patru ani de război. Zaharova: Fără eliminarea extinderii NATO, soluţionarea conflictului din Ucraina este imposibilă. Rusia va rezolva problema prin mijloace militare sau politice # News.ro
Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO prin metode militare sau politice, fără eliminarea acestei probleme fiind imposibilă soluţionarea conflictului din jurul Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, comentând acuzaţiile liderului ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu încălcarea Memorandumului de la Budapesta, relatează TASS. Comentariul oficialului rus, care vine chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia rusă din Ucraina, vrea să justifice încă o dată agresiunea rusă şi sugerează totodată că Moscova nu are de gând să renunţe la condiţiile ei pentru a face pace.
Adina Diaconu este sfertfinalistă la Singapore Smash 2026 în proba de dublu feminin, alături de partenera spaniolă Maria Xiao.
PSD face apel la partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susţină propunerile ministrului Agriculturii, pentru revizuirea Directivei privind practicile comerciale neloiale pe lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar # News.ro
PSD face, marţi, un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susţină propunerile formulate în numele ţării noastre de către ministrul Agriculturii, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633 privind practicile comerciale neloiale pe lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar. Printre propunerile ministrului se află şi cea potrivit căreia produsele comercializate sub marca proprie a magazinelor de retail din UE să fie limitate la 20% din volumul total al vânzărilor, astfel încât să se asigure o competiţie loială în raport cu mărcile producătorilor locali.
