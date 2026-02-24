Cupa Mondială 2026: Preşedintele Mexicului promite securitate maximă la Guadalajara - „Niciun risc”

16:50

Clădirea de producţie din cadrul Nokian Tyres din Oradea, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut, în premieră mondială, certificarea LEED v4 Gold pentru construcţii sustenabile, din partea U.S. Green Building Council, devenind prima unitate din lume care atinge acest standard. Vicepreşedintele Teppo Huovila afirmă că sustenabilitatea nu se referă doar la produsele create, ci şi la spaţiile în care sunt produse acestea. „Obţinerea certificării LEED reflectă angajamentul nostru de a reduce amprenta de mediu a operaţiunilor noastre şi de a oferi angajaţilor locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic”. adaugă sursa citată.