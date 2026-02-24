Mihai Prună, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DNA: Inevitabil în activitatea unei structuri precum DNA să intervină şi practica neunitară /Ideea e că trebuie unificată şi să vorbim pe aceeaşi voce şi să dăm un mesaj de coerenţă - FOTO, VIDEO
News.ro, 24 februarie 2026 18:40
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consideră că este inevitabil ca în activitatea unei structuri de parchet precum DNA să intervină şi practica neunitară. El consideră că aceasta trebuie unificată şi trebuie să se vorbească pe aceeaşi voce, să se dea un mesaj de predictibilitate şi de coerenţă.
Cupa Mondială 2026: Preşedintele Mexicului promite securitate maximă la Guadalajara - „Niciun risc” # News.ro
Pe fondul violenţelor din ultimele zile, Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului, s-a adresat presei marţi, declarând că „toate garanţiile” vor fi implementate pentru a asigura securitatea în această vară la Guadalajara, în timpul Cupei Mondiale din 2026.
Fotbal: Courtois despre cazul Vinicius-Prestianni: „Este la fel de grav pentru că acestea sunt insulte homofobe” # News.ro
Într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi, Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, l-a apărat pe coechipierul său, atacantul brazilian Vinicius Jr, care îl acuză pe jucătorul Benficăi, Gianluca Prestianni, că l-a insultat.
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei / Şedinţa de guvern, amânată pentru ora 19.30 # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat, marţi, nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei. Şedinţa de guvern, care trebuia să înceapă la ora 18.00, a fost amânată cu o oră şi jumătate, până la 19.30.
Electrica a semnat un Memorandum de Înţelegere ca să contruiască pe terenurile Liberty Galaţi capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile de până la 500 MW # News.ro
Electrica anunţă că a semnat marţi un Memorandum de Înţelegere cu Liberty Galaţi SA referitor la dezvoltarea de capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de pana la 500 MW, pe terenurile aflate în proprietatea Liberty Galaţi SA.
Macron se declară, într-o videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, ”foarte sceptic” faţă de o ”pace pe termen scurt”. El le cere unora dintre cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei Voluntarilor ”să-şi ridice rezervele” faţă de garanţiile de securita # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se declară marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, într-o discuţie prin videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, la patru ani de la invazia la scară mare a Rusiei, relatează AFP.
Patru ani de război. Oana Ţoiu: Suferinţa rămâne imposibil de cuantificat / MAE: Federaţia Rusă nu urmăreşte pacea # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, un mesaj în care afirmă că, de patru ani deja, ucrainenii sunt cei care se interpun, cu altruism şi curaj, între agresor şi restul Europei. ”Fac acest lucru pentru familiile lor, dar, procedând astfel, le protejează şi pe ale noastre”, a transmis Oana Ţoiu.
Discursul lui Trump despre Starea Uniunii. Despre ce ar putea vorbi preşedintele SUA şi cine se va număra printre invitaţii din Congres # News.ro
În ultimele patru decenii, a devenit un ritual pentru preşedinţi şi, mai recent, pentru congresmeni, să invite oaspeţi la discursul prezidenţial despre starea naţiunii, în cadrul unei şedinţe comune a forului legislativ federal, relatează Reuters.
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR: Promulgarea, doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea # News.ro
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea, arătând că promulgarea se face doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.
A fost lansat primul teaser pentru seria „Pride and Prejudice” cu Emma Corrin şi Jack Lowden - VIDEO # News.ro
Seria „Pride and Prejudice”/ „Mândrie şi Prejudecată”, cu Elizabeth Bennet (Emma Corrin) şi domnul Darcy (Jack Lowden), în şase episoade, promite o adaptare fidelă a nemuritorului roman din 1813 al lui Jane Austen, realizată de regizorul „Heartstopper” Euros Lyn şi de scenarista Dolly Alderton.
UPDATE - Sibiu: O adolescentă şi doi bărbaţi, încarceraţi în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Celor doi bărbaţi li se fac manevre de resuscitare/ Traficul este oprit/ Cum s-a produs accidentul # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Victimele sunt o adolescentă de 15 ani, conştientă, dar cu mai multe traumatisme, şi doi bărbaţi. Aceştia se află în stop cardio-respirator şi li se fac manevre de resuscitare. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
Exporturile de petrol rusesc sunt mai mari decât la lansarea invaziei Ucrainei, în urmă cu patru ani, arată un raport finlandez. Aproximativ 93% din brutul rusesc a fost exportat către China, India şi Turcia. # News.ro
Rusia exportă mai mult petrol brut decât exporta înainte să invadeze Ucraina în 2022, în pofida unei scăderi anul trecut, arată un raport al unui grup de reflecţie finlandez publicat marţi, relatează AFP.
Patru ani de război. Ministerul Apărării din Ucraina a prezentat planurile pentru a face faţă în continuare agresiunii ruse, cu trei direcţii-cheie # News.ro
Noul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat marţi, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă, că, în paralel cu negocierile de pace, Ucraina a pregătit un plan de război ce prevede trei direcţii cheie: întărirea apărării antiaeriene, oprirea trupelor ruse şi privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru continuarea agresiunii, relatează Ukrainska Pravda.
Sibiu: Trei persoane, încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde lui Hubert Thuma: Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti # News.ro
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde marţi preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thum, care a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. Vlad Gheorghe spune că un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut, dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti.
Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în Uniunea Europeană, arată un raport al Agenţiei Drepturilor Fundamentale # News.ro
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
Marinela Mincă, candidată pentru postul de procuror-şef adjunct DNA: Aştept implementarea lui ECRIS-5, dar care este cam temporizată. DNA, din păcate, a implementat ECRIS-3 destul de târziu şi destul de rudimentar # News.ro
Marinela Mincă, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că DNA a implementat destul de târziu şi de rudimentar ECRIS-3 şi că aşteaptă punerea în funcţiune a lui ECRIS-5, dar că această măsură este cam temporizată.
Spaniolul Jagoba Arrasate nu mai este antrenorul echipei Real Mallorca. Clubul din Insulele Baleare a anunţat că a pus capăt colaborării cu antrenorul său din cauza rezultatelor slabe.
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
Alegerea Avocatului Poporului, pe ordinea de zi a plenului reunit al Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul Renatei Weber a expirat de peste un an / Partidele pot depune propuneri până în data de 6 martie # News.ro
Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an. Partidele pot depune propuneri pentru această funcţie până în data de 6 martie. Tot în plenul comun din 10 martie vor fi aleşi un consilier al Curţii de Conturi şi şase consilieri CNCD.
Lukoil a notificat România că nu mai poate opera în Marea Neagră, declarând situaţie de forţă majoră. Speţa a ajuns în instanţa de judecată # News.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancţionat de SUA, care deţine aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind şi operator al acesteia, a notificat oficial statul român că a survenit o situaţie de forţă majoră care îi face imposibilă continuarea operaţiunilor, conform Profit.ro. Lukoil Overseas Atash BV a dat în judecată Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Direcţia Generală Concesiuni Petrol ţi Gazeşi şi Romgaz, care deţine 12% din drepturile şi obligaţiile aferente perimetrului Trident.
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre vizita premierului la Bruxelles şi implementarea PNRR: România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR, şeful statului arătând că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăşi cu bine actuala perioadă complicată.
CSM: Volumul de activitate înregistrat până la acest moment este mai mare decât în anul 2025 la aceeaşi dată, cu peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond/ Deficitul naţional este de 810 judecători # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că volumul de activitate al instanţelor înregistrat până în prezent este mai mare decât cel din perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond, iar deficitul naţional este de 810 judecători. ”Instanţele judecătoreşti se confruntă cu un volum de activitate disproporţionat faţă de resursele umane existente, ceea ce poate conduce la blocarea activităţii de judecată”, susţine CSM.
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct DNA: Anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale / Au fost eforturi de găsire a unor colegi care să participe la activitatea structurilor, nu s-au găsit - FOTO/VIDEO # News.ro
Marinela Mincă, candidată pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că anul trecut au fost restructurate două servicii teritoriale ale DNA, Ploieşti şi Târgu Mureş, iar aceasta nu a fost o decizie uşoară. Ea a explicat că au fost căutaţi procurori care să participe la activitatea celor două structuri, dar că, din păcate, nu a fost găsită o soluţie în acest sens.
Japonia a anunţat marţi că intenţionează să amplaseze rachete sol-aer pe o insulă japoneză din apropierea Taiwanului până în 2031, în contextul în care autorităţile japoneze îşi multiplică avertismentele cu privire la ambiţiile militare ale Chinei în regiune, relatează AFP.
Nokian Tyres România, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut certificarea LEED Gold, o nouă premieră mondială/ Vicepreşedinte: Reflectă angajamentul de a reduce amprenta de mediu şi de a oferi locuri de muncă mai sănătoase # News.ro
Clădirea de producţie din cadrul Nokian Tyres din Oradea, prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2, a obţinut, în premieră mondială, certificarea LEED v4 Gold pentru construcţii sustenabile, din partea U.S. Green Building Council, devenind prima unitate din lume care atinge acest standard. Vicepreşedintele Teppo Huovila afirmă că sustenabilitatea nu se referă doar la produsele create, ci şi la spaţiile în care sunt produse acestea. „Obţinerea certificării LEED reflectă angajamentul nostru de a reduce amprenta de mediu a operaţiunilor noastre şi de a oferi angajaţilor locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic”. adaugă sursa citată.
Ionuţ Moşteanu, propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO / PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # News.ro
Deputatul Ionuţ Moşteanu a fost propus de USR ca membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO iar PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
Portavionul USS Gerald Ford a ajuns în Creta, în timp ce SUA ameninţă cu o ofensivă împotriva Iranului # News.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, în vederea consolidării desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, a constatat marţi un fotograf al AFP.
Paulo Fonseca s-a pronunţat, luni, cu privire la organizarea Cupei Mondiale din 2026 în Statele Unite, indicând că ar dori ca turneul „să se desfăşoare în altă parte”, având în vedere contextul actual. Antrenorul echipei Olympique Lyonnais a considerat, de asemenea, că premiul FIFA pentru pace primit de Donald Trump este „o ruşine”.
Kievul şi Ucraina, încremenite într-un moment de reculegere în memoria militarilor şi civililor ucişi în patru ani de război # News.ro
Kievul s-a oprit într-un moment de reculegere, într-un omagiu adus militarilor şi civililor ucişi de la începutul războiului, la marcarea a patru ani de conflict armat.
Schimbarea timpurie a tratamentului oncologic, înainte de recidivă, ar putea îmbunătăţi şansele de vindecare în cancer # News.ro
Strategia de schimbare timpurie a tratamentului oncologic ar putea influenţa şansele de vindecare. Cercetări recente sugerează că trecerea la o a doua terapie înainte ca tumora să reînceapă să crească ar putea fi mai eficientă decât abordarea standard, care presupune începerea tratamentului după apariţia recidivei.
Echipa naţională: Informaţii pentru suporterii care au achiziţionat bilete la meciul de la Istanbul, cu Turcia, din play-off-ul pentru calificare la CM # News.ro
La 26 martie, de la ora 19:00, ora României, sau ora 20:00, ora locală, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul “Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Cupei Mondiale din 2026.
Timiş: Cei doi bărbaţi care au omorât în bătaie un alt bărbat, iar apoi i-au dat foc, trimişi în judecată # News.ro
Cei doi bărbaţi din judeţul Timiş arestaţi după ce, în luna octombrie a anului trecut, au omorât în bătaie un alt bărbat, iar apoi i-au dat foc, au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.
Doi indivizi au fost arestaţi în oraşul sârb Kraljevo, din sudul Serbiei, fiind suspectaţi de complot pentru asasinarea preşedintelui sârb Aleksandar Vučić, a soţiei şi copiilor acestuia, precum şi de atacuri împotriva angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, a anunţat luni seara, într-un comunicat, Ministerul de Interne de la Belgrad. Nu este prima oară când autorităţile sârbe susţin că preşedintele este ţinta unui atentat, iar anunţul intervine într-un context politic tensionat în Serbia, unde de mai bine de un an tinerii cer schimbarea conducerii şi alegeri anticipate, pe fondul unor proteste anticorupţie.
Ministrul Agriculturii propune patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale, între care limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie. De asemenea, ministrul Barbu a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnficative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025. Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare.
„Împăratul muştelor”, o nouă adaptare a romanului lui William Golding, pe HBO Max din 24 februarie # News.ro
„Împăratul muştelor” („Lord of the Flies”), noua adaptare a celebrului roman din 1954 scris de William Golding, are premiera pe HBO Max în 24 februarie. Este prima adaptare pentru televiziune a poveştii şi îi are în spate pe scenaristul Jack Thorne şi regizorul Mark Munden. Producţia are patru episoade care se vor lansa săptămânal, până la 17 martie.
Senatorii USR din Comisia de sănătate, vot împotriva iniţiativei legislative care reglementează profesia de psiholog: Nu ne putem permite să avem o lege aparent frumoasă pe hârtie şi toxică în practică # News.ro
Senatorii USR din Comisia pentru sănătate anunţă că au votat, marţi, pentru respingerea uneia dintre cele mai controversate iniţiative legislative din acest an, care propune o nouă formă de organizare a profesiei de psiholog şi care a stârnit numeroase reacţii negative din partea societăţii civile şi a profesioniştilor din domeniu. USR arată că printre motivele respingerii proiectului este monopolul profesional şi limitarea accesului populaţiei la serviciile de sănătate mintală, precum şi nerespectarea Constituţiei şi a legislaţiei europene, în forma actuală a proiectului.
Jucătorul internaţional marocan şi fundaşul echipei Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a fost trimis în judecată pentru violarea unei tinere, informează AFP.
Trupa rock Conexiuni, înfiinţată în 1983, va susţine concertul „Viaţa de Rocker" pe 12 martie în club Quantic. Muzicienii vor prezenta atât piesele consacrate, cât şi compoziţii noi.
Proiect în valoare de aproape 24 de milioane de lei, cofinanţat din fonduri europene, pentru reabilitarea energetică a imobilului în care funcţionează serviciile publice din subordinea Prefecturii Braşov # News.ro
Prefectura Braşov a semnat un contract de finanţare în valoare de aproape 24 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică a imobilului în care funcţionează serviciile publice comunitare. Contractul de finanţare a investiţiei a fost semnat, marţi, de reprezentanţii Prefecturii şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru.
Tatiana Toader, candidată la şefia DNA, întrebată cum pot fi prevenite scurgerile de informaţii: Am propus un mecanism prin intermediul biroului de presă, să facă nişte investigaţii şi să ofere o explicaţie cu privire la aceste chestiuni # News.ro
Tatiana Toader, candidată la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror şef adjunct în cadrul DNA, a afirmat că a propus în proiectul de management un mecanism preventiv de detecţie a scurgerilor de informaţii, prin intermediul biroului de presă. Astfel, ea a precizat că vor fi făcute nişte investigaţii cu persoanele desemnate la nivel intern pentru oferirea unei explicaţii rezonabile cu privire la aceste chestiuni, în sensul de a exclude ca acele scurgeri de informaţii să vină din partea DNA.
Sorin Grindeanu, întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget: PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură. Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi, după o întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget, că PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură iar anul acesta, este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie.
Ungaria a atins un record istoric de aproape 20 de milioane de turişti în 2025. Peste 713.000 de turişti români au vizitat Ungaria în 2025, în creştere cu aproximativ 12% faţă de anul anterior # News.ro
Ungaria a atins în 2025 un record istoric de aproape 20 de milioane de vizitatori şi 47 de milioane de înnoptări. Peste 713.000 de turişti români au vizitat Ungaria în 2025, în creştere cu 11,9% faţă de anul anterior. Budapesta, staţiunile balneare şi regiunile apropiate de graniţă rămân principalele alegeri ale românilor.
Handbal masculin: Steaua - SCM Politehnica Timişoara şi Minaur Baia Mare - Dinamo Bucureşti, în semifinalele Cupei României # News.ro
Steaua - SCM Politehnica Timişoara şi Minaur Baia Mare - Dinamo Bucureşti se vor întâlni în semifinalele Cupei României, conform tragerii la sorţi de marţi.
Premieră naţională: Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenţei Româneşti - o cercetare a profilului psihologic al tinerilor cu potenţial înalt # News.ro
Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap, lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenţei Româneşti - primul studiu naţional care explorează profilul psihologic şi neurocognitiv al tinerilor cu potenţial înalt din România. Este o premieră pentru Europa Centrală şi de Est şi una dintre puţinele cercetări de acest tip din lume.
