Mihai Prună, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DNA: Inevitabil în activitatea unei structuri precum DNA să intervină şi practica neunitară /Ideea e că trebuie unificată şi să vorbim pe aceeaşi voce şi să dăm un mesaj de coerenţă - FOTO, VIDEO

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie. De asemenea, ministrul Barbu a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnficative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025. Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare.