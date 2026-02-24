FOTO | Misiune specială de salvare pentru un Corcodel Mare, pasăre protejată din Delta Văcărești. A aterizat în curtea unei instituții, în zăpadă, și n-a mai putut să-și ia zborul
B365.ro, 24 februarie 2026 17:20
O misiune de salvare a unei păsări dintr-o specie protejată a avut loc în curtea unei instituții de pe Șoseaua Olteniței. Un Corcodel Mare, cel mai probabil aventurându-se în afara Deltei Văcărești, s-a blocat în […]
Acum 30 minute
17:30
FOTO | Două Business Lounge-uri premium vor fi amenajate la Aeroportul Otopeni. CNAB a lansat licitația pentru dezvoltarea și operarea lor # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat lansarea licitației publice pentru dezvoltarea și operarea a două noi Business Lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă" București. Această inițiativă vizează modernizarea infrastructurii de servicii și creșterea gradului […]
17:20
FOTO | Misiune specială de salvare pentru un Corcodel Mare, pasăre protejată din Delta Văcărești. A aterizat în curtea unei instituții, în zăpadă, și n-a mai putut să-și ia zborul # B365.ro
O misiune de salvare a unei păsări dintr-o specie protejată a avut loc în curtea unei instituții de pe Șoseaua Olteniței. Un Corcodel Mare, cel mai probabil aventurându-se în afara Deltei Văcărești, s-a blocat în […]
Acum 2 ore
16:30
Orbital București | Încă un pas pentru proiectul Drumului Radial 1 – Vest Expres, care va mai prelua din traficul de pe Bd. Iuliu Maniu. Agenția de Mediu dă undă verde # B365.ro
Se mai face un pas înainte pentru proiectul drumului radial DR1 – Vest Expres, care ar urma să preia din traficul de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Proiectul face parte din Orbital București, care prevede realizarea […]
16:00
Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase revin la Sala Palatului cu un nou spectacol conceptual „Căi ferate încrucișate” # B365.ro
Parteneriat media Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase pregătesc, așa cum o fac de patru ani încoace, un spectacol conceptual ieșit din comun la Sala Palatului. Pe 19 noiembrie, concertul „Căi ferate încrucișate" aduce […]
15:50
VIDEO | Planșeul Unirii ar putea să fie gata înainte de termen, promite Băluță. El estimează că lucrările se vor încheia până la sfârșitul anului, însă depinde de condițiile meteo # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate înainte de termen, până la finalul acestui an, în funcție de condițiile meteorologice. Băluță anunță că ritmul de […]
Acum 4 ore
15:40
Peste 2.400 de bucureșteni au gazele oprite în Sectorul 2 din cauza unei defecțiuni. Când va relua Distrigaz alimentarea # B365.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat că alimentarea cu gaze este oprită astăzi, 24 februarie, pe mai multe străzi din Sectorul 2. Situația este din cauza unei defecțiuni depistate la rețeaua de gaze. Alimentare cu gaze […]
15:40
FOTO | Nala, cățelușa cu dantelă de la ASPA Mihăilești, caută o familie iubitoare în București sau împrejurimi. Are 4 luni și multă energie # B365.ro
Nala, o cățelușă jucăușă de la ASPA Mihăilești, caută căsuță în București sau în împrejurimi. Are blănița ca mierea și este la fel de dulce. Face parte din proiectul special realizat cu sprijinul modelului Deni […]
15:00
FOTO | Zăpada de pe Bd. Theodor Pallady, aruncată în stradă de echipe de la salubrizare, acuză un bucureștean. Ce amenzi se dau pentru această faptă # B365.ro
Un bucureștean acuză echipele de muncitori de la salubritate Sectorul 3 că aruncă zăpada de pe trotuare direct pe carosabil. Practica aceasta este ileglă și strict interzisă și se pedepsește conform legii cu amenzi covârșitoare. […]
14:50
Magistrala de metrou M3 ar putea ajunge până în Chiajna. Metrorex pregătește un proiect pentru extinderea liniei cu încă 8 stații # B365.ro
Este în plan extinderea Magistralei de metrou M3 până la Centura de Vest. Această idee este luată în considerare în cadrul „Programului investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030". Proiectul […]
14:40
La Cocoș poate fi preluat de Grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, dar cu anumite condiții. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția. Ce se întâmplă cu prețurile # B365.ro
Grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, care deține Lidl și Kaufland, poate prelua Supermarket La Cocoș SA. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția, dar cu anumite condiții. La Cocoș poate fi preluat de Grupul Schwarz […]
14:10
VIDEO | Kapital Festival revine cu a doua ediție pe Arena Națională. Evenimentul, care va avea loc între 3 și 5 iulie, aduce noutăți în 2026 # B365.ro
Kapital Festival va avea o a doua ediție la vară, pe Arena Națională din București. Evenimentul se va desfășura în perioada 3-5 iulie. Biletele încă nu au fost puse în vânzare. Ce noutăți aduce Kapital […]
Acum 6 ore
13:40
O nouă campanie de donare de sânge este organizată la Primăria Capitalei. Are loc pe 3 martie, la sediul instituției # B365.ro
Primăria Municipiului București organizează o nouă campanie de donare de sânge, ce se va desfășura pe data de 3 martie 2026, la sediul PMB. Scopul principal al acțiunii este de a mobiliza bucureștenii în jurul […]
13:30
FOTO | 150 de dosare întocmite de poliția locală pentru sancționarea Romprest, că nu a deszăpezit toate străzile. Bucureștenii pot trimite în continuare sesizări # B365.ro
Poliția Locală a Sectorului 1 a întocmit 150 de dosare pentru sancționearea operatorului de salubritate, Romprest, în urma constatărilor făcute pe străzile secundare pe care încă nu s-a deszăpezit. Locuitorii pot trimite în continuare sesizări. […]
13:20
Târgul Mărțișorului începe mâine, la Muzeul Țăranului. Bucureștenii vor găsi tot felul de modele, de la ghiocei și lalelele la coșari și trifoi # B365.ro
Mâine, 25 februarie, va începe Târgul Mărțișorului la Muzeul Național al Țăranului Român. Bucureștenii se vor putea bucura de mărțișoare care de care mai frumoase și cu un design unic. Intrearea se face pe bază […]
12:30
FOTO | Ciucu motivează absența de la ședința CGMB și consideră proiectul propus de Băluță „praf-în-ochi”. „Totul este doar o mascaradă regizată” # B365.ro
Ciprian Ciucu a venit cu un răspuns după certurile din ședința CGMB și declarațiile lui Daniel Băluță. Primarul general spune că PSD are mai mult „populisme vecine cu iresponsabilitatea" decât soluții pentru problemele Bucureștiului. Cum […]
12:10
VIDEO | Băluță, primele declarații după ședința CGMB, la care Ciucu a fost absent: „Este un laș și a transformat PMB într-un palat de grofi”. Proiectul „Nu primești, nu plătești”, amânat # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut noi declarații după ce ședința extraordinară a CGMB a fost anulată, din lipsă de consilieri generali. Astăzi, trebuia să se dezbată proiectul „Nu primești", nu plătești". Băluță a […]
Acum 8 ore
11:30
Actualizare METEO | Nu iese soarele nici de Dragobete în București, dar va ploua. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală valabilă în intervalul 24-26 februarie. Intervalul de timp valabil este 24 februarie ora 10:00 până pe 26 februarie ora 8:00. Vremea în București se menține […]
11:00
FOTO | Lucrări de reparații pe Autostrada A3 București – Ploiești. Drumarii intervin și pe DN1, în Otopeni și Băneasa # B365.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a transmis că se fac lucrări de reparații pe Autostrada București – Ploiești. Șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar. În plus, s-au deschis șantiere temporare și […]
10:40
Cea mai scumpă călătorie cu Boltul din București. Un client a luat o cursă din Berceni până în Budapesta # B365.ro
Un locuitor al cartierului Berceni a ales să călătorească până în Budapesta nu cu trenul, nu cu autobuzul, nu cu avionul, nici măcar cu mașina personală, ci cu Boltul. Bărbatul a ales să stea aproape […]
10:00
Dimineață cu probleme la metrou, pe Magistrala Corporatiștilor M2. Călătorii au coborât la stația Constantin Brâncoveanu # B365.ro
În această dimineață, ar fi avut loc probleme la metrou în București. Călătorii au trebuit să coboare din tren la stația Constantin Brâncoveanu, de pe linia M2. Probleme la metrou în București În cursul acestei […]
Acum 12 ore
09:20
Bicicliștii din Capitală ar putea avea stații self-service, rasteluri, suporturi și parcare gratuite. Proiectul e pe ordinea de zi a ședinței CGMB de joi # B365.ro
Administrația Străzilor din București ar putea încheia un parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de mobilier urban destinat bicicliștilor în zece zone din Capitală, potrivit unui proiect ce urmează să fie dezbătut joi de Consiliul […]
09:10
VIDEO | Băluță s-a întâlnit cu liderii de sindicat ai Termoenergetica. Proiectul „Nu primești, nu plătești” se dezbate astăzi în ședința extraordinară a CGMB # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a întâlnit cu liderii de sindicat ai Termoenergetica pentru a discuta problemele companiei și proiectul „Nu primești, nu plătești". Acesta urmează să fie dezbătut în ședința extraordinară a CGMB de […]
08:30
FOTO | Strada din Sector 1 cu asfalt mușcat. Bucureștean: „Este așa de câteva luni bune” # B365.ro
E aproape firesc ca în momentul când te uiți în jur să vezi în București gropi, mai ales acum după zăpadă când apar ca ghioceii. Sunt și mari și mici și mai ales sunt adânci. În […]
08:30
VIDEO | Pasajul DN3, punctul fierbinte al A0. Scrioșteanu: „În funcție de terminarea lui, vom putea circula între A2 – DN2 – A3 și DN1 la nivel de autostradă” # B365.ro
Lucrările au avansat la pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar al MT, spune că în funcție de finalizarea șantierului de aici, se va putea circula între A2 – DN2 – A3 […]
06:10
Se simte că a început postul Paștilor. Miracol în Obor și în București, apa caldă și căldura au înviat deja, deși încă nu au trecut trei zile # B365.ro
Nu sunt eu neapărat o fire religioasă, am forma mea de manifestare a credinței și a modului în care îl văd pe Dumnezeu, dar tot știu că este o perioadă importantă pentru ortodocșii care au […]
Acum 24 ore
03:00
Vârful “Chiuveta” din munții Zăpada Jegoasă – noile forme de relief de iarnă din București # B365.ro
N-a mai nins demult în București, așa că, inevitabil, iarna asta ne-a prins ca pe oamenii care au uitat complet cum se face. Nu zic de noi, zic de oraș. Pentru că noi ne-am amintit […]
23 februarie 2026
19:50
Întreruperi noi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice a transmis lista străzilor afectate în perioada 24 – 27 februarie # B365.ro
Locuitorii din București și din mai multe localități din județele Ilfov și Giurgiu se vor confrunta cu noi întreruperi temporare de curent. Rețele Electrice România a anunțat un nou calendar de lucrări de menentanță și […]
19:30
ESENȚIAL | Polițiștii din București s-au autosesizat în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuire sexuală. Medicul le cerea poze intime pacientelor # B365.ro
Poliția Capitalei face verificări după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat de hărțuire sexuală. Mai multe paciente au spus că bărbatul le-a făcut propuneri sexuale explicite și le-a cerut poze cu părțile intime. […]
19:20
FOTO | Zi cu amenzi pentru cine n-a deszăpezit în fața casei sau magazinului. Cine dădea la lopată când a venit poliția, a fost apreciat. Bonus: Telefonul Țurțurilor, pe sectoare # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a făcut mai multe controale la agenții economici și asociațiile de proprietari privind deszăpezirea din oraș. Cei care nu au curățat trotuarele din fața magazinelor sau din fața blocurilor au […]
18:20
FOTO | „N-ai nicio șansă dacă dai în ea!” O bucată de fier dintr-un rost de dilatație de pe A1 București-Pitești a ieșit din asfalt, perpendicular pe șosea # B365.ro
Șoferii sunt avertizați că o traversă metalică este ieșită din asfalt pe A1 la ieșirea din Pitești spre București. Aceasta poate cauza accidente grave sau avarii costisitoare. O traversă metalică s-a ridicat deasupra asfaltului pe […]
18:10
FOTO | Asfalt ros până la țeava de apă pentru aspersoare, peste care trec mașinile, că n-au încotro. București ciuruit, nivel superior unlocked în S1, „Capitala Capitalei” # B365.ro
Bucureștiul traversează o perioadă în care infrastructura pare să se dizolve sub roțile mașinilor, lăsând în urmă niște oribile note de plată la service-uri auto, după străbătut un oraș care aduce mai degrabă cu un […]
17:50
Organigrama STB, analizată și cu inteligența artificială. Nicorel Nicorescu a întrebat AI unde se dublează posturi în „Sectorul 7 al Capitalei”, cum numește Ciucu societatea # B365.ro
STB pare una dintre nucile tari ale administrației Ciucu; cu o incontestabilă mare problemă financiară – numai datoria la ANAF este de 1,4 miliarde de lei – Societatea de Transport București, cu flota sa insuficientă […]
Ieri
17:30
Proiectul „Nu primești căldură, nu plătești!”, sub semnul întrebării în CGMB, la fel și preluarea unor străzi de către primăria lui Băluță. Ședința extraordinară, anulată (surse) # B365.ro
Ședința extraordinară a CGMB, unde ar fi fost dezbătut proiectul „Nu primești, nu plătești" al PSD București a fost anulată, potrivit unor surse. Proiectele propuse pentru această ședință nu ar fi întrunit condițiile de tehnică […]
17:20
Încă un caz extrem de violență domestică în București. Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat soția. E acuzat de tentativă de omor # B365.ro
Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat soția în piept și copasa dreaptă. Atacul a avut loc în locuința celor doi din Sectorul 3 al Capitalei, în urma unui conflict. Bărbat reținut după […]
16:40
Cu cât cresc chiriile pentru locuințele convenabile de la PMB, apartamentele unde plătești mai puțin ca la cămin. Noul tarif de bază, într-un proiect pe masa CGMB # B365.ro
Administrația locală anunță că tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile va fi de 8 lei/mp. Această măsură va fi dezbătutî în următoarea ședință a Consiliului General al Capitalei. Aceasta va avea loc joi. Se […]
16:20
„Nu vreau privilegii, ci să pot face educație de calitate!” Protest al profesorilor la Palatul Cotroceni. Îl acuză pe Nicușor Dan că își încalcă promisiunile din campanie # B365.ro
Tote fererațiile sindicale din învățământ protestează miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni; îl acuză pe președinte că nu și-a respectat angajamentul făcut în septembrie 2025, și anume acela de a reveni la masa […]
15:50
Metrorex vrea să cumpere cartele magnetice și carduri contactless. Licitație lansată în SEAP, cu un contract de 25 milioane de lei # B365.ro
Metrorex a lansat o licitație în SEAP pentru cartele magnetice și carduri contactless, pentru sistemul de acces la metrou. Achiziția se face în două loturi. Licitația a fost publicată în SEAP Metrorez a publicat o […]
15:00
VIDEO | Dl. Negoiță pare că deschide firmă de pază la PS3. „Facem multe angajări, oferim loc de muncă sigur și elegant și costumație din partea primăriei” # B365.ro
Primăria Sectorului 3 scoate la concurs peste 30 de posturi de paznic în cadrul Direcției Supraveghere Unități de Învățământ și Pază Obiective, oferind salarii nete de peste 3.000 de lei și uniformă aferentă. Anunțul de […]
14:40
Adversarul lui Ciucu din PNL, Hubert Thuma, furios pe primarul general. Cere pentru Ilfov 5% din impozitul pe venit al Bucureștiului și amenință cu referendum pe deșeuri # B365.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. El are mai multe argumente pentru această solicitare. Ce […]
13:50
Soluția Hopincă pentru problemele cu infrastructura și parcările din Sectorul 2: o societate pe acțiuni, care să se ocupe de ele # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, intenționează să înființeze o societate pe acțiuni, care ar fi o soluție pentru problemele de aici. El susține că această entitate s-ar ocupa de intervențiile la infrastructură și parcări. Care […]
13:40
La mulți ani, Madrigal!❤️ Printre evenimentele care marchează aniversarea a 63 de ani, un concert aniversar și Galeria Madrigal, expoziție cu acces gratuit # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" și Centrul de Cultură Arcuș inaugurează miercuri, 25 februarie 2026, expoziția „Dintre toate formele din lume", semnată de renumitul artist Ștefan Orth. Evenimentul marchează, totodată, cea de-a […]
13:30
VIDEO | Restricții de circulație pentru cârpeli asfaltice și pe explodata Centură veche a Capitalei, și pe A0 – Centura Modernă a Bucureștiului # B365.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București anunță că se fac „lucrări de reparații" pe ambele centuri ale Capitalei: și pe DNCB, șoseaua care, după ninsoare, s-a transformat pe multe tronsoane într-un drum de țară […]
13:10
VIDEO | Momentul în care un jandarm cade și moare pe o stradă din București, în timpul misiunii. Avea doar 40 de ani. Colegii lui reclamă stresul și epuizarea # B365.ro
Un jandarm din Capitală a încetat din viață la datorie la vârsta de doar 40 de ani. Ultimele lui clipe de viață au fost filmate chiar de camerele de
13:00
Bipa deschide un al doilea magazin, după cel de la Mega Mall. Drogheria va fi la doi pași de București, în Chiajna Shopping Center # B365.ro
Un nou magazin Bipa se va deschide în curând în Chiajna Shopping Center, lângă București. Aceasta este a doua locație a lanțului de drogherii, următoarea va fi în alt oraș din țară. Deschiderea este săptămâna […] Articolul Bipa deschide un al doilea magazin, după cel de la Mega Mall. Drogheria va fi la doi pași de București, în Chiajna Shopping Center apare prima dată în B365.
12:30
Un șef la 3 angajați și-un pic la TPBI, supra-entitatea responsabilă cu transportul în comun în București și zona metropolitană. Un consilier în CGMB face niște calcule # B365.ro
Organigrama TPBI cuprinde peste 200 de posturi, dintre care 37 sunt de conducere. Instituția coordonează transportul public și din zona metropolitană. Cum arată organigrama instituției Doi consilieri generali din CGMB au analizat organigrama TPBI. Cei […] Articolul Un șef la 3 angajați și-un pic la TPBI, supra-entitatea responsabilă cu transportul în comun în București și zona metropolitană. Un consilier în CGMB face niște calcule apare prima dată în B365.
12:30
Senzația de arsură resimțită în timpul mesei, disconfortul la înghițire sau regurgitațiile repetate pot crea îngrijorare atunci când apar la copii. De multe ori, aceste semne se confundă cu episoade trecătoare de reflux, iar evaluarea […] Articolul Cum se diagnostichează esofagita la copii și ce urmează după? (P) apare prima dată în B365.
12:30
După tăierile de primăvară sau de toamnă, în multe curți se adună grămezi de crengi. De cele mai multe ori, ajung la ars sau rămân uitate într-un colț. Cu puțină organizare, aceste resturi devin un […] Articolul Cum obții mulci natural din crengi și de ce este benefic pentru sol? (P) apare prima dată în B365.
12:30
Ce tip de ulei de motor se potrivește vehiculului tău: sfaturi pentru alegerea corectă (P) # B365.ro
Alegerea uleiului de motor influențează direct modul în care mașina pornește, consumă și rezistă în timp. Mulți șoferi aleg rapid, bazându-se pe ce găsesc la raft sau pe recomandări generale, însă diferențele dintre tipuri, norme […] Articolul Ce tip de ulei de motor se potrivește vehiculului tău: sfaturi pentru alegerea corectă (P) apare prima dată în B365.
12:20
Vestea meteorologilor pentru bucureșteni: nu, nu vine primăvara săptămâna asta. Vremea se menține rece și vântoasă, dar măcar nu mai ninge în prognoză # B365.ro
Meteorologii au emis prognoza specială pentru Capitală, ce este valabilă până miercuri, 25 februarie. Semnele de primăvară nu se arată prea curând. Cu toate acestea, Bucureștiul nu se va afla sub incidența vreunui mesaj de […] Articolul Vestea meteorologilor pentru bucureșteni: nu, nu vine primăvara săptămâna asta. Vremea se menține rece și vântoasă, dar măcar nu mai ninge în prognoză apare prima dată în B365.
12:10
Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului # B365.ro
Parteneriat media Un vis crescut frumos, în ani de muncă, emoție și curaj, se împlinește pe 27 februarie, pe scena Sălii Palatului. Lidia Buble, una dintre cele mai iubite și apreciate voci ale României, își […] Articolul Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului apare prima dată în B365.
