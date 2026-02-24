Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est

13:10

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a reluat criticile sale la adresa Ungariei, ca urmare a intenției acesteia de a bloca cel de-al 2-lea pachet de sanctiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, la care Budapesta nu participă financiar și pe care l-a acceptat în […]