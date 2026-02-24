Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est
CaleaEuropeana, 24 februarie 2026 18:50
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut marți, la Palatul Cotroceni, o întrevedere pregătitoare a vizitei pe care șeful Guvernului o va efectua joi, la Bruxelles, unde va fi semnat documentul de lansarea a mecanismului EastInvest, care va pune la dispoziția României și a altor opt state de la granița estică a UE […] The post Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
18:50
Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut marți, la Palatul Cotroceni, o întrevedere pregătitoare a vizitei pe care șeful Guvernului o va efectua joi, la Bruxelles, unde va fi semnat documentul de lansarea a mecanismului EastInvest, care va pune la dispoziția României și a altor opt state de la granița estică a UE […] The post Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
18:10
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027. „Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, […] The post Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în […] The post Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
17:00
IISS: Europa are „numeroase lacune” militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina # CaleaEuropeana
Europa are încă „numeroase lacune” în materie de echipamente și capacități militare, în special în ceea ce privește adaptarea la noile tehnologii testate pe frontul din Ucraina, arată ediția 2026 a raportului Military Balance, publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). După patru ani de război în Ucraina, conflictul a schimbat radical modul în […] The post IISS: Europa are „numeroase lacune” militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă # CaleaEuropeana
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește […] The post Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială # CaleaEuropeana
Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico. Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, […] The post Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
14:50
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie” # CaleaEuropeana
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa. „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe […] The post Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție prin care condamnă cu fermitate războiul de agresiune ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, descriindu-l ca o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a Cartei ONU. Eurodeputații consideră că Rusia, conducerea sa și regimul din Belarusul învecinat, de unde Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, sunt pe […] The post PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10% # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi față de amenințarea de a majora noile tarife globale la 15%, menținând pentru moment nivelul de 10% pentru exporturile către Statele Unite, inclusiv în cazul Marii Britanii și al Uniunii Europene, relatează Politico. Noile tarife au intrat în vigoare marți dimineață și vor rămâne la 10% […] The post Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10% appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Statele membre dau undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară pentru întreprinderi, în vederea consolidării competitivității UE # CaleaEuropeana
În vederea consolidării competitivității Uniunii Europene, statele membre au dat astăzi undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară aplicabile companiilor. Potrivit comunicatului oficial, legislația simplifică Directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD) și Directiva privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă (CS3D), prin reducerea sarcinii de raportare și limitarea efectului de […] The post Statele membre dau undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară pentru întreprinderi, în vederea consolidării competitivității UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
13:10
Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin” # CaleaEuropeana
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a reluat criticile sale la adresa Ungariei, ca urmare a intenției acesteia de a bloca cel de-al 2-lea pachet de sanctiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, la care Budapesta nu participă financiar și pe care l-a acceptat în […] The post Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune. „Mă aflu la […] The post Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional # CaleaEuropeana
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico. Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată […] The post Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, subliniind sacrificiile poporului ucrainean și angajamentul României în sprijinul Kievului. El a afirmat că în urmă cu patru ani „unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând […] The post România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat altor lideri mondiali în reiterarea sprijinului pentru Kiev cu ocazia împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, calificând-o drept „un „coșmar zilnic pentru ucraineni” și pentru toată lumea din Europa, informează Deutsche Welle. Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und […] The post Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat marți sprijinul și solidaritatea Guvernului României față de poporul ucrainean, într-un mesaj menit să marcheze împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și neprovocate la scară largă a Rusiei în Ucraina. “Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și […] The post Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
11:10
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la […] The post Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda # CaleaEuropeana
Președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, au lansat luni, la Paris, discuțiile pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, reafirmând deopotrivă sprijinul lor ferm pentru Ucraina. “Prin lansarea astăzi a discuțiilor pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, consolidăm cooperarea dintre cele două țări în slujba Europei. De la Ucraina […] The post “Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război # CaleaEuropeana
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”. „Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu […] The post Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas # CaleaEuropeana
Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat luni seară la afirmațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a numit-o pe șefa diplomației europene Kaja Kallas drept „șobolan”. „Foști oameni de stat nesemnificativi care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui mai bine ignorați, însă femeile și fetele din Rusia sau oriunde în […] The post “Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis, marți, un mesaj amplu pe X la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, denunțând un război de agresiune și reafirmând sprijinul ferm al Franței și al Europei pentru Kiev. „Acum patru ani, Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești care cădeau asupra Ucrainei”, a […] The post La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz se deplasează în China pentru o vizită menită să identifice noi parteneri globali, în contextul retragerii Statelor Unite din rolul lor comercial tradițional la nivel mondial, o nouă dovadă de abordare agresivă fiind recenta amenințare a președintelui american Donald Trump de a impune un tarif global de 15% pentru bunurile care intră […] The post Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, subliniind rezistența poporului ucrainean și necesitatea unei păci drepte. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o […] The post Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Volodimir Zelenski: “Putin nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război” # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a marcat marți împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, afirmând că Ucraina și-a apărat independența și că liderul de la Kremlin Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru a cuceri […] The post Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Volodimir Zelenski: “Putin nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
17:30
Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie”, în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres. Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război” și că recurge la propagandă, parte […] The post Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Următorul lucru care se va întâmpla este că […] The post Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR # CaleaEuropeana
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora. Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre aspectele restante aferente […] The post Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia. Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în […] The post UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”. Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, […] The post Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția, în contextul în care Curtea Supremă a SUA a invalidat tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), scrie The Guardian. În timp ce pe plan […] The post Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul de neclintit al UE # CaleaEuropeana
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat. În cadrul […] The post Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul de neclintit al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război” # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război”, fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului, relatează Politico Europe. „Situația din jurul Iranului este foarte tensionată. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja suficiente conflicte, motiv pentru care am subliniat […] The post Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Mia mulți miniștri de Externe din UE au criticat luni Ungaria în repetate rânduri pentru planul Budapestei de a bloca ultima rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, informează Politico Europe. Diplomații de vârf ai blocului s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE sperase ca […] The post Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată în raportul referitor la perspectivele educației digitale în 2026 că „inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare”, având în vedere faptul că „o mare parte din GenAI este accesibilă gratuit și utilizată în mare măsură în afara controlului instituțional, datorită naturii sale […] The post OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE” # CaleaEuropeana
Campaniile de dezinformare, informațiile, imaginile și mesajele false răspândite prin zeci de mii de conturi reprezintă un risc real care a rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, a avertizat luni ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe. „Cetățenii României au protejat drumul european în fața acestor atacuri şi Europa le […] The post Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească # CaleaEuropeana
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe, desfășurat în contextul împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022. „Vedem foarte clar că vitejia și reziliența poporului ucrainean i-au permis să treacă prin acești patru […] The post România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
„Putin a început deja al treilea război mondial”, consideră Zelenski: „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat pentru BBC, că în opinia sa liderul rus Vladimir Putin „a început deja” al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l forța să dea înapoi. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va […] The post „Putin a început deja al treilea război mondial”, consideră Zelenski: „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, subliniază nevoia de a continua consolidarea finanțelor publice: 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României # CaleaEuropeana
Trebuie să continuăm consolidarea finanțelor publice, însă în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o anumită coeziune socială, cât și consensul politic necesar în astfel de vremuri fragile, dominate de multiple provocări externe, economice și de securitate, subliniază viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. Într-o analiză referitoare la intrarea României în recesiune tehnică, acesta […] The post Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, subliniază nevoia de a continua consolidarea finanțelor publice: 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial. Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor […] The post UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice # CaleaEuropeana
Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare. Informează Politico Europe. Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxellesul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul […] The post Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Iranul se pregătește de război. După negocierile de la Geneva care par să nu ducă nicăieri, un ultimatum de 10 zile – două săptămâni se consumă în aceste zile, cu Teheranul reușind să pună pe masă doar o propunere de scădere de la 60% îmbogățire la 20% pentru cele 300 kg material […] The post Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Vizita lui Nicușor Dan în SUA – “o gândire independentă a României”, apreciază James Carafano (Heritage): Trump este “un bătrân grăbit” ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Participarea președintelui României, Nicușor Dan, la prima reuniune a Board of Peace de la Washington, prezidată de președintele SUA, Donald Trump, contribuie „ca un factor de construire a încrederii” între București și Washington și demonstrează „gândire independentă și leadership în regiune”, consideră James Carafano, de la The Heritage Foundation, un think tank […] The post Vizita lui Nicușor Dan în SUA – “o gândire independentă a României”, apreciază James Carafano (Heritage): Trump este “un bătrân grăbit” ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington România, ca aliat important al SUA și actor major pe Flancul Estic, ar trebui să învețe de la alți actori și lideri transatlantici și „să construiască o legătură” cu președintele american Donald Trump, afirmă Matthew Kroenig de la Atlantic Council, într-un interviu exclusiv acordat CaleaEuropeană.ro. Vicepreședinte al Atlantic Council, Kroenig a vorbit […] The post INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro. Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne […] The post Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației # CaleaEuropeana
Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg. „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Panetta sâmbătă, […] The post Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative # CaleaEuropeana
Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico. Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 […] The post Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico. „Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a […] The post Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Moscova pentru a obține „rezultate pentru pace”, subliniind că Europa trebuie să fie implicată în toate procesele diplomatice și să își consolideze rolul în creșterea presiunii asupra Rusiei. „Continuăm să lucrăm în fiecare zi tocmai pentru ca următoarea rundă de […] The post Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice # CaleaEuropeana
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care […] The post OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat joi, 19 februarie, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum, eveniment dedicat inovației dual-use și rolului regiunii Mării Negre în contextul cooperării euro-atlantice, informează un comunicat. Organizat de InnovX, în parteneriat cu MIT Mission Innovation X, forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de […] The post ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.