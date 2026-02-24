Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă

10:10

George Puşcaş va fi prezentat la Dinamo, după ce a trecut vizita medicală, iar clubul şi fotbalistul au ajuns la un acord legat de transfer. Totuşi, Puşcaş nu a mai jucat de opt luni. Fostul lui antrenor de la naţionala României, Daniel Isăilă, crede că la Dinamo va exista presiunea rezultatelor, iar George Puşcaş va […] The post Fostul antrenor al lui George Puşcaş, verdict despre transferul la Dinamo: “Nu îi va fi deloc uşor” appeared first on Antena Sport.