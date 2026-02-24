Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Antena Sport, 24 februarie 2026 12:50
Sorana Cîrstea s-a despărţit de Ion Ţiriac jr. şi vrea se concentreze exclusiv pe ultimul sezon din tenis, în timp ce fiul lui Ţiriac va continua să fie extrem de implicat în proiectele sale. Astfel au justificat cei doi separarea. Chiar dacă ruptura a fost mai veche, anunţul a fost făcut recent. Faptul că Sorana […]
• • •
George Puşcaş este ultimul transfer al celor de la Dinamo. Atacantul a vorbit despre mutarea în Ştefan cel Mare, dar şi despre faptul că nu mai este în vederile lui Mircea Lucescu. El spera ca prin evoluţia lui la Dinamo să reinte în circuitul României. "Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic […]
Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit o primă reacţie după declaraţiile date de Gigi Becali şi Mihai Stoica despre meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva celor de la FC Argeş. După ce fanii dinamovişti ar fi cerut conducerii ca echipa "să o lase mai moale" contra piteştenilor, pentru ca FCSB să piardă orice şansă la […]
Jurgen Klopp, uimit înaintea returului Inter – Bodo/Glimt: “De necrezut”. Ce l-a impresionat la adversara echipei lui Chivu # Antena Sport
Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverool, a vorbit pentru televiziunea norvegiană despre returul care va avea loc marţi seară la Milano, dintre Inter şi Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. În tur, norvegienii au produs o nouă surpriză, atunci când au învins echipa lui Cristi Chivu cu 3-1. În acest […]
În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune. "(n.r. Ce se întâmplă cu Florin Tănase) La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot […]
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta # Antena Sport
Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (2-1). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră. În urma înfrângerii suferite duminică de Napoli în faţa Atalantei (2-1) în cadrul etapei a 26-a din Serie A, […]
“Mergi la Budapesta să vezi CSM Bucureşti în Final 4?” Răspunsul dat de Cristina Neagu # Antena Sport
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor, după ce a ajuns la 8 victorii consecutive în competiţia supremă, 6 venite sub conducerea Bojanei Popovic. Cristina Neagu recunoaşte că nu îi lipseşte sportul în care a scris istorie, dar şi că îşi doreşte să vadă CSM Bucureşti în Final 4, la Budapesta, pe 6 […]
Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic # Antena Sport
În social media au apărut mai multe cereri ale fanilor către conducerea clubului Dinamo să o "lase mai moale" cu FC Argeş, în runda 29, astfel încât FCSB să nu intre în play-off. Meme Stoica a comentat cererea fanilor din Ştefan cel Mare. "Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu […]
„Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania # Antena Sport
În septembrie 2025, FC Magdeburg l-a transferat pe fundașul lateral polonez Mateusz Żukowski, în schimbul a 250.000 de euro. Venit de la Śląsk Wrocław, din a doua ligă poloneză, culmea, Żukowski era grav accidentat în momentul transferului! Suferise o accidentare la metatarsiană într-un meci cu necunoscuta Wieczysta. Șase luni mai târziu, polonezul este star absolut […]
Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: “Să îndepărteze rugina”. Ce au scris despre Becali şi Mihai Stoica # Antena Sport
Mult aşteptatul Ofri Arad a debutat la FCSB, în meciul cu Metaloglobus, câştigat de formaţia roş-albatstră cu 4-1. În partida de pe Arena Naţională, israelianul a reuşit chiar să trimită mingea în poartă, dar reuşita sa a fost anulată din cauza unei poziţii de offside. Arad, care nu mai jucase de pe 5 noiembrie, atunci […]
Florin Prunea râde de Meme Stoica: “La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!” # Antena Sport
Florin Prunea şi Meme Stoica duc un război în declaraţii de la distanţă. Fostul portar al naţionalei României nu-l menajează pe managerul FCSB. După meciul cu Metaloglobus, Gigi Becali a spus în direct că el comandă la FCSB, nu Meme Stoica. Afirmaţia a fost făcută legat de tragerile de timp ale portarului Matei Popa, iar […]
Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi # Antena Sport
Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026. Potrivit Federaţiei Române de Tenis de masă, Bernie, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul şi şi-a adjudecat primele două seturi în faţa apărătoarei (11 […]
Chiar dacă nu mai investeşte la Dinamo, Cristi Borcea a rămas un susţinător al clubului din Ştefan cel Mare. El a vorbit recent şi despre ultimul transfer pregătit de Dinamo, cel al lui George Puşcaş. Borcea crede că Puşcaş îşi va reface cariera la Dinamo şi va reveni în circuitul naţionalei României. "Dinamo a luat […]
Joan Laporta a dezvăluit de ce Lionel Messi nu a revenit la Barcelona, după plecarea de la PSG: “Aveam contractul pregătit” # Antena Sport
Joan Laporta, preşedintele Barcelonei, a vorbit despre cel mai dificil moment al său ca preşedinte al catalanilor. În 2021, Lionel Messi pleca de la echipa la care a scris istorie, catalanii neavând posibilitatea să îi ofere un nou contract din cauza problemelor financiare. Argentinianul a semnat apoi cu PSG, unde a petrecut două sezoane. În […]
„România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA # Antena Sport
Pe 26 iunie 1994, România învingea Statele Unite și își asigura locul în optimile de finală ale Mondialului american. La Pasadena, în fața a aproape 94.000 de spectatori și la o temperatură de 46 de grade la nivelul gazonului, Dan Petrescu reușea unicul gol al meciului, în minutul 18, cu o execuție vicleană, care l-a […]
Despre Cristi Săpunaru se poate spune că este un jucător simbol al Rapidului din vremurile moderne. Retras din activitate, el nu mai păstrează totuşi legătura cu actuala conducere a clubului. Cum s-a ajuns aici? După retragere, fostul fundaș a fost acuzat că ar fi adus alcool în cantonamentul echipei, lucru care a dus la îndepărtarea […]
Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump! Comentariul preşedintelui despre campioanele olimpice # Antena Sport
Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite, care a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, săptămâna trecută, a refuzat invitaţia preşedintelui Donald Trump de a participa la discursul său despre Starea Uniunii, informează presa americană, citată de DPA. "Suntem sincer recunoscători pentru invitaţia adresată echipei noastre feminine de hochei […]
Fostul antrenor al lui George Puşcaş, verdict despre transferul la Dinamo: “Nu îi va fi deloc uşor” # Antena Sport
George Puşcaş va fi prezentat la Dinamo, după ce a trecut vizita medicală, iar clubul şi fotbalistul au ajuns la un acord legat de transfer. Totuşi, Puşcaş nu a mai jucat de opt luni. Fostul lui antrenor de la naţionala României, Daniel Isăilă, crede că la Dinamo va exista presiunea rezultatelor, iar George Puşcaş va […]
Elias Charalambous a recunoscut după FCSB – Metaloglobus 4-1: “Greşeala îmi aparţine” # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, şi-a asumat vina după meciul câştigat de echipa sa în faţa celor de la Metaloglobus, scor 4-1, pentru accidentarea suferită de Florin Tăanse în prima repriză a meciului de pe Arena Naţională. Tănase venea după o altă accidentare, suferită la Craiova, şi nu s-a recuperat complet, chiar dacă […]
Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob au fost primiţi acasă cu flori şi aplauze, după JO de iarnă # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob au fost primiţi acasă cu flori şi aplauze, după JO de iarnă
Marius Şumudică a răbufnit la adresa arbitrajului după un nou eşec: “Există îndoieli” # Antena Sport
Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al un nou eșec . Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță). Şumudică a acuzat arbitrajul după ce a ajuns la 8 eșecuri în 11 meciuri la […]
OFICIAL | Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather revin în ring! Când va avea loc marele meci din Las Vegas # Antena Sport
Marile vedete ale boxului Manny Pacquiao şi Floyd Mayweather au convenit să se întâlnească din nou într-un meci profesionist, programat pentru luna septembrie. Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, şi Mayweather, în vârstă de 48 de ani, se vor lupta la Sphere în Las Vegas sâmbătă, 19 septembrie, meciul fiind transmis în direct pe […]
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” # Antena Sport
Scena ciocnirii dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo a stârnit numeroase comentarii în România. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1. Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana Demetrescu. […]
Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali, contre în direct legate de Iuliana Demetrescu: “De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?” # Antena Sport
Gigi Becali a avut iar un derapaj în direct, la adresa centralului Iuliana Demetrescu, după ce Joao Paulo a dărâmat-o. Între latifundiar şi Ilie Dumitrescu a avut loc un schimb de replici. Ilie Dumitrescu a considerat că fotbalistul "trebuia să se asigure", în timp ce Gigi Becali a avut altă părere. "Vai, săraca, ce milă […]
Până la începerea sezonului, mai sunt de lămurit două probleme spinoase, care țin de regulamentul tehnic. Prea aproape de Formula E Prima problemă din F1 vine din ponderea prea mare a puterii electrice față de cea obținută prin ardere internă. Aceasta este, în prezent, cam 53%-47%. Puterea electrică a crescut de aproape trei ori față […]
Gigi Becali, şocat de sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Mă omorai, mă împuşcai, nu credeam”. Pe cine a dat vina # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că nu s-ar fi aşteptat niciodată să fie în această postură. Chiar dacă a învins-o pe Metal
Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul # Antena Sport
Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a plecat cu duba de la stadionul Arena Naţională, după victoria campioanei, cu 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Olaru a părăsit Arena Naţională cu duba cu care se transportă echipamentele FCSB-ului. Darius Olaru a plecat cu duba cu care se transportă echipamentele FCSB-ului de la Arena Naţională Potrivit […] The post Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul appeared first on Antena Sport.
„Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus # Antena Sport
FCSB a învins-o categoric pe Metaloglobus, scor 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. La finalul partidei, jucătorii campioanei au mers în fața galeriei, iar fanii le-au transmis un mesaj categoric. Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, i-a anunțat pe jucătorii FCSB că fanii vor rămâne alături de echipă. Astfel, Peluza Nord a decis să rămână […] The post „Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit la ce scenariu incredibil se gândește, în bătălia pe care o duce FCSB pentru a prinde play-off-ul, pe finalul acestui sezon regular. Campioana a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și s-a apropiat la trei puncte de FC Argeș, ocupanta locului șase, cu două meciuri rămase de disputat în retur. Gigi Becali ia în […] The post Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper” appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous nu vrea să audă de play-out, după 4-1 cu Metaloglobus: „Lucruri care nu există” # Antena Sport
FCSB a luat cele trei puncte din duelul cu Metaloglobus, dar mai e cale lungă până la calificarea în play-off. Gigi Becali a făcut deja calculele pentru ultimele două etape din sezonul regular, fiind convins că una dintre contracandidate va face un pas greșit. Sunt diferite scenarii prin care FCSB ar putea intra în primele […] The post Elias Charalambous nu vrea să audă de play-out, după 4-1 cu Metaloglobus: „Lucruri care nu există” appeared first on Antena Sport.
Ofri Arad (27 de ani) a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB. Mijlocașul israelian a evoluat doar o repriză în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Ofri Arad a reușit chiar să marcheze la debutul pentru campioană, în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională. Reușita sa a […] The post Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood # Antena Sport
Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al patrulea eșec la rând în campionat. Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță). Echipa tehnicianului român a fost dominată la toate capitolele de gazde, care au […] The post Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood appeared first on Antena Sport.
„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul a reușit să deschidă scorul pe Arena Națională, în minutul șase, celelalte goluri ale campioanei fiind marcate de Darius Olaru, David Miculescu și Juri Cisotti. Daniel Bîrligea nu și-a luat […] The post „Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici” appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii” # Antena Sport
Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), nu s-a ferit de cuvinte, în condiţiile în care campioana nu mai depinde exclusiv de ea pentru a prinde play-off-ul. Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul au greşit în acest sezon. “Am intrat pe vârfuri în foarte multe meciuri”, a acuzat căpitanul campioanei. Darius Olaru: […] The post Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB # Antena Sport
FCSB a rămas în cursa pentru play-off, după succesul cu 4-1 obținut împotriva celor de la Metaloglobus București. Campioana României are nevoie de încă două victorii, dar depinde și de rezultatele celorlalte formații cu care luptă pentru un loc în primele șase. Gruparea antrenată de Elias Charalambous le mai întâlnește în ultimele două runde ale […] The post Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Florin Tănase, care s-a accidentat din nou în meciul câștigat de FCSB cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Decarul campioanei a părăsit terenul în minutul 21, fiind înlocuit de Mamadou Thiam. Florin Tănase abia revenise la FCSB, după ce se accidentase în […] The post Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele pentru play-off, având în vedere că roș-albaștrii s-au apropiat la trei puncte de ocupanta locului șase, FC Argeș. Gigi Becali a transmis că cele trei […] The post Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) a răbufnit după ce portarul FCSB-ului, Matei Popa (18 ani), a simulat o accidentare în meciul câştigat de campioana României, cu 4-1, cu Metaloglobus. Becali a susţinut că ce a făcut portarul lui a fost normal. Patronul FCSB-ului a spus că jucătorii lui pot apela la orice şiretlic pentru a […] The post “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” appeared first on Antena Sport.
„Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1. Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana […] The post „Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo appeared first on Antena Sport.
FCSB a obținut o victorie clară pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana României a surclasat-o pe Metaloglobus, dar tremură în continuare pentru prezența în play-off. După o primă repriză destul de dificilă, gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a desprins, iar cartonașul roșu încasat de Cestor a […] The post FCSB – Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Toate calculele pentru ca FCSB să prindă play-off-ul. Scenariile care pot duce campioana în primele 6 locuri # Antena Sport
FCSB a obținut un succes clar pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus București, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana rămâne în lupta pentru play-off, dar are nevoie de minuni pentru a urca peste contracandidate. Gruparea antrenată de Elias Charalambous luptă cu Universitatea Cluj, CFR, FC Argeș, FC […] The post Toate calculele pentru ca FCSB să prindă play-off-ul. Scenariile care pot duce campioana în primele 6 locuri appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Denis Alibec (35 de ani), atacant pe care l-a cedat gratis la Farul. Deranjat că FC Argeş a învins-o, cu 1-0, pe Farul, rezultat care a complicat calculele pentru play-off ale FCSB-ului, Becali l-a “mitraliat” pe fostul lui jucător. Alibec a fost în două rânduri la […] The post Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec! appeared first on Antena Sport.
Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului # Antena Sport
Titularul Rapidului, Andrei Borza, cere o mărire de salariu. Fundașul de 20 de ani a intrat la negocieri cu oficialii formației de sub Grant privind prelungirea contractului. Andrei Borza, în vârstă de 20 de ani, este un jucător extrem de important în lotul lui Costel Gâlcă. În vara trecută, au existat zvonuri conform cărora acesta […] The post Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului appeared first on Antena Sport.
Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! # Antena Sport
Hermannstadt a suferit a patra înfrângere la rând în campionat şi a 5-a în toate competiţiile, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Csikszereda, în deplasare. După meci, Dorinel Munteanu (57 de ani) dădea de înţeles că ar putea fi demis. Conducerea sibienilor nu ar mai avea răbdare cu “Munti”. El ar putea pleca […] The post Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! appeared first on Antena Sport.
Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” # Antena Sport
Rapid București a învins-o pe Dinamo și în partida retur din sezonul regulat, iar giuleștenii au egalat rivala din capitală la puncte în clasament. Spiritele s-au „încins” înaintea meciului direct, după un clip controversat publicat de „câini”. Videoclipul a fost catalogat drept rasist de suporterii, dar chiar și de oficialii alb-vișinii, însă Victor Angelescu a […] The post Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv appeared first on Antena Sport.
