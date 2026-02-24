Florin Prunea râde de Meme Stoica: “La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!”

18:40

Ofri Arad este transferul de răsunet făcut de FCSB în pauza de iarnă. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty și-a trecut în palmares un gol împotriva celor de la Inter, în actuala ediție de Champions League. După ce s-a pregătit exemplar la antrenamente, acesta își va face debutul în echipa lui Elias Charalambous contra celor […]