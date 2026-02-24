Fabrica Nokian Tyres din România a obținut certificarea LEED Gold, devenind prima unitate de producție de anvelope din lume care atinge acest standard
Economica.net, 24 februarie 2026 19:50
Clădirea de producție din cadrul fabricii Nokian Tyres din Oradea a obținut certificarea LEED v4 Gold pentru construcții sustenabile din partea U.S. Green Building Council, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Acum 30 minute
20:10
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de marți. Rulajul a ajuns la 161 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total s-a cifrat la 161 milioane de lei (31,6 de milioane de euro), din care 134,8 milioane de lei (26,4 milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni, relatează Agerpres.
Acum o oră
19:50
19:30
Prețedintele Mexicului Claudia Sheinbaum dă asigurări că vor exista toate garanțiile ca orașul Guadalajara să găzduiască meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 # Economica.net
Preşedintele Mexicului Claudia Sheinbaum a dat asigurări marţi că vor exista "toate garanţiile" pentru ca Guadalajara, lovită de o explozie de violenţă a cartelurilor de droguri, să găzduiască meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, conform planului, informează AFP, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
19:20
Domeniul cu deficit de forță de muncă de 500.000 de angajați și în care doar 5% au sub 25 de ani # Economica.net
Transportul rutier de marfă din Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu o criză structurală de forță de muncă. În 2023, deficitul de șoferi profesioniști a fost estimat la aproximativ 500.000 de persoane, într-un context în care vârsta medie a conducătorilor auto a ajuns la 47 de ani, iar doar 5% dintre aceștia au sub 25 de ani. Fără un ritm suficient de reînnoire generațională, presiunea asupra capacității logistice a Europei devine tot mai evidentă, transmite Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).
19:10
De ce diversificarea geografică a devenit o strategie de supraviețuire pentru investitori # Economica.net
În 2026, geopolitica a trecut de la statutul de risc de fundal la cel de factor structural, care modelează rezultatele investițiilor. Intensificarea presiunilor militare și politice în jurul Iranului, reînnoirea activismului SUA în America Latină, amplificarea dezbaterilor privind controlul strategic al Arcticii și al Groenlandei, precum și fragmentarea accelerată a comerțului global nu mai sunt, pentru investitori, simple titluri îndepărtate din presă.
19:00
Electrica vrea să construiască o centrală fotovoltaică pe platforma combinatului din Galați # Economica.net
Compania Electrica informează investitorii de la Bursa de Valori București că a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A. referitor la dezvoltarea de capacități de producere și de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de până la 500 MW, pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic.
18:50
Rusia avertizează asupra riscului declanșării unui război nuclear, dacă Franța și Marea Britanie transferă armament atomic Ucrainei # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale, în timp ce Ministerul rus de Externe a avertizat asupra riscului de conflict între puteri nucleare şi a consecinţelor teribile care ar decurge de aici, reacţii venite după ce Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Regatul Unit pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare şi elemente purtătoare ale unor astfel de arme, în timp ce Kievul neagă că ar încerca să obţină arme nucleare, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
18:20
Uniunea Europeană a confirmat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor ale căror costuri de producţie au crescut, transmite AFP, relatează Agerpres.
18:10
Garda Forestieră a identificat 3.560 metri cubi de material lemnos tăiat ilegal în decembrie 2025 # Economica.net
O cantitate de 3.560 metri cubi de material lemnos tăiat ilegal a fost identificată în decembrie 2025 de Garda Forestieră Naţională, prejudiciile fiind stabilite la aproximativ două milioane de lei, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-o postare publicată, marţi, pe pagina de socializare a instituţiei, transmite Agerpres.
17:40
Marina militară a SUA a capturat în Oceanul Indian încă un petrolier aflat pe lista de sancțiuni, după o urmărire care a început în Caraibe. Este a treia reușită de acest fel # Economica.net
Forţele Armatei SUA au capturat în Oceanul Indian un petrolier aflat sub sancţiuni, după ce l-au urmărit tocmai din Marea Caraibilor, a anunţat marţi Pentagonul, indicând că este a treia interceptare de acest fel, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:20
Compania Anytime, membră a grupului Interamerican, lansează asigurarea auto complet digitală pentru șoferii din România # Economica.net
Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican și parte a grupului financiar olandez Achmea, anunță lansarea fluxului complet digital de emitere a asigurărilor auto pe www.anytime.ro.
17:00
Ministerul Dezvoltării a decontat astăzi peste 294 de milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR # Economica.net
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 294.637.639,27 de lei pentru 312 investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila (foto), relatează Agerpres.
17:00
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Umbrărescu va finaliza ultimii 46 de kilometri în primăvară – vară (oficial Transporturi) # Economica.net
Cei 46 de kilometri din Autostrada Moldovei cuprinși între Adjud și Bacău vor fi dați în trafic în primăvară - vară, estimează secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. În total, cel mai mare constructor român de autostrăzi, respectiv grupul UMB controlat de Dorinel Umbrărescu, ar urma să finalizeze până la sfârșitul anului circa 124 de kilometri din A7.
16:50
Turcia a reușit să strângă o finanțare de 6,75 de miliarde de dolari pentru pentru construirea unei căi ferate peste Bosfor # Economica.net
Turcia a ajuns la un acord preliminar cu şase creditori internaţionali, inclusiv Banca Mondială, cu privire la o finanţare de 6,75 de miliarde de dolari pentru o nouă linie de cale ferată peste Bosfor, în ceea ce ar fi cel mai mare proiect feroviar al Turciei care va beneficia de finanţare externă, a declarat marţi ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, informează Reuters, transmite Agerpres.
16:40
Dragobete, sărbătoarea iubirii din România, marchează astăzi începutul primăverii. Având loc după Ziua Îndrăgostiților, similară, dar mai cunoscută la nivel internațional, Dragobetele a crescut în popularitate în ultimii ani. Multe cupluri sărbătoresc astăzi, dar inflația ridicată înseamnă că Dragobetele din acest an, cu întâlnirea clasică la restaurant sau cu mici cadouri și ciocolată, va fi semnificativ mai scump decât cel de anul trecut.
Acum 6 ore
16:20
FOTO Autostrada Transilvania: Se montează grinzi pe lotul Chiribiș – Biharia. „Fantoma” Bechtel încă bântuie șantierul # Economica.net
Grupul Selina, controlat de omul de afaceri Beniamin Rus, prezintă marți imagini cu șantierul lotului Chiribiș - Biharia din Autostrada Transilvania, unde a început montarea grinzilor la cinci dintre structurile incluse în contract.
16:20
Importul de țiței rusesc va fi interzis total și permanent în UE după alegerile din Ungaria # Economica.net
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters.
16:10
Reguli noi pentru mii de firme. ANAF vrea banii de accize înainte, de frica evaziunii. Garanții impuse comercianților de combustibil, alcool sau tutun # Economica.net
Statul vrea să se asigure că încasează accizele sau măcar o parte dintre acestea de la comercianții cu produse cum sunt combustibilii și alți derivați din petrol, alcool și tutun.
16:10
Scandal în Ungaria – Banca Naţională va ancheta unele tranzacţii cu acţiuni MOL pe baza suspiciunilor de insider trading # Economica.net
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni emise de grupul petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea respectă regulile privind tranzacţiile pe baza unor informaţii privilegiate (insider trading - n.r.), transmite Reuters.
15:30
Ministrul Agriculturii declară război discounterilor precum Lidl. A propus la Bruxelles limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volum # Economica.net
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a propus în cadrul Consiliului AgriFish limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeași gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor și a rabaturilor abuzive și reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producție.„Introducerea acestor măsuri este esențială pentru echilibrarea pieței și facilitarea accesului producătorilor și fermierilor noștri la rafturile marilor rețele comerciale”, a declarat Florin Barbu.
15:30
Trenurile Alstom 16 și 17 pentru România au plecat din fabrica din Germania, cu destinația București # Economica.net
Alte două trenuri electrice Coradia Stream pentru beneficiarul ARF -având numerele 16 și 17 - au plecat de la fabrica Alstom din Bautzen, Germania, cu destinația Depoul Alstom Grivița, București, anunță marți producătorul de material rulant.
15:20
Efectul Trump – Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA # Economica.net
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac Mini din Asia în SUA, astfel că în a doua parte a acestui an vor începe să fie produse desktop-uri Mac Mini la o fabrică din Houston, transmite Reuters.
15:00
Statele membre UE au aprobat, marţi, relaxarea regulilor care impun companiilor să abordeze riscurile legate de mediu şi drepturile omului în lanţurile lor de aprovizionare, după mai multe luni de presiuni din partea companiilor şi guvernelor, inclusiv SUA şi Qatar, transmite Reuters.
14:50
Grupul românesc Enevo, care în anii trecuți a avut o rată anuală de creștere de 100%, nu exclude ca la finalul deceniului să ajungă la un miliard de euro, din contractele de pe piața internă, dar și din activitatea internațională, din Europa de Vest și Orientul Mijlociu.
14:50
Proiectul drumului radial DR1 - Vest Expres, care va porni din București către județul Giurgiu, face un pas înainte după emiterea unei decizii de către autoritățile de mediu.
14:30
Lukoil dă România în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul Trident # Economica.net
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a companiei ruse Lukoil, a dat statul român în judecată invocând existenţa unui caz de forţă majoră, după ce compania s-a retras din proiectul offshore de gaze naturale "Trident" din Marea Neagră.
Acum 8 ore
14:10
Israelienii de la Nofar au acum în lucru 1.000 MW în fotovoltaic în România și 1.000 MW în stocare # Economica.net
Nofar Energy, investitor israelian foarte activ în segmentul de regenerabile din România, are acum un portofoliu de proiecte de 1.000 MW în fotovoltaic și 1.000 MW în stocare, iar parcuri fotovoltaice de 400 MW vor fi puse în operare în acest an.
14:00
„Mesajul ferm” al ministrului Energiei la întâlnirea de la Washington. Nevoia urgentă a României – Deciziile se iau acum, anunţă Bogdan Ivan # Economica.net
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi a transmis că "România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă".
13:30
Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz.
13:20
Sindicatul Verdi care îi reprezintă pe lucrătorii din sectorul public din Germania a cerut marţi celor care lucrează în transportul în comun să organizeze o grevă naţională în zilele de pe 27 şi 28 februarie, pentru a creşte presiunea asupra angajatorilor în timpul negocierilor anuale privind salariile şi condiţiile de muncă, transmite AFP.
13:10
2026, cel mai bun an pentru eoliene din ultimul deceniu în România: Se vor instala 1.000 MW # Economica.net
2026 se conturează a fi cel mai bun an din ultimul deceniu pentru livrările şi instalările de proiecte eoliene în România, cu peste 1 GW programat până la finalul lunii iunie, a declarat Liviu Gavrilă, vicepreşedinte al Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA).
13:00
Retailerul francez de articole sportive Decathlon va deschide, în această primăvară, un spaţiu de vânzări în interiorul unui magazin Ikea din Croydon, una din suburbiile Londrei, prima astfel de colaborare între retailerul francez şi cel suedez, a anunţat marţi Ingka Group, holdingul care deţine aproape toate francizele Ikea, informează AFP.
12:50
Konstantinos Mavros, CEO PPC Renewables: Energia regenerabilă este de trei ori mai ieftină decât cea convențiională, piața românească trebuie să ajungă la un nou echilibru # Economica.net
Șeful diviziei de regenerabile a grupului PPC, cel mai mare investitor din acest segment din Româna, amintește că energia din surse regenerabile este cea mai ieftină, subliniind că este nevoie de flexibilitate și de rețele întărite pentru ca energia ieftină să ajungă la consumatori
12:40
Dezvoltatorul Cosmopolis a vândut anul trecut apartamente de 50 de milioane de euro în proiect # Economica.net
Dezvoltatorul proiectului rezidențial Cosmopolis a vândut în 2025 apartamente în proiect în valoare de 50 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă. Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de euro.
12:30
„Mai bine ne ducem acasă” – Ce spun patronii din turism despre bugetul de promovare de care are nevoie România. Declaraţia şefului ANAT # Economica.net
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, acesta fiind unul rezonabil, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. Pentru o ţară ca România, un buget de sub 10 milioane de euro este o sumă mică, mai bine mergem acasă, spune Burcea.
Acum 12 ore
12:20
Scandal la Primăria Capitalei – Şedinţa CGMB nu a avut loc, din lipsă de cvorum. Băluţă anunţă că grupul PSD va intra în grevă # Economica.net
Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marţi de grupurile PSD şi PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum.
12:00
Ultimele cadouri ale iernii, de la BT Kiddo: 10% cashback până la finalul lunii februarie # Economica.net
Până pe 28 februarie 2026, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania, vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.
11:50
OUG cu prima zi neplătită de concediu medical a ajuns pe masa CCR, la sesizarea Avocatului Poporului # Economica.net
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la neconstituționalitatea art. II din OUG nr. 91/2025, referitor la neplata primei zile de concediu medical, în urma sesizării transmise de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).
11:40
Anunţ de la BNR. Ce s-a întâmplat cu masa monetară a României şi cu creditele acordate populației şi firmelor # Economica.net
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2026 cu 0,2% faţă de decembrie 2025 (-1,1% în termeni reali), până la nivelul de 446,398 miliarde lei, informează marţi Banca Naţională a României. Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2026 un sold de 785,239 miliarde lei.
11:40
România se află printre statele UE cu cea mai mare contribuție a agriculturii la PIB, dar cu toate acestea ponderea sectorului a scăzut semnificativ în ultimii 15 ani, arată datele europene, potrivit Termene.ro.
11:20
EXCLUSIV Comisia Europeană transmite Guvernului României să nu mintă în legătură cu închiderea centralelor pe cărbune. Cere dovezi clare că România chiar a închis ce a anunțat că închide. Miza este un miliard de euro # Economica.net
O parte din corespondența dintre Guvern și Comisia Europeană pe marginea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în zona închiderii centralelor pe cărbune arată că Bruxelles-ul nu crede că România a închis într-adevăr capacitățile pe care și-a asumat că le va închide.În acest sens, oficialii Comisiei Europene cer autorităților de la București să vină cu informații clare care să arate că aceste centrale chiar nu vor mai produce energie electrică. Dacă nu îi conving, România poate pierde un miliard de euro din PNRR.
10:50
Criză în România. Cel mai mare declin al pieței auto din UE, pentru piaţa din ţara noastră # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele pieţe, inclusiv Germania, Franţa şi Polonia, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters. Piaţa auto din România a avut cel mai puternic declin din UE, în ianuarie.
10:30
Producție record pentru Holde Agri Invest. „Contextul de piață a rămas unul dificil în 2025” # Economica.net
Holde Agri Invest a obținut anul trecut de pe cele peste 16.000 de hectare exploatate peste 81.200 tone de cereale și leguminoase, o cantitate cu 58% mai mare decât anul trecut.
10:00
Olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” au deschis al nouălea magazin din România # Economica.net
Action, discounterul pentru produse non-alimentare cu prețuri sub 5 lei continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide al nouălea magazin, în Satu Mare.
09:50
Horaţiu Moldovan, CNAS: Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual # Economica.net
"Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. În această situație, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate", a declarat profesorul Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, luni, 24 februarie, într-un comunicat transmis Economica.net.
09:40
Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, intră în revizia programată. România rămâne cu o singură rafinărie funcțională, timp de 20 de zile # Economica.net
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile, potrivit unui comunicat de presă.
09:30
Canalul Panama. Autoritățile panameze au preluat controlul asupra a două porturi exploatate de CK Hutchison # Economica.net
Autorităţile panameze au preluat luni controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama, după ce tribunalul a anulat contractul de concesionare semnat cu grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, care avertizează că analizează "toate căile legale disponibile", transmite AFP.
09:30
Submarine nucleare AUKUS – Australia. Primele piese au fost achiziţionate de guvernul de la Canberra # Economica.net
Australia a plătit primele piese ale reactoarelor nucleare construite de Regatul Unit pentru a alimenta viitoarele sale submarine stealth din clasa SSN-AUKUS, în cadrul alianţei cu acelaşi nume, a anunţat marţi guvernul de la Canberra, notează AFP.
09:00
Safetech Innovations raportează pentru 2025 venituri și afaceri în scădere, dar profitul în urcare # Economica.net
Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh, raportează venituri consolidate preliminare de 54,9 milioane de lei în 2025, în scădere cu 9% față de 2024, o cifră de afaceri de 35,6 milioane de lei, în scădere cu 17%, și un profit net de 11,3 milioane de lei, o creștere cu 2% comparativ cu anul precedent.
09:00
Patru ani de război în Ucraina – Cargo 200, numărul militarilor ruşi ucişi, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina # Economica.net
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.
