Bulgaria ar putea primi avioanele F-16 mai târziu, pe fondul renegocierii plăților de către guvern

Autoritățile sârbe susțin că au dejucat o tentativă de asasinat în care au fost vizați președintele pro-rus al țării, Aleksandar Vucic, și rudele sale. Două persoane au fost arestate, potrivit Mediafax. Cei arestați sunt suspectați că au încercat să răstoarne actuala administrație, acuzată de corupție pe scară largă. Suspecții sunt doi bărbați au fost arestați