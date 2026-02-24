O distopie despre IA devine virală și provoacă căderea Wall Street / Ce spune acest scenariu despre o „criză mondială a inteligenței artificiale” în 2028, care a declanșat panica pe bursă?

11:30

Patru soldați ruși au expus oroarea și brutalitatea condițiilor din propria tabără pe frontul din Ucraina, doi bărbați declarând pentru BBC că au văzut soldați executați pe loc pentru că au refuzat ordinele. Un bărbat a declarat unei echipe de documentare că a văzut un soldat executat la ordinul comandantului său, care a fost numit […] © G4Media.ro.