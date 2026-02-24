În unele magazine din Marea Britanie, ciocolata stă în cutii antifurt / Au loc furturi la comandă
G4Media, 24 februarie 2026 21:20
Batoanele de ciocolată sunt încuiate în cutii de plastic în unele magazine din Marea Britanie, deoarece comercianții cu amănuntul și forțele de poliție avertizează că hoții le fură la comandă, scrie BBC. Sainsbury’s a declarat că a început să utilizeze „cutii pentru produsele care sunt vizate în mod regulat”, cu batoane Cadbury Dairy Milk în […] © G4Media.ro.
Ministrul finanțelor: Trecem de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă / Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032
Pachetul de relansare economică adoptat de Guvern include scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032 și un nou instrument pentru atragerea investițiilor de peste un miliard de lei, a declarat, marți seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite Mediafax. Ministrul a spus că adoptarea pachetului legislativ reprezintă „o tranziție strategică de la […]
Măsurile din reforma administrației publice locale: Un polițist local la 1.200 de locuitori / Reducere cu până la 30% a numărului de posturi / "Există 731 de UAT-uri care nu vor fi afectate de reduceri, ele și-au gestionat corect resursa umană"
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marți seară că vor fi 731 de UAT-uri care nu vor fi afectate de măsurile prinse în ordonanța privind reforma din administrația publică locală. "Ele și-au gestionat corect resursa umană", a precizat ministrul. Într-o conferință de presă desfășurată la Guvern, Cseke Attila a spus că în cazul poliției locale […]
Aproape 30 de grade în sud-vestul Franţei, record de căldură pentru februarie, vreme ca în luna mai
Temperaturi de peste 25 de grade Celsius şi aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marţi în sud-vestul Franţei, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, vremea blândă "fiind demnă de o lună mai", a anunţat Météo France, potrivit AFP, citată de Agerpres."În Orthez, în Pirineii Atlantici […]
Cine nu-și plătește amenzile rutiere rămâne fără permis / Legea ar urma să se aplice din 1 septembrie
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a anunțat marți seară una din măsurile care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației îi vizează și pe șoferii care nu obișnuiesc să-și plătească amenzile rutiere. Există două situații, a explicat ministrul. "La reducerea perioadei de suspendare a permisului, cel care dorește reducerea perioadei va trebui să facă dovada […]
Țările de Jos convoacă ambasadorul iranian în legătură cu confiscarea bagajelor diplomatice
Ministerul Afacerilor Externe al Țărilor de Jos a convocat marți ambasadorul Iranului în această țară pentru a protesta împotriva confiscării bagajelor unui diplomat olandez la aeroportul din Teheran, scrie Reuters. „Iranul a provocat un incident diplomatic pe 28 ianuarie 2026, forțând un diplomat olandez să predea bagajul său diplomatic la aeroportul din Teheran", a declarat […]
Ministrul Sănătății: Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți seara, pe Facebook, că spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%, după ce Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind reforma în administrație. Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor […]
Directoarea Muzeului Luvru demisionează, la cinci luni după „jaful secolului" / Macron: "Cel mai mare muzeu din lume are nevoie atât de stabilitate"
Directoarea celebrului Muzeu Luvru din Paris, Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului", în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro, anunță Mediafax. Potrivit Palatului Élysée, președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat demisia și a lăudat decizia drept „un […]
Un preot din Dolj și-a făcut păstrăvărie după ce a redirecționat apele unui pârâu / Spune că nu știa că are nevoie de autorizații
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie, anunță Digi24. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj. Cu toate acestea, el spune acum că n-a știut că are […]
Un paramedic grec a cântat într-un club de noapte după ce a acordat îngrijiri unei femei care a leșinat
Un paramedic din Grecia care a urcat pe scenă pentru a cânta după ce a acordat îngrijiri unei femei care a leșinat într-un club de noapte din Atena va fi supus unei anchete administrative, a declarat serviciul de ambulanță EKAV, scrie Kathimerini. Incidentul a avut loc într-un club de noapte din cartierul Ilion, unde o […]
VIDEO Groapă imensă în centrul Galațiului / A căzut în ea o mașină de gunoi / Primar: "Sarea folosită la deszăpezire afectează și mai repede asfaltul"
Un camion al companiei de salubrizare din Galați a rpmas blocat într-o groapă imensă din centrul orașului, după ce strada s-a surpat. Incidentul s-a produs marți, iar Primăria a comunicat că „este un accident de teren" și că „se intervine acum în regim de urgenţă pentru semnalizare, identificarea cauzelor şi remediere", scrie Bihoreanul. Incidentul a […]
Centrul Infotrafic anunță devierea traficului pentru autovehiculele sub 7,5 tone pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, spre vamă, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei și a numărului mare de autocamioane care staționează în zonă. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, pe sensul de mers […]
Bulgaria ar putea primi avioanele F-16 mai târziu, pe fondul renegocierii plăților de către guvern
Ministrul bulgar interimar al Apărării, Atanas Zapryanov, a indicat că livrarea celui de-al doilea lot de opt avioane de vânătoare F-16 către Bulgaria va fi probabil amânată cu aproximativ un an, transmite Novinite. În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, în marja conferinței anuale a șefului apărării, acesta a explicat că întârzierea se datorează incapacității producătorului […]
Zeci de persoane au comemorat la Cluj patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina
Zeci de persoane au comemorat, marţi, la Cluj-Napoca, patru ani de la invazia rusă în Ucraina, într-o manifestaţie în Piaţa Unirii, organizată de filiala Cluj a Asociaţiei Tinerilor Ucraineni din România, transmite Agerpres. Manifestanţii au purtat steagurile Ucrainei, României şi Uniunii Europene şi pancarte cu mesaje precum: „Pacea în România trece prin Ucraina", „Europa trebuie […]
Dispută între Mediu și DSP în privința radioactivității de la foste mine de uraniu din Caraș Severin / Alertă înregistrată în zona de confluență a râurilor Natra și Lișava
Problemele de mediu provocate de fostele exploatări miniere de uraniu de la Ciudanovița și Lișava au revenit în prim-plan, după ce măsurătorile recente au indicat depășiri ale limitelor radioactivității pentru probele de apă de suprafață prelevate din zonă. Situația a fost semnalată de prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog […]
Viscol puternic între Rânca și Novaci / Drumul s-a închis pentru toate categoriile de vehicule / Nu se poate circula în siguranță
De la ora 19:00 s-a luat decizia închiderii circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse, anunță Mediafax. Această măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranță și dar și pentru siguranța deservențiilor de pe utilajele […]
Regatul Unit introduce "Autorizația Electronică de Călătorie" (ETA): o autorizaţie digitală care permite persoanelor să urce la bordul mijloacelor de transport / De miercuri, cine nu are ETA nu se poate îmbarca spre UK
De miercuri, 25 februarie 2026, călătorii care nu deţin o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) valabilă nu vor putea urca în transporturi spre Regatul Unit. Autorităţile britanice au publicat o fişă informativă actualizată privind ETA, parte a efortului de modernizare a controlului la frontieră printr-un sistem digital menit să fie mai rapid şi mai sigur […]
Procurorii germani spun că a-l numi „Pinocchio" pe Merz este o critică acoperită de libertatea de exprimare
Procurorii germani au afirmat marţi că a-l numi „Pinocchio" pe cancelarul Friedrich Merz este acoperit de libertatea de exprimare, în urma unei dispute legate de comentarii pe Facebook calificate de poliţie drept potenţial ofensatoare, transmite dpa preluată de Agerpres. Reacţia procurorilor intervine după ce poliţia a anunţat luni că anchetează mai multe persoane pentru comentarii […]
Flota fantomă rusă: Moscova încearcă să „destabilizeze" Europa, potrivit șefului Statului Major al Marinei franceze
Rusia utilizează aproximativ „o mie" de nave din „flota fantomă" pentru a eluda sancțiunile europene, dar și pentru a încerca să destabilizeze Europa prin intermediul unui război hibrid, a declarat luni, 23 februarie, Nicolas Vaujour, șeful Statului Major al Marinei franceze. „Îi întâlnim pe ruși pe mare foarte des. Trebuie să știți că aproximativ o […]
Liderii ţărilor din G7 – grup ce reuneşte şapte dintre cele mai avansate economii ale lumii: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA, plus Uniunea Europeană – şi-au afirmat „sprijinul neclintit" pentru Ucraina în apărarea integrităţii sale teritoriale şi a dreptului său de a exista" într-o declaraţie publicată mar
„O schimbare radicală”: Iranul este pe punctul de a cumpăra rachete anti-navă supersonice din China # G4Media
Iranul este pe punctul de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea de rachete anti-navă, au confirmat pentru Reuters șase persoane care au cunoștință despre negocieri, în momentul în care Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei iraniene, în perspectiva unor posibile atacuri asupra Republicii Islamice, scrie Times of Israel. Acordul […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministrul USR al Economiei a numit administrator special la o firmă de armament un fost comandant de poliție, pensionar special / A stat doar o zi în USR, apoi s-a înscris în AUR, de unde a plecat / Cum explică Viorel Salvador Caragea numirea sa # G4Media
Ministrul Economiei, Irineu Dărău (USR), l-a numit, marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj. Informația a fost confirmată pentru G4Media.ro de către biroul de presă al Ministerului Economiei. Ministrul Dărău nu […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, după ce a participat prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, că „România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță”. „La patru ani de când Rusia a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, […] © G4Media.ro.
Testul de logică elementară pe care-l pică aproape toate modelele de Inteligență Artificială: „Vreau să-mi spăl mașina. Spălătoria e la 50 m. Merg pe jos sau cu mașina?” # G4Media
Un test de logică extrem de simplu, care pentru oameni nu pune niciun fel de problemă, e de natură să pună-n mare încurcătură majoritatea modelelor de Inteligență Artificială, informează Mediafax. 53 de modele de Inteligență Artificială de top, printre care Claude Sonnet 4.5, GPT-5.1, Llma și Mistral, pică cel mai simplu test posibil: testul spălătoriei […] © G4Media.ro.
O analiză detaliată a principalelor 5 scenarii de aplicare De ce devin BESS elemente-cheie în tranziția energetică? Acest articol explică pe înțelesul tuturor cele 5 aplicații esențiale – de la reglarea frecvenței rețelei la reducerea vârfurilor de consum — arătând cum aduc beneficii atât economice, cât și de sustenabilitate. În valul revoluției energetice, sistemele BESS […] © G4Media.ro.
Administrația Prezidențială, despre Legea privind pensiile magistraților: Poate fi promulgată de președinte doar după primirea deciziei Curții Constituționale # G4Media
Administrația Prezidențială a precizat marți, după ce în spațiul public au apărut critici legate de faptul că președintele întârzie promulgarea Legii privind pensiile speciale ale magistraților, că o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de șeful statului “doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. […] © G4Media.ro.
VIDEO Protest al polițiștilor în Piața Victoriei / Sindicaliștii din Ministerul Afacerilor Interne cer ca legislația privind pensiile militare să nu fie modificată # G4Media
Câteva sute de membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne protestează, marți seara, în Piaţa Victoriei. Vlad Mihai, vicepreședinte al sindicatului, a declarat că principala revendicare este ca în ordonanța de urgență privind reforma administrației să nu prevadă că în termene de 30 de zile urmează să fie modificată […] © G4Media.ro.
Noul Avocat al Poporului va fi numit de Parlament pe 10 martie / Mandatul Renatei Weber a expirat din iunie 2024 / USR a propus-o pe Roxana Rizoiu # G4Media
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, mai mulţi membri din conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au declanşat marţi procedurile pentru numirea unui nou şef […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană suspendă, pentru un an, taxele la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus # G4Media
Uniunea Europeană a confirmat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor ale căror costuri de producţie au crescut, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această suspendare se referă la importurile de […] © G4Media.ro.
Vlad Gheorghe și Alin Apostol, după pretențiile ridicate de șeful CJ Ilfov Hubert Thuma: „Ilfovul este o construcție anacronică”. Consilierul premierului Bolojan și inițiatorul proiectului susțin integrarea Ilfovului într-o structură metropolitană cu Bucureștiul # G4Media
Vlad Gheorghe, consilierul personal al premierului Bolojan cu atribuții pe reorganizare administrativă și zona metropolitană București-Ilfov, și Alin Apostol, inițiator al unui proiect amplu de reorganizare administrativă blocat la nivel politic, au susținut public desființarea actualei structuri a județului Ilfov și integrarea acestuia într-o structură metropolitană unică cu Bucureștiul. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor recente […] © G4Media.ro.
Programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, care intră în vigoare în septembrie 2026, a fost publicată în Monitorul Oficial # G4Media
Programa de limba română pentru clasa a IX-a, aflată în centrul unor controverse majore în ultimele luni, a fost publicată în Monitorul Oficial, marți, 24 februarie, împreună cu ordinul de ministru care modifică Ordinul nr. 4350/2025 privind programele de liceu. Actualul document conține câteva modificări legate de conținuturi. Ministerul Educației a precizat că programa nu este […] © G4Media.ro.
O elevă iraniană în vârstă de 16 ani a fost arestată luna trecută la domiciliul ei din orașul Karaj și ar putea fi condamnată la moarte # G4Media
Diana Taherabadi a fost reținută pe 25 ianuarie, după ce cinci ofițeri în uniforme de poliție au intrat în casa familiei în jurul orei 8:00, a declarat sursa, potrivit Iran International. Unul dintre ofițeri a fost descris ca deținând un grad superior. La intrare, ofițerii au confiscat telefoanele mobile ale membrilor familiei pentru a preveni […] © G4Media.ro.
Revenirea în actualitatea publică a petiției din 1977, redactată de Gabriel Matzneff și semnată de Jack Lang și numeroși intelectuali francezi, readuce în prim-plan o perioadă uitată: cea în care, în numele eliberării moravurilor, o parte a elitelor culturale și mediatice justifica relațiile sexuale cu minori, scrie Le Figaro. „O prostie!”: cu aceste cuvinte iritate, […] © G4Media.ro.
Întâlnire Nicușor Dan – Ilie Bolojan / Președintele: Am avut o discuție aplicată înaintea vizitei premierului la Bruxelles # G4Media
Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei pe care șeful Guvernului o va face la Bruxelles. Anunțul privind discuția de la Cotroceni a fost făcut de către șeful statului într-o postare pe Facebook. „Am avut o discuție aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la […] © G4Media.ro.
Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European: Negocierile pentru viitorul buget abia încep. Dar direcția este clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate # G4Media
Victor Negrescu spune că marți, 24 februarie, Comisia Juridică din Parlamentul European a aprobat raportul său prin care cere o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual. „Comisia Juridică din Parlamentul European a făcut astăzi un pas important aprobând opinia […] © G4Media.ro.
Sindicatul Ambulanța: În ultimul an, 674 de angajați au fost victime directe ale agresiunilor, dintre care aproape 500 de agresiuni au avut loc la domiciliul pacienților # G4Media
Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România avertizează cu privire la numărul tot mai crescut de agresiuni înregistrate asupra personalului medical de urgență. Sindicatul susține că fenomenul a devenit un risc constant pentru funcționarea serviciilor publice de ambulanță, transmite MEDIAFAX. Federația Națională Sindicală „Ambulanța” a publicat marți rezultatele unei cercetări naționale asupra violențelor cu care se […] © G4Media.ro.
Două angajate ale unei bănci din Slatina, reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici / Bătrânii au ajuns să fie executați silit pentru credite luate în numele lor # G4Media
Două femei, angajate ale unei unităţi bancare, au fost reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici în numele cărora ar fi obţinut credite, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt. Cauza este instrumentată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea Parchetului de pe […] © G4Media.ro.
Real Madrid este favorită la calificarea în optimile Ligii Campionilor la fotbal, după ce s-a impus cu 1-0 la Lisabona, contra celor de la Benfica. La meciul de miercuri de pe Santiago Bernabeu, Alvaro Arbeloa nu se va putea baza pe patru jucători. Presa spaniolă transmite că fundaşii Dean Huijsen, Eder Militao şi mijlocaşii Dani […] © G4Media.ro.
Două lacuri mari din Congo eliberează dioxid de carbon străvechi și reprezintă o ameninţare pentru stabilitatea climatică, a stabilit un nou studiu # G4Media
Două lacuri mari din Republica Democratică Congo eliberează dioxidul de carbon care a fost stocat timp de mii de ani în turbăriile din proximitatea lor, ceea ce ar putea reprezenta o ameninţare pentru stabilitatea climatică, au anunţat oamenii de ştiinţă, informează marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Turbăriile tropicale, care joacă un rol […] © G4Media.ro.
Turcia a obținut o creditare externă de 6,75 miliarde de dolari pentru o calea ferată peste strâmtoarea Bosfor # G4Media
Turcia a ajuns la un acord preliminar cu şase creditori internaţionali, inclusiv Banca Mondială, cu privire la o finanţare de 6,75 miliarde de dolari pentru o nouă linie de cale ferată peste Bosfor, în ceea ce ar fi cel mai mare proiect feroviar al Turciei care va beneficia de finanţare externă, a declarat marţi ministrul […] © G4Media.ro.
Opoziția din Slovacia îl acuză pe premierul Robert Fico de trădare după ce a oprit livrările de energie către Ucraina # G4Media
Opoziția din Slovacia a anunțat că îl va da în judecată pe premierul Robert Fico. Partidele de opoziție îl acuză de abuz în serviciu, trădare și terorism, după decizia guvernului de la Bratislava de a opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, potrivit Mediafax. Anunțul a fost făcut de Branislav Gröhling, președintele Partidului […] © G4Media.ro.
Platforma Reddit, amendată în Marea Britanie pentru că a utilizat ilegal date personale ale copiilor # G4Media
Platforma de discuţii online Reddit a fost amendată marţi cu 14,47 milioane de lire sterline (16,57 milioane de euro) de agenţia britanică de protecţie a datelor (ICO) pentru că a ‘colectat şi utilizat în mod ilegal datele personale ale copiilor’, transmit agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres. Platforma americană ‘nu a instituit […] © G4Media.ro.
Japonia a anunţat marţi că planifică să desfăşoare rachete sol-aer pe o insulă japoneză situată în apropierea Taiwanului până în 2031 în contextul în care autorităţile nipone îşi înmulţesc avertismentele privind ambiţiile militare ale Chinei în regiune, relatează agenția de știri AFP. Japonia îşi anunţase deja în 2022 această intenţie, fără a preciza însă atunci […] © G4Media.ro.
Grecia, o țară cu 9,8 milioane de locuitori, a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce priveşte sosirile şi veniturile turistice, arată datele preliminare publicate marţi de Banca Centrală a Greciei, „al treilea an consecutiv cu valori record”, potrivit ministrul elen al Turismului, Olga Kefalogianni, transmite Agerpres. „2025 a fost cel mai bun an […] © G4Media.ro.
Fermierii din Serbia au blocat drumurile cu tractoare pentru a cere majorarea subvenţiilor # G4Media
Mii de fermieri din Serbia au blocat marţi drumurile din întreaga ţară cu tractoarele lor, pentru a cere subvenţii mai mari şi protecţie împotriva produselor ieftine importate, cum ar fi laptele şi carnea de porc, precum şi plăţi mai rapide pentru produsele lor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Protestele au început în […] © G4Media.ro.
Autoritatea Națională în Comunicații: Portarea numărului nu anulează obligaţiile contractuale # G4Media
Utilizatorii care doresc să îşi schimbe furnizorul de telefonie prin portarea numărului trebuie să verifice în prealabil dacă a expirat perioada minimă contractuală, întrucât încetarea anticipată a contractului poate atrage plata unor penalităţi, avertizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Potrivit instituţiei, portarea nu anulează angajamentele asumate prin contractul existent, iar termenul […] © G4Media.ro.
Analistul F1 Tom Clarkson oferă informații interesante despre munca prestată în această perioadă la Ferrari. Jurnalistul transmite că în cadrul Scuderiei a dispărut „cultura fricii” înainte de sezonul 2026 din Marele Circ. Christian Horner rupe tăcerea: A fost dat afară de la RedBull din cauza lui Helmut Marko Ferrari a avut parte de teste foarte […] © G4Media.ro.
O distopie despre IA devine virală și provoacă căderea Wall Street / Ce spune acest scenariu despre o „criză mondială a inteligenței artificiale” în 2028, care a declanșat panica pe bursă? # G4Media
O distopie imaginară a șomajului în masă alimentat de inteligența artificială, relatată într-un raport Citrini Research care a devenit viral, a destabilizat piețele globale, unde recentele pariuri uriașe pe această tehnologie încep să dea semne de slăbiciune, transmite agenția Reuters. Raportul, cel mai recent dintr-o serie de „articole de reflecție” pesimiste privind potențialul disruptiv al […] © G4Media.ro.
Curtea Supremă israeliană, sesizată pentru blocarea expulzării a 37 de organizaţii neguvernamentale din teritoriile palestiniene, care ar putea avea consecințe „catastrofale” pentru civili # G4Media
Şaptesprezece organizaţii umanitare internaţionale au anunţat marţi că au depus o petiţie la Curtea Supremă a Israelului pentru a bloca o decizie guvernamentală prin care 37 de organizaţii neguvernamentale sunt obligate să-şi înceteze activitatea în teritoriile palestiniene, avertizând asupra consecinţelor „catastrofale” pentru civili, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Astfel, celei mai înalte […] © G4Media.ro.
Procentul cetăţenilor ruşi care sprijină în mod ferm războiul a scăzut cu patru puncte procentuale în ultimul an ajungând la 14%, potrivit unui sondaj dat publicităţii marţi de proiectul independent de cercetare Chronicles, relatează agenția de știri EFE. Platforma are o metodă concretă prin care calculează proporţia cetăţenilor ruşi care sprijină ferm războiul şi a […] © G4Media.ro.
