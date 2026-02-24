Atlético învinge categoric Brugge, la Madrid, și se califică în optimi în Liga Campionilor / În optimile de finală va întâlni pe Liverpool sau Tottenham

17:00

Două femei, angajate ale unei unităţi bancare, au fost reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici în numele cărora ar fi obţinut credite, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt. Cauza este instrumentată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea Parchetului de pe […] © G4Media.ro.