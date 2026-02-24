Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular
Antena Sport, 24 februarie 2026 21:20
Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul "dublei" cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă. Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un "talisman" pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular
Jurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor
Jurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti
Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” # Antena Sport
Inter deja a început să caute "ținte" pentru perioada de mercato de vară, iar pe listă se află și Aleksandar Stankovic, jucătorul crescut de "nerazzurri" care a plecat în vară la Club Brugge. Italienii au clauză de răscumpărare în contractul mijlocașului sârb, iar recent acesta a discutat despre posibila sa revenire, dar și despre relația
“Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani), titular al echipei naţionale, este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract. Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de
“Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape # Antena Sport
Mohamed Salah nu are un sezon bun la Liverpool, iar acest aspect a generat și critici din partea anumitor personaje din fotbalul englez. Recent, fostul selecționer Sam Allardyce l-a criticat pe egiptean pentru lipsa sa de formă, dar și pentru comportamentul afișat pe teren. Mohamed Salah nu reușește momentan să replice prestațiile sale din sezonul
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română # Antena Sport
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie. Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori. Amalia a înfruntat-o în ultimul
Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) ar putea reveni în Liga 1 după ce şi-a reziliat contractul cu Konyaspor. Fostul fotbalist al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 cu formaţia turcă, dar nu a mai continuat la Konyaspor. Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în prima ligă turcă, nereuşind niciun gol şi
Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a salutat declaraţia ministrului Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), care a transmis că vrea modificarea Legii Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1. Anterior, Victor Piţurcă a avut un mesaj dur despre ministrul Apărării, pe care l-a numit "domnul Nimeni".
Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă # Antena Sport
Edi Iordănescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială din 2026, iar fostul selecționer a dezvăluit că are încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 47 de ani mizează pe forța grupului, experiența sa și pe forma anumitor jucători. România este la aproape
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta care se va da pentru titlul din Liga 1 în acest sezon. Patronul de la FCSB este de părere că dacă echipa sa nu va ajunge în play-off, atunci Universitatea Craiova va pune mâna pe trofeu. Liga 1 este extrem de strânsă la vârf, Univ.
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB. Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere” # Antena Sport
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: "Este în retragere"
Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon. Legenda "câinilor" va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu. Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului "Da, cu siguranță (n.r:
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață” # Antena Sport
Inter Milano, învinsă în tur cu 3-1, are nevoie de răbdare în meciul cu Bodo/Glimt din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, a declarat Jurgen Klinsmann, fost mare atacant al "nerazurrilor". Klinsmann a reflectat asupra propriilor experienţe legate de recuperarea unui deficit de două goluri în Europa cu "nerazzurrii". Klinsmann, protagonist într-o
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood # Antena Sport
Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, este în cădere liberă în Arabia Saudită, iar misiunea tehnicianului român de a salva clubul de la retrogradare pare din ce în ce mai dificilă. Cu toate acestea, fostul antrenor de la Rapid ar putea să câștige la "masa verde" cel mai recent meci disputat, după o gafă comisă
Edi Iordănescu (47 de ani) a fost prezent la Galatasaray – Juventus 5-2, dar altul a fost motivul pentru care fostul selecţioner a ajuns în Turcia. Antrenorul de 47 de ani a avut două oferte de a prelua echipe din prima ligă. Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! # Antena Sport
Cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani) şi soţia pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Jules (36 de ani), şi-au vândut casa la licitaţie, după scandalul în care au fost implicaţi. Lachie Neale a înşelat-o pe Jules cu Tess Crosley. Jules nu a putut suporta trădarea şi
Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu # Antena Sport
Benfica a zburat marți dimineața la Madrid pentru meciul retur contra Realului din Liga Campionilor, iar din delegația portughezilor a făcut parte și Gianluca Prestianni. Argentinianul merge în capitala Spaniei alături de colegii săi chiar dacă a fost suspendat provizoriu ca urmare a scandalului în care a fost acuzat de rasism de Vinicius în prima
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Puscaş a semnat George Puşcaş a fost prezentat oficial la Dinamo. Atacantul a semnat pentru un an şi jumătate şi şi va purta numărul 47. El va juca în premieră în Liga 1. 2. Prime pentru titlu Mihai Rotaru a pregătit
George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul “câinilor” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat detalii despre lovitura pe care "câinii" au reuşit-o, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Dinamo l-a dorit şi în trecut pe Puşcaş, dar atacantul a cerut atunci un salariu pe care formaţia din Ştefan cel Mare nu îşi permitea să îl plătească. Andrei Nicolescu, despre
Edi Iordănescu a dat verdictul după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României: “Cel mai indicat” # Antena Sport
Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre vestea că Mircea Lucescu va rămâne pe banca naționalei pentru barajul de World Cup. Omul care a condus formația tricoloră la EURO 2024 și-a arătat susținerea față de "Il Luce" și a declarat că tehnicianul de 80 de ani
Dan Şucu e foarte aproape de o nouă reuşită financiară. Patronul formaţiei Genoa ar urma să încaseze 7,5 milioane de euro de la AS Roma. Venturino a fost împrumutat la AS Roma, iar "lupii" au opțiunea de cumpărare definitivă. Jucătorul de 19 ani a fost utilizat 93 de minute în cinci jocuri, iar clubul e
Victor Piţurcă ştie cine trebuie să vină în locul lui Mircea Lucescu: “E o variantă bună!” # Antena Sport
Dacă Mircea Lucescu se retrage după barajul cu Turcia, Gică Hagi pare favorit să preia naţionala României. Pe lista celor care îl vor pe banca naţionalei se numără şi Victor Piţurcă. "Cred că e o variantă bună, datorită faptului că mulți dintre jucători au fost pe la el la academie. Acum eu nu mă iau
Achraf Hakimi, fundaşul lui PSG, desemnat cel mai bun fotbalist din Africa în 2025, va fi judecat în Franţa pentru o acuzaţie de viol, în urma unei plângeri depuse de o tânără în februarie 2023, informează EFE. "Astăzi, o acuzaţie de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă l-am contestat şi totul
Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY cu faza sferturilor de finală. Spre deosebire de Liga Campionilor Asiei, a doua competiţie continentală dispută fazele eliminatorii în stil tradiţional. Asta înseamnă că meciurile din sferturi şi semifinale se dispută în dublă manşă. În continuare, echipele sunt împărţite în două conferinţe, vest şi est. În semifinale se
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet # Antena Sport
Marţi seară se vor disputa primele patru meciuri retur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pentru noi, cel mai important duel este cel dintre Inter Milano şi Bodo/Glimt (22:00), care va porni de la 1-3. De asemenea, tot marţi vor mai avea loc duelurile dintre Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, 3-3 în tur), Bayer
Universitatea Craiova a făcut o nouă mutare. Clubul oltean l-a împrumutat până la finalul acestei stagiuni, cu opţiune de transfer definitiv, pe fundaşul central Tudor Suciu de
George Puşcaş este noul jucător al lui Dinamo! Atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro a semnat din postura de jucător liber de contract în care se afla după despărţirea de Bodrumspor, din vara anului trecut. Puşcaş a semnat pe un sezon şi jumătate cu Dinamo şi va încasa un salariu lunar […] The post Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali va avea o nouă plângere la CNCD, după ce a făcut mai multe derapaje sexiste la adresa Iulianei Demetrescu, arbitra care a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus. FILIA, o organizaţie care se ocupă de prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, a decis să facă o notificare la […] The post O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste appeared first on Antena Sport.
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei continuă cu fazele eliminatorii, după ce grupa principală s-a încheiat. În competiţie au rămas 16 echipe care luptă pentru supremaţie în Asia. Toate meciurile vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY. Singura echipă fără înfrângere din Vest a fost Al Hilal, echipă care a câştigat 7 meciuri şi a remizat o singură dată […] The post Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca # Antena Sport
Universitatea Craiova are şanse considerabile la primul titlu din era “Mihai Rotaru”, iar patronul a pregătit sume uriaşe pentru jucători în cazul în care vor fi primii la final. Oltenii sunt pe primul loc după 28 de etape, cu 56 de puncte acumulate. Craiova e la 4 puncte de Dinamo şi Rapid, principalele contracandidate, cel […] The post Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca appeared first on Antena Sport.
Ionuţ Chirilă este gata să revină în antrenorat, după o lungă perioadă de pauză. Anunţul a fost făcut de Florin Prunea. ”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu. Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot […] The post Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: “Eu aşa ştiu” appeared first on Antena Sport.
Max Verstappen, tot mai aproape de retragere: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea campionului mondial: “Poate sună dramatic” # Antena Sport
Max Verstappen, de patru ori campion mondial în Formula 1, a anunţat că este aproape de finalul carierei sale în “Marele Circ”. În vârstă de 28 de ani, pilotul celor de la Red Bull a recunoscut că nu îşi doreşte să aibă o carieră foarte lungă în Formula 1. Nici regulile noi, introduse în 2026, […] The post Max Verstappen, tot mai aproape de retragere: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea campionului mondial: “Poate sună dramatic” appeared first on Antena Sport.
George Puşcaş este ultimul transfer al celor de la Dinamo. Atacantul a vorbit despre mutarea în Ştefan cel Mare, dar şi despre faptul că nu mai este în vederile lui Mircea Lucescu. El spera ca prin evoluţia lui la Dinamo să reinte în circuitul României. “Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic […] The post George Puşcaş vrea din nou la naţionala României: “Nu o să renunţ niciodată” appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea s-a despărţit de Ion Ţiriac jr. şi vrea se concentreze exclusiv pe ultimul sezon din tenis, în timp ce fiul lui Ţiriac va continua să fie extrem de implicat în proiectele sale. Astfel au justificat cei doi separarea. Chiar dacă ruptura a fost mai veche, anunţul a fost făcut recent. Faptul că Sorana […] The post Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr. appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit o primă reacţie după declaraţiile date de Gigi Becali şi Mihai Stoica despre meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva celor de la FC Argeş. După ce fanii dinamovişti ar fi cerut conducerii ca echipa “să o lase mai moale” contra piteştenilor, pentru ca FCSB să piardă orice şansă la […] The post Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant” appeared first on Antena Sport.
Jurgen Klopp, uimit înaintea returului Inter – Bodo/Glimt: “De necrezut”. Ce l-a impresionat la adversara echipei lui Chivu # Antena Sport
Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverool, a vorbit pentru televiziunea norvegiană despre returul care va avea loc marţi seară la Milano, dintre Inter şi Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. În tur, norvegienii au produs o nouă surpriză, atunci când au învins echipa lui Cristi Chivu cu 3-1. În acest […] The post Jurgen Klopp, uimit înaintea returului Inter – Bodo/Glimt: “De necrezut”. Ce l-a impresionat la adversara echipei lui Chivu appeared first on Antena Sport.
În minutul 24 al partidei cu Metaloglobus, Florin Tănase a părăsit din nou terenul accidentat. Jucătorul şi oficialii s-au temut de o ruptură, care l-ar fi scos din circuit o lungă perioadă, dar veştile sunt bune. ”(n.r. Ce se întâmplă cu Florin Tănase) La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot […] The post Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica appeared first on Antena Sport.
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta # Antena Sport
Un suporter al echipei Napoli a fost înjunghiat în propria casă de către soţia sa duminică, în urma înfrângerii în faţa Atalantei (2-1). Potrivit Gazzetta dello Sport, la originea disputei ar fi stat o neînţelegere majoră. În urma înfrângerii suferite duminică de Napoli în faţa Atalantei (2-1) în cadrul etapei a 26-a din Serie A, […] The post Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta appeared first on Antena Sport.
“Mergi la Budapesta să vezi CSM Bucureşti în Final 4?” Răspunsul dat de Cristina Neagu # Antena Sport
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor, după ce a ajuns la 8 victorii consecutive în competiţia supremă, 6 venite sub conducerea Bojanei Popovic. Cristina Neagu recunoaşte că nu îi lipseşte sportul în care a scris istorie, dar şi că îşi doreşte să vadă CSM Bucureşti în Final 4, la Budapesta, pe 6 […] The post “Mergi la Budapesta să vezi CSM Bucureşti în Final 4?” Răspunsul dat de Cristina Neagu appeared first on Antena Sport.
Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic # Antena Sport
În social media au apărut mai multe cereri ale fanilor către conducerea clubului Dinamo să o “lase mai moale” cu FC Argeş, în runda 29, astfel încât FCSB să nu intre în play-off. Meme Stoica a comentat cererea fanilor din Ştefan cel Mare. ”Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu […] The post Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic appeared first on Antena Sport.
„Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania # Antena Sport
În septembrie 2025, FC Magdeburg l-a transferat pe fundașul lateral polonez Mateusz Żukowski, în schimbul a 250.000 de euro. Venit de la Śląsk Wrocław, din a doua ligă poloneză, culmea, Żukowski era grav accidentat în momentul transferului! Suferise o accidentare la metatarsiană într-un meci cu necunoscuta Wieczysta. Șase luni mai târziu, polonezul este star absolut […] The post „Vreau să devin legendă!” Fundașul dreapta, transferat accidentat, care a devenit golgheter în Germania appeared first on Antena Sport.
Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: “Să îndepărteze rugina”. Ce au scris despre Becali şi Mihai Stoica # Antena Sport
Mult aşteptatul Ofri Arad a debutat la FCSB, în meciul cu Metaloglobus, câştigat de formaţia roş-albatstră cu 4-1. În partida de pe Arena Naţională, israelianul a reuşit chiar să trimită mingea în poartă, dar reuşita sa a fost anulată din cauza unei poziţii de offside. Arad, care nu mai jucase de pe 5 noiembrie, atunci […] The post Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: “Să îndepărteze rugina”. Ce au scris despre Becali şi Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
Florin Prunea râde de Meme Stoica: “La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!” # Antena Sport
Florin Prunea şi Meme Stoica duc un război în declaraţii de la distanţă. Fostul portar al naţionalei României nu-l menajează pe managerul FCSB. După meciul cu Metaloglobus, Gigi Becali a spus în direct că el comandă la FCSB, nu Meme Stoica. Afirmaţia a fost făcută legat de tragerile de timp ale portarului Matei Popa, iar […] The post Florin Prunea râde de Meme Stoica: “La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!” appeared first on Antena Sport.
Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi # Antena Sport
Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026. Potrivit Federaţiei Române de Tenis de masă, Bernie, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul şi şi-a adjudecat primele două seturi în faţa apărătoarei (11 […] The post Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă nu mai investeşte la Dinamo, Cristi Borcea a rămas un susţinător al clubului din Ştefan cel Mare. El a vorbit recent şi despre ultimul transfer pregătit de Dinamo, cel al lui George Puşcaş. Borcea crede că Puşcaş îşi va reface cariera la Dinamo şi va reveni în circuitul naţionalei României. “Dinamo a luat […] The post Transferul aşteptat de Cristi Borcea la Dinamo: “Opțiune mai bună nu exista” appeared first on Antena Sport.
Joan Laporta a dezvăluit de ce Lionel Messi nu a revenit la Barcelona, după plecarea de la PSG: “Aveam contractul pregătit” # Antena Sport
Joan Laporta, preşedintele Barcelonei, a vorbit despre cel mai dificil moment al său ca preşedinte al catalanilor. În 2021, Lionel Messi pleca de la echipa la care a scris istorie, catalanii neavând posibilitatea să îi ofere un nou contract din cauza problemelor financiare. Argentinianul a semnat apoi cu PSG, unde a petrecut două sezoane. În […] The post Joan Laporta a dezvăluit de ce Lionel Messi nu a revenit la Barcelona, după plecarea de la PSG: “Aveam contractul pregătit” appeared first on Antena Sport.
