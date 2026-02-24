Avocatul Gabriel Biriș desființează măsurile de relansare economică: „Sunt ca agheasma. Nu vor produce rezultate”
Adevarul.ro, 24 februarie 2026 22:00
Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a criticat dur pachetul de măsuri de relansare economică propus de Guvern, afirmând că impactul real al acestora va fi redus, în ciuda prezentării lor ca soluții pentru stimularea economiei.
Acum 10 minute
22:15
Șoferii care nu își achită amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei. Anunțul ministrul Dezvoltării # Adevarul.ro
Șoferii care nu plătesc amenzile rutiere riscă suspendarea permisului de conducere, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate marți, 24 februarie, în ședință extraordinară de Guvern.
Acum 30 minute
22:00
22:00
UE promite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în pofida opoziției Ungariei: „Ne vom îndeplini angajamentul într-un fel sau altul” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, în ciuda blocajului anunțat de Budapesta, a declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Acum o oră
21:30
Guvernul, acuzat că lovește în persoanele cu dizabilități: „Este profund nedrept. Se sugerează că suntem prea mulți sau că abuzăm de drepturi” # Adevarul.ro
Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, acuză Guvernul că a ignorat din nou persoanele cu dizabilități în pachetul de măsuri fiscale anunțat. Tontsch a criticat dur eliminarea unor drepturi garantate prin lege și înlocuirea lor cu ajutoare temporare.
21:30
LIVETEXT / Măestria lui Chivu, testată la meciul Inter Milano - Bodo/Glimt. Vicecampioana Europei forțează calificarea în „optimile” Ligii # Adevarul.ro
Inter Milano este vicecampioana Europei, iar în tur a cedat cu 3-1, jocul avâd loc pe un teren sintetic.
21:30
Horoscop miercuri, 25 februarie. O zodie își ascunde emoțiile, în semn de vulnerabilitate. Alți nativi sunt cu gândul la escapade romantice # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 25 februarie.
21:30
Este oficial: crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Ce pensii speciale ar mai putea fi reformate # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, după ședința extraordinară de Guvern în care au fost aprobate ordonanțele privind reforma administrativă și cea de relansare economică, că va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari.
Acum 2 ore
21:15
Aproape 10.000 de militari desfășurați în Mexic, după violențele declanșate de uciderea lui El Mencho. Turiști blocați în stațiuni și aeroporturi paralizate # Adevarul.ro
Autoritățile din Mexic au desfășurat aproape 10.000 de militari pentru a restabili ordinea și a asigura securitatea populației, după ce un val de violențe a cuprins mai multe regiuni ale țării, în urma unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri.
20:45
Ucraina își stabilește obiectivele pentru al cincilea an de război. Apărare aeriană consolidată și presiune maximă asupra resurselor Rusiei # Adevarul.ro
Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, numit în funcție în luna ianuarie, a prezentat marți planul armatei pentru al cincilea an de război.
20:45
Fost profesor, parlamentar și lider țărănist, Niculae Ionescu-Galbeni, una dintre figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din România, împlinește astăzi 100 de ani.
20:30
„Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care apare lovind jucătorii canadieni de hochei # Adevarul.ro
Un videoclip generat cu inteligență artificială și distribuit de președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice în presa internațională și pe rețelele sociale.
Acum 4 ore
20:15
Comisia Europeană va amâna interzicerea importurilor de petrol rusesc până după alegerile din Ungaria. Care este motivul # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă care vizează interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în Uniunea Europeană, însă documentul va fi prezentat oficial abia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile legislative din Ungaria.
20:15
Îngrijorările sunt deosebit de accentuate, mai ales că nivelul de amenințare existent depășește nivelul pe care l-ar presupune un conflict clasic în limite regionale. Să vedem din ce cauză au escaladat brusc și cine s-ar putea afla implicat în conflict și cu ce consecințe, inclusiv pentru România.
20:00
Un veto din partea Ungariei și o măsură drastică a Slovaciei: la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou conflict. Partenerii europeni nu fac economie de critici.
20:00
Mărturia unui adolescent ucrainean forțat să curețe camerele de tortură din închisorile rusești # Adevarul.ro
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, cel puțin 20.000 de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Rusia, potrivit autorităților ucrainene. Până acum, aceștia au reușit să readucă în țară 2.000 de minori, un proces dificil care, în unele cazuri, a durat ani de zile.
20:00
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „Securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a participat marți, 24 februarie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la reuniunea Coaliției de Voință. Șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Kiev.
19:45
U2 și Ed Sheeran lansează un videoclip dedicat Ucrainei, la patru ani de război: imagini reale de pe front # Adevarul.ro
Legendara trupă U2 și cântărețul Ed Sheeran au lansat o piesă și un videoclip dedicate celor patru ani de război din Ucraina, implicând în proiect chiar militari ucraineni activi pe front.
19:15
Raed Arafat, în favoarea majorării vârstei de pensionare: „A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea” # Adevarul.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar, argumentând că experiența acumulată de personalul operativ este esențială și nu ar trebui pierdută prin pensionări foarte timpurii.
19:00
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident # Adevarul.ro
Retragerea Lukoil din proiectul Trident din Marea Neagră, în care deține peste 87% dintre acțiuni, subliniază vulnerabilitățile României în context geopolitic, chiar dacă pe termen scurt nu are efecte vizibile, sunt de părere experții în energie consultați de „Adevărul”.
19:00
Volumul de dosare crește alarmant: CSM caută soluții pentru normarea activității instanțelor # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că își continuă demersurile pentru adoptarea unui mecanism de normare a activității instanțelor.
19:00
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei # Adevarul.ro
Doi cetățeni ruși care lucrau pentru o companie privată de securitate se aflau la bordul unui petrolier sechestrat de autoritățile franceze în septembrie, fiind suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, potrivit presei franceze, citată de Euronews.
19:00
Daniel Băluță acuză un sistem „anchilozat” de termoficare: „Statul trebuie să învețe livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații privind noul proiect care vizează sistemul de termoficare al Capitalei, criticând blocajele instituționale și accentuând necesitatea corectitudinii în livrarea serviciilor către cetățeni.
18:45
Impact frontal pe DN 14: O adolescentă de 15 ani și doi bărbați au rămas încarcerați. Se fac manevre de resuscitare # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază pe DN 14, între localitățile Agârbiciu și Șeica Mare, în județul Sibiu. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune frontală. Trei persoane au rămas încarcerate: o adolescentă de 15 ani și doi bărbați.
18:30
„Nu mai ești democrație după ce anulezi alegerile!”. Avertismentul dur al lui Armand Goșu privind imaginea României # Adevarul.ro
România continuă să fie privită în Statele Unite ca un regim hibrid, între democrație și autoritarism, după anularea alegerilor din 2024.
18:30
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, posibil candidat la șefia ministerului Educației. Cine este Mihai Dimian # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan pare să fi găsit un posibil candidat pentru funcția de ministru, după două luni în care portofoliul Ministerului Educației a rămas vacant. Este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Acum 6 ore
18:15
CTP critică întârzierea de către președinte a promulgării legii pensiilor magistraților. „Să facă și el o superamânare?”. Ce răspunde Nicușor Dan # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat public la întârzierea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii pensiilor magistraților, act normativ declarat constituțional de CCR după luni de amânări.
18:00
Generalul de top al lui Trump a avertizat asupra riscurilor asociate unei operațiuni militare a SUA în Iran # Adevarul.ro
În timp ce președintele Donald Trump analizează o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, cel mai înalt oficial militar al Statelor Unite a avertizat că stocurile reduse de muniții și sprijinul limitat din partea aliaților ar putea crește semnificativ riscurile pentru forțele americane.
18:00
Noi numiri la CNCD și Curtea de Conturi. În vizor este și mandatul Renatei Weber, deja expirat # Adevarul.ro
Pe agenda Parlamentului din perioada următoare sunt programate mai multe numiri pentru membri noi în CNCD și Curtea de Conturi, precum și pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul Renatei Weber este deja expirat.
17:45
Achraf Hakimi, acuzat de agresiune sexuală de o femeie întâlnită pe rețelele sociale. Și-ar fi făcut de cap în timp ce fosta lui soție era plecată # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de meciul din Liga Campionilor la fotbal PSG - AS Monaco, marocanul Achraf Hakimi (27 de ani), fundaș la campioana Europei, susține este victima unei tentative de extorcare.
17:45
Actorul Robert Carradine, cunoscut din serialul „Lizzie McGuire”, s-a sinucis. Tulburarea care l-a măcinat în ultimii ani # Adevarul.ro
Actorul Robert Carradine, cunoscut pentru rolul său din serialul de televiziune „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani, conform publicației de specialitate Deadline, care menționează drept cauză sinuciderea.
17:30
Nicușor Dan, discuție cu Ilie Bolojan înainte de deplasarea la Bruxelles: România va putea accesa fonduri europene prin noul mecanism EastInvest # Adevarul.ro
Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție „aplicată” cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei acestuia la Bruxelles, unde urmează să fie semnată Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest.
17:15
Ministrul Agriculturii cere limită de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut marți la Bruxelles impunerea unei limite de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri, precum şi stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse.
17:15
„Marș la Moscova”. Protest în fața Ambasadei Rusiei, organizată de Lupii Tricolori: „Împotriva trompetelor și conservelor rusești care manipulează românii” # Adevarul.ro
Mișcarea Lupii Tricolori anunță organizarea unei manifestații pașnice luni, 2 martie, între orele 17:00 și 20:00, în fața Ambasada Rusiei la București.
17:15
Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învață. „Nu a căzut, ci a sărit”. Ce l-ar fi împins la acest gest # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc marți dimineață, 24 februarie, la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița-Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital după ce a căzut sau, potrivit unor martori, ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii.
17:00
Ministrul Agriculturii, acuzat de AUR că i-a „furat” propunerea privind mărcile proprii înaintate CE. Cum răspunde Florin Barbu # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii se confruntă cu critici după ce a trimis Comisiei Europene propuneri menite să protejeze producătorii români în relația cu marile lanțuri de retail. Una dintre măsuri - limitarea mărcilor proprii ale supermarketurilor - apare și într-un proiect legislativ depus în 2025 de AUR.
17:00
Mii de fermieri din Serbia au blocat marţi drumurile din întreaga ţară cu tractoarele lor, pentru a cere subvenţii mai mari şi protecţie împotriva produselor ieftine importate, cum ar fi laptele şi carnea de porc, precum şi plăţi mai rapide pentru produsele lor.
17:00
Jordan James Parke, cunoscut pentru obsesia sa de a semăna cu Kim Kardashian, a murit la 34 de ani, în urma unei proceduri cosmetice # Adevarul.ro
Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de ucidere din culpă, în urma decesului lui Jordan James Parke, 34 de ani, cunoscut în Marea Britanie drept „British Lip King”, care ar fi suferit recent o procedură cosmetică, au anunțat autoritățile
16:45
Kremlinul acuză Franța și Marea Britanie că ar plănui să furnizeze „clandestin” Ucrainei arme nucleare # Adevarul.ro
Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a transmis marți acuzații grave la adresa Franței și Marii Britanii, susținând că cele două state lucrează la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina.
16:30
Șase din zece americani consideră că Donald Trump devine „imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă” # Adevarul.ro
Şase din zece americani, între care o parte semnificativă de republicani, consideră că preşedintele Donald Trump devine imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, încheiat luni, la capătul a şase zile de cercetare.
16:30
Momentul în care un fotbalist din Turcia a salvat viața unui pescăruș lovit de minge, folosind manevre de resuscitare, în timpul unui meci # Adevarul.ro
Incident în timpul unui meci de fotbal amator disputat la Istanbul, între Istanbul Yurdum și Mevlanakapi Guzelhisar. Un jucător a reușit să readucă la viață un pescăruș, după ce pasărea a fost lovită accidental de minge.
Acum 8 ore
16:15
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni emise de grupul petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea respectă regulile privind tranzacţiile pe baza unor informaţii privilegiate.
16:00
„Un Singur București”: Consilierul onorific al premierului propune comasarea Ilfovului cu Capitala prin referendum # Adevarul.ro
Un consilier onorific al premierului Ilie Bolojan propune organizarea unui referendum în județul Ilfov pentru o schimbare majoră de organizare administrativă.
16:00
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri # Adevarul.ro
Trupele ruse încearcă să avanseze pe frontul sudic, cu obiectivul de a se apropia de orașul Zaporojie, principalul centru urban al regiunii. Ultimul obstacol major în calea lor este localitatea Stepnohirsk, apărată de forțele ucrainene, potrivit unei relatări publicate de The Times.
15:45
Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține pe premierul ungar Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate în aprilie.
15:45
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune” # Adevarul.ro
Iranul a confirmat marți, 23 februarie, că mai mulți cetățeni au primit un mesaj text „suspect” în care se afirma că președintele Trump „este un om de acțiune” și li se solicita răbdare, într-o aparentă referire la un posibil atac american asupra Republicii Islamice.
15:45
Avertizări meteo de viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni ale țării, mai ales la munte # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de viscol puternic și intensificări ale vântului, valabile marți și miercuri în mai multe zone din țară.
15:30
Tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei, dejucată. Au fost vizați Aleksandar Vučić și familia sa # Adevarul.ro
O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.
15:15
Consiliul pentru Pace are acum propriul site. Trump, fondatorul inițiativei: O pace durabilă necesită soluții de bun-simț # Adevarul.ro
Consiliul pentru Pace și-a lansat site-ul oficial. Pagina web subliniază drept principiu fondator ideea că o pace durabilă necesită soluții de bun-simț.
15:15
Administratorul unei firme din Iași, trimis în judecată pentru fraudă de peste 3,1 milioane lei cu bilete fictive de călătorie pentru pensionari # Adevarul.ro
Administratorul unei societăți comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat că, timp de aproape zece ani, ar fi înșelat statul cu peste 3,1 milioane de lei prin decontarea fictivă a unor călătorii cu reducere pentru pensionari.
15:15
„Zona de dezastru”. Avertisment sumbru: cum ar putea Putin provoca „cea mai mare catastrofă din Europa” # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul războiului, o altă amenințare planează asupra Europei. Nu vine din tranșee, nici din cerul brăzdat de rachete, ci din inima celei mai mari centrale nucleare de pe continent – Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei, scrie
