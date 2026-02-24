Cristi Chivu a explicat alegerea suprinzătoare din Inter - Bodo/Glimt: „Valoare în plus”

16:00

FCSB a fost în faza de negare. Era bolnavă de mult timp, dar nu a dorit să accepte această realitate. A și fost încurajată de mai toți cei din fotbal să ignore afecțiunea. Mai toate vocile publice au spus că FCSB va intra fluierând în playoff, că tot ea va fi campioană în acest sezon, că are cel mai bun lot și tot așa. ...