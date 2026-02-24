Platforma Reddit, amendată cu 16 milioane de euro în Marea Britanie pentru utilizarea datelor copiilor sub 13 ani

10:10

Compania de inteligență artificială xAI, fondată de miliardarul Elon Musk, a încheiat un acord cu Departamentul Apărării al Statelor Unite prin care modelul său de inteligență artificială Grok va putea fi utilizat în sisteme clasificate ale armatei americane. Până acum, Pentagonul folosea în principal alte modele de AI pentru sarcini sensibile, iar includerea lui Grok […]