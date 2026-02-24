Sondaj Reuters/Ipsos: 61% dintre respondenții la un sondaj au declarat că Trump ar deveni „imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă”

11:40

Președintele american Donald Trump a declarat că își propune să încheie războiul din Ucraina înainte de 4 iulie, dată la care Statele Unite vor marca 250 de ani de la independență. Această ambiție face parte dintr-un plan politic mai amplu, în care Trump speră să folosească rezultatul pentru a-și consolida poziția pe scena politică internă, […]